https://ukraina.ru/20250304/1061513615.html

Не ложкой есть, а торговать: Ищенко о том, могут ли США стать главным покупателем российских редкоземов

Не ложкой есть, а торговать: Ищенко о том, могут ли США стать главным покупателем российских редкоземов - 04.03.2025 Украина.ру

Не ложкой есть, а торговать: Ищенко о том, могут ли США стать главным покупателем российских редкоземов

Многие нефтегазовые компании России разрабатывают месторождения благодаря технологиям, которые были получены в рамках совместных предприятий с западными партнерами. Многие были ликвидированы, партнёры отправлены на свалку истории, а компании работают. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко

2025-03-04T20:15

2025-03-04T20:15

2025-03-04T20:15

новости

политика

россия

сша

владимир путин

украина

ес

редкоземельные металлы

технологии

китай

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/03/03/1061513874_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_c69a8b2fedb8bdfd4806ffc98f8a9d38.jpg

Ранее президент России Владимир Путин заявил о том, что одним из возможных проектов США и России может стать совместная добыча алюминия в Красноярском крае, а в новых регионах РФ мы также можем предложить иностранным партнерам освоение запасов редкоземельных металлов.Если говорить о полезных ископаемых, то их добывают не для того, чтобы "ложкой есть", а для того, чтобы ими торговать, отметил эксперт. Значит, нужен покупатель этих материалов и одним из таких потенциальных покупателей могут быть США, добавил он.У России с Соединенными Штатами в принципе всегда был очень ограниченный объем торговли, и мы стремились его увеличить, отметил политолог.Сам факт международной торговли может служить в том числе и рычагом давления на своего потенциального торгового партнёра. Кроме того, для освоения месторождения всегда требуются инвестиции и технологии, указал обозреватель."Многие наши нефтегазовые компании ведут разработку месторождений благодаря технологиям, которые были получены в рамках совместных предприятий с западными партнерами. Многие были ликвидированы, партнёры отправлены на свалку истории, а компании работают", — заключил собеседник издания.Полный текст материала "Ростислав Ищенко: Пока Трамп торгуется с Россией, элиты Евросоюза готовят удары по его союзникам в Европе" на сайте Украина.ру.О том, что стоит за интересом Америки к редкоземам — в материале "Дмитрий Выдрин: Путин понимает суть игры вокруг редкоземельных металлов, здесь можно заработать дважды" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250227/1061395501.html

россия

сша

украина

китай

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, политика, россия, сша, владимир путин, украина, ес, редкоземельные металлы, технологии, китай, торговля, ископаемые, инвестиции