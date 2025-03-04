Не ложкой есть, а торговать: Ищенко о том, могут ли США стать главным покупателем российских редкоземов
© РИА Новости . Павел Львов / Перейти в фотобанкДобыча и переработка апатито-нефелинового концентрата на рудниках компании Фосагро
Многие нефтегазовые компании России разрабатывают месторождения благодаря технологиям, которые были получены в рамках совместных предприятий с западными партнерами. Многие были ликвидированы, партнёры отправлены на свалку истории, а компании работают. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
Ранее президент России Владимир Путин заявил о том, что одним из возможных проектов США и России может стать совместная добыча алюминия в Красноярском крае, а в новых регионах РФ мы также можем предложить иностранным партнерам освоение запасов редкоземельных металлов.
Если говорить о полезных ископаемых, то их добывают не для того, чтобы "ложкой есть", а для того, чтобы ими торговать, отметил эксперт. Значит, нужен покупатель этих материалов и одним из таких потенциальных покупателей могут быть США, добавил он.
У России с Соединенными Штатами в принципе всегда был очень ограниченный объем торговли, и мы стремились его увеличить, отметил политолог.
"Потому что Штатам было бы тяжелее вступать с нами в конфликт из-за той же Украины, если бы у нас были бы такие же объемы торговли, как с Китаем. В таком случае они вынуждены были бы долго думать, что они теряют, в каком порядке теряют, где они будут компенсировать", — подчеркнул Ищенко.
Сам факт международной торговли может служить в том числе и рычагом давления на своего потенциального торгового партнёра. Кроме того, для освоения месторождения всегда требуются инвестиции и технологии, указал обозреватель.
"Многие наши нефтегазовые компании ведут разработку месторождений благодаря технологиям, которые были получены в рамках совместных предприятий с западными партнерами. Многие были ликвидированы, партнёры отправлены на свалку истории, а компании работают", — заключил собеседник издания.
Полный текст материала "Ростислав Ищенко: Пока Трамп торгуется с Россией, элиты Евросоюза готовят удары по его союзникам в Европе" на сайте Украина.ру.
О том, что стоит за интересом Америки к редкоземам — в материале "Дмитрий Выдрин: Путин понимает суть игры вокруг редкоземельных металлов, здесь можно заработать дважды" на сайте Украина.ру.
27 февраля, 11:53Economist: Зеленский не подпишет новое соглашение с США по редкоземамВладимир Зеленский не планирует подписывать экономическое соглашение с США, касающееся сделки по редкоземельным металлам, если в него не включат гарантии безопасности. Об этом написало британское издание Economist со ссылкой на собственный анонимный источник