https://ukraina.ru/20250303/1061480256.html

"Власть пойдет на дно и утащит ха собой всех". Как украинские эксперты оценивают перспективы страны

"Власть пойдет на дно и утащит ха собой всех". Как украинские эксперты оценивают перспективы страны - 03.03.2025 Украина.ру

"Власть пойдет на дно и утащит ха собой всех". Как украинские эксперты оценивают перспективы страны

На Украине знающие люди предполагают, что после скандала в Овальном кабинете приближенным к Зеленскому политикам, бизнесменам и блогерам придётся перепрятать свои деньги, а вот рядовым украинцам надо начинать рыть новые могилы.

2025-03-03T06:23

2025-03-03T06:23

2025-03-03T06:23

европа

украина

киев

владимир зеленский

кость бондаренко

дональд трамп

верховная рада

ес

сизо

эксклюзив

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Такое мнение высказал в своём блоге экс-депутат Верховной Рады, участник карательнй АТО в Донбассе Игорь Мосийчук*. По его словам, последствия скандала для приближённых к украинской власти лиц "заключаются лишь в том, чтобы правильно перераспределить деньги, в том числе заработанные на войне" - обменять доллары на фунты или евро и перевести их с американских счетов в банки европейских или арабских стран.И дальше нахваливать власть и призывать к широкой мобилизации и войне до "границ 1991 года".А что получат простые украинцы, которые не имеют валютных счетов, у которых нет друзей во власти?"А тут ответ короткий — могилы… Могилы своих родных, которых по призыву, под лозунгами друзей власти, которые никогда не будут воевать, будут грести на фронт ещё более агрессивно и масштабно!", - заявил Мосийчук*.По его словам, эти выводы никто не может опровергнуть - "единственным возражением сейчас может быть лишь то, что многочисленные приближённые к власти блогеры, бизнесмены политики и т. д., возьмут в руки оружие и пойдут на фронт".Они, конечно, не пойдут — погонят других. Но и этих других нужно вооружить. Откуда взять это оружие? В Киеве рассчитывают получать его из Европы. Да и США на деле продолжают пока оказывать помощь киевскому режиму.Что до Европы, то президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Евросоюз на саммите, который состоится 6 марта, может предоставить финансирование на сотни миллиардов евро для Киева и военных потребностей ЕС.Украинский политолог Кость Бондаренко полагает, что Европа рассчитывает попытаться надавить на Трампа через коллективную позицию."Европейцы до сих пор думают, что Трамп - это не всерьез и не на долго. В 1917 году точно так же думали о Ленине и большевиках. А Зеленский очень подходит на роль такого себе потешного лидера, которого в случае чего можно сдать и слить", - написал эксперт в своём блоге.Он добавил, что сам Зеленский не видит и не понимает этого."У него инстинкт: он идет туда, где аплодисменты и овации, где ему кричат "Браво!". Артисты зачастую не умеют отличать проплаченную клаку от восторженной публики, фальшь от истины", - отметил Бондаренко. По его мнению, единственно правильный выход для Зеленского — это "заявить о сложении полномочий в условиях внешнего давления на него".Сложить полномочия, уехать, например, в Париж — и начать там формировать "партию реванша". Бондаренко считает, что у Зеленского на Украине будет очень много последователей, поскольку "денег на пропаганду у него сегодня раз в 10 больше, чем у Порошенко и Ахметова вместе взятых"."Память у народа короче, чем у рыбок гуппи. Легенду можно придумать и запустить в массы", - отметил политолог. Но дал Зеленскому совет на будущее - "если соберетесь переселяться в Париж - обходите десятой дорогой угол бульвара Сен-Мишель и рю Расин".Как известно, именно там в мае 1926 года был убит отставной украинский диктатор Симон Петлюра. Не исключено, что и Зеленский когда-то может повторить его судьбу.Но это лишь один из вариантов. Более вероятным выглядит другой, более печальный для всех, считает находящийся в украинском СИЗО по подозрению в госизмене депутат Верховной рады Александр Дубинский. По его мнению, любой вменяемый политик после такого скандала нашел бы путь извиниться перед Трампом, но - "мы имеем дело с невменяемым, Эго которого раздуто до необъятных размеров глобалистами"."Поэтому будет попытка сыграть репризу "врагу не сдается наш гордый "Варяг", пойти на дно и - важно - утащить всех за собой!", - заявил опальный нардеп в своём блоге. Он добавил: "Поэтому, если украинцы и, прежде всего, окружение Зе не очнется — наша страна рискует завершить свое существование в этом году!".* Внесён в перечень террористов и экстремистов в РФПодробнее на эту тему — в статье Василия Стоякина "Дипломатический Пёрл-Харбор. Первые и неочевидные выводы из скандала в Овальном кабинете"

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Сергей Зуев

европа, украина, киев, владимир зеленский, кость бондаренко, дональд трамп, верховная рада, ес, сизо, эксклюзив