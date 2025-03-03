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МИД Франции считает Зеленского "крупным участником сопротивления"

МИД Франции считает Зеленского "крупным участником сопротивления" - 03.03.2025 Украина.ру

МИД Франции считает Зеленского "крупным участником сопротивления"

Официальный Париж приравнял Владимира Зеленского к героям движения Сопротивления. Об этом заявил 3 марта глава французского МИД Жан-Ноэль Барро.

2025-03-03T15:08

2025-03-03T15:08

2025-03-03T15:09

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Французский чиновник отреагировал на полемику Владимира Зеленского с президентом и вице-президентом США, состоявшуюся 28 февраля в Белом доме. После ссоры украинский политик был вынужден спешно ретироваться из резиденции американского президента, подписание двустороннего соглашения по освоению украинских недр в интересах Соединённых Штатов было сорвано и итоговая пресс-конференция не состоялась.Как сообщает РИА Новости, Барро в эфире радиостанции France Inter заявил, что его страна не собирается обвинять кого-либо или читать мораль после случившегося в Вашингтоне.Комментируя заявление Дональда Трампа о том, что Зеленский может развязать третью мировую войну, Барро заявил, что президент США не впервые использует подобное выражение. Глава МИД Франции уверен также, что риск войны в Европе реально никогда не был столь высок.Сопротивление – движение в оккупированной Франции периода Второй мировой войны. Движение Сопротивления сформировало партизанские отряды, воевавшие с немецкими нацистами и французскими коллаборационистами. В движении участвовало до 3% французов, партизанские отряды ("маки") по большей части находились под руководством Компартии Франции и в 1943 году считывали 25-40 тыс участников.Тем временем президент Франции Эммануэль Макрон в интервью итальянской газете Foglio заявил, что европейским странам нужно привлечь 200 миллиардов евро инвестиций на оборонные расходы, повысив их до 3-3,5% ВВП."Для начала нам нужно 200 миллиардов (евро - ред.), чтобы иметь возможность инвестировать, но в то же время для меня цель дискуссии в четверг (на саммите лидеров ЕС - ред.) - определить общие возможности, в которых мы хотим повысить нашу компетентность и добиться большей европейской автономии. Речь идет не только об Украине, но и о том, чтобы убедить себя, что мы не знаем, что американцы сделают через пять или 10 лет", - сообщил Макрон.После скандала в пятницу 28 февраля Зеленский выступил на американском телеканале Fox News без извинений за произошедшее. Телеканал отметил, что Трамп "вышвырнул" Зеленского после конфликта в Белом доме, в ходе которого американский лидер почувствовал неуважение гостя.После этого, в воскресенье спикер палаты представителей конгресса США Майк Джонсон в интервью телеканалу NBC News заявил, что Зеленскому нужно прийти в себя и вернуться за стол переговоров, а в противном случае Украину должен возглавить кто-то другой. Подробности в публикации Спикер палаты представителей конгресса США высказался об отставке ЗеленскогоТакже в воскресенье 2 марта глава МИД России Сергей Лавров назвал Владимира Зеленского "нацистом". Подробности в публикации Лавров рассказал, как Зеленский отвернулся от мира и "превратился в чистого нациста"

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