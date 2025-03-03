Правоохранитель из Одесской области помогал уклонистам сбежать в Молдавию за $6-10 тыс
© ГБР Украины
© ГБР Украины
Сотрудники Госбюро расследований Украины совместно с пограничниками разоблачили должностное лицо правоохранительного органа Одесской области, наладившего схему переправки военнообязанных в Молдавию. Об этом 3 марта сообщило ГБР Украины.
На переправке уклонистов в соседнюю постсоветскую республику попался начальник отделения инспекторов Одесской области. Он организовал канал нелегального пересечения границы вне пунктов пропуска на участке, за который был ответственным.
"Для этого он привлек подчиненного, который через мессенджеры подыскивал желающих уехать из страны. Чиновник дистанционно координировал их действия, предоставляя указания относительно места и времени пересечения границы. Стоимость "услуги" составляла от 6 до 10 тысяч долларов США", - сказано в официальном сообщении.
Оперативники выяснили, что за неделю по такой схеме удавалось переправлять за границу до пяти человек.
"Чтобы избежать разоблачения, злоумышленник даже пытался подкупить другого правоохранителя. ГБР задержал фигуранта во время получения оплаты от очередного "клиента". В настоящее время устанавливается полный круг лиц, причастных к преступной деятельности", - рассказали в ГБР.
Задержанному сообщили о "подозрении" в совершении уголовного преступления.
"Решается вопрос об избрании ему меры пресечения и отстранении от должности. За совершенное правонарушителю грозит до восьми лет лишения свободы с конфискацией имущества", - сообщили в ГБР.
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