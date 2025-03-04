"Чтобы помочь Украине" или "мерзни, волчий хвост": в Германии сбылось газовое предсказание Путина - 04.03.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250304/1061531406.html
"Чтобы помочь Украине" или "мерзни, волчий хвост": в Германии сбылось газовое предсказание Путина
"Чтобы помочь Украине" или "мерзни, волчий хвост": в Германии сбылось газовое предсказание Путина - 04.03.2025 Украина.ру
"Чтобы помочь Украине" или "мерзни, волчий хвост": в Германии сбылось газовое предсказание Путина
Немецкая промышленность терпит убытки из-за того, что лишилась дешевого российского газа. Концерны ФРГ надеются, что Москва возобновит поставки, но пока это только мечта. И прогноз президента РФ Владимира Путина о том, что ЕС грозит новая волна энергетического кризиса с каждым днем все ближе к реальности. Об этом написало агентство РИА Новости
2025-03-04T17:45
2025-03-04T17:45
новости
россия
сша
германия
дональд трамп
владимир путин
северный поток
украина.ру
госдума
bild
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/03/04/1061530478_0:0:620:349_1920x0_80_0_0_1f587f32cefd66ea9b9ade4f9895e854.jpg.webp
Тогда в ЕС решили наказать Россию, отказавшись от ее газа, а на деле, констатировало на днях американское издание Bloomberg, за прошедшие три года крупнейшая экономика Европы претерпела едва ли не худшие в своей истории изменения. Например, завод Audi в Брюсселе, принадлежащий концерну Volkswagen и работавший с 1949 года, с 1 марта прекратил работу.И речь идет не только про автопром, в списке пострадавших, например, химическая компания "Леуна". Ее глава - Кристоф Гюнтер - уверен, что единственный способ возродить подобные отрасли - вернуться к дешевому российскому газу.Согласны с этим и в компании SKW Stickstoffwerke Piesteritz GmbH, занимающейся производством аммиака и мочевины. Там добавили, что возлагают большие надежды на нового президента США Дональда Трампа. Ведь именно он, уверены немецкие промышленники, может помочь им восстановить поставки российского голубого топлива - через Украину или оставшуюся ветку "Северного потока" ("СП"), способ для них значения не имеет.Однако у властей страны, кажется, совсем другое мнение на этот счет. В Министерстве экономики Германии от прямых вопросов по теме возобновления поставок уходят, выражая большую озабоченность проблемой.При этом лидер победившего на выборах в Германии блока Христианско-демократического союза Германии и Христианско-социального союза в Баварии (ХДС/ХСС) Фридрих Мерц, которого прочат в новые канцлеры, открыто говорит, что возврата к российскому голубому топливу не будет. Зато обещает гражданам дорогой американский сжиженный газ.Самое интересное в этой истории то, что Трамп, на которого так надеются немецкие промышленники в обход своих Мерцев и Шольцев, и правда может решить проблему. Причем не спрашивая мнения указанных людей. Информация об этом "гуляет" в информационном пространстве все последние дни.Так, совсем недавно британская газета Financial Times сообщила, что директор оператора "Северного потока-2" Nord Stream 2 AG Маттиас Варниг намерен возобновить работу газопровода при поддержке американских инвесторов и планирует обсудить это с командой президента Трампа.А накануне немецкий таблоид Bild со ссылкой на свои анонимные источники обнародовал данные о том, что спецпосланник президента США по особым поручениям Ричард Гренелл несколько раз ездил в Швейцарию, чтобы договориться о возобновлении работы газопровода "Северный поток-2".Это тот самый Гренелл, который раньше возглавлял Нацразведку США, а покидая этот пост он получил от Трампа "звание" "величайшего исполнителя всех времен, на любой должности". Перед новым назначением Гринелла американские СМИ писали, что новый лидер США возлагает на него ключевые надежды в усилиях по прекращению боевых действий.И хотя все сливки, как утверждает Bild, достанутся американским инвесторам, официальному Вашингтону крайне выгодна реанимация "СП" еще и как козырь на переговорах с Москвой, уверен управляющий партнер компании "Русяев и партнеры", юрист Илья Русяев."Это способ для США не только вмешаться в энергоснабжение Европы, но и сформировать новую линию переговоров с Москвой, используя в качестве аргумента возможность поставок российского газа. &lt;...&gt; В таком случае возобновление работы "Северного потока-2" станет не просто экономическим проектом, а элементом большой геополитической игры, в которой позиции России выглядят все более сильными", - отметил Русяев в беседе с агентством РИА Новости.И в этой ситуации абсолютно неудивительно, что Европа в целом, и Германия в частности, останутся за бортом принятия решения о судьбе газопровода, уверен зампредседателя Наблюдательного совета Ассоциации "Надежный партнер" Дмитрий Гусев."То что европейцы вдруг ни с того, ни с сего, решили, что им не нужен российский газ, больше похоже на политическое самоубийство, чем экономически выверенное решение. Поэтому если Европа изначально приняла решение о самоубийстве, а мы же понимаем, что люди, склонные к самоубийству рассматриваются как имеющие психические отклонения, соответственно они не полностью дееспособны. А значит, им должен быть назначен опекун, который будет принимать за них рациональные и выверенные решения", - отметил в комментарии изданию Украина.ру.Заместитель председателя комитета по энергетике Госдумы России Юрий Станкевич в беседе с журналистами издания Украина.ру резюмировал, что если несколько лет назад США в партнерстве с Германией рассматривали перспективу остановки "потоков" как рычаг влияния на Россию, то "сейчас ситуация может зеркально перевернуться. Европейский Союз не в том состоянии, чтобы диктовать условия".В истории реанимации "Северных потоков" и американской роли в этом процессе разбиралась автор издания Украина.ру Марина Полякова. Свои выводы она представила в материале Тайный ход США. Bild сообщил, что представитель Трампа ведет переговоры о реанимации "Северных потоков".
https://ukraina.ru/20250304/1061519350.html
россия
сша
германия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/03/04/1061530478_0:0:494:370_1920x0_80_0_0_9a8ea9daf9a7cb7731f344b0bdbcbd1d.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, сша, германия, дональд трамп, владимир путин, северный поток, украина.ру, госдума, bild, газ
Новости, Россия, США, Германия, Дональд Трамп, Владимир Путин, Северный поток, Украина.ру, Госдума, Bild, газ

"Чтобы помочь Украине" или "мерзни, волчий хвост": в Германии сбылось газовое предсказание Путина

17:45 04.03.2025
 
Читать в
ДзенTelegram
Немецкая промышленность терпит убытки из-за того, что лишилась дешевого российского газа. Концерны ФРГ надеются, что Москва возобновит поставки, но пока это только мечта. И прогноз президента РФ Владимира Путина о том, что ЕС грозит новая волна энергетического кризиса с каждым днем все ближе к реальности. Об этом написало агентство РИА Новости

"Поставлять ничего не будем вне рамок контрактов, ничего навязанного делать не будем. И нам останется только одно - как в известной русской сказке приговаривать: "Мерзни, мерзни, волчий хвост", - напомнило издание высказывание Путина сентября 2022 года.

Тогда в ЕС решили наказать Россию, отказавшись от ее газа, а на деле, констатировало на днях американское издание Bloomberg, за прошедшие три года крупнейшая экономика Европы претерпела едва ли не худшие в своей истории изменения. Например, завод Audi в Брюсселе, принадлежащий концерну Volkswagen и работавший с 1949 года, с 1 марта прекратил работу.

"Неудивительно, что при текущих ценах на газ и, соответственно, электроэнергию промышленность оказывается в тупике. В Германии целые отрасли выстраивались на дешевых и обильных поставках энергоресурсов из России", - отметил в комментарии РИА Новостям ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве России Игорь Юшков.

И речь идет не только про автопром, в списке пострадавших, например, химическая компания "Леуна". Ее глава - Кристоф Гюнтер - уверен, что единственный способ возродить подобные отрасли - вернуться к дешевому российскому газу.
"Чтобы внести вклад в восстановление Украины, Германия должна быть экономически сильной", а значит возвращение к поставкам топлива из России "было бы логичным", - привел слова Гюнтера Bloomberg.
Согласны с этим и в компании SKW Stickstoffwerke Piesteritz GmbH, занимающейся производством аммиака и мочевины. Там добавили, что возлагают большие надежды на нового президента США Дональда Трампа. Ведь именно он, уверены немецкие промышленники, может помочь им восстановить поставки российского голубого топлива - через Украину или оставшуюся ветку "Северного потока" ("СП"), способ для них значения не имеет.
Однако у властей страны, кажется, совсем другое мнение на этот счет. В Министерстве экономики Германии от прямых вопросов по теме возобновления поставок уходят, выражая большую озабоченность проблемой.
При этом лидер победившего на выборах в Германии блока Христианско-демократического союза Германии и Христианско-социального союза в Баварии (ХДС/ХСС) Фридрих Мерц, которого прочат в новые канцлеры, открыто говорит, что возврата к российскому голубому топливу не будет. Зато обещает гражданам дорогой американский сжиженный газ.
Самое интересное в этой истории то, что Трамп, на которого так надеются немецкие промышленники в обход своих Мерцев и Шольцев, и правда может решить проблему. Причем не спрашивая мнения указанных людей. Информация об этом "гуляет" в информационном пространстве все последние дни.
Так, совсем недавно британская газета Financial Times сообщила, что директор оператора "Северного потока-2" Nord Stream 2 AG Маттиас Варниг намерен возобновить работу газопровода при поддержке американских инвесторов и планирует обсудить это с командой президента Трампа.
А накануне немецкий таблоид Bild со ссылкой на свои анонимные источники обнародовал данные о том, что спецпосланник президента США по особым поручениям Ричард Гренелл несколько раз ездил в Швейцарию, чтобы договориться о возобновлении работы газопровода "Северный поток-2".
Это тот самый Гренелл, который раньше возглавлял Нацразведку США, а покидая этот пост он получил от Трампа "звание" "величайшего исполнителя всех времен, на любой должности". Перед новым назначением Гринелла американские СМИ писали, что новый лидер США возлагает на него ключевые надежды в усилиях по прекращению боевых действий.
И хотя все сливки, как утверждает Bild, достанутся американским инвесторам, официальному Вашингтону крайне выгодна реанимация "СП" еще и как козырь на переговорах с Москвой, уверен управляющий партнер компании "Русяев и партнеры", юрист Илья Русяев.
"Это способ для США не только вмешаться в энергоснабжение Европы, но и сформировать новую линию переговоров с Москвой, используя в качестве аргумента возможность поставок российского газа. <...> В таком случае возобновление работы "Северного потока-2" станет не просто экономическим проектом, а элементом большой геополитической игры, в которой позиции России выглядят все более сильными", - отметил Русяев в беседе с агентством РИА Новости.
И в этой ситуации абсолютно неудивительно, что Европа в целом, и Германия в частности, останутся за бортом принятия решения о судьбе газопровода, уверен зампредседателя Наблюдательного совета Ассоциации "Надежный партнер" Дмитрий Гусев.
"То что европейцы вдруг ни с того, ни с сего, решили, что им не нужен российский газ, больше похоже на политическое самоубийство, чем экономически выверенное решение. Поэтому если Европа изначально приняла решение о самоубийстве, а мы же понимаем, что люди, склонные к самоубийству рассматриваются как имеющие психические отклонения, соответственно они не полностью дееспособны. А значит, им должен быть назначен опекун, который будет принимать за них рациональные и выверенные решения", - отметил в комментарии изданию Украина.ру.
Заместитель председателя комитета по энергетике Госдумы России Юрий Станкевич в беседе с журналистами издания Украина.ру резюмировал, что если несколько лет назад США в партнерстве с Германией рассматривали перспективу остановки "потоков" как рычаг влияния на Россию, то "сейчас ситуация может зеркально перевернуться. Европейский Союз не в том состоянии, чтобы диктовать условия".
Официальный визит президента РФ В. Путина в Аргентину - РИА Новости, 1920, 04.03.2025
11:11
"Я ничего не дал России, кроме горя": Трамп сделал признание, пользователи вспомнили его старые обещанияПрезидент США Дональд Трамп заявил, что принес России лишь горе санкциями и помощью Украине. Трансляцию его выступления президента вел американский канала Fox News
В истории реанимации "Северных потоков" и американской роли в этом процессе разбиралась автор издания Украина.ру Марина Полякова. Свои выводы она представила в материале Тайный ход США. Bild сообщил, что представитель Трампа ведет переговоры о реанимации "Северных потоков".
 
НовостиРоссияСШАГерманияДональд ТрампВладимир ПутинСеверный потокУкраина.руГосдумаBildгаз
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:20Трамп приготовил дубину для Зеленского: что задумал президент США
18:16Полковник Геннадий Алехин: Россия под Волчанском устроила ВСУ настоящую охоту на волков
18:12Трамп обезоружил Зеленского, ЕС в разброде и шатании, ВСУ несут потери. Итоги 4 марта на Украине
17:45"Чтобы помочь Украине" или "мерзни, волчий хвост": в Германии сбылось газовое предсказание Путина
17:12"А нас-то за что?". Японскому министру иностранных дел запретили въезжать в Россию
16:43Трамп наносит секс-удар. Готовят ли США к зачистке от педофилов
16:29СБУ обвинила Охлобыстина в покушении на территориальную целостность Украины
16:24Европейское (недо)разумение. Что делать, когда не хочешь признаваться, кто виноват
16:20Дмитрий Выдрин: Европа нашла беспредельщика, который вышел на ринг с Трампом
16:17Евросоюз пообещал придумать свой Starlink
16:00"Подводная лодка в степях Украины…", или всё же партизаны?
15:54Юрий Кнутов: ВС России скоро обнулят Abrams и Bradley, но Европа не оставит ВСУ без оружия
15:38После клятвы Лондона в верности Киеву: ЕС приостановил разработку пакета военной помощи Украине
14:42"Неадекватность решений Киева возрастает": сенатор Пушков о крупнейшей ошибке Зеленского
14:22"Илон Маск, видимо, читает Украина.ру". Выдрин о том, почему советник Трампа сменил футболку на пиджак
14:03Десакрализация Трампа. Зеленский продолжает войну несмотря ни на что
13:55Медведев сравнил киевский режим с опасной бешеной собакой, которую Трамп больше не хочет кормить
13:43Британия заявила о поддержке идеи мира на Украине во взаимодействии с ключевыми союзниками
13:15Правительство Франции подтвердило, что оно может украсть собственность России
13:14Отношения РФ и США нужно освободить от негативного груза санкций - Песков
Лента новостейМолния