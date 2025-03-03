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ВС РФ ударили по военным и складу дронов: Лебедев рассказал, куда прилетело

ВС РФ ударили по военным и складу дронов: Лебедев рассказал, куда прилетело - 03.03.2025 Украина.ру

ВС РФ ударили по военным и складу дронов: Лебедев рассказал, куда прилетело

Российские войска ударили по объектам ВСУ в Сумской области. Об этом 3 марта в своем Телеграм-канале написал координатор николаевского подполья Сергей Лебедев

2025-03-03T16:31

2025-03-03T16:31

2025-03-03T16:31

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По его данным, в селе Мирополье ударом ФАБа был поражен пункт временной дислокации ВСУ, а также склад вооружений, где, как уточнили подпольщики, собирали беспилотники.Кроме того, он заявил, что российские войска ФАБом уничтожили украинский пункт запуска дронов в селе Басовка Сумской области."Это прифронтовая территория. Известно, что оттуда запускают БПЛА", – заявил подпольщик. Ранее глава комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов рассказал, что ВС РФ ударили по нескольким десяткам военнослужащих ВСУ в Гуляйполе Запорожской области. Помимо этого, Минобороны РФ подтвердило, что самолеты Су-34 нанесли удары авиабомбами ФАБ-1500 и ФАБ-500 по пунктам дислокации и сосредоточения ВСУ в Гуляйполе.Между тем Рогов сообщил, что ВС РФ добились успехов в боях у нескольких населенных пунктов, расположенных в Донецкой Народной Республике (ДНР), Запорожской и Днепропетровской областей. Подробности в публикации Рогов сообщил о продвижении ВС РФ сразу на трех направлениях

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новости, россия, сумская область, владимир рогов, вооруженные силы украины, илья лебедев, всу, потери всу, вс рф, удары