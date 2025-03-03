ГБР Украины ищет виновных в гибели военнослужащих от ракетного удара по полигону в Днепропетровщине - 03.03.2025 Украина.ру
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ГБР Украины ищет виновных в гибели военнослужащих от ракетного удара по полигону в Днепропетровщине
ГБР Украины ищет виновных в гибели военнослужащих от ракетного удара по полигону в Днепропетровщине - 03.03.2025 Украина.ру
ГБР Украины ищет виновных в гибели военнослужащих от ракетного удара по полигону в Днепропетровщине
Государственное бюро расследований Украины возбудило уголовное производство по факту гибели и ранения украинских военнослужащих в результате российского ракетного удара по полигону на Днепропетровской области. Об этом 3 марта сообщило ГБР.
2025-03-03T17:59
2025-03-03T17:59
новости
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россия
александр сырский
михаил драпатый
вооруженные силы украины
гбр
офис генпрокурора
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"ГБР отмечает важность тщательного и беспристрастного расследования для установления всех обстоятельств трагедии и привлечения виновных к ответственности. В настоящее время продолжаются следственные действия, направленные на установление всех деталей происшествия, - сказано в официальном сообщении.На место ракетного удара выехала специальная следственная группа. Её состав и полномочия не уточняются.По факту ракетного удара, повлекшего гибель и ранения военнослужащих ВСУ, возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 425 УК Украины (небрежное отношение к военной службе, совершенное в условиях военного положения или в боевой обстановке).Процессуальное руководство расследованием осуществляет Офис генпрокурора Украины.Ранее, в субботу 1 марта Минобороны РФ сообщило об ударе "Искандером" по полигону ВСУ "Новомосковский" в Днепропетровской области. В результате были уничтожены до 150 военнослужащих 157-й механизированной бригады, в том числе до 30 иностранных инструкторов.Украинские власти замалчивали этот факт. Первым из официальных лиц его признал глава Сухопутных войск ВСУ Михаил Драпатый, а затем это сделал главком ВСУ Александр Сырский. Подробности в публикации Поиски виновника: Сырский рассказал, кого успели отстранить после гибели 150 солдат ВСУ
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новости, украина, днепропетровская область, россия, александр сырский, михаил драпатый, вооруженные силы украины, гбр, офис генпрокурора, всу, потери всу, сво
Новости, Украина, Днепропетровская область, Россия, Александр Сырский, Михаил Драпатый, Вооруженные силы Украины, ГБР, Офис генпрокурора, ВСУ, потери ВСУ, СВО

ГБР Украины ищет виновных в гибели военнослужащих от ракетного удара по полигону в Днепропетровщине

17:59 03.03.2025
 
© РИА Новости . Виталий Невар / Перейти в фотобанкУчения электронных пусков ОТРК "Искандер-М"
Учения электронных пусков ОТРК Искандер-М - РИА Новости, 1920, 03.03.2025
© РИА Новости . Виталий Невар
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Государственное бюро расследований Украины возбудило уголовное производство по факту гибели и ранения украинских военнослужащих в результате российского ракетного удара по полигону на Днепропетровской области. Об этом 3 марта сообщило ГБР.
"ГБР отмечает важность тщательного и беспристрастного расследования для установления всех обстоятельств трагедии и привлечения виновных к ответственности. В настоящее время продолжаются следственные действия, направленные на установление всех деталей происшествия, - сказано в официальном сообщении.
На место ракетного удара выехала специальная следственная группа. Её состав и полномочия не уточняются.
По факту ракетного удара, повлекшего гибель и ранения военнослужащих ВСУ, возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 425 УК Украины (небрежное отношение к военной службе, совершенное в условиях военного положения или в боевой обстановке).
Процессуальное руководство расследованием осуществляет Офис генпрокурора Украины.
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16:31
ВС РФ ударили по военным и складу дронов: Лебедев рассказал, куда прилетело Российские войска ударили по объектам ВСУ в Сумской области. Об этом 3 марта в своем Телеграм-канале написал координатор николаевского подполья Сергей Лебедев
Ранее, в субботу 1 марта Минобороны РФ сообщило об ударе "Искандером" по полигону ВСУ "Новомосковский" в Днепропетровской области. В результате были уничтожены до 150 военнослужащих 157-й механизированной бригады, в том числе до 30 иностранных инструкторов.
Украинские власти замалчивали этот факт. Первым из официальных лиц его признал глава Сухопутных войск ВСУ Михаил Драпатый, а затем это сделал главком ВСУ Александр Сырский. Подробности в публикации Поиски виновника: Сырский рассказал, кого успели отстранить после гибели 150 солдат ВСУ
 
НовостиУкраинаДнепропетровская областьРоссияАлександр СырскийМихаил ДрапатыйВооруженные силы УкраиныГБРОфис генпрокурораВСУпотери ВСУСВО
 
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