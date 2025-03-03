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Сотрудница Минюста Украины попалась на вымогательстве взятки у аграриев

Сотрудница Минюста Украины попалась на вымогательстве взятки у аграриев - 03.03.2025 Украина.ру

Сотрудница Минюста Украины попалась на вымогательстве взятки у аграриев

Сотрудницу Минюста Украины и её сообщника будут судить за попытку завладеть средствами аграрного предприятия. Об этом сообщает Госбюро расследований Украины.

2025-03-03T16:01

2025-03-03T16:01

2025-03-03T16:01

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ГБР завершило досудебное расследование уголовного дела в отношении сотрудницы Минюста Украины и её сообщника. Следователи установили, что фигуранты мошенническими действиями пытались завладеть средствами крупного аграрного предприятия. Обвинительный акт направлен в суд.Сообщники получили первый транш в размере $30 тыс и сообщили, что для положительного решения вопроса у заявителя есть два дня на передачу остальных средств. При этом чиновница кичилась влиятельными знакомствами, в том числе с руководителями силовых структур.После получения средств оба чиновница и её сообщник были задержаны. Им предъявлено "подозрение" в мошенничестве, совершенном по предварительному сговору группой лиц, в условиях военного положения, в особо крупных размерах. Также их подозревают в подстрекательстве к предоставлению неправомерной выгоды должностному лицу. По совокупности статей им грозит наказание до 12 лет лишения свободы.В декабре 2024 года премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что Владимир Зеленский предлагал ему взятку в размере €500 млн за одобрение Братиславой членства Украины в НАТО. Зеленский позже подтвердил, что сделал предложение Фицо и оно было отвергнуто. ГБР Украины и другие силовые структуры постсоветской республики претензий к Зеленскому по этому инциденту не имели.Также на эту тему: Медведчук предложил прокуратуре Бельгии начать уголовное преследование Зеленского

https://ukraina.ru/20241225/1059942775.html

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новости, украина, сша, словакия, владимир зеленский, роберт фицо, гбр, коррупция, бывший ссср, уголовное дело, взятка, апк, минюст украины, сельское хозяйство