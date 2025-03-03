Экс-министра Минэнергоугля Украины будут судить за убыточные договоры - 03.03.2025 Украина.ру
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Экс-министра Минэнергоугля Украины будут судить за убыточные договоры
Экс-министра Минэнергоугля Украины будут судить за убыточные договоры - 03.03.2025 Украина.ру
Экс-министра Минэнергоугля Украины будут судить за убыточные договоры
Высший антикоррупционный суд Украины рассмотрит уголовное дело бывшего министра Минэнергоугля и его подчиненного, обвиняемых в злоупотреблениях с государственным имуществом. Об этом 3 марта сообщило Госбюро расследований Украины.
2025-03-03T17:44
2025-03-03T17:44
новости
украина
фирташ
игорь насалик
гбр
высший антикоррупционный суд
коррупция
уголь
министерство энергетики и угольной промышленности украины
уголовное дело
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ГБР завершило досудебное расследование в отношении бывшего министра энергетики и угольной промышленности Украины и бывшего руководителя одного из департаментов этого министерства. По версии следствия, чиновники нанесли постсоветской республике ущерб на сумму, эквивалентную $35,7 млн по нынешнему курсу.ГБР выяснило, что в нарушение постановления Кабмина Украины должностные лица списывали коммерсантам средства за эксплуатацию государственного имущества. Таким образом госбюджет за период с мая 2017 по декабрь 2020 года недополучил 1,488 млрд гривен.Бывший министр обвиняется в злоупотреблении служебным положением с перспективой провести шесть лет в местах лишения свободы.Также в ГБР напомнили, что мае 2022 года определением следственного судьи Печерского районного суда г. Киева наложен арест на корпоративные права 26 операторов газораспределительных систем, они переданы в управление АРМА. Сейчас они управляются государственным АО "Черноморнефтегаз".Фамилии фигурантов ГБР не называет. Однако известно, что ранее в причастности к таким схемам подозревались министр Игорь Насалик и олигарх Дмитрий Фирташ. В пользу этого говорит и упоминание следователями структур АРМА, подконтрольных Фирташу.Также об олигархе Фирташе в украинской политике напомнил Михаил Павлив в публикации Злой гений украинской политики. В тени президентов - от Кучмы до Зеленского он строит политические схемы
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новости, украина, фирташ, игорь насалик, гбр, высший антикоррупционный суд, коррупция, уголь, министерство энергетики и угольной промышленности украины, уголовное дело, криминал, олигарх, бывший ссср
Новости, Украина, Фирташ, Игорь Насалик, ГБР, Высший антикоррупционный суд, коррупция, уголь, Министерство энергетики и угольной промышленности Украины, уголовное дело, криминал, олигарх, бывший СССР

Экс-министра Минэнергоугля Украины будут судить за убыточные договоры

17:44 03.03.2025
 
© ГБР Украины
© ГБР Украины
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Высший антикоррупционный суд Украины рассмотрит уголовное дело бывшего министра Минэнергоугля и его подчиненного, обвиняемых в злоупотреблениях с государственным имуществом. Об этом 3 марта сообщило Госбюро расследований Украины.
ГБР завершило досудебное расследование в отношении бывшего министра энергетики и угольной промышленности Украины и бывшего руководителя одного из департаментов этого министерства. По версии следствия, чиновники нанесли постсоветской республике ущерб на сумму, эквивалентную $35,7 млн по нынешнему курсу.
"Из-за злоупотребления служебным положением в пользу одного из газовых олигархов государственному бюджету нанесен ущерб почти на 1,5 млрд грн. Обвинительный акт направлен в Высший антикоррупционный суд, - сообщила ГБР. - Установлено, что по указанию главы Министерства его подчиненный руководитель Департамента Минэнергоугля заключал со структурами известного бизнесмена заведомо убыточные для государства соглашения".
ГБР выяснило, что в нарушение постановления Кабмина Украины должностные лица списывали коммерсантам средства за эксплуатацию государственного имущества. Таким образом госбюджет за период с мая 2017 по декабрь 2020 года недополучил 1,488 млрд гривен.
Бывший министр обвиняется в злоупотреблении служебным положением с перспективой провести шесть лет в местах лишения свободы.
Также в ГБР напомнили, что мае 2022 года определением следственного судьи Печерского районного суда г. Киева наложен арест на корпоративные права 26 операторов газораспределительных систем, они переданы в управление АРМА. Сейчас они управляются государственным АО "Черноморнефтегаз".
Фамилии фигурантов ГБР не называет. Однако известно, что ранее в причастности к таким схемам подозревались министр Игорь Насалик и олигарх Дмитрий Фирташ. В пользу этого говорит и упоминание следователями структур АРМА, подконтрольных Фирташу.
Также об олигархе Фирташе в украинской политике напомнил Михаил Павлив в публикации Злой гений украинской политики. В тени президентов - от Кучмы до Зеленского он строит политические схемы
 
НовостиУкраинаФирташИгорь НасаликГБРВысший антикоррупционный судкоррупцияугольМинистерство энергетики и угольной промышленности Украиныуголовное делокриминалолигархбывший СССР
 
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