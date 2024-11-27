https://ukraina.ru/20241127/1059239533.html

Крым отражает атаки ВСУ: над Севастополем сбиты воздушные цели

Крым отражает атаки ВСУ: над Севастополем сбиты воздушные цели - 27.11.2024 Украина.ру

Крым отражает атаки ВСУ: над Севастополем сбиты воздушные цели

ВСУ атаковали Севастополь, работают средства ПВО. На данный момент сбиты две воздушные цели над акваторией в районе Северной стороны. Об этом 27 ноября сообщил в своем Телеграм-канале губернатор Михаил Развожаев

2024-11-27T10:18

2024-11-27T10:18

2024-11-27T10:18

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В ночь на 27 ноября ПВО также уничтожила 10 БПЛА, выпущенных с территории Украины, в Ростовской области. Эту информацию подтвердил врио главы региона Юрий Слюсарь. Он уточнил, что пострадавших и разрешений на земле нет. Днем ранее, в ночь на 26 ноября, ВСУ также предпринимали попытки атаковать объекты на российской территории. По данным Минобороны РФ, дежурными средствами ПВО страны было уничтожено и перехвачено 39 украинских БПЛА самолетного типа.Как было заявлено в сводке, над территорией Ростовской области было сбито 24 БПЛА:Бомба для Киева, предостережение Медведева, обстрелы и налётыДругие темы: Британские депутаты призвали Байдена и Стармера к деэскалации конфликта на Украине

https://ukraina.ru/20241127/1059238060.html

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