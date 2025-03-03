МИД Франции считает Зеленского "крупным участником сопротивления" - 03.03.2025 Украина.ру
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МИД Франции считает Зеленского "крупным участником сопротивления"
МИД Франции считает Зеленского "крупным участником сопротивления" - 03.03.2025 Украина.ру
МИД Франции считает Зеленского "крупным участником сопротивления"
Официальный Париж приравнял Владимира Зеленского к героям движения Сопротивления. Об этом заявил 3 марта глава французского МИД Жан-Ноэль Барро.
2025-03-03T15:08
2025-03-03T15:09
новости
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Французский чиновник отреагировал на полемику Владимира Зеленского с президентом и вице-президентом США, состоявшуюся 28 февраля в Белом доме. После ссоры украинский политик был вынужден спешно ретироваться из резиденции американского президента, подписание двустороннего соглашения по освоению украинских недр в интересах Соединённых Штатов было сорвано и итоговая пресс-конференция не состоялась.Как сообщает РИА Новости, Барро в эфире радиостанции France Inter заявил, что его страна не собирается обвинять кого-либо или читать мораль после случившегося в Вашингтоне.Комментируя заявление Дональда Трампа о том, что Зеленский может развязать третью мировую войну, Барро заявил, что президент США не впервые использует подобное выражение. Глава МИД Франции уверен также, что риск войны в Европе реально никогда не был столь высок.Сопротивление – движение в оккупированной Франции периода Второй мировой войны. Движение Сопротивления сформировало партизанские отряды, воевавшие с немецкими нацистами и французскими коллаборационистами. В движении участвовало до 3% французов, партизанские отряды ("маки") по большей части находились под руководством Компартии Франции и в 1943 году считывали 25-40 тыс участников.Тем временем президент Франции Эммануэль Макрон в интервью итальянской газете Foglio заявил, что европейским странам нужно привлечь 200 миллиардов евро инвестиций на оборонные расходы, повысив их до 3-3,5% ВВП."Для начала нам нужно 200 миллиардов (евро - ред.), чтобы иметь возможность инвестировать, но в то же время для меня цель дискуссии в четверг (на саммите лидеров ЕС - ред.) - определить общие возможности, в которых мы хотим повысить нашу компетентность и добиться большей европейской автономии. Речь идет не только об Украине, но и о том, чтобы убедить себя, что мы не знаем, что американцы сделают через пять или 10 лет", - сообщил Макрон.После скандала в пятницу 28 февраля Зеленский выступил на американском телеканале Fox News без извинений за произошедшее. Телеканал отметил, что Трамп "вышвырнул" Зеленского после конфликта в Белом доме, в ходе которого американский лидер почувствовал неуважение гостя.После этого, в воскресенье спикер палаты представителей конгресса США Майк Джонсон в интервью телеканалу NBC News заявил, что Зеленскому нужно прийти в себя и вернуться за стол переговоров, а в противном случае Украину должен возглавить кто-то другой. Подробности в публикации Спикер палаты представителей конгресса США высказался об отставке ЗеленскогоТакже в воскресенье 2 марта глава МИД России Сергей Лавров назвал Владимира Зеленского "нацистом". Подробности в публикации Лавров рассказал, как Зеленский отвернулся от мира и "превратился в чистого нациста"
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новости, франция, сша, украина, владимир зеленский, дональд трамп, эммануэль макрон, мид, ес, fox news, вторая мировая война, сво, дипломатия, история украины, нацизм
Новости, Франция, США, Украина, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Эммануэль Макрон, МИД, ЕС, Fox News, Вторая мировая война, СВО, дипломатия, история Украины, нацизм

МИД Франции считает Зеленского "крупным участником сопротивления"

15:08 03.03.2025 (обновлено: 15:09 03.03.2025)
 
Фото: Зеленский
Фото: Зеленский
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Официальный Париж приравнял Владимира Зеленского к героям движения Сопротивления. Об этом заявил 3 марта глава французского МИД Жан-Ноэль Барро.
Французский чиновник отреагировал на полемику Владимира Зеленского с президентом и вице-президентом США, состоявшуюся 28 февраля в Белом доме. После ссоры украинский политик был вынужден спешно ретироваться из резиденции американского президента, подписание двустороннего соглашения по освоению украинских недр в интересах Соединённых Штатов было сорвано и итоговая пресс-конференция не состоялась.
Как сообщает РИА Новости, Барро в эфире радиостанции France Inter заявил, что его страна не собирается обвинять кого-либо или читать мораль после случившегося в Вашингтоне.
"Хотели бы мы, чтобы эта пресс-конференция прошла по-другому? Ответ – да. Видим ли мы во Владимире Зеленском крупного участника сопротивления, героя? Ответ – да. Заключается ли наша задача в том, чтобы зачитывать обвинительные речи или давать уроки морали? Нет", - заявил глава МИД Франции.
Комментируя заявление Дональда Трампа о том, что Зеленский может развязать третью мировую войну, Барро заявил, что президент США не впервые использует подобное выражение. Глава МИД Франции уверен также, что риск войны в Европе реально никогда не был столь высок.
"На протяжении почти 15 лет угроза не перестаёт приближаться к нам. Линия фронта не перестаёт приближаться к нам", - сказал глава французской дипломатии.
Сопротивление – движение в оккупированной Франции периода Второй мировой войны. Движение Сопротивления сформировало партизанские отряды, воевавшие с немецкими нацистами и французскими коллаборационистами. В движении участвовало до 3% французов, партизанские отряды ("маки") по большей части находились под руководством Компартии Франции и в 1943 году считывали 25-40 тыс участников.
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Тем временем президент Франции Эммануэль Макрон в интервью итальянской газете Foglio заявил, что европейским странам нужно привлечь 200 миллиардов евро инвестиций на оборонные расходы, повысив их до 3-3,5% ВВП.
"Для начала нам нужно 200 миллиардов (евро - ред.), чтобы иметь возможность инвестировать, но в то же время для меня цель дискуссии в четверг (на саммите лидеров ЕС - ред.) - определить общие возможности, в которых мы хотим повысить нашу компетентность и добиться большей европейской автономии. Речь идет не только об Украине, но и о том, чтобы убедить себя, что мы не знаем, что американцы сделают через пять или 10 лет", - сообщил Макрон.
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После скандала в пятницу 28 февраля Зеленский выступил на американском телеканале Fox News без извинений за произошедшее. Телеканал отметил, что Трамп "вышвырнул" Зеленского после конфликта в Белом доме, в ходе которого американский лидер почувствовал неуважение гостя.
После этого, в воскресенье спикер палаты представителей конгресса США Майк Джонсон в интервью телеканалу NBC News заявил, что Зеленскому нужно прийти в себя и вернуться за стол переговоров, а в противном случае Украину должен возглавить кто-то другой. Подробности в публикации Спикер палаты представителей конгресса США высказался об отставке Зеленского
Также в воскресенье 2 марта глава МИД России Сергей Лавров назвал Владимира Зеленского "нацистом". Подробности в публикации Лавров рассказал, как Зеленский отвернулся от мира и "превратился в чистого нациста"
 
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