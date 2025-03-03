Сотрудница Минюста Украины попалась на вымогательстве взятки у аграриев - 03.03.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250303/1061504543.html
Сотрудница Минюста Украины попалась на вымогательстве взятки у аграриев
Сотрудница Минюста Украины попалась на вымогательстве взятки у аграриев - 03.03.2025 Украина.ру
Сотрудница Минюста Украины попалась на вымогательстве взятки у аграриев
Сотрудницу Минюста Украины и её сообщника будут судить за попытку завладеть средствами аграрного предприятия. Об этом сообщает Госбюро расследований Украины.
2025-03-03T16:01
2025-03-03T16:01
новости
украина
сша
словакия
владимир зеленский
роберт фицо
гбр
коррупция
бывший ссср
уголовное дело
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102279/83/1022798363_0:95:1282:816_1920x0_80_0_0_8f25e48f6a953ec2af5c162adeecdc2f.jpg
ГБР завершило досудебное расследование уголовного дела в отношении сотрудницы Минюста Украины и её сообщника. Следователи установили, что фигуранты мошенническими действиями пытались завладеть средствами крупного аграрного предприятия. Обвинительный акт направлен в суд.Сообщники получили первый транш в размере $30 тыс и сообщили, что для положительного решения вопроса у заявителя есть два дня на передачу остальных средств. При этом чиновница кичилась влиятельными знакомствами, в том числе с руководителями силовых структур.После получения средств оба чиновница и её сообщник были задержаны. Им предъявлено "подозрение" в мошенничестве, совершенном по предварительному сговору группой лиц, в условиях военного положения, в особо крупных размерах. Также их подозревают в подстрекательстве к предоставлению неправомерной выгоды должностному лицу. По совокупности статей им грозит наказание до 12 лет лишения свободы.В декабре 2024 года премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что Владимир Зеленский предлагал ему взятку в размере €500 млн за одобрение Братиславой членства Украины в НАТО. Зеленский позже подтвердил, что сделал предложение Фицо и оно было отвергнуто. ГБР Украины и другие силовые структуры постсоветской республики претензий к Зеленскому по этому инциденту не имели.Также на эту тему: Медведчук предложил прокуратуре Бельгии начать уголовное преследование Зеленского
https://ukraina.ru/20241225/1059942775.html
украина
сша
словакия
бывший ссср
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102279/83/1022798363_33:0:1248:911_1920x0_80_0_0_ef73d1a1a19753ef114ba44589390775.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, сша, словакия, владимир зеленский, роберт фицо, гбр, коррупция, бывший ссср, уголовное дело, взятка, апк, минюст украины, сельское хозяйство
Новости, Украина, США, Словакия, Владимир Зеленский, Роберт Фицо, ГБР, коррупция, бывший СССР, уголовное дело, взятка, АПК, Минюст Украины, Сельское хозяйство

Сотрудница Минюста Украины попалась на вымогательстве взятки у аграриев

16:01 03.03.2025
 
Читать в
ДзенTelegram
Сотрудницу Минюста Украины и её сообщника будут судить за попытку завладеть средствами аграрного предприятия. Об этом сообщает Госбюро расследований Украины.
ГБР завершило досудебное расследование уголовного дела в отношении сотрудницы Минюста Украины и её сообщника. Следователи установили, что фигуранты мошенническими действиями пытались завладеть средствами крупного аграрного предприятия. Обвинительный акт направлен в суд.
"Установлено, что за 120 тысяч долларов США работница министерства обещала представителю бюджетообразующего предприятия региона внести в реестр недвижимого имущества сведения о праве пользования земельными участками сельскохозяйственного назначения. Также чиновница привлекла сообщником своего знакомого, гражданина другого государства, который называл себя "влиятельным чиновником" этого же министерства и должен выступать гарантом выполнения обещаний", - рассказали в ГБР.
Сообщники получили первый транш в размере $30 тыс и сообщили, что для положительного решения вопроса у заявителя есть два дня на передачу остальных средств. При этом чиновница кичилась влиятельными знакомствами, в том числе с руководителями силовых структур.
После получения средств оба чиновница и её сообщник были задержаны. Им предъявлено "подозрение" в мошенничестве, совершенном по предварительному сговору группой лиц, в условиях военного положения, в особо крупных размерах. Также их подозревают в подстрекательстве к предоставлению неправомерной выгоды должностному лицу. По совокупности статей им грозит наказание до 12 лет лишения свободы.
СБУ Служба безопасности Украины - РИА Новости, 1920, 25.12.2024
25 декабря 2024, 15:07
СБУ поймала главу одесского отделения партии "Удар Виталия Кличко" на взятке в миллион долларовСлужба безопасности Украины (СБУ) сообщила в телеграм-канале о задержании в Киеве руководителя одесской ячейки партии "Удар Виталия Кличко" Александра Суханова
В декабре 2024 года премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что Владимир Зеленский предлагал ему взятку в размере €500 млн за одобрение Братиславой членства Украины в НАТО. Зеленский позже подтвердил, что сделал предложение Фицо и оно было отвергнуто. ГБР Украины и другие силовые структуры постсоветской республики претензий к Зеленскому по этому инциденту не имели.
Также на эту тему: Медведчук предложил прокуратуре Бельгии начать уголовное преследование Зеленского
 
НовостиУкраинаСШАСловакияВладимир ЗеленскийРоберт ФицоГБРкоррупциябывший СССРуголовное деловзяткаАПКМинюст УкраиныСельское хозяйство
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:39Константин Блохин: Европа стала модератором крестового похода против России и ждет прихода новой Харрис
16:31ВС РФ ударили по военным и складу дронов: Лебедев рассказал, куда прилетело
16:29"Коалиция Ж" по Украине: Лондон поставит под ружье 12 тысяч лавочников
16:26Воскрешая старые привычки. Чего ждать от чрезвычайного саммита ЕС
16:21Экс-глава полиции Чехии Станислав Новотны: Чехов учат "правильно" ненавидеть русских
16:12Охота на Зеленского открыта. Вопрос в том, кто и как его уберет - только из политики или вообще
16:08Сирийский гамбит. Нетаньяху направил в Москву русскоязычного генерала
16:01Сотрудница Минюста Украины попалась на вымогательстве взятки у аграриев
16:00"Клава, найди его!" или Верит ли слезам Харьков? О фильме "Одинокая женщина желает познакомиться"
15:41Правоохранитель из Одесской области помогал уклонистам сбежать в Молдавию за $6-10 тыс
15:25Зеленский доогрызался: Трамп готов лишить Украину военной помощи и спешит встретиться с Путиным
15:18Киевские чиновники жалуются, что у Зеленского "мировоззрение школьника" - Spiegel
15:10Михаил Поликарпов: Если Трамп не разберется с Зеленским до лета, он может попросить Россию его убрать
15:08МИД Франции считает Зеленского "крупным участником сопротивления"
14:05Украинская разведка признала критическое положение ВСУ у Красноармейска
13:55СК РФ подсчитал, сколько иностранных наемников воюет за ВСУ
13:54В Кремле оценили готовность Зеленского к миру и его конфликт с Трампом
13:54Трамп изгоняет Украину из американской повестки. Что дальше?
13:44"Трамп и Маск нам не указ!", "Хамоватая особь", "Трампу так и надо" и другие скандальные цитаты недели
13:33Мягкая сила: Пушкин в Андах и русские подлодки в Панамском канале
Лента новостейМолния