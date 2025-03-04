https://ukraina.ru/20250304/1061535756.html

Дмитрий Дробницкий: Если за Украину вступится Конгресс, а Европа купит ВСУ оружие, Трампу будет тяжело

Дмитрий Дробницкий: Если за Украину вступится Конгресс, а Европа купит ВСУ оружие, Трампу будет тяжело - 04.03.2025 Украина.ру

Дмитрий Дробницкий: Если за Украину вступится Конгресс, а Европа купит ВСУ оружие, Трампу будет тяжело

Ссора с Киевом была вопросом времени. Трамп в ультимативной форме потребовал от Зеленского, чтобы тот считал свои прежние вассальные обязательства ничтожными и присягнул лично ему, то есть трамповской части Америки.

2025-03-04T19:30

2025-03-04T19:30

2025-03-04T19:30

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владимир зеленский

дмитрий дробницкий

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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, американист Дмитрий Дробницкий.- Дмитрий Олегович, прошло уже несколько дней после исторической перепалки в Белом доме. Какую услугу своим поведением Зеленский оказал Дональду Трампу в борьбе с его врагами внутри США?- Пока это оценить сложно. Я бы не сказал, что перепалка в Белом доме и последующие действия администрации Трампа что-то решили в расколе на Западе. План либералов состоял в том, чтобы перепалка состоялась за закрытыми дверями, а потом из нее слили бы только те фрагменты, которые бы подсвечивали предательство Трампа. Трамп развернул ситуацию таким образом, что вся перепалка была в прямом эфире.Но если вы думаете, что после этого все сказали, что с Зеленским что-то не то, то глубоко ошибаетесь. Вся пресса, кроме немногочисленной протрамповской дула в одну дуду: Трамп предатель, Зеленский борец за демократию.Трамп по-прежнему не может сделать один важный ход. Он не сказал главное: ваша война на Украине это попытка сохранить власть, довести до Третьей мировой, диктовать всем странам, куда надо переводить деньги. Поэтому все время идет разговор о желании добиться мира, We want peace, больше ничего.Трамп, конечно, перекрыл помощь Украине, но в Конгрессе найдутся 15-20 республиканцев, которые скажут, что Украину надо поддерживать и начнется следующий этап противостояния. Нельзя сказать, что позицию Трампа поддерживают все. Люди, которые пришли с Трампом во власть понимают, что Евроатлантику нужно демонтировать. Но пока Трамп не может даже открыто заявить, что Евроатлантика это враг американцев. Месседж у него пока старый.Ссора с Киевом была вопросом времени. Трамп в ультимативной форме потребовал от Зеленского, чтобы тот считал свои прежние вассальные обязательства ничтожными и присягнул лично ему, то есть трамповской части Америки. Зеленский сказал, нет, я с другими ребятами. Ну, с теми ребятами, значит, иди отсюда. И если раньше этого не было, сотрудники бывших администраций США стали поддерживать Зеленского. И пока Трамп ничего Зеленскому, кроме того, что тот не хочет peace, предъявить не может.Судя по всему, остальная часть США и вся Европа решили, что конфликт должен продолжаться. Чтобы осенью можно было бы Трампу предъявить, что тот вообще ни с чем не справился, и что дети Украины гибнут из-за него.- Ценность Зеленского на европейской политической арене повысилась, ведь он бросил вызов Трампу?- Тут мнения разделились. Потому что задача Европы все-таки состоит не в том, чтобы все взять на себя и все профукать. Задача их по-прежнему втягивать Соединенные Штаты в эту войну. Одни считают, что надо продолжать ставить на Зеленского по той простой причине, что, убрав Зеленского, мы совершенно точно обрушим фронт не только на линии боевого соприкосновения, но и в Киеве. Вторые говорят, нет Зеленский герой, но сгорел на войне, и нам нужен какой-то другой человек. Вот тут появляется фигура Залужного из Лондона как анти-Зеленского. Если Залужный придет еще и в результате выборов, то Трампу будет сложнее сопротивляться. А конгрессмены примут закон о бессрочной помощи Украине.Возможно Стивену Уиткоффу, как наиболее гибкому человеку в команде Трампа уже дано поручение искать своего человека, но ресурсов для того, чтобы что-то сделать внутри Украины, у них нет. Поэтому команда Трампа постарается, но в этой гонке они точно не преуспеют. Глобалисты все равно поставят фигуру, с которой будет сложнее ссориться, но которая все равно будет тянуть США в войну с Россией.Ведь для чего вообще Трампу ладить с Путиным? Он скажет, если конфликта с Россией нет, то что НАТО здесь делало все это время? Вы зачем тратили деньги на то, что не существует, на борьбу с русской угрозой?- Эксперты утверждают, что на самом деле задача Трампа оторвать Россию от Китая, вбить клин между ними.- Ничего он отрывать не будет. Будет постепенное улучшение отношений с Россией. И в этом смысле не будет такого однозначной антиамериканской позиции евразийских держав. Неплохо было бы, если бы все это подкреплялось индустриализацией в США для серьезной конкуренции в Арктике. Клин между Россией и Китаем вбивать нечем, а во-вторых, зачем? Он поладит с Си Цзиньпином и с Путиным, и будет делать Америку снова великой.Как только Трампа отстранили от власти, и он заявил, что он, может быть, попробует еще, появилась конструкция, что основной враг США это Китай. И республиканцы, которые захотели переобуться под Трампа, понимая, что это единственная республиканская сила, которая может победить электорально, стали говорить, да, Китай наш главный враг.Но это риторическая угроза. В чем угроза от Китая? Китая очень легко ловится на торговой войне, потому что каждый год множится профицит торгового баланса. И деньги, которые у китайцев копятся, им потратить не удается. То есть, по сути, китайцы отдают товары США за так. Тогда зачем ссориться с Китаем?Да есть еще проблема технологического роста Китая. И он становится равновеликим США в космосе, оружии. Во флоте уже обошел США по водоизмещению, не по эффективности. И он более приспособлен к Арктике даже, чем Соединенные Штаты. Но разве из-за этого нужно воевать? Надежда на то, что китайская экономика не настолько устойчива, как они о себе говорят. Поэтому Трамп ввел пошлины, ввел тарифы, развязал узел с редкоземельными элементами. Конечно, не за счет Украины, а за счет Гренландии. Китайская проблема решена в том смысле, что она далеко. Это новое издание доктрины Монро, поэтому из Латинской Америки Китай, конечно, выжмут. Если надо будет заново оккупировать Панаму, Трамп это сделает.Задача Трампа состоит в том, чтобы критическую импортозависимость США от Китая развязать. Если это удастся, то большой вопрос, куда Китай будет продавать все то, что он сейчас продает? Европа разорена, в США тарифы. Но не факт, что все это получится.Вам китаисты расскажут, насколько велик Китай, как он завтра покорит Марс, Венеру и Альфа Центавру. Идея Трампа поладить с Россией означает не дружбу и сотрудничество, а отсутствие конфликта. Истинные намерения — это разрушить Евроатлантику, которая как гиря на ногах США, сделать Америку снова великой.Причем это не значит, что США не перестанут вести себя агрессивно в других местах. Если где-то какой-то кусок можно будет задешево урвать, оторвут. Начнут с западного полушария, а дальше уже там, где смогут. Если где-то торговым путям американским будет плохо, значит, туда остатки своих авианосных групп они отправят.- А во имя дружбы с Россией, потепления отношений, Маск и его команда "Старлинк" ВСУ отключат?- Не надо думать, что "Старлинк" единственный способ поддерживать связь и минимальную боеспособность ВСУ на ЛБС. Это слишком раздутая тема. Я уже молчу о том, что частично взломанный "Старлинк" используют и наши подразделения. А разведку для Украины будут постепенно прикручивать, пока Конгресс не вступится. Когда вступится Конгресс, в том числе хотя бы треть республиканцев, тогда уже будет состояние конституционного кризиса. Хотя Трамп и этого не боится.Без американской разведки ВСУ будет сложно бить дальнобойными ракетами. Но при финансовой поддержке Европы Украина найдет возможность покупки оружия на черном рынке. Там оружие есть, но никто не знает точно сколько.Тот же "Старлинк" Маска попытаются заставить продать, например, на основании конфликта интересов или большой общественной значимости этой связи. Получится или нет, мы не знаем. Это огромный гражданский конфликт на Западе, исход которого мы не знаем. Проблема наша заключается в том, что он включает в себя вполне себе реальную войну на нашем юго-западе. А так мы могли бы наблюдать за ним.О реальном шаге Дональда Трампа для окончания войны на Украине Десакрализация Трампа. Зеленский продолжает войну несмотря ни на что

https://ukraina.ru/20250304/1061531816.html

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Денис Рудометов

Денис Рудометов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Денис Рудометов

интервью, сша, китай, украина, дональд трамп, владимир зеленский, дмитрий дробницкий, вооруженные силы украины, украина.ру, нато