"Все молчат": Украина скрывает массовую гибель вэсэушников после удара "Искандером" - 03.03.2025 Украина.ру
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"Все молчат": Украина скрывает массовую гибель вэсэушников после удара "Искандером"
"Все молчат": Украина скрывает массовую гибель вэсэушников после удара "Искандером" - 03.03.2025 Украина.ру
"Все молчат": Украина скрывает массовую гибель вэсэушников после удара "Искандером"
Украинские власти попытались скрыть массовую гибель военных после удара ВС РФ "Искандером" по полигону ВСУ в Днепропетровской области. Об этом 3 марта написало издание "Страна.ua"
2025-03-03T10:19
2025-03-03T10:19
новости
россия
украина
днепропетровская область
вооруженные силы украины
всу
потери всу
марьяна безуглая
александр сырский
игорь мосийчук
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Стоит отметить, что в субботу, 1 марта, Минобороны России сообщило, что ВС РФ нанесли удар с помощью ОТРК "Искандер" по полигону "Новомосковский" в Днепропетровской области. В результате были уничтожены до 150 военных из 157-й механизированной бригады ВСУ, в том числе до 30 иностранных инструкторов.С того же дня военные паблики Украины подтверждали этот факт, однако официальных заявлений от командования ВСУ так и не поступало. В частности, один из таких каналов заявил, что "произошла большая трагедия, о которой все молчат".Позже информацию о гибели украинских военных опубликовал депутат Верховной Рады Игорь Мосийчук*. По его словам, случившееся произошло "по вине конкретных офицеров". В то же время депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая обвинила в произошедшем главкома ВСУ Александра Сырского."Очередная гибель военнослужащих из-за прилета во время построения. Построение производится каждый день. Никто не наказан, Сырский остается в должности. Чего вы ожидали? Пока совки у власти в ВСУ, люди будут гибнуть из-за их тупости и неспособности приспособиться к новым реалиям", – написала Безуглая. Тем временем ВСУ несут потери и на другом направлении, где ВС РФ ждут скорые успехи. Военные эксперт уже успел спрогнозировать взятие Херсона в ближайшие месяцы. Подробности в публикации Освобождение области близко: Матвийчук назвал условие, при котором ВС РФ выбьют ВСУ из Херсона* Внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов.
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новости, россия, украина, днепропетровская область, вооруженные силы украины, всу, потери всу, марьяна безуглая, александр сырский, игорь мосийчук, верховная рада, "искандер", удары
Новости, Россия, Украина, Днепропетровская область, Вооруженные силы Украины, ВСУ, потери ВСУ, Марьяна Безуглая, Александр Сырский, Игорь Мосийчук, Верховная Рада, "Искандер", удары

"Все молчат": Украина скрывает массовую гибель вэсэушников после удара "Искандером"

10:19 03.03.2025
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генштаб ВСУВСУ
ВСУ - РИА Новости, 1920, 03.03.2025
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генштаб ВСУ
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Украинские власти попытались скрыть массовую гибель военных после удара ВС РФ "Искандером" по полигону ВСУ в Днепропетровской области. Об этом 3 марта написало издание "Страна.ua"
Стоит отметить, что в субботу, 1 марта, Минобороны России сообщило, что ВС РФ нанесли удар с помощью ОТРК "Искандер" по полигону "Новомосковский" в Днепропетровской области. В результате были уничтожены до 150 военных из 157-й механизированной бригады ВСУ, в том числе до 30 иностранных инструкторов.
С того же дня военные паблики Украины подтверждали этот факт, однако официальных заявлений от командования ВСУ так и не поступало. В частности, один из таких каналов заявил, что "произошла большая трагедия, о которой все молчат".
Позже информацию о гибели украинских военных опубликовал депутат Верховной Рады Игорь Мосийчук*. По его словам, случившееся произошло "по вине конкретных офицеров". В то же время депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая обвинила в произошедшем главкома ВСУ Александра Сырского.
"Очередная гибель военнослужащих из-за прилета во время построения. Построение производится каждый день. Никто не наказан, Сырский остается в должности. Чего вы ожидали? Пока совки у власти в ВСУ, люди будут гибнуть из-за их тупости и неспособности приспособиться к новым реалиям", – написала Безуглая.
Тем временем ВСУ несут потери и на другом направлении, где ВС РФ ждут скорые успехи. Военные эксперт уже успел спрогнозировать взятие Херсона в ближайшие месяцы. Подробности в публикации Освобождение области близко: Матвийчук назвал условие, при котором ВС РФ выбьют ВСУ из Херсона
* Внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов.
 
НовостиРоссияУкраинаДнепропетровская областьВооруженные силы УкраиныВСУпотери ВСУМарьяна БезуглаяАлександр СырскийИгорь МосийчукВерховная Рада"Искандер"удары
 
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