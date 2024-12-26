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"Согласился с неизбежностью": Аксенов отреагировал на слова Зеленского о Крыме

"Согласился с неизбежностью": Аксенов отреагировал на слова Зеленского о Крыме - 26.12.2024 Украина.ру

"Согласился с неизбежностью": Аксенов отреагировал на слова Зеленского о Крыме

Глава Крыма Сергей Аксенов в эфире телеканала "Крым 24" ответил на слова Владимира Зеленского о том, что у Украины нет достаточных сил, чтобы вернуть под свой контроль полуостров

2024-12-26T14:35

2024-12-26T14:35

2024-12-26T14:35

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крым

украина

сергей аксенов

донбасс

владимир зеленский

вооруженные силы украины

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"То, что Зеленский сказал, что от Крыма и Донбасса он будет отказываться, я уверен, что он цену своим словам понимает, что это невозможно для него, и он согласился с неизбежностью. Но это не значит, что они не попробуют нагадить нам и какие-то попытки не могут быть осуществлены", - предупредил Аксенов.По его словам, нельзя с доверием воспринимать то, что говорит противник в публичном поле.Он добавил, что, гарантировано, никакая сухопутная операция ВСУ Крыму не угрожает."Диверсионные моменты могут быть, диверсанты могут попытаться высадиться. Ракетные удары и дронами могут быть, противник будет пытаться и дальше наносить, но мы совершенствуем свою оборону", - добавил Аксенов.На прошлой неделе Владимир Зеленский в интервью газете Le Parisien заявил, что у Украины нет достаточных сил для того, чтобы вернуть под свой контроль территории Крыма и Донбасса, при этом добавив, что Киев может рассчитывать только на дипломатическое давление со стороны международного сообщества.Подробнее о провалившихся атаках на полуостров - в материале Крым отражает атаки ВСУ: над Севастополем сбиты воздушные цели на сайте Украина.ру.

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новости, крым, украина, сергей аксенов, донбасс, владимир зеленский, вооруженные силы украины