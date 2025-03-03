Шокирующие результаты и разные способы манипуляций: что показывает социология на Украине - Ярмак - 03.03.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250303/1061507526.html
Шокирующие результаты и разные способы манипуляций: что показывает социология на Украине - Ярмак
Шокирующие результаты и разные способы манипуляций: что показывает социология на Украине - Ярмак - 03.03.2025 Украина.ру
Шокирующие результаты и разные способы манипуляций: что показывает социология на Украине - Ярмак
Вместе с доктором социологических наук, доцентом Севастопольского государственного университета Ольгой Ярмак продолжаем разбираться в настроениях на территории... Украина.ру, 03.03.2025
2025-03-03T17:00
2025-03-03T17:00
видео
россия
украина
европа
ес
нато
социология
социологи
ярмак ольга
сво
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/03/03/1061507250_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_563a26858aabd365c665aba60da24296.jpg
Вместе с доктором социологических наук, доцентом Севастопольского государственного университета Ольгой Ярмак продолжаем разбираться в настроениях на территории постУкраины. Какие изменения в сознании людей произошли за время СВО? Как население меняет своё отношение к России и к Евросоюзу? Каковы сейчас главные страхи украинцев? Кто собирается вернуться и восстанавливать страну после боевых действий, а кто не вернётся уже никогда? Ответы на эти и другие вопросы даёт украинская и международная социология. 00:29 – Об изменениях в сознании украинцев; 02:33 – О выборе правильного пути; 6:22 – Об отношении к странам и проблемам; 15:40 – Отношение к войне; 18:11 – Язык и федерализация; 22:10 – Жизнь и восстановление после боевых действий. Наш канал Вконтакте: https://vk.com/ukraina_ru_official Telegram: https://t.me/ukr_2025_ru Одноклассники: https://ok.ru/ukrainaru Дзен: https://dzen.ru/ukraina.ru Rutube: https://rutube.ru/channel/4478643 Наши подкасты: https://vk.com/podcasts-72801118 ТГ-канал с нашими видео и подкастами: https://t.me/podcast_ukrainaru Наш сайт: https://ukraina.ru
россия
украина
европа
майдан
севастополь
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/03/03/1061507250_320:0:1280:720_1920x0_80_0_0_1f9edc35b1fe68a8475aaf3b4a6248eb.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
видео, россия, украина, европа, ес, нато, социология, социологи, ярмак ольга, сво, владимир путин, мобилизация, майдан, язык, русский язык, мова, федерализация, восстановление, восстановление донбасса, севастополь, новые регионы, видео
Видео, Россия, Украина, Европа, ЕС, НАТО, социология, социологи, Ярмак Ольга, СВО, Владимир Путин, мобилизация, Майдан, язык, Русский язык, мова, федерализация, восстановление, восстановление Донбасса, Севастополь, Новые регионы

Шокирующие результаты и разные способы манипуляций: что показывает социология на Украине - Ярмак

17:00 03.03.2025
 
Читать в
ДзенTelegram
Вместе с доктором социологических наук, доцентом Севастопольского государственного университета Ольгой Ярмак продолжаем разбираться в настроениях на территории постУкраины.
Какие изменения в сознании людей произошли за время СВО? Как население меняет своё отношение к России и к Евросоюзу? Каковы сейчас главные страхи украинцев? Кто собирается вернуться и восстанавливать страну после боевых действий, а кто не вернётся уже никогда?
Ответы на эти и другие вопросы даёт украинская и международная социология.
00:29 – Об изменениях в сознании украинцев;
02:33 – О выборе правильного пути;
6:22 – Об отношении к странам и проблемам;
15:40 – Отношение к войне;
18:11 – Язык и федерализация;
22:10 – Жизнь и восстановление после боевых действий.
Наш канал Вконтакте: https://vk.com/ukraina_ru_official
Telegram: https://t.me/ukr_2025_ru
Одноклассники: https://ok.ru/ukrainaru
Дзен: https://dzen.ru/ukraina.ru
Rutube: https://rutube.ru/channel/4478643
Наши подкасты: https://vk.com/podcasts-72801118
ТГ-канал с нашими видео и подкастами: https://t.me/podcast_ukrainaru
Наш сайт: https://ukraina.ru
 
ВидеоРоссияУкраинаЕвропаЕСНАТОсоциологиясоциологиЯрмак ОльгаСВОВладимир ПутинмобилизацияМайданязыкРусский языкмовафедерализациявосстановлениевосстановление ДонбассаСевастопольНовые регионы
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:35Маленькая, но важная для России страна. Абхазия выбрала президента
18:33Великая ночь Трампа и "ни пяди земли". Итоги 3 марта на Украине
18:14Тайный ход США. Bild сообщил, что представитель Трампа ведет переговоры о реанимации "Северных потоков"
18:05Европейцы заломят Зеленскому руки, чтобы тот преклонил колено перед Трампом – политолог
18:02Зеленский доволен визитом в Вашингтон и Лондон. В Киеве, зачищая неугодных, готовятся к выборам
17:59ГБР Украины ищет виновных в гибели военнослужащих от ракетного удара по полигону в Днепропетровщине
17:44Экс-министра Минэнергоугля Украины будут судить за убыточные договоры
17:14Поиски виновника: Сырский рассказал, кого успели отстранить после гибели 150 солдат ВСУ
17:00Шокирующие результаты и разные способы манипуляций: что показывает социология на Украине - Ярмак
16:39Константин Блохин: Европа стала модератором крестового похода против России и ждет прихода новой Харрис
16:31ВС РФ ударили по военным и складу дронов: Лебедев рассказал, куда прилетело
16:29"Коалиция Ж" по Украине: Лондон поставит под ружье 12 тысяч лавочников
16:26Зеленский стал палкой "о двух концах" - против России и США. Что будет на чрезвычайном саммите ЕС 6 марта
16:21Экс-глава полиции Чехии Станислав Новотны: Чехов учат "правильно" ненавидеть русских
16:12Охота на Зеленского открыта. Вопрос в том, кто и как его уберет - только из политики или вообще
16:08Сирийский гамбит. Нетаньяху направил в Москву русскоязычного генерала
16:01Сотрудница Минюста Украины попалась на вымогательстве взятки у аграриев
16:00"Клава, найди его!" или Верит ли слезам Харьков? О фильме "Одинокая женщина желает познакомиться"
15:41Правоохранитель из Одесской области помогал уклонистам сбежать в Молдавию за $6-10 тыс
15:25Зеленский доогрызался: Трамп готов лишить Украину военной помощи и спешит встретиться с Путиным
Лента новостейМолния