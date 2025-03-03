Константин Блохин: Европа стала модератором крестового похода против России и ждет прихода новой Харрис - 03.03.2025 Украина.ру
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Константин Блохин: Европа стала модератором крестового похода против России и ждет прихода новой Харрис
Константин Блохин: Европа стала модератором крестового похода против России и ждет прихода новой Харрис - 03.03.2025 Украина.ру
Константин Блохин: Европа стала модератором крестового похода против России и ждет прихода новой Харрис
По эффекту инерции Европа еще год-два будет поддерживать Украину. При этом европейцы будут внимательно наблюдать за отношениями Трампа и истеблишмента, надеясь, что вашингтонское болото поглотит Трампа, и он скатится к русофобии. Реальный отказ Запада от поддержки Украины возможен только при полном разгроме ВСУ.
2025-03-03T16:39
2025-03-03T16:39
интервью
украина
сша
россия
владимир зеленский
джей ди вэнс
нато
украина.ру
вооруженные силы украины
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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН Константин Блохин.- Константин Владимирович, удалось ли Зеленскому после перепалки в Белом доме с Дональдом Трампом и Джей Ди Вэнсом и последовавшего за ней визита в Лондон сплотить вокруг себя лидеров европейских государств?- Перепалка нам на руку, она еще больше сближает позиции России и США по Украине, но не на руку Зеленскому и Европе. Зеленский лишается 50% помощи Запада, которая приходилась на долю США. Очевидно, что Украина лишается главенствующей силы в Европе. Вспомните, в начале СВО все европейцы поставили крест, и лишь Великобритания, ее премьер Борис Джонсон, стала модератором крестового похода против России, присоединив США.Штаты были главенствующей мощью, которая всех европейцев держала в кулаке. Сегодня США пытаются устраниться из этого конфликта. И без США модераторство, в которое продолжает играть Британия, ни к чему не приведет по одной простой причине. Существует историческая конкуренция между Британией, Францией и Германией. И никто из этих стран не захочет иметь в лидерах Великобританию.По эффекту инерции Европа еще год-два будет поддерживать Украину. При этом европейцы будут внимательно наблюдать за отношениями Трампа и истеблишмента, надеясь, что вашингтонское болото поглотит Трампа, и он скатится к русофобии. Реальный отказ Запада от поддержки Украины возможен только при полном разгроме ВСУ, когда они поймут, что Украина — это неликвидный актив.Европейцы будут наблюдать и за общей экономической динамикой. Когда они увидят, как быстро развивается экономика США, Китая, продолжает свой рост российская экономика, а европейские стагнирует, то поймут, что главным препятствием роста является их позиция по Украине.Вообще, милитаризация Европы неизбежна. Теперь они могут больше не надеяться на зонтик безопасности, который обеспечивали США.- Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что многие европейские страны увеличат расходы на оборону, по его словам, это должно восстановить "справедливый баланс с США". Не этого ли добивался Трамп?- Если они примут решение вкладываться в НАТО, тогда это действительно то, чего добивался Трамп. Другое дело, если европейцы будут увеличивать собственные армии. Американцам это не очень интересно, потому что НАТО — это не только инструмент сдерживания России, но и инструмент контроля над Европой.- Премьер Британии Стармер уже заявлял, что готов помочь Украине "сапогами на земле и самолетами в небе". Премьер Польши Туск написал в соцсети X, что Европа "проснулась". Прибудут ли на Украину воинские контингенты европейских стран?- Угрозы значимые, но зависят от взглядов западных элит. Запад расколот. Одна часть элит, Трамп и его команда, полагают, что главным противником является Китай, поэтому надо вбить клин между Китаем и Россией, разрушить стратегическое партнёрство с северной Кореей и Ираном. Это можно сделать только одним способом: вернуть Россию в орбиту влияния Запада. Трамп уже говорил, что хорошо бы вернуть Россию в Большую восьмерку. Для этого надо пересмотреть позицию США по Украине, НАТО, Прибалтике, государствам Восточной и Северной Европы. И это революционный подход. Впервые спустя 80 лет после Второй мировой войны подход США к России меняется.Другой подход демонстрируют евробюрократы. Они считают, что многополярного мира нет, есть мировой либеральный порядок, Запад выйдет победителем из всех геополитических баталий, и для этого нужно вести крестовые походы против России и Китая. Украина же воспринимается ими как поле боя.Они считают, что Трамп — это явление временное, через четыре года придет новая Харрис и все станет на свои места. Другие говорят, что не надо ждать четырех лет, через год-два deep state поглотит Трампа. Это глобалистский подход. То есть Запад расколот, но ключевой вопрос как долго продлится революция Трампа. После Трампа все может сойти на нет.- Все же оппозиция Трампа в США сильнее, чем его союзники в Европе, те же Орбан и Фицо.- Европа пока пробайденовская, условно говоря. Все будет зависеть от успехов Трампа. Если результатов не будет, то deep state его поглотит. Мало времени прошло, чтобы делать какие-то выводы.- Как разбить европейскую коалицию, которая формируется вокруг Зеленского?- Продолжать СВО, других формул нет. Украина лишится половины помощи, США, засучив рукава, надо заниматься Китаем.- Франция и Великобритания выдвинули идею частичного перемирия между Россией и Украиной сроком на один месяц, которое не будет касаться наземных боевых действий. Что означает эта инициатива?- Месяц может превратиться и в два, и в полгода. Все эти идеи крутятся вокруг одной – заморозки конфликта, отправки европейских войск, то есть замаскированного НАТО. Путин и Лавров говорили неоднократно, что эта идея для Россия неприемлема. Время работает на нас в конфликте.Подробнее о европейской политике Саммит "партии войны" в Британии: их будущее в опасности
https://ukraina.ru/20250303/1061502236.html
https://ukraina.ru/20250303/1061494280.html
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Денис Рудометов
Денис Рудометов
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Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
интервью, украина, сша, россия, владимир зеленский, джей ди вэнс, нато, украина.ру, вооруженные силы украины
Интервью, Украина, США, Россия, Владимир Зеленский, Джей Ди Вэнс, НАТО, Украина.ру, Вооруженные силы Украины

Константин Блохин: Европа стала модератором крестового похода против России и ждет прихода новой Харрис

16:39 03.03.2025
 
© Константин БлохинКонстантин Блохин интервью
Константин Блохин интервью
© Константин Блохин
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Денис Рудометов
автор издания Украина.ру
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По эффекту инерции Европа еще год-два будет поддерживать Украину. При этом европейцы будут внимательно наблюдать за отношениями Трампа и истеблишмента, надеясь, что вашингтонское болото поглотит Трампа, и он скатится к русофобии. Реальный отказ Запада от поддержки Украины возможен только при полном разгроме ВСУ.
Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН Константин Блохин.
- Константин Владимирович, удалось ли Зеленскому после перепалки в Белом доме с Дональдом Трампом и Джей Ди Вэнсом и последовавшего за ней визита в Лондон сплотить вокруг себя лидеров европейских государств?
- Перепалка нам на руку, она еще больше сближает позиции России и США по Украине, но не на руку Зеленскому и Европе. Зеленский лишается 50% помощи Запада, которая приходилась на долю США. Очевидно, что Украина лишается главенствующей силы в Европе. Вспомните, в начале СВО все европейцы поставили крест, и лишь Великобритания, ее премьер Борис Джонсон, стала модератором крестового похода против России, присоединив США.
Штаты были главенствующей мощью, которая всех европейцев держала в кулаке. Сегодня США пытаются устраниться из этого конфликта. И без США модераторство, в которое продолжает играть Британия, ни к чему не приведет по одной простой причине. Существует историческая конкуренция между Британией, Францией и Германией. И никто из этих стран не захочет иметь в лидерах Великобританию.
По эффекту инерции Европа еще год-два будет поддерживать Украину. При этом европейцы будут внимательно наблюдать за отношениями Трампа и истеблишмента, надеясь, что вашингтонское болото поглотит Трампа, и он скатится к русофобии. Реальный отказ Запада от поддержки Украины возможен только при полном разгроме ВСУ, когда они поймут, что Украина — это неликвидный актив.
Михаил Поликарпов интервью
15:10
Михаил Поликарпов: Если Трамп не разберется с Зеленским до лета, он может попросить Россию его убрать США при Трампе в вопросе Украины фактически продекларировали принципиальное изменение подхода времен Байдена. Но так как система инерционная, остановить этот поезд по одной команде будет крайне сложно. Ситуация крайне запутанная, считает военный историк и писатель Михаил Поликарпов
Европейцы будут наблюдать и за общей экономической динамикой. Когда они увидят, как быстро развивается экономика США, Китая, продолжает свой рост российская экономика, а европейские стагнирует, то поймут, что главным препятствием роста является их позиция по Украине.
Вообще, милитаризация Европы неизбежна. Теперь они могут больше не надеяться на зонтик безопасности, который обеспечивали США.
- Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что многие европейские страны увеличат расходы на оборону, по его словам, это должно восстановить "справедливый баланс с США". Не этого ли добивался Трамп?
- Если они примут решение вкладываться в НАТО, тогда это действительно то, чего добивался Трамп. Другое дело, если европейцы будут увеличивать собственные армии. Американцам это не очень интересно, потому что НАТО — это не только инструмент сдерживания России, но и инструмент контроля над Европой.
- Премьер Британии Стармер уже заявлял, что готов помочь Украине "сапогами на земле и самолетами в небе". Премьер Польши Туск написал в соцсети X, что Европа "проснулась". Прибудут ли на Украину воинские контингенты европейских стран?
- Угрозы значимые, но зависят от взглядов западных элит. Запад расколот. Одна часть элит, Трамп и его команда, полагают, что главным противником является Китай, поэтому надо вбить клин между Китаем и Россией, разрушить стратегическое партнёрство с северной Кореей и Ираном. Это можно сделать только одним способом: вернуть Россию в орбиту влияния Запада.
Трамп уже говорил, что хорошо бы вернуть Россию в Большую восьмерку. Для этого надо пересмотреть позицию США по Украине, НАТО, Прибалтике, государствам Восточной и Северной Европы. И это революционный подход. Впервые спустя 80 лет после Второй мировой войны подход США к России меняется.
Другой подход демонстрируют евробюрократы. Они считают, что многополярного мира нет, есть мировой либеральный порядок, Запад выйдет победителем из всех геополитических баталий, и для этого нужно вести крестовые походы против России и Китая. Украина же воспринимается ими как поле боя.
Они считают, что Трамп — это явление временное, через четыре года придет новая Харрис и все станет на свои места. Другие говорят, что не надо ждать четырех лет, через год-два deep state поглотит Трампа. Это глобалистский подход. То есть Запад расколот, но ключевой вопрос как долго продлится революция Трампа. После Трампа все может сойти на нет.
Коллаж: цитаты недели - РИА Новости, 1920, 03.03.2025
13:44
"Трамп и Маск нам не указ!", "Хамоватая особь", "Трампу так и надо" и другие скандальные цитаты неделиЧто происходит сейчас на Украине, о чем думают и говорят "пересични громадяны" (обычные граждане), местные "лидеры думок" (лидеры мнений) и украинские политики с политологами?
- Все же оппозиция Трампа в США сильнее, чем его союзники в Европе, те же Орбан и Фицо.
- Европа пока пробайденовская, условно говоря. Все будет зависеть от успехов Трампа. Если результатов не будет, то deep state его поглотит. Мало времени прошло, чтобы делать какие-то выводы.
- Как разбить европейскую коалицию, которая формируется вокруг Зеленского?
- Продолжать СВО, других формул нет. Украина лишится половины помощи, США, засучив рукава, надо заниматься Китаем.
- Франция и Великобритания выдвинули идею частичного перемирия между Россией и Украиной сроком на один месяц, которое не будет касаться наземных боевых действий. Что означает эта инициатива?
- Месяц может превратиться и в два, и в полгода. Все эти идеи крутятся вокруг одной – заморозки конфликта, отправки европейских войск, то есть замаскированного НАТО. Путин и Лавров говорили неоднократно, что эта идея для Россия неприемлема. Время работает на нас в конфликте.
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Заголовок открываемого материала
16:39Константин Блохин: Европа стала модератором крестового похода против России и ждет прихода новой Харрис
16:31ВС РФ ударили по военным и складу дронов: Лебедев рассказал, куда прилетело
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