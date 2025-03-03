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Экс-министра Минэнергоугля Украины будут судить за убыточные договоры

Экс-министра Минэнергоугля Украины будут судить за убыточные договоры - 03.03.2025 Украина.ру

Экс-министра Минэнергоугля Украины будут судить за убыточные договоры

Высший антикоррупционный суд Украины рассмотрит уголовное дело бывшего министра Минэнергоугля и его подчиненного, обвиняемых в злоупотреблениях с государственным имуществом. Об этом 3 марта сообщило Госбюро расследований Украины.

2025-03-03T17:44

2025-03-03T17:44

2025-03-03T17:44

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министерство энергетики и угольной промышленности украины

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ГБР завершило досудебное расследование в отношении бывшего министра энергетики и угольной промышленности Украины и бывшего руководителя одного из департаментов этого министерства. По версии следствия, чиновники нанесли постсоветской республике ущерб на сумму, эквивалентную $35,7 млн по нынешнему курсу.ГБР выяснило, что в нарушение постановления Кабмина Украины должностные лица списывали коммерсантам средства за эксплуатацию государственного имущества. Таким образом госбюджет за период с мая 2017 по декабрь 2020 года недополучил 1,488 млрд гривен.Бывший министр обвиняется в злоупотреблении служебным положением с перспективой провести шесть лет в местах лишения свободы.Также в ГБР напомнили, что мае 2022 года определением следственного судьи Печерского районного суда г. Киева наложен арест на корпоративные права 26 операторов газораспределительных систем, они переданы в управление АРМА. Сейчас они управляются государственным АО "Черноморнефтегаз".Фамилии фигурантов ГБР не называет. Однако известно, что ранее в причастности к таким схемам подозревались министр Игорь Насалик и олигарх Дмитрий Фирташ. В пользу этого говорит и упоминание следователями структур АРМА, подконтрольных Фирташу.Также об олигархе Фирташе в украинской политике напомнил Михаил Павлив в публикации Злой гений украинской политики. В тени президентов - от Кучмы до Зеленского он строит политические схемы

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новости, украина, фирташ, игорь насалик, гбр, высший антикоррупционный суд, коррупция, уголь, министерство энергетики и угольной промышленности украины, уголовное дело, криминал, олигарх, бывший ссср