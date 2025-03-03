ВС РФ ударили по военным и складу дронов: Лебедев рассказал, куда прилетело - 03.03.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250303/1061506323.html
ВС РФ ударили по военным и складу дронов: Лебедев рассказал, куда прилетело
ВС РФ ударили по военным и складу дронов: Лебедев рассказал, куда прилетело - 03.03.2025 Украина.ру
ВС РФ ударили по военным и складу дронов: Лебедев рассказал, куда прилетело
Российские войска ударили по объектам ВСУ в Сумской области. Об этом 3 марта в своем Телеграм-канале написал координатор николаевского подполья Сергей Лебедев
2025-03-03T16:31
2025-03-03T16:31
новости
россия
сумская область
владимир рогов
вооруженные силы украины
илья лебедев
всу
потери всу
вс рф
удары
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/02/1c/1061428529_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_32ac622c6445894411dbbc5ccb6edb07.jpg
По его данным, в селе Мирополье ударом ФАБа был поражен пункт временной дислокации ВСУ, а также склад вооружений, где, как уточнили подпольщики, собирали беспилотники.Кроме того, он заявил, что российские войска ФАБом уничтожили украинский пункт запуска дронов в селе Басовка Сумской области."Это прифронтовая территория. Известно, что оттуда запускают БПЛА", – заявил подпольщик. Ранее глава комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов рассказал, что ВС РФ ударили по нескольким десяткам военнослужащих ВСУ в Гуляйполе Запорожской области. Помимо этого, Минобороны РФ подтвердило, что самолеты Су-34 нанесли удары авиабомбами ФАБ-1500 и ФАБ-500 по пунктам дислокации и сосредоточения ВСУ в Гуляйполе.Между тем Рогов сообщил, что ВС РФ добились успехов в боях у нескольких населенных пунктов, расположенных в Донецкой Народной Республике (ДНР), Запорожской и Днепропетровской областей. Подробности в публикации Рогов сообщил о продвижении ВС РФ сразу на трех направлениях
https://ukraina.ru/20250303/1061497752.html
россия
сумская область
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/02/1c/1061428529_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_a45f51377ad725634f742db7148c8676.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, сумская область, владимир рогов, вооруженные силы украины, илья лебедев, всу, потери всу, вс рф, удары
Новости, Россия, Сумская область, Владимир Рогов, Вооруженные силы Украины, Илья Лебедев, ВСУ, потери ВСУ, ВС РФ, удары

ВС РФ ударили по военным и складу дронов: Лебедев рассказал, куда прилетело

16:31 03.03.2025
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЗарядка реактивной системы залпового огня "Ураган" группировки "Центр" на Красноармейском направлении
Зарядка реактивной системы залпового огня Ураган группировки Центр на Красноармейском направлении - РИА Новости, 1920, 03.03.2025
© РИА Новости . Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Российские войска ударили по объектам ВСУ в Сумской области. Об этом 3 марта в своем Телеграм-канале написал координатор николаевского подполья Сергей Лебедев
По его данным, в селе Мирополье ударом ФАБа был поражен пункт временной дислокации ВСУ, а также склад вооружений, где, как уточнили подпольщики, собирали беспилотники.
"Судя по тому, что после прилета была хоть и непродолжительная, но вторичная детонация, – там ещё и небольшой склад устроили", – отметил Лебедев.
Кроме того, он заявил, что российские войска ФАБом уничтожили украинский пункт запуска дронов в селе Басовка Сумской области.
"Это прифронтовая территория. Известно, что оттуда запускают БПЛА", – заявил подпольщик.
Ранее глава комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов рассказал, что ВС РФ ударили по нескольким десяткам военнослужащих ВСУ в Гуляйполе Запорожской области.
Помимо этого, Минобороны РФ подтвердило, что самолеты Су-34 нанесли удары авиабомбами ФАБ-1500 и ФАБ-500 по пунктам дислокации и сосредоточения ВСУ в Гуляйполе.
Польский иностранный наемник
13:55
СК РФ подсчитал, сколько иностранных наемников воюет за ВСУПротив России в рядах ВСУ воюют, по меньшей мере, 3,3 тысячи иностранных наемников. Об этом 3 марта заявил председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин. Его слова приводит издание "Российская газета"
Между тем Рогов сообщил, что ВС РФ добились успехов в боях у нескольких населенных пунктов, расположенных в Донецкой Народной Республике (ДНР), Запорожской и Днепропетровской областей. Подробности в публикации Рогов сообщил о продвижении ВС РФ сразу на трех направлениях
 
НовостиРоссияСумская областьВладимир РоговВооруженные силы УкраиныИлья ЛебедевВСУпотери ВСУВС РФудары
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала