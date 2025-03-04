https://ukraina.ru/20250304/1061531406.html

"Чтобы помочь Украине" или "мерзни, волчий хвост": в Германии сбылось газовое предсказание Путина

"Чтобы помочь Украине" или "мерзни, волчий хвост": в Германии сбылось газовое предсказание Путина - 04.03.2025 Украина.ру

"Чтобы помочь Украине" или "мерзни, волчий хвост": в Германии сбылось газовое предсказание Путина

Немецкая промышленность терпит убытки из-за того, что лишилась дешевого российского газа. Концерны ФРГ надеются, что Москва возобновит поставки, но пока это только мечта. И прогноз президента РФ Владимира Путина о том, что ЕС грозит новая волна энергетического кризиса с каждым днем все ближе к реальности. Об этом написало агентство РИА Новости

2025-03-04T17:45

2025-03-04T17:45

2025-03-04T17:45

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Тогда в ЕС решили наказать Россию, отказавшись от ее газа, а на деле, констатировало на днях американское издание Bloomberg, за прошедшие три года крупнейшая экономика Европы претерпела едва ли не худшие в своей истории изменения. Например, завод Audi в Брюсселе, принадлежащий концерну Volkswagen и работавший с 1949 года, с 1 марта прекратил работу.И речь идет не только про автопром, в списке пострадавших, например, химическая компания "Леуна". Ее глава - Кристоф Гюнтер - уверен, что единственный способ возродить подобные отрасли - вернуться к дешевому российскому газу.Согласны с этим и в компании SKW Stickstoffwerke Piesteritz GmbH, занимающейся производством аммиака и мочевины. Там добавили, что возлагают большие надежды на нового президента США Дональда Трампа. Ведь именно он, уверены немецкие промышленники, может помочь им восстановить поставки российского голубого топлива - через Украину или оставшуюся ветку "Северного потока" ("СП"), способ для них значения не имеет.Однако у властей страны, кажется, совсем другое мнение на этот счет. В Министерстве экономики Германии от прямых вопросов по теме возобновления поставок уходят, выражая большую озабоченность проблемой.При этом лидер победившего на выборах в Германии блока Христианско-демократического союза Германии и Христианско-социального союза в Баварии (ХДС/ХСС) Фридрих Мерц, которого прочат в новые канцлеры, открыто говорит, что возврата к российскому голубому топливу не будет. Зато обещает гражданам дорогой американский сжиженный газ.Самое интересное в этой истории то, что Трамп, на которого так надеются немецкие промышленники в обход своих Мерцев и Шольцев, и правда может решить проблему. Причем не спрашивая мнения указанных людей. Информация об этом "гуляет" в информационном пространстве все последние дни.Так, совсем недавно британская газета Financial Times сообщила, что директор оператора "Северного потока-2" Nord Stream 2 AG Маттиас Варниг намерен возобновить работу газопровода при поддержке американских инвесторов и планирует обсудить это с командой президента Трампа.А накануне немецкий таблоид Bild со ссылкой на свои анонимные источники обнародовал данные о том, что спецпосланник президента США по особым поручениям Ричард Гренелл несколько раз ездил в Швейцарию, чтобы договориться о возобновлении работы газопровода "Северный поток-2".Это тот самый Гренелл, который раньше возглавлял Нацразведку США, а покидая этот пост он получил от Трампа "звание" "величайшего исполнителя всех времен, на любой должности". Перед новым назначением Гринелла американские СМИ писали, что новый лидер США возлагает на него ключевые надежды в усилиях по прекращению боевых действий.И хотя все сливки, как утверждает Bild, достанутся американским инвесторам, официальному Вашингтону крайне выгодна реанимация "СП" еще и как козырь на переговорах с Москвой, уверен управляющий партнер компании "Русяев и партнеры", юрист Илья Русяев."Это способ для США не только вмешаться в энергоснабжение Европы, но и сформировать новую линию переговоров с Москвой, используя в качестве аргумента возможность поставок российского газа. <...> В таком случае возобновление работы "Северного потока-2" станет не просто экономическим проектом, а элементом большой геополитической игры, в которой позиции России выглядят все более сильными", - отметил Русяев в беседе с агентством РИА Новости.И в этой ситуации абсолютно неудивительно, что Европа в целом, и Германия в частности, останутся за бортом принятия решения о судьбе газопровода, уверен зампредседателя Наблюдательного совета Ассоциации "Надежный партнер" Дмитрий Гусев."То что европейцы вдруг ни с того, ни с сего, решили, что им не нужен российский газ, больше похоже на политическое самоубийство, чем экономически выверенное решение. Поэтому если Европа изначально приняла решение о самоубийстве, а мы же понимаем, что люди, склонные к самоубийству рассматриваются как имеющие психические отклонения, соответственно они не полностью дееспособны. А значит, им должен быть назначен опекун, который будет принимать за них рациональные и выверенные решения", - отметил в комментарии изданию Украина.ру.Заместитель председателя комитета по энергетике Госдумы России Юрий Станкевич в беседе с журналистами издания Украина.ру резюмировал, что если несколько лет назад США в партнерстве с Германией рассматривали перспективу остановки "потоков" как рычаг влияния на Россию, то "сейчас ситуация может зеркально перевернуться. Европейский Союз не в том состоянии, чтобы диктовать условия".В истории реанимации "Северных потоков" и американской роли в этом процессе разбиралась автор издания Украина.ру Марина Полякова. Свои выводы она представила в материале Тайный ход США. Bild сообщил, что представитель Трампа ведет переговоры о реанимации "Северных потоков".

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новости, россия, сша, германия, дональд трамп, владимир путин, северный поток, украина.ру, госдума, bild, газ