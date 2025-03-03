https://ukraina.ru/20250303/1061503629.html

Константин Блохин: Европа стала модератором крестового похода против России и ждет прихода новой Харрис

Константин Блохин: Европа стала модератором крестового похода против России и ждет прихода новой Харрис - 03.03.2025 Украина.ру

Константин Блохин: Европа стала модератором крестового похода против России и ждет прихода новой Харрис

По эффекту инерции Европа еще год-два будет поддерживать Украину. При этом европейцы будут внимательно наблюдать за отношениями Трампа и истеблишмента, надеясь, что вашингтонское болото поглотит Трампа, и он скатится к русофобии. Реальный отказ Запада от поддержки Украины возможен только при полном разгроме ВСУ.

2025-03-03T16:39

2025-03-03T16:39

2025-03-03T16:39

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украина

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владимир зеленский

джей ди вэнс

нато

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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН Константин Блохин.- Константин Владимирович, удалось ли Зеленскому после перепалки в Белом доме с Дональдом Трампом и Джей Ди Вэнсом и последовавшего за ней визита в Лондон сплотить вокруг себя лидеров европейских государств?- Перепалка нам на руку, она еще больше сближает позиции России и США по Украине, но не на руку Зеленскому и Европе. Зеленский лишается 50% помощи Запада, которая приходилась на долю США. Очевидно, что Украина лишается главенствующей силы в Европе. Вспомните, в начале СВО все европейцы поставили крест, и лишь Великобритания, ее премьер Борис Джонсон, стала модератором крестового похода против России, присоединив США.Штаты были главенствующей мощью, которая всех европейцев держала в кулаке. Сегодня США пытаются устраниться из этого конфликта. И без США модераторство, в которое продолжает играть Британия, ни к чему не приведет по одной простой причине. Существует историческая конкуренция между Британией, Францией и Германией. И никто из этих стран не захочет иметь в лидерах Великобританию.По эффекту инерции Европа еще год-два будет поддерживать Украину. При этом европейцы будут внимательно наблюдать за отношениями Трампа и истеблишмента, надеясь, что вашингтонское болото поглотит Трампа, и он скатится к русофобии. Реальный отказ Запада от поддержки Украины возможен только при полном разгроме ВСУ, когда они поймут, что Украина — это неликвидный актив.Европейцы будут наблюдать и за общей экономической динамикой. Когда они увидят, как быстро развивается экономика США, Китая, продолжает свой рост российская экономика, а европейские стагнирует, то поймут, что главным препятствием роста является их позиция по Украине.Вообще, милитаризация Европы неизбежна. Теперь они могут больше не надеяться на зонтик безопасности, который обеспечивали США.- Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что многие европейские страны увеличат расходы на оборону, по его словам, это должно восстановить "справедливый баланс с США". Не этого ли добивался Трамп?- Если они примут решение вкладываться в НАТО, тогда это действительно то, чего добивался Трамп. Другое дело, если европейцы будут увеличивать собственные армии. Американцам это не очень интересно, потому что НАТО — это не только инструмент сдерживания России, но и инструмент контроля над Европой.- Премьер Британии Стармер уже заявлял, что готов помочь Украине "сапогами на земле и самолетами в небе". Премьер Польши Туск написал в соцсети X, что Европа "проснулась". Прибудут ли на Украину воинские контингенты европейских стран?- Угрозы значимые, но зависят от взглядов западных элит. Запад расколот. Одна часть элит, Трамп и его команда, полагают, что главным противником является Китай, поэтому надо вбить клин между Китаем и Россией, разрушить стратегическое партнёрство с северной Кореей и Ираном. Это можно сделать только одним способом: вернуть Россию в орбиту влияния Запада. Трамп уже говорил, что хорошо бы вернуть Россию в Большую восьмерку. Для этого надо пересмотреть позицию США по Украине, НАТО, Прибалтике, государствам Восточной и Северной Европы. И это революционный подход. Впервые спустя 80 лет после Второй мировой войны подход США к России меняется.Другой подход демонстрируют евробюрократы. Они считают, что многополярного мира нет, есть мировой либеральный порядок, Запад выйдет победителем из всех геополитических баталий, и для этого нужно вести крестовые походы против России и Китая. Украина же воспринимается ими как поле боя.Они считают, что Трамп — это явление временное, через четыре года придет новая Харрис и все станет на свои места. Другие говорят, что не надо ждать четырех лет, через год-два deep state поглотит Трампа. Это глобалистский подход. То есть Запад расколот, но ключевой вопрос как долго продлится революция Трампа. После Трампа все может сойти на нет.- Все же оппозиция Трампа в США сильнее, чем его союзники в Европе, те же Орбан и Фицо.- Европа пока пробайденовская, условно говоря. Все будет зависеть от успехов Трампа. Если результатов не будет, то deep state его поглотит. Мало времени прошло, чтобы делать какие-то выводы.- Как разбить европейскую коалицию, которая формируется вокруг Зеленского?- Продолжать СВО, других формул нет. Украина лишится половины помощи, США, засучив рукава, надо заниматься Китаем.- Франция и Великобритания выдвинули идею частичного перемирия между Россией и Украиной сроком на один месяц, которое не будет касаться наземных боевых действий. Что означает эта инициатива?- Месяц может превратиться и в два, и в полгода. Все эти идеи крутятся вокруг одной – заморозки конфликта, отправки европейских войск, то есть замаскированного НАТО. Путин и Лавров говорили неоднократно, что эта идея для Россия неприемлема. Время работает на нас в конфликте.Подробнее о европейской политике Саммит "партии войны" в Британии: их будущее в опасности

https://ukraina.ru/20250303/1061502236.html

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Денис Рудометов

интервью, украина, сша, россия, владимир зеленский, джей ди вэнс, нато, украина.ру, вооруженные силы украины