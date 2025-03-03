https://ukraina.ru/20250303/1061503378.html

Сирийский гамбит. Нетаньяху направил в Москву русскоязычного генерала

Сирийский гамбит. Нетаньяху направил в Москву русскоязычного генерала - 03.03.2025 Украина.ру

Сирийский гамбит. Нетаньяху направил в Москву русскоязычного генерала

Беньямин Нетаньяху направил в Москву свое доверенное лицо – русскоязычного генерала Романа Гофмана, который занимает пост военного секретаря израильского премьер-министра

2025-03-03T16:08

2025-03-03T16:08

2025-03-03T16:08

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Роман Гофман родился в 1976 году в белорусском городе Мозырь и репатриировался в Израиль в четырнадцатилетнем возрасте, в 1990 году, накануне распада СССР.Он обучался в военном интернате, а с середины девяностых служил в бронетанковых войсках, успешно делая в них карьеру. В 2022 году в звании бригадного генерала Гофман возглавил национальный учебный центр сухопутных войск, отвечая за подготовку кадрового состава израильской армии.Он прославился 7 октября 2023 года во время вторжения палестинских боевиков, атаковавших приграничные районы Израиля.Рано утром, не дожидаясь официальной реакции правительства, которое откровенно проспало атаку из сектора Газа, Роман Гофман по собственной инициативе выехал из своего дома в Ашдоте в город Сдерот, где палестинцы вступили в перестрелку с местной израильской полицией.Собрав вокруг себя группу полицейских, Гофман принял бой на улицах города, не дожидаясь прибытия армейского подкрепления. В результате он получил пулевое ранение в бедро, после чего перенес четыре сложные операции.Решительные действия Романа Гофмана произвели впечатление на Нетаньяху. Закончив лечение в госпитале, раненый офицер получил звание генерал-майора и свою нынешнюю должность, консультируя премьер-министра по военным вопросам и вопросам безопасности.Военный секретарь премьера – одна из важнейших позиций в обширном пуле израильских силовиков. Как пишут израильские СМИ, занимающий этот пост генерал получает доступ ко всей информации израильского разведывательного сообщества, выполняя роль связующего звена между правительством и разведкой.Роман Гофман быстро освоился на этой должности. Эксперты утверждают, что военный секретарь хорошо сработался с Нетаньяху, который не очень ладит с некоторыми влиятельными израильскими силовиками. А его поездка в Москву, скорее всего, связана с обсуждением важных и конфиденциальных вопросов, тем более, что этому способствует языковой фактор."Гофман считается одним из доверенных лиц Нетаньяху, особенно в свете конфликта премьера с уходящим начальником генштаба Герци Халеви и главой Общей службы безопасности Роненом Баром.Ранее военный секретарь уже выезжал с деликатными миссиями в разные страны мира, а выбор его кандидатуры для командировки в Москву был обусловлен еще и тем, что он владеет русским языком", – пишет об этом израильское русскоязычное издание "Вести".Израильские журналисты считают, что Тель-Авив мог обратиться к российскому руководству с просьбой повлиять на палестинскую группировку ХАМАС, чтобы ускорить освобождение захваченных 7 октября 2023 года заложников. Тем более, что среди них остается российский гражданин Максим Харкин.Стоит отметить, что Тель-Авив только что согласился с предложением спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и продлил перемирие с ХАМАС на период празднования Песаха и Рамадана, который завершится 29 марта.За это время у Нетаньяху рассчитывают освободить большую часть заложников, которых обменивают на палестинских политзаключенных. А по данным израильских экспертов в плену у ХАМАС пока еще остаются 59 человек, хотя 32 заложника уже относят к погибшим.Однако основной целью поездки Гофмана, скорее всего, является стремление установить контакты в сфере безопасности на фоне взрывоопасной ситуации в Сирии.Влиятельное издание "Едиот ахронот" подчеркивает, что Беньямин Нетаньяху заинтересован в сохранении российского военного присутствия на сирийской земле – в расчете на то, что это создаст противовес Турции, которая оказывает основное влияние на переходное правительство в Дамаске.Агентство Reuters пишет о том, что посланники израильского премьера поднимали этот вопрос в Вашингтоне на переговорах с американцами, так как он не хочет, чтобы базы в Латакии и Хмеймиме отошли в сферу влияния турок.Новые сирийские власти, среди которых по-прежнему велико влияние исламистов, уже запрашивают у Анкары современное вооружение в рамках нового оборонного соглашения между двумя странами. И в Тель-Авиве опасаются, что постасадовская Сирия может превратиться при поддержке Реджепа Тайипа Эрдогана в северный фронт ХАМАСа.В этой ситуации Нетаньяху считает необходимым выстраивать диалог с Москвой. Тем более, что к этому располагают недавние действия Израиля, который вслед за США проголосовал на Генеральной ассамблее ООН против резолюции в поддержку Украины, внесенной украинской делегацией и Евросоюзом.Впрочем, израильское правительство по-прежнему полагается не только на дипломатию, но и на военную силу.Нетаньяху явно намерен создать на юге Сирии буферную демилитаризованную зону, опираясь на компактно проживающих на этой территории друзов, которые исповедуют особую религию, развившуюся из исмаилитского направления в исламе еще в период Средневековья.Сейчас друзы активно конфликтуют с исламистами. На днях произошла перестрелка в друзском пригороде Дамаска Джамаране, в ходе которой погибли двое полицейских переходного правительства. Когда же сирийские власти пригрозили силой навести порядок в мятежных анклавах друзов, министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил о решимости защитить Джараману."Мы не позволим террористическому режиму радикального ислама в Сирии нападать на друзов. Если режим осмелится нанести удар по друзам, он столкнется с нашей ответной реакцией", – заявили в офисе Нетаньяху.Хотя все понимают: если израильская армия действительно начнет наступление на многомиллионный Дамаск, это может привести к еще более тяжелому кризису, чем война в Газе.Таким образом, сирийский гамбит находится сегодня в стадии активного розыгрыша.И в нем будет важна позиция России, которая сохраняет свое влияние в регионе, о чем свидетельствует московская миссия генерала Романа Гофмана.Интервью Александра Порунова на эту тему: Пойдёт ли Иран на ядерную сделку с США, кого обманут на этот раз и чего выжидает Россия - Мендкович

https://ukraina.ru/20250121/1060405459.html

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эксклюзив, украина, израиль, сирия, биньямин нетаньяху, стив уиткофф, хамас, оон