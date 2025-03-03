https://ukraina.ru/20250303/1061501114.html

Экс-глава полиции Чехии Станислав Новотны: Чехов учат "правильно" ненавидеть русских

Экс-глава полиции Чехии Станислав Новотны: Чехов учат "правильно" ненавидеть русских - 03.03.2025 Украина.ру

Экс-глава полиции Чехии Станислав Новотны: Чехов учат "правильно" ненавидеть русских

Станислав Новотны, глава полиции Чехии в 90-х, соучредитель Христианско-демократической партии, до 2010 года — советник кардинала Мирослава Влка, сегодня — председатель Ассоциации независимых СМИ Чехии, в эксклюзивном интервью для издания Украина.ру представил свой взгляд на ключевые вопросы чешско-российских отношений.

2025-03-03T16:21

2025-03-03T16:21

2025-03-03T16:21

чехия

украина

прага

иван конев

владимир зеленский

джордж сорос

"азов"

сбу

репрессии

свобода слова

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В 2023 году Станислав Новотны — лауреат присуждаемой Компартией Чехословакии международной премии Юлиуса Фучика за верность традициям прогрессивной журналистики в борьбе за права человека, против фашизма и репрессий.— Господин Новотны, почему нынешнее чешское правительство поддерживает Зеленского оружием вместо того, чтобы попытаться разобраться в причинах конфликта и найти мирное решение?— Наше правительство слушает указания посольства США. Это колониальное правительство, и оно устроено так, что не способно действовать самостоятельно. Оно вооружает украинские подразделения и посылает оружие на Украину исключительно потому что ему приказали. Существование нашего нынешнего правительства зависит от его готовности включится в конфликт, который нас совершенно не касается.— Чешские грантовые НКО. Как вы прокомментируете их роль в разжигании ненависти между Чехией и Россией?— Роль так называемых НКО, которые в Чехии мы часто называем наемными политическими фирмами, была абсолютно решающей. Но всю игру вели и журналисты мейнстрима. Мы знаем конкретные СМИ, конкретные имена. Некоторые из этих людей были близки к нашей контрразведке. Последняя, с другой стороны, не совсем наша, поскольку занимается выполнением задач, стоящих перед иностранными державами, особенно перед Соединенными Штатами. А Соединенные Штаты были явно заинтересованы в том, чтобы разрушить нормальные отношения Чехии с Россией.Чувствовалось, что весь этот спектакль к чему-то ведет, и в итоге он выливается в конфликт с Россией на Украине, к которому народ Чехии должен быть подготовлен образцово. Чехи должны "правильно" ненавидеть русских. Они должны ненавидеть их коллективно. Установлен памятник власовцам (в 2020 году в Праге установили мемориальную доску и памятник, посвященные РОА — ред.), демонтирован памятник маршалу Коневу, снята мемориальная доска Коневу с пражской ратуши, директор Русского культурного центра бездоказательно обвинен в планировании убийства (т.н. рициновое дело, когда чешские СМИ заявили, что российские дипломаты собираются отравить некоторых чешских политиков — ред.), и опять же бездоказательно некоторые русские обвиняются в организации взрыва на нашем складе боеприпасов (речь о взрывах в 2014 году во Врбетице, где хранились боеприпасы, предназначенные для поставок на Украину — ред.)— Представители "Азова"* приезжали в Прагу и встречались с местными либеральными журналистами. Журналисты действительно не понимают, что имеют дело с нацистами, или понимают, но действуют сознательно?— Некоторые журналисты убеждены пропагандой, причем часто своей собственной, что они в первую очередь патриоты, защищающие Украину от российской агрессии, но есть много тех, кто также имеет исторический опыт работы с секретными службами в этой стране, в СССР и на Западе. И они знают, что делают. Я могу назвать журналиста и экс-евродепутата Яромира Штетину, который рекламировал "Азов"* в Европейском парламенте и рассказывал, что символика этой группировки не имеет никакого отношения к нацистским рунам. Замечу, что именно этот человек исповедовал совершенно иные ценности, когда посещал места, запретные для простых смертных в СССР (в 1990 году Штетина начал работать в качестве иностранного корреспондента в Москве, освещал национальные конфликты в период распада Советского Союза — ред.) И таких людей больше. Что уж говорить о некоем публицисте Александре Митрофанове, который приехал сюда из Советского Союза в эпоху социализма, с энтузиазмом провозглашал идеи Великой Октябрьской социалистической революции, а теперь выступает на стороне бандеровцев. Почитайте о нем сами.— Украинские и проукраинские активисты в Чехии обливают нечистотами российское посольство, пытаются сорвать митинг коммунистов против политических репрессий перед украинским посольством. Кто и почему это финансирует?— Атмосфера ненависти должна поддерживаться. Разоблачение так называемой "помощи" США через USAID и структуры Сороса в какой-то степени пытается осуществить нынешняя администрация Трампа. Даже из того немногого, что мы узнали, стало очевидно, что именно в этом направлении нужно искать сторонников.— Какие настроения у населения? Я пробыл три дня в Праге, общался с людьми, всем не нравится война, все хотят мира, но ненависти к России я не заметил. Наоборот, многие владеют русским языком и не видят большой разницы между русскими и украинцами.— Это зависит от того, с кем вы контактируете. В Праге сильны антироссийские настроения, за пределами Праги ситуация лучше. Я уверен, что вы чаще бывали с друзьями, и, возможно, они были более старшего возраста и поэтому еще помнили что-то по-русски. Так что ваши наблюдения вряд ли можно считать релевантными социологическими выводами. К сожалению, ненависть посеяна во многих душах.Правда, ситуация меняется. Все чаще люди замечают, что в страну хлынули толпы украинцев, которым ничего не светит на родине, а здесь они требуют благ. Получается, что они живут лучше, чем наши пенсионеры, и что прием беженцев на самом деле является порочной стратегией, направленной на создание социальной проблемы. Таким образом, люди уже гораздо острее реагируют на то, что их налоги без их согласия идут на помощь украинцам, которые приезжают в основном с Западной Украины, где нет боевых действий.Кстати, о русском языке. Примечательно, что все большее число приезжающих украинцев говорят на чистом русском языке. Таким образом, можно видеть, что с украинской идентификацией все гораздо сложнее, чем предполагает пропаганда.— Украинские беженцы. Вернутся ли они на Украину или натурализуются и будут жить в Чехии?— Я не думаю, что они очень хотят возвращаться. Им кажется, что жить здесь для них выгоднее, особенно когда наше государство помогает им из средств отечественных налогоплательщиков. Но даже в целом складывается впечатление, что они не верят в будущее Украины и хотят жить здесь, или где-то еще на Западе их мечты.— Известно ли в Чехии о политических репрессиях на Украине, нескольких тысячах политзаключенных, убийстве сотрудниками СБУ американца Гонзало Лиры, подвалах СБУ, где держат и пытают оппозиционеров? Сейчас об этом начали говорить. Какие общественные изменения могут произойти, если эта информация станет достоянием широких масс?— Никто ничего не знает. Подавляющее большинство людей не могут или не желают находить такую информацию. Мейнстрим полностью пронизан цензурой, и в подавляющем большинстве СМИ публикуется только та информация, которая соответствует требованиям киевского правительства. Информация о репрессиях и пытках активистов оппозиции изредка появляется только в альтернативных СМИ, но их влияние не очень велико. Широкая огласка этих злодеяний помогла бы разбудить общественность и разоблачить преступников. Но без всестороннего доступа к информации об истории, причинах и последствиях явлений, предшествовавших конфликту, лед не тронется. Российско-американские переговоры о возможном прекращении войны — это большая надежда.— Выборы в Чехии. Каковы перспективы прихода к власти оппозиции и ее отношение к украинскому конфликту?— У оппозиции есть большие шансы. Однако форма ее политических шагов во многом зависит от вышеупомянутых переговоров и поведения приходящего в упадок Европейского союза. Я бы хотел видеть суверенное и сильное правительство Чехии. Однако на данный момент, похоже, мы будем счастливы, если будет достигнут хотя бы умеренный прогресс.* запрещенная в РФ террористическая организацияПодробнее о том, как отношение к России чешских властей отличается от отношения к России чехов — в материале "Репортаж "в тылу врага", или Чехия не то, чем она кажется".

https://ukraina.ru/20241227/1060022229.html

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Павел Волков https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/04/1b/1045733135_363:5:900:542_100x100_80_0_0_8d075e3ad6071fd31d6365e213903de4.jpg

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чехия, украина, прага, иван конев, владимир зеленский, джордж сорос, "азов", сбу, репрессии, свобода слова, русский язык, интервью