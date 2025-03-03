Сотрудница Минюста Украины попалась на вымогательстве взятки у аграриев
Сотрудницу Минюста Украины и её сообщника будут судить за попытку завладеть средствами аграрного предприятия. Об этом сообщает Госбюро расследований Украины.
ГБР завершило досудебное расследование уголовного дела в отношении сотрудницы Минюста Украины и её сообщника. Следователи установили, что фигуранты мошенническими действиями пытались завладеть средствами крупного аграрного предприятия. Обвинительный акт направлен в суд.
"Установлено, что за 120 тысяч долларов США работница министерства обещала представителю бюджетообразующего предприятия региона внести в реестр недвижимого имущества сведения о праве пользования земельными участками сельскохозяйственного назначения. Также чиновница привлекла сообщником своего знакомого, гражданина другого государства, который называл себя "влиятельным чиновником" этого же министерства и должен выступать гарантом выполнения обещаний", - рассказали в ГБР.
Сообщники получили первый транш в размере $30 тыс и сообщили, что для положительного решения вопроса у заявителя есть два дня на передачу остальных средств. При этом чиновница кичилась влиятельными знакомствами, в том числе с руководителями силовых структур.
После получения средств оба чиновница и её сообщник были задержаны. Им предъявлено "подозрение" в мошенничестве, совершенном по предварительному сговору группой лиц, в условиях военного положения, в особо крупных размерах. Также их подозревают в подстрекательстве к предоставлению неправомерной выгоды должностному лицу. По совокупности статей им грозит наказание до 12 лет лишения свободы.
В декабре 2024 года премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что Владимир Зеленский предлагал ему взятку в размере €500 млн за одобрение Братиславой членства Украины в НАТО. Зеленский позже подтвердил, что сделал предложение Фицо и оно было отвергнуто. ГБР Украины и другие силовые структуры постсоветской республики претензий к Зеленскому по этому инциденту не имели.