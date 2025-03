https://ukraina.ru/20250304/1061531816.html

Трамп приготовил дубину для Зеленского: что задумал президент США

Трамп приготовил дубину для Зеленского: что задумал президент США

Что стоит за планами президента США Дональда Трампа остановить военную помощь Украине и снять санкции против России

2025-03-04

2025-03-04T18:20

2025-03-04T18:20

Американские власти, как и было анонсировано накануне, пересмотрели своё отношение к поддержке Киева после скандала с Владимиром Зеленским в Белом доме.Помощь Украине на паузе"Соединённые Штаты приостанавливают всю военную помощь США Украине, пока президент Трамп не определит, что украинцы демонстрируют приверженность добросовестным мирным переговорам", – сообщил телеканал Fox News, ссылаясь на высокопоставленного представителя администрации.Паузу в поставках вскоре подтвердил представитель пресс-службы Пентагона. Известно даже, в котором часу это произошло – в 4:30 по Москве, 3:30 по Киеву 4 марта.Стоит подчеркнуть, что речь не идёт о полном сворачивании программы поддержки.Точный объём военной помощи, замороженной Трампом, неизвестен. По сведениям газеты The New York Times, ограничительные меры затронут поставки оружия и боеприпасов более чем на $1 млрд. Всего же нынешняя администрация получила от своих предшественников-демократов полномочия по поставке Украине оружия на сумму $3,85 млрд.Белый дом уже прекратил выделение средств на новые поставки оружия ВСУ и изучает возможность остановить поставки оружия Киеву со своих складов, уточняет газета The Wall Street Journal. К тому же, как добавляет The New York Post, Трамп отдал главе Пентагона Питу Хегсету приказ приостановить отправку всего американского военного оборудования, которое ещё не дошло до Украины, – включая вооружение, которое идёт транзитом на самолётах и кораблях и ожидает отправки в транзитных зонах в Польше.47-й американский президент всегда скептически относился к поддержке Украины, однако его советники начали всерьёз разрабатывать варианты прекращения военной помощи именно после бурной перепалки Зеленского с Трампом и вице-президентом США Джей Ди Вэнсом, сказал высокопоставленный представитель Белого дома изданию The Washington Post."Президент Трамп — единственный человек, говорящий о прекращении убийств, и иногда лидеры могут использовать пряник, а иногда – кнут. В этом случае, я думаю, президент Трамп использует дубину, чтобы пойти и донести свою точку зрения до президента Зеленского, и она заключается в том, что президент Трамп хочет прекратить убийства. Зеленский должен вернуться за стол переговоров. Он должен отнестись к этому серьёзно", – заявил старший советник президента США Джейсон Миллер.Даст ли Трамп Зеленскому второй шансЯсность в ситуацию внёс сам Трамп, выступив перед журналистами в Овальном кабинете."Нужно заключить сделку и с Россией, и с Украиной. Полагаю, все должны собраться в одной комнате, нам нужно будет договориться, причём сделка может быть заключена очень быстро. Это не должно быть такой уж сложной сделкой. Возможно, сейчас кто-то не хочет заключать сделку, а если кто-то не хочет заключать сделку, то я думаю, что этот человек не задержится здесь надолго. К этому человеку не станут прислушиваться слишком долго. Я верю, что Россия хочет заключить сделку. Я верю, что народ Украины определённо хочет заключить сделку", – заявил американский президент.Понятно, кто этот кто-то, кто не хочет заключать сделку, – Зеленский. О том, что у него нет ни желания, ни мотивации установить мир в своей стране, члены Белого дома и президент США после скандала 28 февраля указывали неоднократно, призывая киевского правителя встать на путь истинный и всё же приступить к урегулированию конфликта. Поднабравшийся уверенности после слов поддержки от европейских лидеров на саммите в Лондоне Зеленский свою риторику кардинально не менял. Правда, после того как Трамп заявил, что он не хочет мира, а Илон Маск обвинил в желании вечной войны, в вечернем обращении Зеленский всё-таки сказал, что нужно ускорять дипломатию для завершения военных действий.Однако Трамп не желает его ухода с кресла руководителя Украины."Он не вмешивается в украинскую политику. Он хочет быть миротворцем. Он хочет быть посредником. Он хочет вести переговоры", – отметил министр торговли США Говард Латник.Белый дом не закрывает двери для украинского правителя и готов принять его, но только после выполнения определённых условий: продемонстрировать стремление к миру – раз, извиниться за своё поведение – два.Приносить извинения Зеленский не намерен, сообщает BBC, пообщавшись с ним."[Зеленский не собирается] сожалеть о том, что произошло в Овальном кабинете, как того неоднократно требовало окружение президента США. В тоне Зеленского во время разговора в тесной комнате в (лондонском аэропорту – Ред.) Станстеде не было ничего такого, что могло бы говорить о его стремлении продемонстрировать любезность", –говорится в публикации.Единственное, на что он готов – заключить соглашение о полезных ископаемых. Только вот американская сторона без выполнения указанных условий делать этого не намерена. По крайней мере, так пока говорят. Да и Трамп сказал журналистам, что сделка по минеральным ресурсам с Украиной не мертва, несмотря на перепалку. Более того, если верить The Times, приостановка военной помощи нужна как раз для того, чтобы Киев подписал это соглашение, но в более выгодной для Штатов версии."Белый дом заставит Зеленского отказаться от своих требований о гарантиях безопасности в рамках сделки по добыче редкоземельных металлов, которую две страны должны были подписать в пятницу", — пишет газета.А если же Зеленский откажется и продолжит тянуть с реализацией сделки, то положение ВСУ на поле боя усугубится ещё сильнее, а позиции Киева на переговорах серьёзно ослабнут, предупреждает The Times.Трамп, по сведениям газеты, по-прежнему отчаянно хочет заключить сделку как можно скорее, но не готов потерять лицо, поэтому и ждёт извинений Зеленского.Букмекеры даже принимают ставки, сделает ли это украинский лидер: вероятность, что извинения прозвучат к пятнице, 7 марта, оценивается в 44%.Последствия остановки военной помощиТеперь возникает вопрос: сколько Украина продержится без вливаний из Штатов? И тут оценки разнятся.Последствия решения Белого дома ВСУ ощутят через несколько недель, а то и дней, сказал американский чиновник, пожелавший остаться неизвестным, телеканалу CNN.Например, неделей ранее The Wall Street Journal выпустила прогноз, что при наличии всей выделенной ещё Байденом военной помощи, ВСУ к началу лета ощутили бы недостаток боеприпасов, но Трамп поставил на паузу и эти пакеты.По мнению экспертов, на которых ссылается издание "Страна.ua", решение Трампа обернётся критической ситуацией по части ракет к американским системам ПВО (нечем будет защищать небо от баллистических и гиперзвуковых ракет), боеприпасов к артиллерийским орудиям, ракеты HIMARS и ATACMS (без них ВСУ не смогут наносить удары по тыловой логистике ВС РФ), бронетехники, средств связи. А если США всё же перестанут делиться разведданными, у ВСУ не будет информации о подготовке ракетных ударов российскими войсками, и они не смогут планировать свои атаки дронами вглубь территории РФ.Впрочем, резкого, одномоментного коллапса украинских войск не произойдёт. Так, ABC News утверждает, что Киев может получать оружие США на протяжении ещё нескольких лет за счёт поставок частных компаний, и хотя администрация Трампа может их сорвать, но в настоящее время "нет никаких признаков того, что она попытается это сделать"."Все рассказки, что они по дронам победят – это детский сад. Как только отрубается вся помощь, начиная с разведданных, армия становится слепой и косой. Максимум, что она может, – некоторые телодвижения на тактическом уровне осуществлять, отбиваться дронами, но весь стратегический контур ложится полностью. Ложатся полностью подготовка ударов, спутниковая разведка, перехваты, кибероперации и так далее. Без американской помощи через полтора-два месяца всё начнёт рушиться. Да даже если полгода продержится - что дальше?", – задаётся вопросом бывший советник Офиса президента Украины Алексей Арестович*.А тем временем действующие власти страны переживают, что приостановка военной помощи от США приведёт к потере территорий, пишет Politico.На Россию у Трампа тоже есть планыЕсли с Банковой контакт наладить пока не удаётся, то с Москвой Вашингтон уже ведёт конструктивный диалог с целью найти выход из этого кризиса.Трамп в беседе с журналистами в Овальном кабинете не стал исключать возможность снятия ряда санкций с России в рамках потенциального мирного соглашения.За несколько часов до выступления президента агентство Reuters, ссылаясь на источники, сообщило о поручении администрации Госдепартаменту и Министерству финансов подготовить перечень тех ограничительных мер, которые возможно смягчить в ходе переговоров с Москвой, как раз-таки для налаживания отношений и как один из шагов по урегулированию украинского конфликта.Ещё до этого заявления Трампа по давно сложившейся традиции уличили в подыгрывании России. 46% участников опроса телеканала CBS News и компании YouGov считают, что президент США отдаёт предпочтение РФ, 11% – что Украине. Симпатии самих респондентов распределились иначе: 52% – за Украину, 4% – за Россию, 44% занимают нейтральную позицию.Однако если вспомнить не громкие заявления, а реальные действия Трампа по отношению к России, назвать его пророссийским будет сложно. Те же самые санкции – их он ввёл больше своего предшественника-демократа Барака Обамы, и поставки американского оружия на Украину начались тоже в первый период правления Трампа. Обо всём этом прекрасно помнят в Кремле, сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Да и сам 45-й/47-й президент США не пытается этого отрицать."Я ничего не дал России, кроме горя. Я дал им санкции и Javelin для Украины", – заявил он в Белом доме.Нынешняя администрация не нацелена на полноценное восстановление дружеских отношений с Россией, но без её участия украинский конфликт урегулировать не получится, поэтому разговаривать надо, поясняет руководитель Центра североамериканских исследований ИМЭМО им. Е.М. Примакова РАН Виктория Журавлёва. Для Трампа важен не процесс восстановления российско-американских отношений, а вопрос закрытия одного из источников дыры в бюджете США – конфликта на Украине, чтобы затем перенаправить все ресурсы на противостояние с Китаем."89% Сената состоит из представителей периода холодной войны. Для них Россия всё ещё воспринимается как противник, с которым нужно находиться в состоянии готовности к войне", – отметила эксперт, выступая на круглом столе в пресс-центре МИА "Россия сегодня".Сам Трамп, кстати, пишет портал Axios, относится к Путину как к партнёру, а Зеленского воспринимает как врага.В контексте украинского кризиса не стоит мыслить категориями белое или чёрное, плохой ли Трамп для Киева и хороший ли для Москвы. Он пообещал сделать великой ни Россию, ни Украину, а Америку, вот и действует исключительно в интересах Америки: если нужно снять санкции, чтобы его стране жилось лучше, он снимет, если нужно, наоборот, продолжить поддерживать Киев для сдерживания РФ, он продолжит. Этот вариант он никогда не исключал, да и военную помощь сейчас не остановил полностью, а лишь поставил на паузу, чтобы Зеленскому жизнь мёдом не казалась, и он стал более сговорчивым. Трамп хоть и зашёл на второй президентский срок, но в бизнесе он гораздо дольше, поэтому и просчитывает, насколько выгоден тот или иной шаг, как с украинскими редкоземельными металлами, например, – это нужно для усиления промышленного сектора США и, соответственно, конкуренции с главным экономическим оппонентом в лице Китая.* Внесён Росфинмониторингом в список террористов и экстремистовЧитайте также интервью Александра Порунова и Кирилла Курбатова Александр Казаков: Трамп и Путин разделят Украину на четыре части, чтобы США ушли из восточного полушария

