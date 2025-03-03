Экс-министра Минэнергоугля Украины будут судить за убыточные договоры
© ГБР Украины
© ГБР Украины
Высший антикоррупционный суд Украины рассмотрит уголовное дело бывшего министра Минэнергоугля и его подчиненного, обвиняемых в злоупотреблениях с государственным имуществом. Об этом 3 марта сообщило Госбюро расследований Украины.
ГБР завершило досудебное расследование в отношении бывшего министра энергетики и угольной промышленности Украины и бывшего руководителя одного из департаментов этого министерства. По версии следствия, чиновники нанесли постсоветской республике ущерб на сумму, эквивалентную $35,7 млн по нынешнему курсу.
"Из-за злоупотребления служебным положением в пользу одного из газовых олигархов государственному бюджету нанесен ущерб почти на 1,5 млрд грн. Обвинительный акт направлен в Высший антикоррупционный суд, - сообщила ГБР. - Установлено, что по указанию главы Министерства его подчиненный руководитель Департамента Минэнергоугля заключал со структурами известного бизнесмена заведомо убыточные для государства соглашения".
ГБР выяснило, что в нарушение постановления Кабмина Украины должностные лица списывали коммерсантам средства за эксплуатацию государственного имущества. Таким образом госбюджет за период с мая 2017 по декабрь 2020 года недополучил 1,488 млрд гривен.
Бывший министр обвиняется в злоупотреблении служебным положением с перспективой провести шесть лет в местах лишения свободы.
Также в ГБР напомнили, что мае 2022 года определением следственного судьи Печерского районного суда г. Киева наложен арест на корпоративные права 26 операторов газораспределительных систем, они переданы в управление АРМА. Сейчас они управляются государственным АО "Черноморнефтегаз".
Фамилии фигурантов ГБР не называет. Однако известно, что ранее в причастности к таким схемам подозревались министр Игорь Насалик и олигарх Дмитрий Фирташ. В пользу этого говорит и упоминание следователями структур АРМА, подконтрольных Фирташу.
Также об олигархе Фирташе в украинской политике напомнил Михаил Павлив в публикации Злой гений украинской политики. В тени президентов - от Кучмы до Зеленского он строит политические схемы