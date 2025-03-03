ВС РФ ударили по военным и складу дронов: Лебедев рассказал, куда прилетело
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЗарядка реактивной системы залпового огня "Ураган" группировки "Центр" на Красноармейском направлении
Российские войска ударили по объектам ВСУ в Сумской области. Об этом 3 марта в своем Телеграм-канале написал координатор николаевского подполья Сергей Лебедев
По его данным, в селе Мирополье ударом ФАБа был поражен пункт временной дислокации ВСУ, а также склад вооружений, где, как уточнили подпольщики, собирали беспилотники.
"Судя по тому, что после прилета была хоть и непродолжительная, но вторичная детонация, – там ещё и небольшой склад устроили", – отметил Лебедев.
Кроме того, он заявил, что российские войска ФАБом уничтожили украинский пункт запуска дронов в селе Басовка Сумской области.
"Это прифронтовая территория. Известно, что оттуда запускают БПЛА", – заявил подпольщик.
Ранее глава комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов рассказал, что ВС РФ ударили по нескольким десяткам военнослужащих ВСУ в Гуляйполе Запорожской области.
Помимо этого, Минобороны РФ подтвердило, что самолеты Су-34 нанесли удары авиабомбами ФАБ-1500 и ФАБ-500 по пунктам дислокации и сосредоточения ВСУ в Гуляйполе.
Между тем Рогов сообщил, что ВС РФ добились успехов в боях у нескольких населенных пунктов, расположенных в Донецкой Народной Республике (ДНР), Запорожской и Днепропетровской областей. Подробности в публикации Рогов сообщил о продвижении ВС РФ сразу на трех направлениях