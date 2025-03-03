https://ukraina.ru/20250303/1061505741.html

Воскрешая старые привычки. Чего ждать от чрезвычайного саммита ЕС

Воскрешая старые привычки. Чего ждать от чрезвычайного саммита ЕС - 03.03.2025 Украина.ру

Воскрешая старые привычки. Чего ждать от чрезвычайного саммита ЕС

В четверг, 6 марта, в Брюсселе пройдет чрезвычайный съезд ЕС. В чем его важность для текущей мировой ситуации и какие решения могут быть на нем приняты - в материале издания Украина.ру

2025-03-03T16:26

2025-03-03T16:26

2025-03-03T16:26

эксклюзив

украина

европа

франция

эммануэль макрон

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ес

саммит

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Вооружить УкраинуСтраны Европы продолжают обсуждать вопрос дальнейшей военной поддержки Украины. Особенно это стало актуальным в свете меняющейся политики Соединенных Штатов Америки, которые при Дональде Трампе хотят переложить на европейцев существенную часть бремени по финансированию Украины и ее военных расходов.На саммите 6 марта протаскивать свою инициативу по данной теме будет глава дипломатии ЕС Кая Каллас. Свои идеи она уже представила на заседании совета глав МИД стран Евросоюза в конце февраля. Поддержка, утверждает Каллас, была высказана ее плану "очень ясная", а также была продемонстрирована "настоящая воля" к исполнению ее идей."Мы обсуждали - и министры с этим согласились - новую инициативу, касающуюся военной помощи Украине. Конечно, все детали, и особенно цифры, будут предметом рассмотрения в предварительном порядке на чрезвычайном саммите 6 марта", - рассказала она тогда.Известно, что глава дипломатии ЕС предлагает продолжать вооружение Украины, предоставление ей средств ПВО, артиллерии и т.д., а также расширение подготовки украинских военных в европейских странах. Конкретные детали и цифры должны быть озвучены на предстоящем внеочередном саммите. Предположительно, все это тянет на 6-10 млрд евро. При этом сама Каллас заявила позднее, что речь может идти о 20 млрд.Как писало издание Politico, не все в Европе в восторге от инициативы Каллас. Так, Испания, Португалия и Италия хотят пропетлять, так как не готовы снова залезать в свои бюджеты. Главные закопёрщики украинского конфликта в Европе Франция и Германия якобы тоже не готовы сразу давать свое согласие. СМИ утверждают, что на саммите 6 марта конкретного решения по инициативе Каллас ждать не стоит.Примирительный планДемонстрируя прижимистость с инициативой главы евродипломатии, тот же Париж готов щедро снабдить Украину деньгами по иным направлениям. Как заявлял на днях президент Франции Эммануэль Макрон, речь может идти о выделении сотен миллиардов евро. Не все они, однако, достанутся Киеву. Замысел гораздо масштабнее.Макрон подчеркнул, что архитектура европейской безопасности нуждается в перестройке, точнее возвращении к ее фундаменту. По его словам, в последние годы многие страны континента слишком положились на США в плане своей обороны."Многие европейские страны построили свою безопасность на трансатлантических связях. Нам нужно вернуться к старым европейским привычкам", - заявил президент Франции.Далее Макрон вырулил на тему необходимости поддержания теснейших союзнических отношений с Соединенными Штатами. Выстраивание такой архитектуры безопасности займет годы, а значит нужно сделать все, чтобы сохранить поддержку из-за океана. Этот тезис важен, так как в Европе в последнее время стал заметен крен в сторону того или иного "договорняка" с Трампом. В ЕС не могут не понимать, что самостоятельно тянуть на себе Украину, а также туманные перспективы остаться в военном и экономическом одиночестве до добра не доведут.Задача вырисовывается следущая: с одной стороны нужно сохранить отношения с Трампом (предложить ему мирный французско-британский мирный план по Украине), показать ему выгоду от сотрудничества с Европой и в то же время обозначить свою готовность к действиям на случай провала такой стратегии.А что Украина?Владимир Зеленский на саммите ЕС присутствовать будет лично, куда же без него. Ему снова будут аплодировать и заверять в вечной и нерушимой дружбе. Дадут и денег. Более того, инициатива Каллас, например, может стать и вовсе рекордным пакетом помощи Украине.Проблема только в том, что все это не решает главную на сегодняшний день проблему киевского режима - как продолжать войну с такими отношениями с Трампом и его командой.Драматизировать пока вроде как оснований нет: "Старлинк" работает, разведданные поступают, о каком-то полном прекращении американской помощи речи не идет, во всяком случае пока. В то же время из Вашингтона звучат намеки на необходимость замены Зеленского на кого-то более лояльного, от него ждут извинений за выходку на встрече в Белом доме, а покаяния все нет.Учитывая тактику ЕС, европейские лидеры могут попытаться надавить на Зеленского с целью добиться его примирения с Трампом. К прямой конфронтации с Вашингтоном Брюссель пока не готов, глава киевского режима в этом смысле становится палкой о двух концах. С одной стороны, его легко и не жалко использовать для атак на Трампа, с другой, очередной срыв нестабильного Зеленского может поломать всю игру (как это бывает весь мир увидел в прошлую пятницу в Белом доме).По мнению ведущего научного сотрудника Центра исследований проблем безопасности РАН Константина Блохина, по инерции Европа еще год-два будет поддерживать Украину."При этом европейцы будут внимательно наблюдать за отношениями Трампа и истеблишмента, надеясь, что вашингтонское болото поглотит Трампа, и он скатится к русофобии", - заявил он в интервью изданию Украина.ру.Реальный отказ Запада от поддержки Украины возможен только при полном разгроме ВСУ, когда они поймут, что Украина — это неликвидный актив, резюмировал эксперт.О том, как как Евросоюз может ответить США и Трампу - в материале издания Украина.ру Ростислав Ищенко: Пока Трамп торгуется с Россией, элиты Евросоюза готовят удары по его союзникам в Европе.

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Павел Котов

эксклюзив, украина, европа, франция, эммануэль макрон, владимир зеленский, ес, саммит