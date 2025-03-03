https://ukraina.ru/20250303/1061507526.html
Шокирующие результаты и разные способы манипуляций: что показывает социология на Украине - Ярмак
Шокирующие результаты и разные способы манипуляций: что показывает социология на Украине - Ярмак - 03.03.2025 Украина.ру
Шокирующие результаты и разные способы манипуляций: что показывает социология на Украине - Ярмак
Вместе с доктором социологических наук, доцентом Севастопольского государственного университета Ольгой Ярмак продолжаем разбираться в настроениях на территории... Украина.ру, 03.03.2025
2025-03-03T17:00
2025-03-03T17:00
2025-03-03T17:00
видео
россия
украина
европа
ес
нато
социология
социологи
ярмак ольга
сво
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/03/03/1061507250_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_563a26858aabd365c665aba60da24296.jpg
Вместе с доктором социологических наук, доцентом Севастопольского государственного университета Ольгой Ярмак продолжаем разбираться в настроениях на территории постУкраины. Какие изменения в сознании людей произошли за время СВО? Как население меняет своё отношение к России и к Евросоюзу? Каковы сейчас главные страхи украинцев? Кто собирается вернуться и восстанавливать страну после боевых действий, а кто не вернётся уже никогда? Ответы на эти и другие вопросы даёт украинская и международная социология. 00:29 – Об изменениях в сознании украинцев; 02:33 – О выборе правильного пути; 6:22 – Об отношении к странам и проблемам; 15:40 – Отношение к войне; 18:11 – Язык и федерализация; 22:10 – Жизнь и восстановление после боевых действий. Наш канал Вконтакте: https://vk.com/ukraina_ru_official Telegram: https://t.me/ukr_2025_ru Одноклассники: https://ok.ru/ukrainaru Дзен: https://dzen.ru/ukraina.ru Rutube: https://rutube.ru/channel/4478643 Наши подкасты: https://vk.com/podcasts-72801118 ТГ-канал с нашими видео и подкастами: https://t.me/podcast_ukrainaru Наш сайт: https://ukraina.ru
россия
украина
европа
майдан
севастополь
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2025
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/03/03/1061507250_320:0:1280:720_1920x0_80_0_0_1f9edc35b1fe68a8475aaf3b4a6248eb.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
видео, россия, украина, европа, ес, нато, социология, социологи, ярмак ольга, сво, владимир путин, мобилизация, майдан, язык, русский язык, мова, федерализация, восстановление, восстановление донбасса, севастополь, новые регионы, видео
Видео, Россия, Украина, Европа, ЕС, НАТО, социология, социологи, Ярмак Ольга, СВО, Владимир Путин, мобилизация, Майдан, язык, Русский язык, мова, федерализация, восстановление, восстановление Донбасса, Севастополь, Новые регионы
Шокирующие результаты и разные способы манипуляций: что показывает социология на Украине - Ярмак
Вместе с доктором социологических наук, доцентом Севастопольского государственного университета Ольгой Ярмак продолжаем разбираться в настроениях на территории постУкраины.
Какие изменения в сознании людей произошли за время СВО? Как население меняет своё отношение к России и к Евросоюзу? Каковы сейчас главные страхи украинцев? Кто собирается вернуться и восстанавливать страну после боевых действий, а кто не вернётся уже никогда?
Ответы на эти и другие вопросы даёт украинская и международная социология.
00:29 – Об изменениях в сознании украинцев;
02:33 – О выборе правильного пути;
6:22 – Об отношении к странам и проблемам;
15:40 – Отношение к войне;
18:11 – Язык и федерализация;
22:10 – Жизнь и восстановление после боевых действий.
Наш канал Вконтакте: https://vk.com/ukraina_ru_official
Telegram: https://t.me/ukr_2025_ru
Одноклассники: https://ok.ru/ukrainaru
Дзен: https://dzen.ru/ukraina.ru
Rutube: https://rutube.ru/channel/4478643
Наши подкасты: https://vk.com/podcasts-72801118
ТГ-канал с нашими видео и подкастами: https://t.me/podcast_ukrainaru
Наш сайт: https://ukraina.ru