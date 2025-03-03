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"Клава, найди его!" или Верит ли слезам Харьков? О фильме "Одинокая женщина желает познакомиться"

"Клава, найди его!" или Верит ли слезам Харьков? О фильме "Одинокая женщина желает познакомиться" - 03.03.2025 Украина.ру

"Клава, найди его!" или Верит ли слезам Харьков? О фильме "Одинокая женщина желает познакомиться"

2 марта 1987 года во всесоюзный прокат вышел фильм, который, как минимум, запомнился своим названием. Кроме того известные всем стране актеры сыграли здесь в непривычном для зрителей амплуа, что также не могло не отложиться в их памяти. А еще фильм вызвал в обществе, где только началась "Перестройка" дискуссию, мало понятную современному обществу

2025-03-03T16:00

2025-03-03T16:00

2025-03-03T16:05

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Однажды в начале 80-х известный советский сценарист и драматург Виктор Иванович Мережко на одной из московских улиц на обычном столбе обнаружил объявление, которое в СССР было просто невозможно встретить. Текст на клочке бумаги начинался словами "Одинокая женщина желает познакомиться", и далее шло короткое описание женщины и контактный телефон. Какая-то, видимо, совсем отчаявшаяся в построении своей личной жизни гражданка решилась на такой нетривиальный для Советского Союза шаг. Это сегодня подобными объявлениями в газетах объявлений или на сайтах знакомств никого не удивишь. А 40 лет назад решиться на такое, да ещё и указать свой контакт – это было чем-то из ряда вон выходящим.Дома Мережко сообщил об увиденном жене. Она не поверила, и, чтобы не прослыть пустозвоном, драматург поспешил обратно к столбу, чтобы принести увиденное им объявление домой. Однако того на месте уже не было – скорее всего женщина испугалась собственной решительности и сорвала его. Но мыслительный процесс у Мережко уже пошёл – он представил, как должна была сложиться жизнь этой женщины, как она должны была выглядеть, кто мог откликнуться на подобное объявление.После ряда снятых по сценариям Мережко довольно удачных мелодрам за ним закрепилось амплуа знатока душ советских женщин. Вот и сейчас всего за месяц он смог превратить навеянную всего одной фразой из объявления историю в довольно интересный сценарий, которым заинтересовались на Киевской киностудии им. Довженко. Экранизировать его предложили киевскому режиссеру Вячеславу Сигизмундовичу Криштофовичу, он только сдал свою телевизионную мелодраму "Володя большой, Володя маленький" (1985) с Олегом Меньшиковым и Ростиславом Янковским в главных ролях. Более известного брата последнего – Олега Янковского – он снял в главной роли в предыдущем своем фильме "Два гусара" (1984).Прежде всего, требовалось найти исполнительницу главной роли, так как от неё зависел весь успех киноленты. Нужна была хрупкая, привлекательная в свои 43 (столько героине в соответствии со сценарием) женщина со стальным стержнем внутри, потому что только такая могла сделать столь решительный шаг.И тут он вспомнил об Ирине Купченко. Она играла подобных героинь в "Звезде пленительного счастья" (1975), "Обыкновенном чуде" (1978), "Сибириаде" (1978). Она и в жизни была такой. Сокурсница Ирины Петровны по Московскому театральному училищу им. Щукина Наталия Дрожжина вспоминала: "В институте Ирина была замкнутая, как её героиня. Она никогда не участвовала в капустниках или общих посиделках. К ней невозможно было пробиться: ни с кем не дружила и не общалась. Только в отличие от экранной швеи Клавы, личная жизнь у Иры сложилась". Актриса была замужем за прославленным советским актером Василием Семёновичем Лановым, они вместе растили двух сыновей.Купченко на предложение согласилась, тем более, что Киев оставался для нее родным городом. Родилась она в Вене, в Австрии, когда там еще находился советский воинский контингент, но после возвращения на Родину ее родители осели в столице Украины. Здесь Ирина Петровна окончила школу, здесь занималась в театральном кружке Дворца пионеров и кружке кинооператоров. Она также увлекалась танцами, и какое-то время даже хотела стать балериной, но в 1965 году поступила в университет на факультет иностранных языков. Проучившись там год, она решила, что иностранных языков с нее хватит, и уехала в Москву поступать в "Щуку".Своё отношение к необычной роли, и почему она на неё согласилась, Купченко как-то изложила в одном из своих интервью:"Картина дорога мне ещё и тем, что она дает понять: смысл жизни заключается не в той пресловутой независимости, о которой мечтает большинство женщин, не в материальном благополучии, а в биологическом, божественном предназначении женщины. Она должна любить и быть любима, должна рожать и воспитывать детей, должна быть просто счастливым человеком. Потому героиня в дождь, в темень бежит по улицам и расклеивает объявления: "Одинокая женщина желает познакомиться …", а потом ищет того единственного, кого ниспослала ей судьба. И пусть он – опустившийся и сломленный человек, у неё появляется возможность заботиться о нем, кормить его, обстирывать, спасать от самого себя и быть рядом с ним женщиной".Теперь требовалось найти того, кого будет в картине спасать Купченко, актёра, способного правдоподобно сыграть опустившегося искалеченного травмой бывшего циркового артиста. Благодаря тесному знакомству с Олегом Янковским режиссер Криштофович предложил эту роль его другу Александру Збруеву, вместе с которым они служили в легендарном "Ленкоме". Александр Викторович с радостью согласился:"После Ганжи в "Большой перемене" мне часто предлагали схожие роли. Тогда это называлось "герой фильма". И мне хотелось от этого уйти. Поэтому когда Криштофович предложил мне сыграть опустившегося человека, я тут же ухватился за этот материал... Валентин не простой человек – он бывший артист, который спился. По сути, хороший человек".Помимо Збруева и Купченко в фильме в эпизодической роли такой же несчастной и одинокой соседки главной героини сыграла ещё одна знаковая советская актриса Елена Соловей. Марианна Вертинская, дочь кумира русской эстрады первой половины XX века Александра Вертинского и сестра актрисы Анастасии Вертинской, стала подругой героини Купченко. Звезда же фильма "За двумя зайцами" Маргарита Криницина правдиво изобразила заведующую ателье – начальницу главной героини.Съёмки были запланированы на лето в Киеве, но тут случился Чернобыль, и было решено кинопроизводство перенести в Харьков. В результате ателье, в котором работает главная героиня фильма портниха Клава, располагается в известном харьковском Дворце труда. Он был построен в 1914-16 годах как доходный дом, но просуществовал в данном качестве только до 1918 года, после чего был национализирован и использовался для размещения Народного комиссариата труда и Всеукраинского Совета профессиональных союзов. После того, как Харьков утратил столичный статус, здесь размещались те же организации, но областного значения. Живёт Клавдия в квартире на улице Сумской, а свои брачные объявления расклеивает в саду Шевченко.Снимали интерьерные сцены в обычных харьковских квартирах. С этим возникали определённые сложности, о чем вспоминал художник-фотограф фильма Александр Бронштейн: "не всем хочется пускать в квартиру съёмочную группу, так что плюс к оплате благодарили ремонтом".Сюжет фильма довольно незамысловат – он начинается с того, что в ночной темноте главная героиня расклеивает по городу те самые объявления. Однако результат оказывается обескураживающим – сначала по объявлению приходят пионеры-тимуровцы, готовые помогать одиноким людям. Потом заявляется какой-то нагловатый тип затрапезного вида – герой Збруева. Главная героиня относится к нему сначала презрительно, но постепенно, почувствовав, что у него появился шанс изменить свою жизнь, этот человек меняется, раскрывается с самой лучшей стороны. Но в конце всех сюжетных перипетий героиня Купченко его отталкивает, о чем потом жалеет. Она пытается найти героя Збруева, однако это ей не удается – финал фильма остается открытым.Лента оказалась довольно успешной. Она за время проката собрала 14,3 млн. зрителей, что для мелодрамы с копеечной стоимостью производства было очень неплохим результатом. Ирина Купченко на Международном кинофестивале 1987 года в Монреале получила приз за лучшую женскую роль. Сердобольные зрительницы засыпали её письмами, в которых жалели героя Збруева и писали Купченко, полностью ассоциируя актрису с героиней: "Клава, найди его".Киночиновники пошли на поводу у зрительского мнения и даже были готовы выделить средства, чтобы режиссер доснял финал, в котором бы Клава нашла своего Валентина. Но тут заартачился Криштофович: "Только через мой труп!" В результате фильм так и остался с открытым финалом.Для современных поколений фильм "Одинокая женщина желает познакомиться" мало понятен. Людям, которые привыкли к ежедневному душевному эксгибиционизму, когда они каждый день постят в своих соцсетях, что они едят, где бывают, какие фильмы и видосики смотрят, сложно понять, через что приходилось переступать 40 лет назад героине фильма, какое усилие над собой ей надо было сделать, чтобы практически привселюдно признаться, что она несчастна в личной жизни.Более старшим же поколениям будет, наверняка, интересно пересмотреть этот довольно знаковый для перестроечного времени и нашумевший фильм – вокруг него развернулась нешуточная дискуссия. Кто-то посчитал, что это унизительно для женщин, изображать их такими зависимыми от присутствия в их жизни мужчин, даже таких опустившихся, как герой Збруева. Другие считали недопустимым выставлять личную жизнь советских граждан на показ. Сейчас некоторые из этих споров и заявлений выглядят немного наивными, но так как одиноких людей и сейчас среди нас очень много, возможно, для них данное творение киевских кинематографистов и сейчас покажется интересным

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