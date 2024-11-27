Крым отражает атаки ВСУ: над Севастополем сбиты воздушные цели - 27.11.2024 Украина.ру
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Крым отражает атаки ВСУ: над Севастополем сбиты воздушные цели
Крым отражает атаки ВСУ: над Севастополем сбиты воздушные цели - 27.11.2024 Украина.ру
Крым отражает атаки ВСУ: над Севастополем сбиты воздушные цели
ВСУ атаковали Севастополь, работают средства ПВО. На данный момент сбиты две воздушные цели над акваторией в районе Северной стороны. Об этом 27 ноября сообщил в своем Телеграм-канале губернатор Михаил Развожаев
2024-11-27T10:18
2024-11-27T10:18
новости
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украина
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атака
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крым
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В ночь на 27 ноября ПВО также уничтожила 10 БПЛА, выпущенных с территории Украины, в Ростовской области. Эту информацию подтвердил врио главы региона Юрий Слюсарь. Он уточнил, что пострадавших и разрешений на земле нет. Днем ранее, в ночь на 26 ноября, ВСУ также предпринимали попытки атаковать объекты на российской территории. По данным Минобороны РФ, дежурными средствами ПВО страны было уничтожено и перехвачено 39 украинских БПЛА самолетного типа.Как было заявлено в сводке, над территорией Ростовской области было сбито 24 БПЛА:Бомба для Киева, предостережение Медведева, обстрелы и налётыДругие темы: Британские депутаты призвали Байдена и Стармера к деэскалации конфликта на Украине
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новости, севастополь, украина, ростовская область, вооруженные силы украины, атака, бпла, пво, крым
Новости, Севастополь, Украина, Ростовская область, Вооруженные силы Украины, атака, БПЛА, ПВО, Крым

Крым отражает атаки ВСУ: над Севастополем сбиты воздушные цели

10:18 27.11.2024
 
© yarreg.ru
© yarreg.ru
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ВСУ атаковали Севастополь, работают средства ПВО. На данный момент сбиты две воздушные цели над акваторией в районе Северной стороны. Об этом 27 ноября сообщил в своем Телеграм-канале губернатор Михаил Развожаев
"В Севастополе военные отражают атаку ВСУ, работает ПВО. По предварительной информации уже сбиты две воздушные цели над акваторией в районе Северной стороны. Все службы приведены в состояние боевой готовности. Прошу сохранять спокойствие, соблюдать меры безопасности, оставаться во временных укрытиях или безопасных местах", — написал Развожаев.
В ночь на 27 ноября ПВО также уничтожила 10 БПЛА, выпущенных с территории Украины, в Ростовской области. Эту информацию подтвердил врио главы региона Юрий Слюсарь. Он уточнил, что пострадавших и разрешений на земле нет.
- РИА Новости, 1920, 27.11.2024
08:06
Главное за ночь 27 ноября
Днем ранее, в ночь на 26 ноября, ВСУ также предпринимали попытки атаковать объекты на российской территории. По данным Минобороны РФ, дежурными средствами ПВО страны было уничтожено и перехвачено 39 украинских БПЛА самолетного типа.
Как было заявлено в сводке, над территорией Ростовской области было сбито 24 БПЛА:
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