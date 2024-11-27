Крым отражает атаки ВСУ: над Севастополем сбиты воздушные цели
© yarreg.ru
© yarreg.ru
ВСУ атаковали Севастополь, работают средства ПВО. На данный момент сбиты две воздушные цели над акваторией в районе Северной стороны. Об этом 27 ноября сообщил в своем Телеграм-канале губернатор Михаил Развожаев
"В Севастополе военные отражают атаку ВСУ, работает ПВО. По предварительной информации уже сбиты две воздушные цели над акваторией в районе Северной стороны. Все службы приведены в состояние боевой готовности. Прошу сохранять спокойствие, соблюдать меры безопасности, оставаться во временных укрытиях или безопасных местах", — написал Развожаев.
В ночь на 27 ноября ПВО также уничтожила 10 БПЛА, выпущенных с территории Украины, в Ростовской области. Эту информацию подтвердил врио главы региона Юрий Слюсарь. Он уточнил, что пострадавших и разрешений на земле нет.
Днем ранее, в ночь на 26 ноября, ВСУ также предпринимали попытки атаковать объекты на российской территории. По данным Минобороны РФ, дежурными средствами ПВО страны было уничтожено и перехвачено 39 украинских БПЛА самолетного типа.
Как было заявлено в сводке, над территорией Ростовской области было сбито 24 БПЛА:
- —пять — над территорией Брянской области,
- —три — над территорией Белгородской области,
- —три — над территорией Курской области,
- —один — над территорией Орловской области,
- —один — над территорией Воронежской области,
- —два — над территорией Республики Крым.