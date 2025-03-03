Украинская разведка признала критическое положение ВСУ у Красноармейска - 03.03.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250303/1061498212.html
Украинская разведка признала критическое положение ВСУ у Красноармейска
Украинская разведка признала критическое положение ВСУ у Красноармейска - 03.03.2025 Украина.ру
Украинская разведка признала критическое положение ВСУ у Красноармейска
Наиболее критическое положение у Вооруженных сил Украины (ВСУ) сложилось возле Красноармейска в Донбассе. Об этом заявил заместитель начальника главного управления разведки минобороны Украины Вадим Скибицкий в интервью агентству РБК-Украина
2025-03-03T14:05
2025-03-03T14:05
новости
донецкая область
россия
донбасс
владимир рогов
вооруженные силы украины
минобороны украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/02/0c/1061007853_0:130:1241:828_1920x0_80_0_0_6212e35374d04c0bfe9d923377d5305b.jpg
"Сейчас наиболее критическое направление, направление сосредоточения основных усилий Российской Федерации, это Донецкая область, в частности – юго-западная часть Донецкой области, Покровск (украинское название Красноармейска - ред.) и вся агломерация наших населенных пунктов, чтобы в случае успеха россияне смогли продолжить наступательные действия в разных направлениях. В том числе и в направлении Днепропетровской области, на север – в направлении Краматорска и Славянска", - сказал Скибицкий.О других успехах ВС РФ - в материале Рогов сообщил о продвижении ВС РФ сразу на трех направлениях на сайте Украина.ру.
донецкая область
россия
донбасс
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/02/0c/1061007853_0:14:1241:945_1920x0_80_0_0_bd27d0abff663f09dba9d68617890bcf.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, донецкая область, россия, донбасс, владимир рогов, вооруженные силы украины, минобороны украины
Новости, Донецкая область, Россия, Донбасс, Владимир Рогов, Вооруженные силы Украины, Минобороны Украины

Украинская разведка признала критическое положение ВСУ у Красноармейска

14:05 03.03.2025
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генштаб ВСУВСУ
ВСУ - РИА Новости, 1920, 03.03.2025
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генштаб ВСУ
Читать в
ДзенTelegram
Наиболее критическое положение у Вооруженных сил Украины (ВСУ) сложилось возле Красноармейска в Донбассе. Об этом заявил заместитель начальника главного управления разведки минобороны Украины Вадим Скибицкий в интервью агентству РБК-Украина
"Сейчас наиболее критическое направление, направление сосредоточения основных усилий Российской Федерации, это Донецкая область, в частности – юго-западная часть Донецкой области, Покровск (украинское название Красноармейска - ред.) и вся агломерация наших населенных пунктов, чтобы в случае успеха россияне смогли продолжить наступательные действия в разных направлениях. В том числе и в направлении Днепропетровской области, на север – в направлении Краматорска и Славянска", - сказал Скибицкий.
О других успехах ВС РФ - в материале Рогов сообщил о продвижении ВС РФ сразу на трех направлениях на сайте Украина.ру.
 
НовостиДонецкая областьРоссияДонбассВладимир РоговВооруженные силы УкраиныМинобороны Украины
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:10Михаил Поликарпов: Если Трамп не разберется с Зеленским до лета, он может попросить Россию его убрать
15:08МИД Франции считает Зеленского "крупным участником сопротивления"
14:05Украинская разведка признала критическое положение ВСУ у Красноармейска
13:55СК РФ подсчитал, сколько иностранных наемников воюет за ВСУ
13:54В Кремле оценили готовность Зеленского к миру и его конфликт с Трампом
13:54Трамп изгоняет Украину из американской повестки. Что дальше?
13:44"Трамп и Маск нам не указ!", "Хамоватая особь", "Трампу так и надо" и другие скандальные цитаты недели
13:33Мягкая сила: Пушкин в Андах и русские подлодки в Панамском канале
13:29Когда Украина вернется в Белый дом? Зеленский ставит условия Трампу и назначает встречу
13:22Песков подтвердил наличие первых "эвентуальных мирных планов" по Украине. Что это значит
13:20Песков предупредил о негативных последствиях изъятия "замороженных" активов России
13:06"Гнев разъедает изнутри", обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 3 марта
13:04Шеф Пентагона дал "пощечину" Хиллари Клинтон за обвинения в работе на Москву
13:01Проверяют Россию. Глава МИД Франции объяснил, зачем Макрон и Стармер предложили перемирие на Украине
12:57"Для продолжения боевых действий": Песков назвал мотив внешнего финансирования Украины
12:47Кремль отреагировал на неготовность Зеленского уступать территории
12:44Каллас расстроило, что Трамп не хочет верить антироссийской клевете ЕС на слово
12:43Командир группы аэроразведки СпН "Ахмат": ВСУ не разыграют курский сценарий на Белгородчине
12:42Рогов сообщил о продвижении ВС РФ сразу на трех направлениях
12:41Россия продолжит СВО, Зеленский и Запад не желают мира – Песков
Лента новостейМолния