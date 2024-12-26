"Согласился с неизбежностью": Аксенов отреагировал на слова Зеленского о Крыме - 26.12.2024 Украина.ру
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"Согласился с неизбежностью": Аксенов отреагировал на слова Зеленского о Крыме
"Согласился с неизбежностью": Аксенов отреагировал на слова Зеленского о Крыме - 26.12.2024 Украина.ру
"Согласился с неизбежностью": Аксенов отреагировал на слова Зеленского о Крыме
Глава Крыма Сергей Аксенов в эфире телеканала "Крым 24" ответил на слова Владимира Зеленского о том, что у Украины нет достаточных сил, чтобы вернуть под свой контроль полуостров
2024-12-26T14:35
2024-12-26T14:35
новости
крым
украина
сергей аксенов
донбасс
владимир зеленский
вооруженные силы украины
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"То, что Зеленский сказал, что от Крыма и Донбасса он будет отказываться, я уверен, что он цену своим словам понимает, что это невозможно для него, и он согласился с неизбежностью. Но это не значит, что они не попробуют нагадить нам и какие-то попытки не могут быть осуществлены", - предупредил Аксенов.По его словам, нельзя с доверием воспринимать то, что говорит противник в публичном поле.Он добавил, что, гарантировано, никакая сухопутная операция ВСУ Крыму не угрожает."Диверсионные моменты могут быть, диверсанты могут попытаться высадиться. Ракетные удары и дронами могут быть, противник будет пытаться и дальше наносить, но мы совершенствуем свою оборону", - добавил Аксенов.На прошлой неделе Владимир Зеленский в интервью газете Le Parisien заявил, что у Украины нет достаточных сил для того, чтобы вернуть под свой контроль территории Крыма и Донбасса, при этом добавив, что Киев может рассчитывать только на дипломатическое давление со стороны международного сообщества.Подробнее о провалившихся атаках на полуостров - в материале Крым отражает атаки ВСУ: над Севастополем сбиты воздушные цели на сайте Украина.ру.
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новости, крым, украина, сергей аксенов, донбасс, владимир зеленский, вооруженные силы украины
Новости, Крым, Украина, Сергей Аксенов, Донбасс, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины

"Согласился с неизбежностью": Аксенов отреагировал на слова Зеленского о Крыме

14:35 26.12.2024
 
© Аксёнов Z 82 телеграм-канал
© Аксёнов Z 82 телеграм-канал
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Глава Крыма Сергей Аксенов в эфире телеканала "Крым 24" ответил на слова Владимира Зеленского о том, что у Украины нет достаточных сил, чтобы вернуть под свой контроль полуостров
"То, что Зеленский сказал, что от Крыма и Донбасса он будет отказываться, я уверен, что он цену своим словам понимает, что это невозможно для него, и он согласился с неизбежностью. Но это не значит, что они не попробуют нагадить нам и какие-то попытки не могут быть осуществлены", - предупредил Аксенов.
По его словам, нельзя с доверием воспринимать то, что говорит противник в публичном поле.

"Хочешь мира, готовься к войне. Крым уже извлек все уроки, которые были. Укрепления мы строили еще в 2022 году. Как оказалось, с точки зрения предупредительных мер все было сделано правильно. Крым готов к любому развитию ситуации. Я это говорил два года назад и подтверждаю свои слова еще раз", - заверил Аксенов.

Он добавил, что, гарантировано, никакая сухопутная операция ВСУ Крыму не угрожает.
"Диверсионные моменты могут быть, диверсанты могут попытаться высадиться. Ракетные удары и дронами могут быть, противник будет пытаться и дальше наносить, но мы совершенствуем свою оборону", - добавил Аксенов.
На прошлой неделе Владимир Зеленский в интервью газете Le Parisien заявил, что у Украины нет достаточных сил для того, чтобы вернуть под свой контроль территории Крыма и Донбасса, при этом добавив, что Киев может рассчитывать только на дипломатическое давление со стороны международного сообщества.
Подробнее о провалившихся атаках на полуостров - в материале Крым отражает атаки ВСУ: над Севастополем сбиты воздушные цели на сайте Украина.ру.
 
НовостиКрымУкраинаСергей АксеновДонбассВладимир ЗеленскийВооруженные силы Украины
 
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