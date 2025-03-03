Поиски виновника: Сырский рассказал, кого успели отстранить после гибели 150 солдат ВСУ - 03.03.2025 Украина.ру
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Поиски виновника: Сырский рассказал, кого успели отстранить после гибели 150 солдат ВСУ
Поиски виновника: Сырский рассказал, кого успели отстранить после гибели 150 солдат ВСУ - 03.03.2025 Украина.ру
Поиски виновника: Сырский рассказал, кого успели отстранить после гибели 150 солдат ВСУ
Главком ВСУ Александр Сырский подтвердил смерти не менее 150 бойцов ВСУ в результате удара ВС РФ "Искандером" по украинскому полигону в Днепропетровской области. Он также заявил об отстранении причастных к случившемуся. Об этом 3 марта Сырский написал у себя в Телеграм-канале
2025-03-03T17:14
2025-03-03T17:14
новости
россия
днепропетровская область
украина
александр сырский
вооруженные силы украины
потери всу
вс рф
"искандер"
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"В результате удара баллистической ракеты "Искандер-М" в кассетном снаряжении есть погибшие и раненые", – подтвердил он. Как утверждает Сырский, для установления обстоятельств "трагедии" на месте удара работает комиссия во главе с начальником службы правопорядка ВСУ. По словам главкома украинской армии, на время проведения расследования от службы отстранили командира попавшей под удар бригады и начальника полигона.Стоит отметить, что еще утром 3 марта издание "Страна.ua" написало, что украинские власти пытались скрыть массовую гибель военных после удара ВС РФ "Искандером". Спустя несколько часов появилось первое официальное подтверждение со стороны Украины. Первым из украинских властей об этом написал глава Сухопутных войск Михаил Драпатый. Он заявил, что намерен требовать строжайшего наказания для тех, "кто годами войны продолжает халатно и формально выполнять свои обязанности, кто затягивает военных в устаревшие процедуры, пренебрегая их безопасностью"."Предвижу, что правду будут пытаться скрыть в тумане бюрократии. Но я этого не допущу", – добавил Драпатый. Подробнее о его публикации – в материале "Правду будут пытаться скрыть": появилось первое подтверждение удара "Искандером" от УкраиныКроме того, смерть не менее 150 украинских солдат подтвердили в Сухопутных войсках (СВ) ВСУ. Соответствующая публикация появилась в официальном Телеграм-канале СВ. В посте утверждается о начавшейся "тщательной проверке и установлении всех обстоятельств происшествия".В субботу, 1 марта, Минобороны РФ сообщило об ударе "Искандером" по полигону ВСУ "Новомосковский" в Днепропетровской области. В результате прилета были уничтожены до 150 военных 157-й механизированной бригады, в том числе до 30 иностранных инструкторов.В понедельник же координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил, что российские войска ударили по селу Мирополье ФАБом. В результате атаки был поражен пункт временной дислокации ВСУ, а также склад вооружений, где, как уточнили подпольщики, собирали беспилотники.А глава комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов рассказал, что ВС РФ ударили по нескольким десяткам военнослужащих ВСУ в Гуляйполе Запорожской области.Между тем стало известно, сколько тысяч иностранных наемников воюют за ВСУ. Об этом – в публикации СК РФ подсчитал, сколько иностранных наемников воюет за ВСУ
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новости, россия, днепропетровская область, украина, александр сырский, вооруженные силы украины, потери всу, вс рф, "искандер"
Новости, Россия, Днепропетровская область, Украина, Александр Сырский, Вооруженные силы Украины, потери ВСУ, ВС РФ, "Искандер"

Поиски виновника: Сырский рассказал, кого успели отстранить после гибели 150 солдат ВСУ

17:14 03.03.2025
 
Фото: Bloomberg via Getty Images, Александр Сырский
Фото: Bloomberg via Getty Images, Александр Сырский
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Главком ВСУ Александр Сырский подтвердил смерти не менее 150 бойцов ВСУ в результате удара ВС РФ "Искандером" по украинскому полигону в Днепропетровской области. Он также заявил об отстранении причастных к случившемуся. Об этом 3 марта Сырский написал у себя в Телеграм-канале
"В результате удара баллистической ракеты "Искандер-М" в кассетном снаряжении есть погибшие и раненые", – подтвердил он.
Как утверждает Сырский, для установления обстоятельств "трагедии" на месте удара работает комиссия во главе с начальником службы правопорядка ВСУ. По словам главкома украинской армии, на время проведения расследования от службы отстранили командира попавшей под удар бригады и начальника полигона.
Стоит отметить, что еще утром 3 марта издание "Страна.ua" написало, что украинские власти пытались скрыть массовую гибель военных после удара ВС РФ "Искандером". Спустя несколько часов появилось первое официальное подтверждение со стороны Украины.
ВСУ - РИА Новости, 1920, 03.03.2025
10:19
"Все молчат": Украина скрывает массовую гибель вэсэушников после удара "Искандером"Украинские власти попытались скрыть массовую гибель военных после удара ВС РФ "Искандером" по полигону ВСУ в Днепропетровской области. Об этом 3 марта написало издание "Страна.ua"
Первым из украинских властей об этом написал глава Сухопутных войск Михаил Драпатый. Он заявил, что намерен требовать строжайшего наказания для тех, "кто годами войны продолжает халатно и формально выполнять свои обязанности, кто затягивает военных в устаревшие процедуры, пренебрегая их безопасностью".
"Предвижу, что правду будут пытаться скрыть в тумане бюрократии. Но я этого не допущу", – добавил Драпатый. Подробнее о его публикации – в материале "Правду будут пытаться скрыть": появилось первое подтверждение удара "Искандером" от Украины
Кроме того, смерть не менее 150 украинских солдат подтвердили в Сухопутных войсках (СВ) ВСУ. Соответствующая публикация появилась в официальном Телеграм-канале СВ. В посте утверждается о начавшейся "тщательной проверке и установлении всех обстоятельств происшествия".
В субботу, 1 марта, Минобороны РФ сообщило об ударе "Искандером" по полигону ВСУ "Новомосковский" в Днепропетровской области. В результате прилета были уничтожены до 150 военных 157-й механизированной бригады, в том числе до 30 иностранных инструкторов.
В понедельник же координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил, что российские войска ударили по селу Мирополье ФАБом. В результате атаки был поражен пункт временной дислокации ВСУ, а также склад вооружений, где, как уточнили подпольщики, собирали беспилотники.
А глава комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов рассказал, что ВС РФ ударили по нескольким десяткам военнослужащих ВСУ в Гуляйполе Запорожской области.
Зарядка реактивной системы залпового огня Ураган группировки Центр на Красноармейском направлении - РИА Новости, 1920, 03.03.2025
16:31
ВС РФ ударили по военным и складу дронов: Лебедев рассказал, куда прилетело Российские войска ударили по объектам ВСУ в Сумской области. Об этом 3 марта в своем Телеграм-канале написал координатор николаевского подполья Сергей Лебедев
Между тем стало известно, сколько тысяч иностранных наемников воюют за ВСУ. Об этом – в публикации СК РФ подсчитал, сколько иностранных наемников воюет за ВСУ
 
НовостиРоссияДнепропетровская областьУкраинаАлександр СырскийВооруженные силы Украиныпотери ВСУВС РФ"Искандер"
 
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