До того, как Трамп "выкрутит руки" Европе, Украина должна понять, что ее "повалили на землю" — эксперт - 04.03.2025 Украина.ру
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До того, как Трамп "выкрутит руки" Европе, Украина должна понять, что ее "повалили на землю" — эксперт
До того, как Трамп "выкрутит руки" Европе, Украина должна понять, что ее "повалили на землю" — эксперт - 04.03.2025 Украина.ру
До того, как Трамп "выкрутит руки" Европе, Украина должна понять, что ее "повалили на землю" — эксперт
Если не читать новости о переговорах и только смотреть сводки с фронта, мы увидим, что по большому счету ничего не поменялось, лишь немного затихли боевые действия. Поменялось лишь риторика Трампа, но пока Киев ее игнорирует. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру сооснователь проекта "Ватфор", военно-политический эксперт Сергей Полетаев
2025-03-04T19:45
2025-03-04T19:45
новости
украина
европа
россия
дональд трамп
сергей полетаев
военная помощь
поставки
боевые действия
вс рф
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Теоретически Дональд Трамп может "вынуть вилку из розетки", чтобы на Украине "все сразу закончилось", считает эксперт. Но пока президент США этого не делает, добавил он.Год назад похожая ситуация была подобное после взятия Авдеевки. Тогда тоже была пауза, которая продолжалась почти месяц, добавил собеседник Украина.ру.Но пока точно так же в Жешуве ежедневно разгружаются самолеты с боеприпасами, откуда они едут на Украину. Точно так же перечисляются деньги на счет украинского казначейства, указал эксперт.Единственное, что поменялось – это риторика Трампа, но до поры до времени у киевского режима есть возможность ее игнорировать, отметил Полетаев."Если Трамп о чем-то договорится с Путиным и выкрутит руки Украине и Европы, через какое-то время там может возобладать миф о том, что "еще чуть-чуть, и мы бы до Урала дошли". Поэтому нам надо, чтобы на Украине произошел психологический перелом. Украина должна почувствовать, что ее повалили на землю и сейчас начнут бить ногами", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Сергей Полетаев: Россия должна договориться с Трампом о судьбе Украины за пять минут до ее капитуляции" на сайте Украина.ру.О том, поэтому Трамп жизненно заинтересован в победе над "злейшими врагами России" — в материале Дениса Рудометова "Евгений Белаш: Трамп не друг России, но ни один наш агент в Белом доме не принес бы столько пользы" на сайте Украина.ру.
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новости, украина, европа, россия, дональд трамп, сергей полетаев , военная помощь, поставки, боевые действия, вс рф, всу, сво, спецоперация
Новости, Украина, Европа, Россия, Дональд Трамп, Сергей Полетаев , военная помощь, поставки, боевые действия, ВС РФ, ВСУ, СВО, Спецоперация

До того, как Трамп "выкрутит руки" Европе, Украина должна понять, что ее "повалили на землю" — эксперт

19:45 04.03.2025
 
© РИА Новости . Сергей Аверин / Перейти в фотобанкУчения штурмовиков добровольческого подразделения "Барс-13" в ДНР
Учения штурмовиков добровольческого подразделения Барс-13 в ДНР - РИА Новости, 1920, 04.03.2025
© РИА Новости . Сергей Аверин
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Если не читать новости о переговорах и только смотреть сводки с фронта, мы увидим, что по большому счету ничего не поменялось, лишь немного затихли боевые действия. Поменялось лишь риторика Трампа, но пока Киев ее игнорирует. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру сооснователь проекта "Ватфор", военно-политический эксперт Сергей Полетаев
Теоретически Дональд Трамп может "вынуть вилку из розетки", чтобы на Украине "все сразу закончилось", считает эксперт. Но пока президент США этого не делает, добавил он.
"Если не читать новости о переговорах и только смотреть сводки с фронта, мы увидим, что по большому счету ничего не поменялось, лишь немного затихли боевые действия. Но они не раз уже затихали, это, видимо, сезонное", — подчеркнул Полетаев.
Год назад похожая ситуация была подобное после взятия Авдеевки. Тогда тоже была пауза, которая продолжалась почти месяц, добавил собеседник Украина.ру.
Но пока точно так же в Жешуве ежедневно разгружаются самолеты с боеприпасами, откуда они едут на Украину. Точно так же перечисляются деньги на счет украинского казначейства, указал эксперт.
Единственное, что поменялось – это риторика Трампа, но до поры до времени у киевского режима есть возможность ее игнорировать, отметил Полетаев.
"Если Трамп о чем-то договорится с Путиным и выкрутит руки Украине и Европы, через какое-то время там может возобладать миф о том, что "еще чуть-чуть, и мы бы до Урала дошли". Поэтому нам надо, чтобы на Украине произошел психологический перелом. Украина должна почувствовать, что ее повалили на землю и сейчас начнут бить ногами", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала Кирилла Курбатова "Сергей Полетаев: Россия должна договориться с Трампом о судьбе Украины за пять минут до ее капитуляции" на сайте Украина.ру.
О том, поэтому Трамп жизненно заинтересован в победе над "злейшими врагами России" — в материале Дениса Рудометова "Евгений Белаш: Трамп не друг России, но ни один наш агент в Белом доме не принес бы столько пользы" на сайте Украина.ру.
Ростислав Ищенко интервью
Вчера, 07:00
Ростислав Ищенко: Пока Трамп торгуется с Россией, элиты Евросоюза готовят удары по его союзникам в ЕвропеПолезные ископаемые мы добываем не для того, чтобы ложкой их есть, а для того, чтобы ими торговать. Главным из таких покупателей могут быть США. Штатам было бы тяжелее вступать с нами в конфликт из-за той же Украины, если бы у нас были бы такие же объемы торговли, как с Китаем. В таком случае они вынуждены были бы долго думать, что они теряют.
 
НовостиУкраинаЕвропаРоссияДональд ТрампСергей Полетаеввоенная помощьпоставкибоевые действияВС РФВСУСВОСпецоперация
 
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