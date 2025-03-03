https://ukraina.ru/20250303/1061504794.html

"Коалиция Ж" по Украине: Лондон поставит под ружье 12 тысяч лавочников

"Коалиция Ж" по Украине: Лондон поставит под ружье 12 тысяч лавочников - 03.03.2025 Украина.ру

"Коалиция Ж" по Украине: Лондон поставит под ружье 12 тысяч лавочников

Великобритания формирует "коалицию желающих" для финансирования вооруженного конфликта на Украине. Британцев перспектива месить грязь под Киевом не радует

2025-03-03T16:29

2025-03-03T16:29

2025-03-03T16:29

эксклюзив

украина

великобритания

лондон

кир стармер

владимир зеленский

дональд трамп

нато

минобороны

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"Коалицию желающих" - пусть сокращенно "Коалиция Ж" - создали участники саммита по вопросам Украины в Лондоне на минувших выходных. Великобритания и Франция разработают свой план мирного урегулирования украинского конфликта, а затем согласуют его с Соединенными Штатами.Пока конкретного плана нет, европейцы зацепились за то, что президент США Дональд Трамп назвал второй фазой, невозможной без мирного соглашения, - так называемыми гарантиями безопасности для Украины. Пока не начался мирный процесс, "коалиция желающих" под негласным председательством британского премьер-министра Кира Стармера наращивает военное производство для поставок боеприпасов и техники на Украину.Первое потрясение несуразностью мирного плана по дальнейшему вооружению Украины произошло внутри Соединенного Королевства. Одна из самых непопулярных идей - об отправке британского военного контингента на Украину - выстрелила на первых полосах шотландских франшиз британских газет. Исключительно местная пресса, что неудивительно, была более взволнована пробелами в местной системе образования. Как выяснилось, свыше трети учеников начальных классов более месяца не ходили в школы в Глазго. В России бы пошутили: готовят армию дворников. Шотландцы же были просто шокированы.Первый министр Шотландии, 60-летний Джон Суинни использовал шанс превратить минус в плюс при помощи бурно развивающихся событий на международной арене. В интервью журналистам он допустил возможность появления на подконтрольной Киеву территории неких "шотландских сапог", которых в качестве отдельных вооруженных сил на самом деле не существует. Суинни же заявил, что такая возможность есть, и для этого Кир Стармер должен внести предложение в Палату общин. Английские пользователи соцсетей в ответ предложили Суинни заняться правами женщин в Шотландии и школьным образованием, а не международными делами. Хотя для того, чтобы топтать чернозем где-то за пару тысяч километров от дома, аттестат о среднем образовании не нужен, а сам Суинни под мобилизацию не попадет по возрасту.Но это, разумеется, веселые картинки для обывателей. Просто так случайно совпало, что на следующий день после приема Зеленского власти Великобритании запустили проект поддержки малых и средних предприятий (МСП). Тысячи частных британских компаний получат государственную поддержку и прямые инвестиции, если они задействованы в оборонном секторе. Для этого откроют специальный Центр поддержки МСП, сотрудники которого научат лавочников и бизнесменов (их насчитали около 12 тысяч) зарабатывать на Украине. Называется это так: "получат выгоду от исторического решения об увеличении оборонных расходов до 2,5% ВВП"."Правительство <…> обязалось установить прямые целевые показатели расходов МСП для Министерства обороны к июню этого года. Это шанс для небольших, часто семейных, фирм привнести свои инновации, гибкость и профессиональные трудовые ресурсы в задачу укрепления обороны Великобритании. Это поможет создать новые рабочие места, стимулируя экономику малых городов и пригородов Великобритании", - сообщили в пресс-службе правительства Великобритании.До 70% оборонных расходов британские власти направляли на предприятия за пределами Лондона, поддерживая экономику удаленных от центра регионов. В 2023-2024 годах только 4% от этих денежных средств инвестировали в малые и средние предприятия. По официальным данным, государственная поддержка сохранила на плаву 430 тысяч рабочих мест. Минобороны Великобритании потратило 28,8 млрд фунтов стерлингов на промышленность, решение властей по МСП увеличит расходы.На практике в первый день после громких разговоров ничего кардинально не изменилось. Французское оборонное предприятие Thales, которое до 2014 года поставляло России оптику для танков, в Белфасте (Северная Ирландия) запустит производство ракет для комплексов ПВО. На существующем оружейном заводе откроют дополнительные 200 рабочих мест. Деньги французы получат через Департамент гарантирования экспортных кредитов (United Kingdom Export Finance, UKEF)."Эта новая сделка подтверждает твердое намерение Великобритании усилить военную поддержку Украины, одновременно стимулируя рабочие места и рост экономики страны", - заявил министр обороны Великобритании Джон Хили.Итак, 200 рабочих и французский Thales произведут по контракту на 1,6 млрд фунтов для Великобритании 5 тысяч ракет, которые потом передадут (если верить заявленному) Украине. Наименование ракет не сообщается, но речь идет, судя по всему, о легких многоцелевых ракетах LMM, которые можно запускать из:Первые ракеты такого типа начали поставлять на Украину в декабре 2024 года. Контракт на 162 млн фунтов был заключен в сентябре прошлого года. Всего Thales должна была произвести 650 ракет.Следующий пунктик после отправки войск и наращивания вооружений - соглашение о 100-летнем партнерстве Великобритании с Украиной, текст которого никто не видел, и обычные англичане очень на этот счет переживают. Некоторые из них даже не против поддержки Украины, но перспектива месить сапогами грязь под Киевом, когда жены, сестры, матери и дети останутся наедине с исламистскими террористами из числа мигрантов, отталкивает. Об этом, без преувеличения, пишут в комментариях под самыми читаемыми статьями в британской прессе.А британское правительство, наоборот, пытается внушить гражданам позднесоветское "все идет по плану", и план этот - исторический, хоть и неясно какой. Известно только, что Украина получит 3,5 млрд фунтов стерлингов в кредит для приобретения военной техники у британских компаний. Североирландский филиал Thales выполнит первую часть контракта на 1,16 млрд фунтов вместе с неназванным украинским производителем: ракеты в Белфасте, пусковые установки - на Украине.Эта сделка является частью обязательства Лондона ежегодно финансировать Украину на сумму 3 млрд фунтов. В следующем финансовом году власти Великобритании намерены потратить также дополнительно 1,5 млрд фунтов - проценты с украденных российских активов.Но историческое повышение оборонных расходов до 2,5% - это всего на 0,2% от существующего уровня. И деньги эти появились в результате сокращения расходов на международную помощь Великобритании - средство проецирования британского морализма.Не верите? Да нет, вы просто верьте"Символично, что европейские лидеры и союзники по НАТО собрались, чтобы встать плечом к плечу в знак солидарности с президентом Украины Владимиром Зеленским после того, как его раскритиковали в Белом доме президент США Дональд Трамп и его вице-президент Джей Ди Вэнс", - пишет политический редактор SkyNews Бет Ригби о результатах дипломатического фарса в Вашингтоне.Она забыла сказать, что встреча в Лондоне была запланирована до перелета Зеленского в США. Ей это и не нужно - некий источник сообщил, что Стармер "чувствует срочность и знает, какую уникальную роль он может сыграть". По ее версии, транслируемой для излишне озадаченных "шотландскими сапогами" соотечественников, Стармер и президент Франции Эмманюэль Макрон заложили основу гарантий безопасности для Украины, но в Вашингтоне она была сорвана. А Стармер провел все выходные, чтобы вернуть все на круги своя и с Зеленским, и с Трампом.Объяснить, по-русски говоря, что почем Ригби не может, поэтому просто предлагает поверить ей на слово: дипломатическая неделя была напряженной, Великобритания и ее ключевые партнеры на верном пути, а Зеленский вернулся на Украину.Наверное, ждать, когда "Коалиция Ж" переведет очередной транш на закупку мирных танков.

https://ukraina.ru/20250301/1061462934.html

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эксклюзив, украина, великобритания, лондон, кир стармер, владимир зеленский, дональд трамп, нато, минобороны