https://ukraina.ru/20250304/1061519662.html

Горестное признание Трампа, "удавка" помощи Зеленскому, обновленный Залужный. Главное на 13.00

Горестное признание Трампа, "удавка" помощи Зеленскому, обновленный Залужный. Главное на 13.00 - 04.03.2025 Украина.ру

Горестное признание Трампа, "удавка" помощи Зеленскому, обновленный Залужный. Главное на 13.00

Украина.ру, 04.03.2025

2025-03-04T13:00

2025-03-04T13:00

2025-03-04T13:07

эксклюзив

украина

дональд трамп

сша

россия

владимир зеленский

валерий залужный

вооруженные силы украины

bild

the times

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Президент США Дональд Трамп заявил, что принес России только горе. Мировые СМИ сообщили, что решение о заморозке помощи Киеву он принял, чтобы оказать давление на Владимира Зеленского. В США и на Украине предложили убрать главаря киевского режима с политической арены законным способом. Экс-главком ВСУ Валерий Залужный получил новую должность. Войска ВС РФ продвигаются на фронте.Громкое признание ТрампаВо вторник, 4 марта, президент США Дональд Трамп сделал заявление о том, что принес России лишь горе санкциями и помощью Украине.Это признание Трампа заставило пользователей вспомнить его предыдущий президентский срок, который длился с 2017 по 2021 годы. В свою первую предвыборную гонку он обещал наладить отношения с Москвой и даже рассмотреть вопрос признания Крыма частью России. На деле положительной динамики в отношениях США при его правлении не случилось, а в некоторых сферах получилось ровно наоборот.В частности, Вашингтон продолжил применять антироссийские санкции, а отношения Москвы и Вашингтона газовом секторе обострились. США пытались вытеснить Россию с энергетических рынков, накладывая санкции на компании, включая европейские, которые занимались строительством газопровода "Северный поток-2".На фоне тех событий сегодняшняя информация немецкий таблоид Bild о том, что спецпосланник президента США по особым поручениям Ричард Гренелл несколько раз ездил в Швейцарию, чтобы договориться о возобновлении работы газопровода "Северный поток-2", звучит уж совсем фантастически: Тайный ход США. Bild сообщил, что представитель Трампа ведет переговоры о реанимации "Северных потоков".Интересно, что несмотря на прохладные в целом американо-российские отношения первого периода президентства Трампа, за тот свой срок он шесть раз встретился с российским лидером Владимиром Путиным. Первый раз - 16 июля 2018 года в Хельсинки, за что глава США тогда получил волну критики и обвинения в "предательстве" от антироссийски настроенных политиков своей страны.Трамп давит на ЗеленскогоТем временем мировые СМИ пишут о том, что заморозка военной помощи Украине продиктована намерением Трампа оказать давление на Владимира Зеленского. В частности, об этом сообщила британская газета The Times.Журналисты The Times также отметили, что если Зеленский продолжит упрямиться и тянуть с подписанием соглашения, то положение украинской армии на поле боя усугубится еще сильнее, и на предстоящих переговорах у Киева на руках будут самые плохие карты.Еще чуть раньше другая американская газета - Wall Street Journal - уточнила, что президент США манипулирует вопросом отмены военной помощи, чтобы принудить Зеленского к дальнейшим шагам, фактически превращая тему в "удавку" для киевского режима.Во вторник британское информагентство Reuters сообщило, что поставки военной помощи США были прекращены "около 3.30 утра". Американские издание Bloomberg и Fox News уточнили, что Вашингтон идет на этот шаг "до тех пор, пока Трамп не определит, что лидеры страны демонстрируют добросовестную приверженность миру".Также уточнялось, что приостановка американской военной помощи Киеву распространяется на все вооружение, не находящееся на Украине, но в первую очередь касается ракет для ПВО, боеприпасов для HIMARS и снарядов для артиллерии. Точный объем заморозки пока не уточнялся, известно только, что она коснется части последнего транша Джо Байдена на сумму $3,85 млрд.Импичмент нелегитимному ЗеленскомуИ если Трамп, как утверждает американское издание Politico, все еще продолжает верить в возможность сравнительно быстро завершить украинский конфликт путем склонения к миру главаря киевского режима, то, например, руководитель департамента эффективности государственного управления (DOGE) США Илон Маск другого мнения. Во вторник он заявил, что Зеленскому лучше уехать в нейтральную страну.Согласен с тем, что главарь киевского режима должен уйти и депутат Верховной Рады Украины Александр Дубинский, который уже больше года находится в сизо по подозрению в госизмене. Во вторник он направил спикеру украинского парламента Руслану Стефанчуку обращение с требованием инициировать процедуру импичмента Зеленского, который утратил свою легитимность еще в мае прошлого года.Правда, выразил уверенность Дубинский, Рада будет "всеми силами" саботировать процесс начала импичмента, так как боится выносить вопрос на голосование из-за уверенности в последующем развале правящей парламентской коалиции.Новая должность ЗалужногоЗеленский не только не собирается сам никуда уходить, но и успевает раздавать новые должности. Так, 4 марта на сайте президента Украины был опубликован указ о назначении экс-главнокомандующего ВСУ, а ныне посла Украины в Великобритании Валерия Залужного постоянным представителем при Международной морской организации по совместительству."Назначить чрезвычайного и полномочного посла Украины в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии Залужного Валерия Федоровича постоянным представителем Украины при Международной морской организации (IMO) по совместительству", - говорится в указе.Продвижение ВС РФПока Зеленский всеми силами держится за президентское кресло, которое ему давно не принадлежит, российские военные продолжают дело денацификации и демилитаризации Украины.Аналитический канал Deep State, работающий на Главное управление разведки (ГУР) Украины во вторник обнародовал информацию о том, что у ВС РФ зафиксировано новое крупное продвижение в Курской области: за последние двое суток российские военные вернули под свой контроль более 40 квадратных километров территории.Также сообщается, что зона украинского контроля откатилась по линии от Погребков до Русского Поречного, а к востоку от Свердликово ВС РФ заняли Лебедевку и территории вокруг нее. Военный эксперт Андрей Марочко добавил также, что российские войска продвинулись вдоль Оскольского водохранилища в Харьковской области."Юго-западнее Загрызово нашим войскам удалось продвинуться до 1 км вдоль Оскольского водохранилища. Юго-восточнее Загрызово ВС РФ заняли лесополосу протяженностью около 1,5 км. Также занято две лесополосы западнее Лозовой, продвижение по направлению Новой Кругляковки составило порядка 600 метров", - уточнил Марочко.Другие события дня: Правительство Италии отказалось отправлять солдат на Украину.

https://ukraina.ru/20250304/1061519350.html

https://ukraina.ru/20250304/1061519184.html

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эксклюзив, украина, дональд трамп, сша, россия, владимир зеленский, валерий залужный, вооруженные силы украины, bild, the times, северный поток-2, военная помощь, признание, вс рф, продвижение