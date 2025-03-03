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Украинская разведка признала критическое положение ВСУ у Красноармейска

Украинская разведка признала критическое положение ВСУ у Красноармейска - 03.03.2025 Украина.ру

Украинская разведка признала критическое положение ВСУ у Красноармейска

Наиболее критическое положение у Вооруженных сил Украины (ВСУ) сложилось возле Красноармейска в Донбассе. Об этом заявил заместитель начальника главного управления разведки минобороны Украины Вадим Скибицкий в интервью агентству РБК-Украина

2025-03-03T14:05

2025-03-03T14:05

2025-03-03T14:05

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"Сейчас наиболее критическое направление, направление сосредоточения основных усилий Российской Федерации, это Донецкая область, в частности – юго-западная часть Донецкой области, Покровск (украинское название Красноармейска - ред.) и вся агломерация наших населенных пунктов, чтобы в случае успеха россияне смогли продолжить наступательные действия в разных направлениях. В том числе и в направлении Днепропетровской области, на север – в направлении Краматорска и Славянска", - сказал Скибицкий.О других успехах ВС РФ - в материале Рогов сообщил о продвижении ВС РФ сразу на трех направлениях на сайте Украина.ру.

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новости, донецкая область, россия, донбасс, владимир рогов, вооруженные силы украины, минобороны украины