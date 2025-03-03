"Власть пойдет на дно и утащит ха собой всех". Как украинские эксперты оценивают перспективы страны - 03.03.2025 Украина.ру
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"Власть пойдет на дно и утащит ха собой всех". Как украинские эксперты оценивают перспективы страны
"Власть пойдет на дно и утащит ха собой всех". Как украинские эксперты оценивают перспективы страны - 03.03.2025 Украина.ру
"Власть пойдет на дно и утащит ха собой всех". Как украинские эксперты оценивают перспективы страны
На Украине знающие люди предполагают, что после скандала в Овальном кабинете приближенным к Зеленскому политикам, бизнесменам и блогерам придётся перепрятать свои деньги, а вот рядовым украинцам надо начинать рыть новые могилы.
2025-03-03T06:23
2025-03-03T06:23
европа
украина
киев
владимир зеленский
кость бондаренко
дональд трамп
верховная рада
ес
сизо
эксклюзив
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Такое мнение высказал в своём блоге экс-депутат Верховной Рады, участник карательнй АТО в Донбассе Игорь Мосийчук*. По его словам, последствия скандала для приближённых к украинской власти лиц "заключаются лишь в том, чтобы правильно перераспределить деньги, в том числе заработанные на войне" - обменять доллары на фунты или евро и перевести их с американских счетов в банки европейских или арабских стран.И дальше нахваливать власть и призывать к широкой мобилизации и войне до "границ 1991 года".А что получат простые украинцы, которые не имеют валютных счетов, у которых нет друзей во власти?"А тут ответ короткий — могилы… Могилы своих родных, которых по призыву, под лозунгами друзей власти, которые никогда не будут воевать, будут грести на фронт ещё более агрессивно и масштабно!", - заявил Мосийчук*.По его словам, эти выводы никто не может опровергнуть - "единственным возражением сейчас может быть лишь то, что многочисленные приближённые к власти блогеры, бизнесмены политики и т. д., возьмут в руки оружие и пойдут на фронт".Они, конечно, не пойдут — погонят других. Но и этих других нужно вооружить. Откуда взять это оружие? В Киеве рассчитывают получать его из Европы. Да и США на деле продолжают пока оказывать помощь киевскому режиму.Что до Европы, то президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Евросоюз на саммите, который состоится 6 марта, может предоставить финансирование на сотни миллиардов евро для Киева и военных потребностей ЕС.Украинский политолог Кость Бондаренко полагает, что Европа рассчитывает попытаться надавить на Трампа через коллективную позицию."Европейцы до сих пор думают, что Трамп - это не всерьез и не на долго. В 1917 году точно так же думали о Ленине и большевиках. А Зеленский очень подходит на роль такого себе потешного лидера, которого в случае чего можно сдать и слить", - написал эксперт в своём блоге.Он добавил, что сам Зеленский не видит и не понимает этого."У него инстинкт: он идет туда, где аплодисменты и овации, где ему кричат "Браво!". Артисты зачастую не умеют отличать проплаченную клаку от восторженной публики, фальшь от истины", - отметил Бондаренко. По его мнению, единственно правильный выход для Зеленского — это "заявить о сложении полномочий в условиях внешнего давления на него".Сложить полномочия, уехать, например, в Париж — и начать там формировать "партию реванша". Бондаренко считает, что у Зеленского на Украине будет очень много последователей, поскольку "денег на пропаганду у него сегодня раз в 10 больше, чем у Порошенко и Ахметова вместе взятых"."Память у народа короче, чем у рыбок гуппи. Легенду можно придумать и запустить в массы", - отметил политолог. Но дал Зеленскому совет на будущее - "если соберетесь переселяться в Париж - обходите десятой дорогой угол бульвара Сен-Мишель и рю Расин".Как известно, именно там в мае 1926 года был убит отставной украинский диктатор Симон Петлюра. Не исключено, что и Зеленский когда-то может повторить его судьбу.Но это лишь один из вариантов. Более вероятным выглядит другой, более печальный для всех, считает находящийся в украинском СИЗО по подозрению в госизмене депутат Верховной рады Александр Дубинский. По его мнению, любой вменяемый политик после такого скандала нашел бы путь извиниться перед Трампом, но - "мы имеем дело с невменяемым, Эго которого раздуто до необъятных размеров глобалистами"."Поэтому будет попытка сыграть репризу "врагу не сдается наш гордый "Варяг", пойти на дно и - важно - утащить всех за собой!", - заявил опальный нардеп в своём блоге. Он добавил: "Поэтому, если украинцы и, прежде всего, окружение Зе не очнется — наша страна рискует завершить свое существование в этом году!".* Внесён в перечень террористов и экстремистов в РФПодробнее на эту тему — в статье Василия Стоякина "Дипломатический Пёрл-Харбор. Первые и неочевидные выводы из скандала в Овальном кабинете"
европа
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Сергей Зуев
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
европа, украина, киев, владимир зеленский, кость бондаренко, дональд трамп, верховная рада, ес, сизо, эксклюзив
Европа, Украина, Киев, Владимир Зеленский, Кость Бондаренко, Дональд Трамп, Верховная Рада, ЕС, СИЗО, Эксклюзив

"Власть пойдет на дно и утащит ха собой всех". Как украинские эксперты оценивают перспективы страны

06:23 03.03.2025
 
© Украина.руКоллаж: Что говорят эксперты Мосийчук, Ермолаев, Арестович
Коллаж: Что говорят эксперты Мосийчук, Ермолаев, Арестович - РИА Новости, 1920, 03.03.2025
© Украина.ру
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Сергей Зуев
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На Украине знающие люди предполагают, что после скандала в Овальном кабинете приближенным к Зеленскому политикам, бизнесменам и блогерам придётся перепрятать свои деньги, а вот рядовым украинцам надо начинать рыть новые могилы.
Такое мнение высказал в своём блоге экс-депутат Верховной Рады, участник карательнй АТО в Донбассе Игорь Мосийчук*. По его словам, последствия скандала для приближённых к украинской власти лиц "заключаются лишь в том, чтобы правильно перераспределить деньги, в том числе заработанные на войне" - обменять доллары на фунты или евро и перевести их с американских счетов в банки европейских или арабских стран.
И дальше нахваливать власть и призывать к широкой мобилизации и войне до "границ 1991 года".
А что получат простые украинцы, которые не имеют валютных счетов, у которых нет друзей во власти?
"А тут ответ короткий — могилы… Могилы своих родных, которых по призыву, под лозунгами друзей власти, которые никогда не будут воевать, будут грести на фронт ещё более агрессивно и масштабно!", - заявил Мосийчук*.
По его словам, эти выводы никто не может опровергнуть - "единственным возражением сейчас может быть лишь то, что многочисленные приближённые к власти блогеры, бизнесмены политики и т. д., возьмут в руки оружие и пойдут на фронт".
Они, конечно, не пойдут — погонят других. Но и этих других нужно вооружить. Откуда взять это оружие? В Киеве рассчитывают получать его из Европы. Да и США на деле продолжают пока оказывать помощь киевскому режиму.
Что до Европы, то президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Евросоюз на саммите, который состоится 6 марта, может предоставить финансирование на сотни миллиардов евро для Киева и военных потребностей ЕС.
Украинский политолог Кость Бондаренко полагает, что Европа рассчитывает попытаться надавить на Трампа через коллективную позицию.
"Европейцы до сих пор думают, что Трамп - это не всерьез и не на долго. В 1917 году точно так же думали о Ленине и большевиках. А Зеленский очень подходит на роль такого себе потешного лидера, которого в случае чего можно сдать и слить", - написал эксперт в своём блоге.
Он добавил, что сам Зеленский не видит и не понимает этого.
"У него инстинкт: он идет туда, где аплодисменты и овации, где ему кричат "Браво!". Артисты зачастую не умеют отличать проплаченную клаку от восторженной публики, фальшь от истины", - отметил Бондаренко. По его мнению, единственно правильный выход для Зеленского — это "заявить о сложении полномочий в условиях внешнего давления на него".
Сложить полномочия, уехать, например, в Париж — и начать там формировать "партию реванша". Бондаренко считает, что у Зеленского на Украине будет очень много последователей, поскольку "денег на пропаганду у него сегодня раз в 10 больше, чем у Порошенко и Ахметова вместе взятых".
"Память у народа короче, чем у рыбок гуппи. Легенду можно придумать и запустить в массы", - отметил политолог. Но дал Зеленскому совет на будущее - "если соберетесь переселяться в Париж - обходите десятой дорогой угол бульвара Сен-Мишель и рю Расин".
Как известно, именно там в мае 1926 года был убит отставной украинский диктатор Симон Петлюра. Не исключено, что и Зеленский когда-то может повторить его судьбу.
Но это лишь один из вариантов. Более вероятным выглядит другой, более печальный для всех, считает находящийся в украинском СИЗО по подозрению в госизмене депутат Верховной рады Александр Дубинский. По его мнению, любой вменяемый политик после такого скандала нашел бы путь извиниться перед Трампом, но - "мы имеем дело с невменяемым, Эго которого раздуто до необъятных размеров глобалистами".
"Поэтому будет попытка сыграть репризу "врагу не сдается наш гордый "Варяг", пойти на дно и - важно - утащить всех за собой!", - заявил опальный нардеп в своём блоге. Он добавил: "Поэтому, если украинцы и, прежде всего, окружение Зе не очнется — наша страна рискует завершить свое существование в этом году!".
* Внесён в перечень террористов и экстремистов в РФ
Подробнее на эту тему — в статье Василия Стоякина "Дипломатический Пёрл-Харбор. Первые и неочевидные выводы из скандала в Овальном кабинете"
 
ЕвропаУкраинаКиевВладимир ЗеленскийКость БондаренкоДональд ТрампВерховная РадаЕССИЗОЭксклюзив
 
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Заголовок открываемого материала
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06:23"Власть пойдет на дно и утащит ха собой всех". Как украинские эксперты оценивают перспективы страны
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