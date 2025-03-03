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Киевские чиновники жалуются, что у Зеленского "мировоззрение школьника" - Spiegel
Киевские чиновники жалуются, что у Зеленского "мировоззрение школьника" - Spiegel - 03.03.2025 Украина.ру
Киевские чиновники жалуются, что у Зеленского "мировоззрение школьника" - Spiegel
Высокопоставленный киевский чиновник пожаловался, что у Владимира Зеленского "мировоззрение школьника", пишет немецкое издание Spiegel
2025-03-03T15:18
2025-03-03T15:18
2025-03-03T15:18
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Другой источник, ранее работавший с Зеленским, рассказал изданию, что тот в целом похож на несовершеннолетнего.В конце февраля в Вашингтоне состоялась встреча президента США Дональда Трампа и Зеленского, она перешла в перепалку. Подписание сделки по редкоземельным металлам между Вашингтоном и Киевом было отменено, украинскую делегацию попросили удалиться из Белого дома. Позже спикер палаты представителей конгресса США Майк Джонсон заявил, что Зеленскому нужно прийти в себя и вернуться за стол переговоров, в противном случае Украину должен будет возглавить кто-то другой.Подробнее - в материале Трамп разозлился на Зеленского – советник президента США на сайте Украина.ру.
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новости, сша, вашингтон, киев, владимир зеленский, дональд трамп
Новости, США, Вашингтон, Киев, Владимир Зеленский, Дональд Трамп
Киевские чиновники жалуются, что у Зеленского "мировоззрение школьника" - Spiegel
Высокопоставленный киевский чиновник пожаловался, что у Владимира Зеленского "мировоззрение школьника", пишет немецкое издание Spiegel