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"Все молчат": Украина скрывает массовую гибель вэсэушников после удара "Искандером"

"Все молчат": Украина скрывает массовую гибель вэсэушников после удара "Искандером" - 03.03.2025 Украина.ру

"Все молчат": Украина скрывает массовую гибель вэсэушников после удара "Искандером"

Украинские власти попытались скрыть массовую гибель военных после удара ВС РФ "Искандером" по полигону ВСУ в Днепропетровской области. Об этом 3 марта написало издание "Страна.ua"

2025-03-03T10:19

2025-03-03T10:19

2025-03-03T10:19

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потери всу

марьяна безуглая

александр сырский

игорь мосийчук

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Стоит отметить, что в субботу, 1 марта, Минобороны России сообщило, что ВС РФ нанесли удар с помощью ОТРК "Искандер" по полигону "Новомосковский" в Днепропетровской области. В результате были уничтожены до 150 военных из 157-й механизированной бригады ВСУ, в том числе до 30 иностранных инструкторов.С того же дня военные паблики Украины подтверждали этот факт, однако официальных заявлений от командования ВСУ так и не поступало. В частности, один из таких каналов заявил, что "произошла большая трагедия, о которой все молчат".Позже информацию о гибели украинских военных опубликовал депутат Верховной Рады Игорь Мосийчук*. По его словам, случившееся произошло "по вине конкретных офицеров". В то же время депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая обвинила в произошедшем главкома ВСУ Александра Сырского."Очередная гибель военнослужащих из-за прилета во время построения. Построение производится каждый день. Никто не наказан, Сырский остается в должности. Чего вы ожидали? Пока совки у власти в ВСУ, люди будут гибнуть из-за их тупости и неспособности приспособиться к новым реалиям", – написала Безуглая. Тем временем ВСУ несут потери и на другом направлении, где ВС РФ ждут скорые успехи. Военные эксперт уже успел спрогнозировать взятие Херсона в ближайшие месяцы. Подробности в публикации Освобождение области близко: Матвийчук назвал условие, при котором ВС РФ выбьют ВСУ из Херсона* Внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов.

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новости, россия, украина, днепропетровская область, вооруженные силы украины, всу, потери всу, марьяна безуглая, александр сырский, игорь мосийчук, верховная рада, "искандер", удары