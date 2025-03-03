https://ukraina.ru/20250303/1061509666.html

ГБР Украины ищет виновных в гибели военнослужащих от ракетного удара по полигону в Днепропетровщине

ГБР Украины ищет виновных в гибели военнослужащих от ракетного удара по полигону в Днепропетровщине - 03.03.2025 Украина.ру

ГБР Украины ищет виновных в гибели военнослужащих от ракетного удара по полигону в Днепропетровщине

Государственное бюро расследований Украины возбудило уголовное производство по факту гибели и ранения украинских военнослужащих в результате российского ракетного удара по полигону на Днепропетровской области. Об этом 3 марта сообщило ГБР.

2025-03-03T17:59

2025-03-03T17:59

2025-03-03T17:59

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"ГБР отмечает важность тщательного и беспристрастного расследования для установления всех обстоятельств трагедии и привлечения виновных к ответственности. В настоящее время продолжаются следственные действия, направленные на установление всех деталей происшествия, - сказано в официальном сообщении.На место ракетного удара выехала специальная следственная группа. Её состав и полномочия не уточняются.По факту ракетного удара, повлекшего гибель и ранения военнослужащих ВСУ, возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 425 УК Украины (небрежное отношение к военной службе, совершенное в условиях военного положения или в боевой обстановке).Процессуальное руководство расследованием осуществляет Офис генпрокурора Украины.Ранее, в субботу 1 марта Минобороны РФ сообщило об ударе "Искандером" по полигону ВСУ "Новомосковский" в Днепропетровской области. В результате были уничтожены до 150 военнослужащих 157-й механизированной бригады, в том числе до 30 иностранных инструкторов.Украинские власти замалчивали этот факт. Первым из официальных лиц его признал глава Сухопутных войск ВСУ Михаил Драпатый, а затем это сделал главком ВСУ Александр Сырский. Подробности в публикации Поиски виновника: Сырский рассказал, кого успели отстранить после гибели 150 солдат ВСУ

https://ukraina.ru/20250303/1061506323.html

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