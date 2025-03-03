СК РФ подсчитал, сколько иностранных наемников воюет за ВСУ
© NATOПольский иностранный наемник
© NATO
Против России в рядах ВСУ воюют, по меньшей мере, 3,3 тысячи иностранных наемников. Об этом 3 марта заявил председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин. Его слова приводит издание "Российская газета"
Бастрыкин отметил, что российские следователи зафиксировали военное участие в боях СВО представителей более чем 70 стран. В том числе из Грузии – 712 человек, Великобритании – 694, Канады – 719, уточнил глава ведомства.
Кроме того, он рассказал о фиксировании сотрудниками ведомства преступлений, совершенных наемниками. По словам Бастрыкина, в отношении 871 человека вынесены постановления о привлечении в качестве обвиняемых, еще 652 объявлены в международный розыск.
1 марта, 06:45Возьмутся за руки и перекроют путь России: Копылов о том, чем европейские контингенты “помогут” ВСУЕвропейские лидеры любят махать шашкой. Если бы они реально хотели отправить свои войска на поле боя, они бы это уже сделали. Вопрос в том, сколько сил они смогут собрать для вторжения на Украину
Также в понедельник, 3 марта, американское издание Bloomberg написало, что Лондон и Париж в ближайшие дни планируют представить президенту США Дональду Трампу группу стран "Европа-плюс" – список государств, готовых участвовать в размещении так называемых миротворцев на Украине. Подробности в публикации "Европа плюс": Трампу представят компанию стран, желающую отправить своих военных на Украину