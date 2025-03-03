https://ukraina.ru/20250303/1061504200.html

Правоохранитель из Одесской области помогал уклонистам сбежать в Молдавию за $6-10 тыс

Правоохранитель из Одесской области помогал уклонистам сбежать в Молдавию за $6-10 тыс - 03.03.2025 Украина.ру

Правоохранитель из Одесской области помогал уклонистам сбежать в Молдавию за $6-10 тыс

Сотрудники Госбюро расследований Украины совместно с пограничниками разоблачили должностное лицо правоохранительного органа Одесской области, наладившего схему переправки военнообязанных в Молдавию. Об этом 3 марта сообщило ГБР Украины.

2025-03-03T15:41

2025-03-03T15:41

2025-03-03T15:41

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мобилизация

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На переправке уклонистов в соседнюю постсоветскую республику попался начальник отделения инспекторов Одесской области. Он организовал канал нелегального пересечения границы вне пунктов пропуска на участке, за который был ответственным.Оперативники выяснили, что за неделю по такой схеме удавалось переправлять за границу до пяти человек.Задержанному сообщили о "подозрении" в совершении уголовного преступления."Решается вопрос об избрании ему меры пресечения и отстранении от должности. За совершенное правонарушителю грозит до восьми лет лишения свободы с конфискацией имущества", - сообщили в ГБР.Незадолго до этого, 28 февраля в Белом доме состоялась ссора между Владимиром Зеленским и президентом США. Дональд Трамп указал киевскому гостю на отсутствие должной благодарности за военную и другую помощь США, отметив, что защитников киевского режима становится всё меньше.Актуальное интервью на эту тему: Михаил Поликарпов: Если Трамп не разберется с Зеленским до лета, он может попросить Россию его убрать

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новости, одесская область, молдавия, украина, владимир зеленский, дональд трамп, гбр, уклонисты, мобилизация, сво, коррупция, восточное партнерство, безвизовый режим, украина-ес, пограничная служба украины, пересечение границы, государственная граница