Непатриотично получилось: экс-сотрудники парка "Патриот" осуждены за особо крупную взятку - 04.03.2025 Украина.ру
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Непатриотично получилось: экс-сотрудники парка "Патриот" осуждены за особо крупную взятку
Непатриотично получилось: экс-сотрудники парка "Патриот" осуждены за особо крупную взятку - 04.03.2025 Украина.ру
Непатриотично получилось: экс-сотрудники парка "Патриот" осуждены за особо крупную взятку
Суд приговорил бывших должностных лиц конгрессно-выставочного центра "Патриот" к длительным срокам лишения свободы и штрафам по уголовному делу о получении взятки. Об этом сообщил 4 марта Следственный комитет России.
2025-03-04T20:08
2025-03-04T20:08
новости
россия
владимир путин
следственный комитет
оборонный бюджет
минобороны рф
коррупция
взятка
криминал
приговор
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Следком собрал доказательства вины бывших должностных лиц конгрессно-выставочного центра "Патриот" главного бухгалтера Андрея Пучкова и начальника отдела закупок Ивана Трифоногло. В зависимости от роли каждого они признаны судом виновными в получении взятки в особо крупном размере при выполнении государственных контрактов.На имущество обвиняемых военными следователями наложен арест для обеспечения приговора в части взыскания штрафа, гражданского иска и имущественных взысканий."Приговором суда Пучкову и Трифоногло назначено наказание в виде лишения свободы на срок 9 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 27 млн, с лишением права заниматься определенной деятельностью на 10 лет", - проинформировали в следственном ведомстве.Незадолго до этого, 27 февраля на заседании коллегии Федеральной службы безопасности Российской Федерации президент России обратил внимание на проблему коррупции. Владимир Путин отметил, что в поле постоянного внимания ФСБ должны находиться реализация гособоронзаказа и нацпроектов, продвижение долгосрочных федеральных и региональных программ.Подробности в публикации "Это чрезвычайно важно": Путин рассказал о направлениях работы ФСБ
https://ukraina.ru/20250303/1061490084.html
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новости, россия, владимир путин, следственный комитет, оборонный бюджет, минобороны рф, коррупция, взятка, криминал, приговор, откат
Новости, Россия, Владимир Путин, Следственный комитет, оборонный бюджет, Минобороны РФ, коррупция, взятка, криминал, приговор, откат

Непатриотично получилось: экс-сотрудники парка "Патриот" осуждены за особо крупную взятку

20:08 04.03.2025
 
© РИА Новости . Андрей Старостин / Перейти в фотобанкСудебный молоток
Судебный молоток - РИА Новости, 1920, 04.03.2025
© РИА Новости . Андрей Старостин
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Суд приговорил бывших должностных лиц конгрессно-выставочного центра "Патриот" к длительным срокам лишения свободы и штрафам по уголовному делу о получении взятки. Об этом сообщил 4 марта Следственный комитет России.
Следком собрал доказательства вины бывших должностных лиц конгрессно-выставочного центра "Патриот" главного бухгалтера Андрея Пучкова и начальника отдела закупок Ивана Трифоногло. В зависимости от роли каждого они признаны судом виновными в получении взятки в особо крупном размере при выполнении государственных контрактов.
"Следствием и судом установлено, что Минобороны России заключило с ИП "Куваева" свыше 10 многомиллионных государственных контрактов на обслуживание зданий и сооружений центра "Патриот". На Пучкова и Трифоногло возлагались обязанности по контролю за исполнением контрактов. В 2021–2024 годах Пучков и Трифоногло получили от работников ИП "Куваева" взятку на общую сумму свыше 27,5 млн рублей за общее покровительство при выполнении работ", - сказано в официальном сообщении.
На имущество обвиняемых военными следователями наложен арест для обеспечения приговора в части взыскания штрафа, гражданского иска и имущественных взысканий.
"Приговором суда Пучкову и Трифоногло назначено наказание в виде лишения свободы на срок 9 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 27 млн, с лишением права заниматься определенной деятельностью на 10 лет", - проинформировали в следственном ведомстве.
- РИА Новости, 1920, 03.03.2025
Вчера, 11:17
Суд рассмотрит уголовное дело в отношении управляющего столовыми АО "Военторг-Восток"Следователями направлено в суд уголовное дело в отношении управляющего столовыми АО "Военторг-Восток". Об этом 3 марта сообщил официальный телеграм-канал военных следственных органов СК РФ.
Незадолго до этого, 27 февраля на заседании коллегии Федеральной службы безопасности Российской Федерации президент России обратил внимание на проблему коррупции. Владимир Путин отметил, что в поле постоянного внимания ФСБ должны находиться реализация гособоронзаказа и нацпроектов, продвижение долгосрочных федеральных и региональных программ.
Подробности в публикации "Это чрезвычайно важно": Путин рассказал о направлениях работы ФСБ
 
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