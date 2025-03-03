https://ukraina.ru/20250303/1061500417.html

Зеленский доогрызался: Трамп готов лишить Украину военной помощи и спешит встретиться с Путиным

Зеленский доогрызался: Трамп готов лишить Украину военной помощи и спешит встретиться с Путиным - 03.03.2025 Украина.ру

Зеленский доогрызался: Трамп готов лишить Украину военной помощи и спешит встретиться с Путиным

Скандальный визит Владимира Зеленского в Белый дом состоялся несколько дней назад, а негативные последствия для Киева продолжают множиться. И речь не только о репутационных потерях

2025-03-03T15:25

2025-03-03T15:25

2025-03-03T15:25

эксклюзив

сша

украина

дональд трамп

владимир зеленский

владимир путин

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европа

военная помощь

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В понедельник, 3 марта, президент США Дональд Трамп, как рассказали газете New York источники в американской администрации, проведёт встречу со своими высокопоставленными советниками по национальной безопасности, включая госсекретаря Марко Рубио и главу Пентагона Пита Хегсета, чтобы обсудить, а может, и сразу принять меры в отношении Украины. Среди них приостановка или отмена американской военной помощи, включая последние поставки боеприпасов и оборудования, санкционированные и оплаченные предыдущей администрацией.О том, что самым действенным шагом Вашингтона к урегулированию украинского конфликта станет прекращение помощи Киеву деньгами и оружием, неоднократно говорили российские дипломаты и руководство страны, включая президента Владимира Путина. Однако не факт, что Трамп сможет сделать это, тем более в одночасье."Надо учитывать, что решения о помощи Украине принимал не только Байден и его администрация, но и Конгресс. Отказ от помощи – это долгосрочный процесс, здесь нужны решения Сената, Конгресса. Почему Трамп сказал, что помощь Украине будет поступать до конца мая? Потому что процесс остановки военной помощи долгий", –объясняет доктор политических наук, профессор РАН Александр Гусев.По мнению эксперта, на встрече американского президента с советниками речь будет идти об отношениях с Россией и Европой, особенно на фоне прошедшего 2 марта в Лондоне неформального саммита по вопросам безопасности Украины.Пусть остановить уже идущие поставки вооружений у Белого дома не получится, но, учитывая тесные связи Илона Маска с администрацией, американские власти могут оказать давление на Киев через систему спутниковой связи Starlink, которой пользуются ВСУ.Как бы то ни было, в правительственных кругах за океаном обсуждают самые разные варианты. Так, некоторые помощники президента США настаивают, что частью любой мирной сделки по Украине должна стать отставка Владимира Зеленского, рассказал европейский источник агентства Bloomberg. Советник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц считает, что Америке нужен украинский лидер, с которым можно вести дела. Зеленский явно продемонстрировал, что он на это не способен.С ним полностью согласен председатель Палаты представителей, близкий соратник Трампа, третье лицо государства, Майк Джонсон: "Что-то должно измениться. Либо он должен одуматься и вернуться за стол переговоров в знак благодарности, либо кто-то другой должен возглавить страну, чтобы сделать это".После неподобающего поведения в Белом доме уйти в отставку Зеленского призвал даже один из самых ярых до недавнего момента сторонник Киева американский сенатор Линдси Грэм*, на что украинский политик ответил ему в своей излюбленной хамской манере."Я могу дать [Грэму] гражданство Украины, и он станет гражданином нашей страны. И тогда его голос начнет иметь вес, и я выслушаю его как гражданина Украины по вопросу о том, кто должен быть президентом. Президента Украины должны выбирать не в доме Линдси Грэма, а на Украине", – заявил Зеленский в беседе с представителями СМИ в аэропорту Станстед перед вылетом из Лондона.На что американский политик парировал, что пока на Украине не проводятся выборы, права голоса нет ни у кого.Любопытно, что в британской столице говорил Зеленский по-украински, хотя в Белом доме с Трампом общался на английском. И даже вопрос журналиста слушал в наушнике для перевода, а на просьбу сказать несколько слов по-английски, ответил, что предпочитает говорить на украинском.Сам Трамп придерживается менее жёстких взглядов, чем его советники, относительно замены главы киевского режима, отмечает Bloomberg, но один из европейских дипломатов сказал немецкому изданию Bild, что Европа должна исходить из того, Трамп хочет сместить Зеленского.Неформальный саммит, прошедший в Лондоне 2 марта, несомненно, придал ему уверенности. По итогам встречи руководство ЕС и НАТО, а также лидеры группы стран, состоящих в этих блоках, объявили о дальнейшей военной помощи Украине и давлении на РФ. Соединённое Королевство впервые предоставило Киеву заём из доходов, полученных от замороженных российских активов, а председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен ни много, ни мало объявила о новой гонке вооружений, призвав срочно вооружить Европу.Воодушевлённый поддержкой европейцев Зеленский заявил, комментируя отказ от каких-либо территориальных уступок ради мирного урегулирования, что страны, поддерживающие Киев или желающие быть посредниками, понимают, что, если конфликт закончится не так, как считает правильным Украина, "тогда будет лишь вопросом времени, прежде чем люди захотят восстановить справедливость".Покидать свой пост, несмотря на истечение срока полномочий девять месяцев назад, он тоже отказывается."Сменить меня будет непросто, потому что недостаточно просто провести выборы. Потребуется не допустить моего участия [в выборах]. А это будет немного сложнее", – утверждает Зеленский.Всё это напоминает очень популярный в былые времена статус в соцсетях: "Меня трудно найти, легко потерять и невозможно забыть".Так пусть участвует, тогда и станет ясно, действительно ли Зеленский пользуется поддержкой такого количества граждан Украины, как он хвастался в ответ на слова Трампа о его рейтинге в 4%. Меж тем исследование центра Socis, проведённое в феврале, показывает, что во втором туре бывший главнокомандующий ВСУ, нынешний посол Украины в Великобритании Валерий Залужный победит главу киевского режима точно так же, как он самом обошёл в 2019 году действующего на тот момент президента страны Петра Порошенко* – набрав 3/4 голосов.Вдобавок как с барского плеча Зеленский объявил, что он по-прежнему готов подписать сделку с США по редкоземельным металлам. Он готов. А готов ли Трамп? Поговаривают, что уже нет.А вот к чему Трамп готов, так это к общению с российским лидером. Подготовка к переговорам на высшем уровне теперь ведётся ускоренными темпами, сообщает CNN, встретиться Путин и Трамп могут в ближайшее время в одной из стран Персидского залива. Американский лидер упоминал в этом контексте Саудовскую Аравию, там и прошли консультации высокопоставленных делегаций 18 февраля. Учитывая, что Вашингтон наконец выдал агреман новому послу РФ в США, организация двусторонних контактов будет проходить гораздо быстрее, при наличии политической воли сторон, естественно.Таким образом, пока картина выглядит так: Россия и Соединённые Штаты совместно работают над поиском вариантов скорейшего урегулирования конфликта, а Украина и солидирующаяся с ней Европа во главе с Великобританией и Францией всеми силами пытаются этого не допустить.Европейцы, хоть и обещают не оставить Киев в одиночку, но всё же признают, что без США обеспечить прежние объёмы не смогут. Как пишет Times, по некоторым оценкам, Европе понадобится минимум ещё 300 тысяч солдат, а также более £200 млрд в виде ежегодных расходов на оборону, чтобы обеспечить себя, оставаясь без поддержки США. А как при этом помогать ещё и Киеву – совершенно непонятно. Возможно, стоит прислушаться к словам некоторых европейских политиков, которые говорят, что "Украина для нас важна, но не имеет первостепенного значения".* Внесён в РФ в перечень террористов и экстремистовЧитайте также "…У тебя нет козырей". США Зеленского породили, они его могут и прикончить

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Евгения Кондакова

эксклюзив, сша, украина, дональд трамп, владимир зеленский, владимир путин, вооруженные силы украины, европа, военная помощь, выборы, линдси грэм, валерий залужный