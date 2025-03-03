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СК РФ подсчитал, сколько иностранных наемников воюет за ВСУ

СК РФ подсчитал, сколько иностранных наемников воюет за ВСУ - 03.03.2025 Украина.ру

СК РФ подсчитал, сколько иностранных наемников воюет за ВСУ

Против России в рядах ВСУ воюют, по меньшей мере, 3,3 тысячи иностранных наемников. Об этом 3 марта заявил председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин. Его слова приводит издание "Российская газета"

2025-03-03T13:55

2025-03-03T13:55

2025-03-03T13:55

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Бастрыкин отметил, что российские следователи зафиксировали военное участие в боях СВО представителей более чем 70 стран. В том числе из Грузии – 712 человек, Великобритании – 694, Канады – 719, уточнил глава ведомства. Кроме того, он рассказал о фиксировании сотрудниками ведомства преступлений, совершенных наемниками. По словам Бастрыкина, в отношении 871 человека вынесены постановления о привлечении в качестве обвиняемых, еще 652 объявлены в международный розыск.Также в понедельник, 3 марта, американское издание Bloomberg написало, что Лондон и Париж в ближайшие дни планируют представить президенту США Дональду Трампу группу стран "Европа-плюс" – список государств, готовых участвовать в размещении так называемых миротворцев на Украине. Подробности в публикации "Европа плюс": Трампу представят компанию стран, желающую отправить своих военных на Украину

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новости, украина, вооруженные силы украины, иностранные наемники, всу