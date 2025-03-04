https://ukraina.ru/20250304/1061529843.html

"А нас-то за что?". Японскому министру иностранных дел запретили въезжать в Россию

"А нас-то за что?". Японскому министру иностранных дел запретили въезжать в Россию - 04.03.2025 Украина.ру

"А нас-то за что?". Японскому министру иностранных дел запретили въезжать в Россию

Россия бессрочно запретила въезд девяти гражданам Японии, включая министра иностранных дел Такэси Ивая

2025-03-04T17:12

2025-03-04T17:12

2025-03-04T17:12

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Как сообщили в Министерстве иностранных дел РФ, это было сделано в рамках ответных мер на санкционные действия Токио.Еще в январе Япония ввела очередной 25-й пакет антироссийских санкций, направленный против одиннадцати физических лиц, двадцати девяти организаций и трех банков. Сделано это было в рамках общей политики санкционного давления коллективного Запада, согласованной на исходе президентского срока бывшего президента США Джозефа Байдена.В этом списке, в частности, оказались представители руководства АЛРОСА и "Ростеха", ЦМР Банк, РФК Банк, Тимер Банк, Московский институт теплотехники, Казанский пороховой завод и несколько других предприятий.Российская сторона сразу предупредила о том, что недружественные действия японцев не останутся без ответа, который последовал спустя месяц после соответствующей подготовки.Москва также запретила въезд послу Японии на Украине Масаси Накагомэ и его предшественнику на этой должности Кунинори Мацуде, работавшему в Киеве в 2021-2024 годах.Кроме того, в Россию больше не сможет попасть Сёхэй Хара – старший вице-президент Японского агентства по международному сотрудничеству (JICA) и Хидэки Мацунага – руководитель киевского офиса этой организации, которая представляет собой японскую версию американского USAID, а в последнее время активно спонсировала различные украинские структуры.По состоянию на декабрь прошлого года Япония объявила о выделении Украине помощи на общую сумму не менее 12 миллиардов долларов, являясь одним из ключевых спонсоров режима Зеленского. Координация этой поддержки, как правило, проводилась именно усилиями подобных организаций.В ответный санкционный список, представленный российским МИД, также попали достаточно заметные представители японского бизнеса. Их тоже наказали не просто так.Речь идет о Хироси Идэ – главе корпорации IHI, которая собиралась строить на Украине мосты и дороги, Синсукэ Минами – руководителе ISUZU Motors Limited, пообещавшей поставлять Киеву грузовые машины, Сюнсукэ Тоя – президенте корпорации Prodronе, передавшей украинцам свои современные беспилотники. В список также попал Ёсиюки Санкай из корпорации Cyberdyne, которая выиграла тендер на поставку роботизированных костюмов для Украины.Министр иностранных дел Японии Такэси Ивая уже выразил сожаление по поводу российского ответа на японские санкции, сделав вид, что он не понимает его причины. Хотя, на самом деле, его присутствие в этом запретительном списке выглядит совершенно логичным.Ивая – один из руководителей правящей Либерально-демократической партии Японии, который занимал в ней пост заместителя генерального секретаря и отвечал за вопросы оборонной политики. Он является известным сторонником милитаризации Страны восходящего солнца.В 2018-2019 годах, занимая должность министра обороны Японии, он требовал пересмотреть японскую Конституцию, отказавшись от ее девятой статьи, которая запрещает Токио иметь свои вооруженные силы.Конечно, на самом деле японцы давно создали вполне полноценную собственную армию – так называемые Силы самообороны.После окончания Второй мировой войны американские оккупационные силы поначалу запретили даже японские боевые искусства, а также, вплоть до 1953 года, не разрешали изготовление традиционных самурайских мечей. Но затем, после начала Холодной войны против Советского Союза, Вашингтон позволил иметь своим японским вассалам современные вооружения – вплоть до легких авианосцев.Однако ястребы из Либерально-демократической партии Японии, к которым относится и Такэси Ивая, настаивают на существенном увеличении численности японских войск и лоббируют резкое увеличение военных расходов.В то же время японские журналисты обратили внимание на достаточно заметный факт – Россия пока что не стала запрещать въезд действующему главе японского правительства Сигэру Исибе. Хотя бывшему премьер-министру Японии Фумио Кисиде бессрочно запретили въезжать на российскую территорию еще в 2022 году – в ответ на первые пакеты незаконных японских санкций.По мнению экспертов, это может быть связано с тем, что Сигэру Исиба наладил хороший личный контакт с Дональдом Трампом, заручившись расположением нового американского президента после недавней поездки в США. А Трамп в свою очередь высказывает намерения наладить с российской стороной политический диалог.В Японии внимательно наблюдают за происходящим сейчас тектоническим разломом между европейскими политиками и американской администрацией. Причем японские элиты находятся в полной растерянности от событий последних дней, грозящих обрушить привычную для них реальность."В Токио не скрывают шока от перепалки, которая произошла накануне между Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским на встрече в Белом доме.Пока Токио намерен в первую очередь собирать информацию по поводу дальнейших намерений Трампа – действительно ли он намерен прекратить помощь Украине? Тщательно следит японское правительство и за действиями европейских лидеров, которые могут уже в первой неделе марта попытаться сформулировать единую позицию по поводу конфликта между Киевом и Вашингтоном.Японию реально тревожит перспектива раскола в "семерке" развитых стран по вопросу об Украине. Токио придется занимать какую-то позицию в случае разрастания конфликта между США с одной стороны, и Францией, Великобританией, Германией и Канадой, с другой", – пишет в телеграм-канале журналист-востоковед Василий Головнин.Япония будет пытаться балансировать до последнего, стараясь не рассориться ни с Америкой, ни с Европой. Однако Страна восходящего солнца критически зависима от американцев практически по всем пунктам, включая оборону и экономику. И это существенно ограничивает японскому руководству пространство для маневра.Так что, если Трамп действительно однажды начнет пересматривать антироссийские санкции, Токио, скорее всего, придется заняться тем же самым – при первом же серьезном намеке из Белого дома.Также читайте на сайте Украина.ру. материал Алексея Туманова Изнасилования на Окинаве, капитан "Джопа" и накачка Японии. Что США готовят Китаю?

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Игорь Сердюков

эксклюзив, украина, япония, дональд трамп, мид, европа, санкции