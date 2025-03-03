https://ukraina.ru/20250303/1061483566.html

Перемирие на месяц, Зеленский назвал себе цену. Главное на Украине на утро 3 марта

Перемирие на месяц, Зеленский назвал себе цену. Главное на Украине на утро 3 марта - 03.03.2025 Украина.ру

Перемирие на месяц, Зеленский назвал себе цену. Главное на Украине на утро 3 марта

Великобритания и Франция предложили прекратить на Украине огонь на месяц. Владимир Зеленский заявил, что заменить его будет непросто

2025-03-03T09:39

2025-03-03T09:39

2025-03-03T09:39

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Премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон предложили установить перемирие на Украине сроком на один месяц, рассказал Макрон в интервью Le Figaro.Как рассказал президент Франции после саммита в Лондоне, он и Стармер предлагают "перемирие в воздухе, на морях и в энергетической инфраструктуре", которое продлится месяц."Вы должны иметь в виду, что линия фронта сегодня – это эквивалент линии Париж-Будапешт. В случае прекращения огня будет очень сложно проверить, соблюдается ли эта линия фронта", — отметил Макрон.По его словам, прекращение огня будет первым этапом, а развертывание наземных войск для обеспечения мира состоится позже."В ближайшие недели европейских войск на украинской земле не будет. Вопрос заключается в том, как мы используем это время, чтобы попытаться достичь доступного перемирия, с переговорами, которые продлятся несколько недель, а затем, после подписания мира, развертывание", — указал Макрон.Президент Франции заявил также, что европейцы должны увеличить свой оборонный бюджет."В течение последних трех лет россияне тратят 10% своего ВВП на оборону. Поэтому мы должны подготовиться к будущему, поставив себе цель около 3% или 3,5% ВВП", — отметил он.По данным французского издания Le Parisien, Франция выделяет на оборону 2% своих ресурсов, опережая другие европейские государства.Британский премьер Стармер на пресс-конференции после саммита заявил, что присутствовавшие на саммите лидеры договорились о продолжении военной помощи и усилении экономического давления на Россию. Также Стармер сказал, что будет создана "коалиция желающих" для обеспечения выполнения любого мирного соглашения, в котором Великобритания должна играть ведущую роль."Мы будем продолжать развивать коалицию желающих защитить соглашение на Украине и гарантировать мир", — отметил Стармер.Он заявил, что не каждая страна сможет сделать свой вклад, но это не значит, что они будут сидеть сложа руки."Наоборот, те, кто желает, должны усилить планирование уже сейчас и с реальной неотложностью. Великобритания готова вместе с другими поддержать это сапогами на земле и самолетами в воздухе", – отметил он.По его словам, "ряд стран" уже изъявил желание присоединиться к "коалиции желающих". Впрочем, Стармер их не назвал, сообщил, что они сами должны объявить об этом.Также премьер-министр Великобритании заявил, что принимает "позицию других стран, которые, возможно, не чувствуют, что хотят внести свой вклад таким образом". В то же время Стармер отметил, что необходимо "двигаться вперёд" и "придать определённый импульс" мирным переговорам."В случае мирного соглашения мы усилим оборонительные способности Украины, чтобы предупредить любое будущее посягательство на украинские границы. Мы отправим контингент на Украину, чтобы защитить выполнение этого соглашения. Мы не можем ожидать, пренебрегая возможностью помочь", — подчеркнул Стармер.Однако он признал, что все эти усилия должны быть поддержаны Соединёнными Штатами."Мы уже работаем с США по этому поводу", — отметил Стармер.Сам Владимир Зеленский в комментарии журналистам перед отлётом из Лондона заявил, что ему известно об инициативе Стармера и Макрона по месячному прекращению огня на Украине.При этом ряд экспертов считает, что Европа использует Украину."Формирование нового миропорядка идёт тремя крупными мировыми игроками: США, Россией и Китаем. Европу и Британию не приглашали за стол, где снова решается судьба мира, поэтому они выбрали удобную стратегию: торговаться, используя Украину и слабости Зеленского", — отметил бывший советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович* (внесён в список экстремистов и террористов — Ред.)Он подчеркнул, что "в этом смысле ЕС и Британия проводят аморальную циничную политику". По его словам, собравшаяся в Лондоне коалиция собирается "ценой жизней" украинских солдат получить место за столом переговоров."Они не могут заменить американскую военную помощь, но они могли бы уже сейчас сделать следующее: принять Украину в ЕС; проголосовать за принятие Украины в НАТО; предоставить нам дальнобойные ракеты и дать разрешение на удары по российской территории; передать Украине замороженные российские активы. Это были бы реальные решения для поддержки Украины", - указал Арестович* (внесён в список экстремистов и террористов — Ред.).Он указал, что все эти решения не примут."Но они не приняты и не будут приняты, потому что у европейцев и британцев нет задачи помочь Украине выиграть войну, отвоевать территории или реализовать то, чего многие наши соотечественники себе намечтали. Это противостояние представителей старого мира с теми, кто формирует новый, чтобы получить свою часть влияния", — указал он.Тем временем Зеленский в очередной раз заявил, что сменить его во власти будет не так-то просто.Оценил себяВладимир Зеленский назвал цену своего отстранения от власти."А что касается того, чтобы уйти с должности – менять меня будет непросто. То есть мало просто провести выборы, надо еще и не допустить меня. Это немного сложнее. Получится, что надо договариваться со мной, а я сказал, что меняюсь на НАТО. Значит, я выполнил свою задачу. Если есть НАТО и война закончилась, значит, я выполнил свою миссию", — отметил Зеленский.Также он обвинил ряд международных партнёров Украины в давлении и в том, что те пытаются влиять на решения украинского руководства."Это выглядит так, что люди (не будем называть их должности, скажем так – граждане других стран) рассказывают украинцам, каким у них должен быть президент. Особенно если эти люди занимают официальные должности. Это, если честно, выглядит неконструктивно и недемократично", — указал Зеленский.По сути, таким образом он по сути раскритиковал американских политиков и чиновников, ранее критиковавших Зеленского за отсутствие выборов в стране.Также Зеленский потребовал, чтобы соглашение о прекращении боевых действий было "честным", "справедливым" и "стабильным", а также предусматривало конкретные гарантии безопасности. Он также подчеркнул, что категорически отрицает возможность любых территориальных уступок, особо остановившись на утраченных Украиной регионах и заявив, что Украина их "никогда не признает".О роли Великобритании в ссоре Украины с США — в статье Ивана Лизана "Стармер вместо Джонсона. Как Британия поддержала разрыв отношений Киева и Вашингтона".

https://ukraina.ru/20250302/1061478501.html

https://ukraina.ru/20250302/1061475531.html

https://ukraina.ru/20250302/1061472911.html

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эксклюзив, хроники, кир стармер, эммануэль макрон, владимир зеленский, великобритания, франция, украина, нато, ес, офис президента