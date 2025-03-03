СК РФ подсчитал, сколько иностранных наемников воюет за ВСУ - 03.03.2025 Украина.ру
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СК РФ подсчитал, сколько иностранных наемников воюет за ВСУ
СК РФ подсчитал, сколько иностранных наемников воюет за ВСУ - 03.03.2025 Украина.ру
СК РФ подсчитал, сколько иностранных наемников воюет за ВСУ
Против России в рядах ВСУ воюют, по меньшей мере, 3,3 тысячи иностранных наемников. Об этом 3 марта заявил председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин. Его слова приводит издание "Российская газета"
2025-03-03T13:55
2025-03-03T13:55
новости
украина
вооруженные силы украины
иностранные наемники
всу
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Бастрыкин отметил, что российские следователи зафиксировали военное участие в боях СВО представителей более чем 70 стран. В том числе из Грузии – 712 человек, Великобритании – 694, Канады – 719, уточнил глава ведомства. Кроме того, он рассказал о фиксировании сотрудниками ведомства преступлений, совершенных наемниками. По словам Бастрыкина, в отношении 871 человека вынесены постановления о привлечении в качестве обвиняемых, еще 652 объявлены в международный розыск.Также в понедельник, 3 марта, американское издание Bloomberg написало, что Лондон и Париж в ближайшие дни планируют представить президенту США Дональду Трампу группу стран "Европа-плюс" – список государств, готовых участвовать в размещении так называемых миротворцев на Украине. Подробности в публикации "Европа плюс": Трампу представят компанию стран, желающую отправить своих военных на Украину
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новости, украина, вооруженные силы украины, иностранные наемники, всу
Новости, Украина, Вооруженные силы Украины, иностранные наемники, ВСУ

СК РФ подсчитал, сколько иностранных наемников воюет за ВСУ

13:55 03.03.2025
 
© NATOПольский иностранный наемник
Польский иностранный наемник
© NATO
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Против России в рядах ВСУ воюют, по меньшей мере, 3,3 тысячи иностранных наемников. Об этом 3 марта заявил председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин. Его слова приводит издание "Российская газета"
Бастрыкин отметил, что российские следователи зафиксировали военное участие в боях СВО представителей более чем 70 стран. В том числе из Грузии – 712 человек, Великобритании – 694, Канады – 719, уточнил глава ведомства.
Кроме того, он рассказал о фиксировании сотрудниками ведомства преступлений, совершенных наемниками. По словам Бастрыкина, в отношении 871 человека вынесены постановления о привлечении в качестве обвиняемых, еще 652 объявлены в международный розыск.
Фото: Сегодня, бразильские наемники в ВСУ
1 марта, 06:45
Возьмутся за руки и перекроют путь России: Копылов о том, чем европейские контингенты “помогут” ВСУЕвропейские лидеры любят махать шашкой. Если бы они реально хотели отправить свои войска на поле боя, они бы это уже сделали. Вопрос в том, сколько сил они смогут собрать для вторжения на Украину
Также в понедельник, 3 марта, американское издание Bloomberg написало, что Лондон и Париж в ближайшие дни планируют представить президенту США Дональду Трампу группу стран "Европа-плюс" – список государств, готовых участвовать в размещении так называемых миротворцев на Украине. Подробности в публикации "Европа плюс": Трампу представят компанию стран, желающую отправить своих военных на Украину
 
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