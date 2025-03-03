Киевские чиновники жалуются, что у Зеленского "мировоззрение школьника" - Spiegel - 03.03.2025 Украина.ру
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Киевские чиновники жалуются, что у Зеленского "мировоззрение школьника" - Spiegel
Киевские чиновники жалуются, что у Зеленского "мировоззрение школьника" - Spiegel - 03.03.2025 Украина.ру
Киевские чиновники жалуются, что у Зеленского "мировоззрение школьника" - Spiegel
Высокопоставленный киевский чиновник пожаловался, что у Владимира Зеленского "мировоззрение школьника", пишет немецкое издание Spiegel
2025-03-03T15:18
2025-03-03T15:18
новости
сша
вашингтон
киев
владимир зеленский
дональд трамп
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Другой источник, ранее работавший с Зеленским, рассказал изданию, что тот в целом похож на несовершеннолетнего.В конце февраля в Вашингтоне состоялась встреча президента США Дональда Трампа и Зеленского, она перешла в перепалку. Подписание сделки по редкоземельным металлам между Вашингтоном и Киевом было отменено, украинскую делегацию попросили удалиться из Белого дома. Позже спикер палаты представителей конгресса США Майк Джонсон заявил, что Зеленскому нужно прийти в себя и вернуться за стол переговоров, в противном случае Украину должен будет возглавить кто-то другой.Подробнее - в материале Трамп разозлился на Зеленского – советник президента США на сайте Украина.ру.
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Новости, США, Вашингтон, Киев, Владимир Зеленский, Дональд Трамп

Киевские чиновники жалуются, что у Зеленского "мировоззрение школьника" - Spiegel

15:18 03.03.2025
 
© Пресс-служба президента Украины
© Пресс-служба президента Украины
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Высокопоставленный киевский чиновник пожаловался, что у Владимира Зеленского "мировоззрение школьника", пишет немецкое издание Spiegel
Другой источник, ранее работавший с Зеленским, рассказал изданию, что тот в целом похож на несовершеннолетнего.
"Зеленский как ребенок. Он думает, что если только сильно чего-то захотеть и действительно поверить в это, то ты это получишь", - сказал он.
В конце февраля в Вашингтоне состоялась встреча президента США Дональда Трампа и Зеленского, она перешла в перепалку. Подписание сделки по редкоземельным металлам между Вашингтоном и Киевом было отменено, украинскую делегацию попросили удалиться из Белого дома.
Позже спикер палаты представителей конгресса США Майк Джонсон заявил, что Зеленскому нужно прийти в себя и вернуться за стол переговоров, в противном случае Украину должен будет возглавить кто-то другой.
Подробнее - в материале Трамп разозлился на Зеленского – советник президента США на сайте Украина.ру.
 
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