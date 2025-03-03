https://ukraina.ru/20250303/1061507526.html

Шокирующие результаты и разные способы манипуляций: что показывает социология на Украине - Ярмак

Шокирующие результаты и разные способы манипуляций: что показывает социология на Украине - Ярмак - 03.03.2025 Украина.ру

Шокирующие результаты и разные способы манипуляций: что показывает социология на Украине - Ярмак

Вместе с доктором социологических наук, доцентом Севастопольского государственного университета Ольгой Ярмак продолжаем разбираться в настроениях на территории... Украина.ру, 03.03.2025

2025-03-03T17:00

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2025-03-03T17:00

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социология

социологи

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Вместе с доктором социологических наук, доцентом Севастопольского государственного университета Ольгой Ярмак продолжаем разбираться в настроениях на территории постУкраины. Какие изменения в сознании людей произошли за время СВО? Как население меняет своё отношение к России и к Евросоюзу? Каковы сейчас главные страхи украинцев? Кто собирается вернуться и восстанавливать страну после боевых действий, а кто не вернётся уже никогда? Ответы на эти и другие вопросы даёт украинская и международная социология. 00:29 – Об изменениях в сознании украинцев; 02:33 – О выборе правильного пути; 6:22 – Об отношении к странам и проблемам; 15:40 – Отношение к войне; 18:11 – Язык и федерализация; 22:10 – Жизнь и восстановление после боевых действий. Наш канал Вконтакте: https://vk.com/ukraina_ru_official Telegram: https://t.me/ukr_2025_ru Одноклассники: https://ok.ru/ukrainaru Дзен: https://dzen.ru/ukraina.ru Rutube: https://rutube.ru/channel/4478643 Наши подкасты: https://vk.com/podcasts-72801118 ТГ-канал с нашими видео и подкастами: https://t.me/podcast_ukrainaru Наш сайт: https://ukraina.ru

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