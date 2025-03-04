https://ukraina.ru/20250304/1061537131.html

"К переговорам готов, сделку подпишу". Зеленского подготовили к речи Трампа в Конгрессе

"К переговорам готов, сделку подпишу". Зеленского подготовили к речи Трампа в Конгрессе - 04.03.2025 Украина.ру

"К переговорам готов, сделку подпишу". Зеленского подготовили к речи Трампа в Конгрессе

Президент США Дональд Трамп впервые за второй срок выступит в Конгрессе США. За сутки до мероприятия сам Трамп пообещал важные новости, а грядущую ночь - грандиозной. За несколько часов до выступления Владимир Зеленский заявил о готовности сесть за стол переговоров

2025-03-04T20:03

2025-03-04T20:03

2025-03-04T20:03

эксклюзив

украина

сша

израиль

дональд трамп

владимир зеленский

джо байден

республиканская партия

сенат

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/03/03/1061482555_0:109:1042:695_1920x0_80_0_0_5fd34ca4f3f33b921b7fd9236ebcfdb6.jpg

Во вторник, 4 марта, республиканцы провели пресс-конференцию за несколько часов до выступления Дональда Трампа. Основной посыл заключался в перечислении достижений американского президента, представленных пока что в виде намерений. Несмотря на то, что речи были посвящены пресловутой американской мечте, к которой американцев ведет Трамп, в очередной раз жителям Штатов напомнили, что вооруженный конфликт на Украине - следствие политики бывшего президента США Джо Байдена."Итак, один президент начинает войну, другой президент на самом деле пытается положить конец войне. Он унаследовал этот бардак от Байдена. Я знаю, демократы хотят, чтобы вы забыли об этом, но время от времени нам нужно перезагружать правила игры и напоминать людям", - сказала председатель Республиканской конференции Палаты представителей Конгресса США Лиза Макклейн.По ее словам, Дональд Трамп менее чем за два месяца вернул к жизни американскую концепцию "мир через силу" и перевернул "страницу провалов Байдена на международной арене". Трамп работает с невероятной скоростью, и ставит на первое место народ Америки. Благодаря, например, искоренению сексуальных меньшинств из Вооруженных сил, "солдаты теперь смогут, наконец, сосредоточиться на реальных задачах - боеспособности, а не политкорректности".Всем этим Трамп "вверг демократов в хаос", и они ничего не могут предложить американцам взамен - кроме как нагнетать страхи. "Они явно мечутся, их цель - противостоять тому, что хотят 77 миллионов граждан", подчеркнула Макклейн.По Украине Дональд Трамп использует стратегию, которую его команда считает самой подходящей, прокомментировал спикер Палаты представителей Майк Джонсон приостановку военной помощи Украине."Это не изменение или перенаправление решений Конгресса, в отличие от администрации Байдена. Вы помните историю с Израилем: Байден фактически перенаправлял целые категории вооружений и боеприпасов, которые Конгресс официально одобрил и проголосовал за поставку Израилю. Они пытались бессрочно заморозить эти поставки. Наш подход иной. Временная пауза, на мой взгляд, — это стратегический шаг главнокомандующего, и мы его поддерживаем. Посмотрим. Думаю, сегодня вечером и в ближайшие дни появится больше информации, и станет ясно, как ситуация развивается", - сказал он.Зеленский показал, что не хочет заключить мирную сделку, добавил Джонсон. Но лично он призывает Зеленского "прийти и исправить то, что произошло на прошлой неделе"."И если он это сделает, я думаю, что это будет беспроигрышный сценарий для всех участников [переговоров]. Я думаю, что это лучшая сделка, которую можно было бы предложить, и она поможет украинскому народу. Поэтому я призываю его сделать это", - сказал Джонсон.Призыв к деламВице-президент США Джей Ди Венс заявил, что сделка по редкоземельным металлам с Украиной все еще находится на рассмотрении."Я думаю, мы услышали некоторые позитивные вещи, но пока это не подписи наших друзей с Украины", - сказал он журналистам в Сенате.В Вашингтоне нужно, чтобы представители украинских властей сами в частном порядке пришли к администрации Трампа и сказали, что им нужно, и как они намерены участвовать в мирном процессе. Наибольшую обеспокоенность, подчеркнул Венс, вызывает именно отсутствие такого личного участия. Он призвал Киев к реальным шагам вместо заявлений. Боевые действия не смогут бесконечно поддерживать ни Европа, ни Украина, ни США.Зеленский готовЗеленский почти сразу сообщил по-английски, а затем и на мове в соцсети X о готовности Украины сесть за стол переговоров."Мы с моей командой готовы работать под сильным лидерством президента Трампа, чтобы достичь продолжительного мира", - написал он.И сразу после этого утверждения Зеленский привел собственный план мирного процесса. Как известно, все, что говорится до слова "но", значения не имеет, поэтому неясно, какова же в таком случае роль Трампа.Зеленский предложил:"… если Россия сделает то же самое. Затем мы хотим очень быстро пройти все последующие этапы и вместе с США договориться о сильном окончательном соглашении", - заключил он.Он выразил благодарность Соединенным Штатам за поддержку Украины во времена первого президентства Дональда Трампа. Но за поведение в Овальном кабинете так и не извинился: встреча, по его словам, "прошла не так, как предполагалось. Обидно, что это произошло".И согласился подписать сделку о полезных ископаемых Украины в любое время и в любом удобном формате.4 марта президент США Дональд Трамп выступит в Конгрессе США с речью о положении страны. Трамп делает ставку на эффект неожиданности, так что журналисты в предвкушении шоу. Этим объясняется выбор времени для выступления - 21:00 по восточному времени (5 утра по Москве), прайм-тайм в США. Речь Трампа может стать продолжением объяснений внезапных перемен внутри Штатов за его первые 44 дня у власти. Причем американские чиновники предполагают, что в основном Трамп будет придерживаться внутренней повестки.Члены Республиканской партии представлены в Конгрессе незначительным большинством, так что Трамп, вероятно, рассчитывает на безукоснительную поддержку любых его инициатив. Хотя последнее публичное решение о резкой приостановке военных поставок на Украину, изгнание из Овального кабинета украинского гостя Владимира Зеленского, падение акций из-за ввода торговых пошлин против Канады, Китая и Мексики - все это вызывает тревогу у части сенаторов.Американские журналисты называют несколько основных тем, больше всего волнующих общество:Видеотрансляцию будут вести по меньшей мере восемь американских телекомпаний, не считая печатные СМИ.

https://ukraina.ru/20250301/1061454753.html

украина

сша

израиль

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Алексей Туманов https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/05/0e/1055062694_0:0:801:800_100x100_80_0_0_71bd225133c6dc2fdcbf84cb1e09d0c9.jpg

Алексей Туманов https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/05/0e/1055062694_0:0:801:800_100x100_80_0_0_71bd225133c6dc2fdcbf84cb1e09d0c9.jpg

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Алексей Туманов https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/05/0e/1055062694_0:0:801:800_100x100_80_0_0_71bd225133c6dc2fdcbf84cb1e09d0c9.jpg

эксклюзив, украина, сша, израиль, дональд трамп, владимир зеленский, джо байден, республиканская партия, сенат