Не ложкой есть, а торговать: Ищенко о том, могут ли США стать главным покупателем российских редкоземов - 04.03.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250304/1061513615.html
Не ложкой есть, а торговать: Ищенко о том, могут ли США стать главным покупателем российских редкоземов
Не ложкой есть, а торговать: Ищенко о том, могут ли США стать главным покупателем российских редкоземов - 04.03.2025 Украина.ру
Не ложкой есть, а торговать: Ищенко о том, могут ли США стать главным покупателем российских редкоземов
Многие нефтегазовые компании России разрабатывают месторождения благодаря технологиям, которые были получены в рамках совместных предприятий с западными партнерами. Многие были ликвидированы, партнёры отправлены на свалку истории, а компании работают. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
2025-03-04T20:15
2025-03-04T20:15
новости
политика
россия
сша
владимир путин
украина
ес
редкоземельные металлы
технологии
китай
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/03/03/1061513874_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_c69a8b2fedb8bdfd4806ffc98f8a9d38.jpg
Ранее президент России Владимир Путин заявил о том, что одним из возможных проектов США и России может стать совместная добыча алюминия в Красноярском крае, а в новых регионах РФ мы также можем предложить иностранным партнерам освоение запасов редкоземельных металлов.Если говорить о полезных ископаемых, то их добывают не для того, чтобы "ложкой есть", а для того, чтобы ими торговать, отметил эксперт. Значит, нужен покупатель этих материалов и одним из таких потенциальных покупателей могут быть США, добавил он.У России с Соединенными Штатами в принципе всегда был очень ограниченный объем торговли, и мы стремились его увеличить, отметил политолог.Сам факт международной торговли может служить в том числе и рычагом давления на своего потенциального торгового партнёра. Кроме того, для освоения месторождения всегда требуются инвестиции и технологии, указал обозреватель."Многие наши нефтегазовые компании ведут разработку месторождений благодаря технологиям, которые были получены в рамках совместных предприятий с западными партнерами. Многие были ликвидированы, партнёры отправлены на свалку истории, а компании работают", — заключил собеседник издания.Полный текст материала "Ростислав Ищенко: Пока Трамп торгуется с Россией, элиты Евросоюза готовят удары по его союзникам в Европе" на сайте Украина.ру.О том, что стоит за интересом Америки к редкоземам — в материале "Дмитрий Выдрин: Путин понимает суть игры вокруг редкоземельных металлов, здесь можно заработать дважды" на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250227/1061395501.html
россия
сша
украина
китай
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/03/03/1061513874_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_8de6b4241a801a7e5c953752f229036a.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, политика, россия, сша, владимир путин, украина, ес, редкоземельные металлы, технологии, китай, торговля, ископаемые, инвестиции
Новости, политика, Россия, США, Владимир Путин, Украина, ЕС, редкоземельные металлы, технологии, Китай, торговля, ископаемые, инвестиции

Не ложкой есть, а торговать: Ищенко о том, могут ли США стать главным покупателем российских редкоземов

20:15 04.03.2025
 
© РИА Новости . Павел Львов / Перейти в фотобанкДобыча и переработка апатито-нефелинового концентрата на рудниках компании Фосагро
Добыча и переработка апатито-нефелинового концентрата на рудниках компании Фосагро - РИА Новости, 1920, 04.03.2025
© РИА Новости . Павел Львов
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Многие нефтегазовые компании России разрабатывают месторождения благодаря технологиям, которые были получены в рамках совместных предприятий с западными партнерами. Многие были ликвидированы, партнёры отправлены на свалку истории, а компании работают. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
Ранее президент России Владимир Путин заявил о том, что одним из возможных проектов США и России может стать совместная добыча алюминия в Красноярском крае, а в новых регионах РФ мы также можем предложить иностранным партнерам освоение запасов редкоземельных металлов.
Если говорить о полезных ископаемых, то их добывают не для того, чтобы "ложкой есть", а для того, чтобы ими торговать, отметил эксперт. Значит, нужен покупатель этих материалов и одним из таких потенциальных покупателей могут быть США, добавил он.
У России с Соединенными Штатами в принципе всегда был очень ограниченный объем торговли, и мы стремились его увеличить, отметил политолог.
"Потому что Штатам было бы тяжелее вступать с нами в конфликт из-за той же Украины, если бы у нас были бы такие же объемы торговли, как с Китаем. В таком случае они вынуждены были бы долго думать, что они теряют, в каком порядке теряют, где они будут компенсировать", — подчеркнул Ищенко.
Сам факт международной торговли может служить в том числе и рычагом давления на своего потенциального торгового партнёра. Кроме того, для освоения месторождения всегда требуются инвестиции и технологии, указал обозреватель.
"Многие наши нефтегазовые компании ведут разработку месторождений благодаря технологиям, которые были получены в рамках совместных предприятий с западными партнерами. Многие были ликвидированы, партнёры отправлены на свалку истории, а компании работают", — заключил собеседник издания.
Полный текст материала "Ростислав Ищенко: Пока Трамп торгуется с Россией, элиты Евросоюза готовят удары по его союзникам в Европе" на сайте Украина.ру.
О том, что стоит за интересом Америки к редкоземам — в материале "Дмитрий Выдрин: Путин понимает суть игры вокруг редкоземельных металлов, здесь можно заработать дважды" на сайте Украина.ру.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 27.02.2025
27 февраля, 11:53
Economist: Зеленский не подпишет новое соглашение с США по редкоземамВладимир Зеленский не планирует подписывать экономическое соглашение с США, касающееся сделки по редкоземельным металлам, если в него не включат гарантии безопасности. Об этом написало британское издание Economist со ссылкой на собственный анонимный источник
 
НовостиполитикаРоссияСШАВладимир ПутинУкраинаЕСредкоземельные металлытехнологииКитайторговляископаемыеинвестиции
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
20:45Украина исчезнет вся... или частично? Ищенко оценил разные варианты соглашений между Россией и США
20:30Поликарпов: ТЦК будут давить "народные майданы" и ловить "ухилянтов", иначе сами отправятся на фронт
20:15Не ложкой есть, а торговать: Ищенко о том, могут ли США стать главным покупателем российских редкоземов
20:08Непатриотично получилось: экс-сотрудники парка "Патриот" осуждены за особо крупную взятку
20:03"К переговорам готов, сделку подпишу". Зеленского подготовили к речи Трампа в Конгрессе
20:00Александр Зимовский: к лету Трампу будет нужен дипломатический прорыв или смещение Зеленского
19:45До того, как Трамп "выкрутит руки" Европе, Украина должна понять, что ее "повалили на землю" — эксперт
19:42Киев потеряет большую часть военной помощи без США и это может помочь мирному урегулированию - Песков
19:35Освоение недр: Ищенко о совместных проектах России и США по добыче алюминия и редкоземельных металлов
19:30Дмитрий Дробницкий: Если за Украину вступится Конгресс, а Европа купит ВСУ оружие, Трампу будет тяжело
19:15Если Трамп откажется от "украинского инструмента", армия ВСУ превратится в кусок железа — Полетаев
19:09Киев должен начать переговоры с президентом Трампом об урегулировании конфликта на Украине - Вэнс
18:48Какое заявление сделает Трамп, выступая в Конгрессе США: Безпалько о доктрине Монро по-новому
18:43"Канада не позволяет американским банкам вести бизнес в Канаде" - Трамп
18:20Трамп приготовил дубину для Зеленского: что задумал президент США
18:16Полковник Геннадий Алехин: Россия под Волчанском устроила ВСУ настоящую охоту на волков
18:12Трамп обезоружил Зеленского, ЕС в разброде и шатании, ВСУ несут потери. Итоги 4 марта на Украине
17:45"Чтобы помочь Украине" или "мерзни, волчий хвост": в Германии сбылось газовое предсказание Путина
17:12"А нас-то за что?". Японскому министру иностранных дел запретили въезжать в Россию
16:43Трамп наносит секс-удар. Готовят ли США к зачистке от педофилов
Лента новостейМолния