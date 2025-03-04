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Непатриотично получилось: экс-сотрудники парка "Патриот" осуждены за особо крупную взятку

Непатриотично получилось: экс-сотрудники парка "Патриот" осуждены за особо крупную взятку - 04.03.2025 Украина.ру

Непатриотично получилось: экс-сотрудники парка "Патриот" осуждены за особо крупную взятку

Суд приговорил бывших должностных лиц конгрессно-выставочного центра "Патриот" к длительным срокам лишения свободы и штрафам по уголовному делу о получении взятки. Об этом сообщил 4 марта Следственный комитет России.

2025-03-04T20:08

2025-03-04T20:08

2025-03-04T20:08

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Следком собрал доказательства вины бывших должностных лиц конгрессно-выставочного центра "Патриот" главного бухгалтера Андрея Пучкова и начальника отдела закупок Ивана Трифоногло. В зависимости от роли каждого они признаны судом виновными в получении взятки в особо крупном размере при выполнении государственных контрактов.На имущество обвиняемых военными следователями наложен арест для обеспечения приговора в части взыскания штрафа, гражданского иска и имущественных взысканий."Приговором суда Пучкову и Трифоногло назначено наказание в виде лишения свободы на срок 9 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 27 млн, с лишением права заниматься определенной деятельностью на 10 лет", - проинформировали в следственном ведомстве.Незадолго до этого, 27 февраля на заседании коллегии Федеральной службы безопасности Российской Федерации президент России обратил внимание на проблему коррупции. Владимир Путин отметил, что в поле постоянного внимания ФСБ должны находиться реализация гособоронзаказа и нацпроектов, продвижение долгосрочных федеральных и региональных программ.Подробности в публикации "Это чрезвычайно важно": Путин рассказал о направлениях работы ФСБ

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новости, россия, владимир путин, следственный комитет, оборонный бюджет, минобороны рф, коррупция, взятка, криминал, приговор, откат