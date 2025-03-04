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Кулеба призвал осознавать новую реальность, где взгляды США и РФ совпадают
Кулеба призвал осознавать новую реальность, где взгляды США и РФ совпадают - 04.03.2025 Украина.ру
Кулеба призвал осознавать новую реальность, где взгляды США и РФ совпадают
Бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью гонконгской газете South China Morning Post заявил о необходимости четко представлять себе новую реальность, где США и Россия находятся в согласии, будь то по вопросу Украины или Европы
2025-03-04T11:31
2025-03-04T11:31
2025-03-04T11:33
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Комментируя перепалку Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме, Кулеба отметил, что “все увидели, что США больше не считают себя союзником Украины и Европы”.Он добавил, что теперь взгляды Трампа и президента РФ Владимира Путина.В конце февраля Трамп отчитал Зеленского в Белом доме, когда тот приехал подписывать соглашение о совместной разработке украинских недр. Вице-президент Соединенных Штатов Джей-Ди Вэнс во вторник заявил Fox News, что Зеленский не сможет вернуться в Овальный кабинет, пока отказывается обсуждать детали мирного соглашения по Украине.Подробнее о последствиях перепалки в Белом доме - в материале Евгении Кондаковой Зеленский доогрызался: Трамп готов лишить Украину военной помощи и спешит встретиться с Путиным на сайте Украина.ру.
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новости, украина, сша, россия, владимир зеленский, дмитрий кулеба, дональд трамп
Новости, Украина, США, Россия, Владимир Зеленский, Дмитрий Кулеба, Дональд Трамп
Кулеба призвал осознавать новую реальность, где взгляды США и РФ совпадают
11:31 04.03.2025 (обновлено: 11:33 04.03.2025)
Бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью гонконгской газете South China Morning Post заявил о необходимости четко представлять себе новую реальность, где США и Россия находятся в согласии, будь то по вопросу Украины или Европы