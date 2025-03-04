Трамп наносит секс-удар. Готовят ли США к зачистке от педофилов - 04.03.2025 Украина.ру
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Трамп наносит секс-удар. Готовят ли США к зачистке от педофилов
Трамп наносит секс-удар. Готовят ли США к зачистке от педофилов - 04.03.2025 Украина.ру
Трамп наносит секс-удар. Готовят ли США к зачистке от педофилов
Перепалка в Овальном кабинете Белого дома между Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским отвлекла внимание от еще одного громкого сканадала в США. В тот же... Украина.ру, 04.03.2025
2025-03-04T16:43
2025-03-04T16:43
эксклюзив
сша
дональд трамп
великобритания
кэш патель
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фбр
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Перепалка в Овальном кабинете Белого дома между Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским отвлекла внимание от еще одного громкого сканадала в США. В тот же день, 28 февраля 2025 года, генпрокурор и министр юстиции США Пэм Бонди опубликовала документы по делу финансиста Джеффри Эпштейна.Этим же отметился и новый глава ФБР Кэш Патель. Достоянием гласности стали около 200 страниц документов, куда вошли 32 PDF-файла. С именами, уликами и доказательствами. Сегодня стало известно, что большинство файлов — скан бортовых журналов личного самолета милилардера "Лолита Экспресс".Среди этих документов, например, список из 150 улик: фотоальбом какой-то девушки и Эпштейна, письма, фотографии острова и обнаженных женщин, диск с надписью "girlpics nude book" (книга с фотографиями обнаженных девушек), кассеты с видеозаписями обнаженных людей. А также предметы и атрибуты подобной "сладостарстной жизни": женские ковбойские сапоги, десятки массажных столов, бюсты женской груди и торса, костюмы и парики и даже анальные пробки, наручники, поводки и другие секс-игрушкиЭто так называемое педофильское дело, рассекретить которое Дональд Трамп обещал во время президентской гонки. Наряду с делом об убийстве в 1963 году президента США Джона Кеннеди. И, как видим, он выполняет свое обещание.По словам Бонди, это только часть из документов, но и она проливает свет на обширную сеть миллиардера и на масштаб его деятельности. И является закономерным продолжением решения суда Нью-Йорка, который еще в нваре 2024 года постановил опубликовать некоторые данные, в том числе из знаменитой "черной записной книжки" Эпштейна.Стали известны имена более сотни селебрити, которые много лет посещали остров Эпштейна, где он устроил поместье и использовал его, как бордель, предоставляющий секс-услуги несовершеннолетними девушками и даже детьми. Список сладострастных знаменитостей впечатляет и достоин того, чтобы хоть частично быть опубликованным: музыканты – фронтмен Rolling Stones Мик Джаггер и Майкл Джексон, Бейонсе, Jay-Z, рок-певица Кортни Лав и Мадонна, актеры – Алек Болдуин, Рэльф Файнс, Джон Керри, Дастин Хоффман, Анджелина Джоли, Кевин Спейси, Джордж Клуни, супермодель Наоми Кэмпбелл, Опра Уинфри, Ким Кардашьян и даже фокусник Дэвид Копперфильд.Шикарны бызнесмены: миллиардеры Ричард Брэнсон, Билл Гейтс, сопредседатель отелей Hyatt Томас Притцкер, Дэвид Кох, Марк Цукерберг.И, конечно же, впечатляет список политиков: экс-президенты США Билл Клинтон и Джордж Буш-младший, экс-премьеры Великобритании Борис Джонсон и Тони Блэр, экс-премьер Израиля Эхуд Барак, экс-губернатор Нью-Йорка Эндрю Куомо, экс-постпред США при ООН Билл Ричардсон, экс-посол США в России Джон Хантсман, покойный сенатор Тед Кеннеди, Этель Кеннеди-мать Роберта Ф. Кеннеди-младшего, видный деятель Лейбористской партии лорд Петер Мендельсон и т. д.Вишенкой на этом педофильском торте однозначно может считаться брат нынешнего короля Великобритании Карла III принц Эндрю, который из-за подозрений в педофилии был вынужден покинуть все занимаемые должности, в том числе пост специального представителя Великобритании по международной торговле и инвестициям.Есть в списках также и экс-супруга нынешнего президента США Дональда Трампа Ивана Трамп и их дочь Иванка Трамп. А вот самого его пока не засветили. Хотя он сам еще в 2002 году, будучи просто бизнесменом, в интервью New York Magazine рассказал, что любит бывать в обществе Джеффри Эпштейна: "Он столь же сильно любит красивых женщин, как и я, только многие из них отличаются юным возрастом".Потом Трамп уведомил всех, что не встречался с Эпштейном лет за 15 до его смерти в тюрьме. А Эпштейна первый раз привлекли за содействие проституции в 2005-2008 годах и посадили на 18 месяцев, а потом повторно арестовали в 2019 году. Вместе с ним задержали и его подружку – британскую светскую львицу Гилейн Максвелл, которую считают одной из основных поставщиц секс-жриц в поместье Эпштейна. Ее в 2021 году приговорили к 20 годам тюремного срока. За пособничество в торговле людьми в целях сексуальной эксплуатации.А вот самого Эпштейна в августе 2019 года нашли повешенным в тюрьме: типа совершил самоубийство, два раза вешался бедняга. Перед этим он признал свою вину, и ему грозило тюремное заключение сроком до 40 лет.И вот этот омерзительно-увлекательный гнойник вскрывается фактически в прямом эфире, но в очень урезанном виде. Не так, как обещал Трамп. Файлы переданы каким-то блогерам для обработки и публикации в виде репринтов, а не оригиналов. А сами файлы очень отредактированы и отцензурированы, ибо, как сказала Бонди, в интервью телеканалу Fox News, нужно защитить честь жертв Эпштейга – 254 девушки, которым не было 18 лет и все они были записаны массажистками.Агентсво Associated Press немедленно заявило, что новых сенсационных деталей в обнародованных документах нет, зато есть все признаки цензуры и желания скрыть нежелательные фамилии.Бонди вынуждена была оправдываться: дескать, во всем виноваты ФБР и суд Нью-Йорка, которые все тормозят сидя на документах. При это генпрокурор подписала поручение только что назначенному директору ФБР Кэшу Паттелю с требованием предоставить ей все документы, аудио- и видеозаписи по "делу Эпштейна" и расследовать, почему ее предыдущие приказы не были выполнены.Текст поручения тут же оказался в соцсетях, и все заговорили о расколе в рядах трампистов, которые-де не хотят выполнять поручения президента. И это при том, что Бонди и Патель – одни из самых верных трампистов, в лоядности которых Трамп никогда не сомневался. Значит, пишут в США, либо трамписты – не такие уж и верные, либо они скрывают причастность Трампа к делу Эпштейна.В интервью телеканалу Fox News Бонди заявила, что ее ввели в заблуждение, когда заставили рассказать, что опубликованы все документы. "Я продолжала повторять, что должно быть больше... Но меня заверили, что это все. ...Мы получим все, получим в наше распоряжение. Мы, конечно, отредактируем материал, чтобы защитить информацию большого жюри и конфиденциальных свидетелей, но американцы имеют право знать", – пообещала она.По ее словам, суд по южному округу Нью-Йорка "сидит на тысячах страниц документов" из архива дела Эпштейна, которые ей не были переданы. И сейчас ее минюст ищет дополнительную информацию через ФБР, потому что ей предоставили лишь 200 страниц из тысяч имеющихся.А в СМИ США уже заговорили, что сам факт знакомства с Эпштейном и даже присутствия на его вечеринках не может служить доказательством соучастия в преступлениях. Равно как и наличие фамилий в записной книжке магната-сутенера не подтверждает, что эти люди были его клиентами. Однако вполне обоснованы и подозрения если не в соучастии, то по меньшей мере в покрывательстве. Ведь долгие годы в поместье на острове десятки девушек, включая несовершеннолетних, оказывали Эпштейну и его гостям секс-услуги: кто за деньги, а кто по принуждению. Это так или иначе подтверждают все.Отсюда напрашиваются и три главных вывода:1) либо основные "файлы Эпштейна" уже уничтожены и остались только незначительные свидетельства преступлений, которые могут быть компроматом, но значительный урон не нанесут;2) либо в файлах содержатся такие страшные данные, что даже Трамп не решается их обнародовать, чтобы провести тотальную зачистку элиты;3) либо он просто нанес предуапредительный секс-удар и ждет, что элита сама прибежит к нему каяться, смирится и пойдет на уступки.Однако по-любому Пэм Бонди и Кэш Патель ставят Штаты на удивительную развилку: они или зачищают элиту от преступников и защищают общественную мораль, или своим укрывательством преступников окончательно занижают порог и нравственности, и законности. Если в деле Эпштейна не будут поставлены все точки над "i", то впредь будут все возможно. И на борьбе за консервативные ценности, что стало одной из целей борьбы Трампа, можно будет ставить крест.А к этому всё, похоже, и идет. Раньше одного подозрения в педофилии было достаточно, чтобы похоронить любую карьеру. Сейчас возможно всё – рамки нравственной оценки максимально занижены, и в этом объективно заинтересованы все политики. Несмотря на партийность. Теперь все требуют доказательств.До "дела Эпиштейна" в 2016 году США потряс скандал Pizzagate ("Пиццагейт") – обвинение сторонников кандидата в президенты США Хиллари Клинтон контактов с влиятельной тайной организацией педофилов. Тогда это признали теорией заговора, которая своей целью имела подрыв рейтинга Хиллари.А вот сейчас в США рагорается секс-скандал, связанный с "белыми вечеринками" американского рэпера и продюсера P. Diddy (настоящее имя — Шон Комбс). Осенью 2024 года полиция задержала его и обвинила во множестве преступлений, среди которых принуждение несовершеннолетних к сексу при помощи наркотиков, незаконное лишение свободы, вымогательство, изнасилования, шантаж и даже торговля людьми.И опять же список гостей его вечеринок немногим отличается от перечня имен в "черной записной книжке" Эптейна: Леонардо ди Каприо, Эштон Катчер, Дженнифер Лопес, Бейонсе, Jay-Z и Джастин Бибер и вновь представители британской королевской семьи — принцы Уильям и Гарри.И дело P. Diddy тоже нуждается в детальном разбирательстве. Чтобы отделить банальную конспирологию от реальных преступлений. Потому что, как сказала телеканалу Fox News сенатор-республиканка от штата Теннеси Марша Блэкберн, "эта история куда больше, чем о знаменитостях, которые развлекались на острове в Карибском море, эта история о глобальной сети по торговле людьми".Состояние P. Diddy в 2022 году перевалило 1 млрд долл. Если вину его докажут, то ему грозит от 15 лет тюрьмы до пожизненного заключения. Но кто же его посадит, он же памятник. А если и посадят, то сказать что-либо он вряд ли успеет – Эпштейн же не успел…О других особенностях происходящих в США событий - в статье За что в США убьют Трампа. Глубинное государство не хочет открывать правду о себе
https://ukraina.ru/20190305/1022896521.html
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эксклюзив, сша, дональд трамп, великобритания, кэш патель, владимир зеленский, фбр, fox news, оон
Эксклюзив, США, Дональд Трамп, Великобритания, Кэш Патель, Владимир Зеленский, ФБР, Fox News, ООН

Трамп наносит секс-удар. Готовят ли США к зачистке от педофилов

16:43 04.03.2025
 
© Getty Images / Davidoff Studios Photography
- РИА Новости, 1920, 04.03.2025
© Getty Images / Davidoff Studios Photography
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Владимир Скачко авторы
Владимир Скачко
обозреватель издания Украина.ру
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Перепалка в Овальном кабинете Белого дома между Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским отвлекла внимание от еще одного громкого сканадала в США. В тот же день, 28 февраля 2025 года, генпрокурор и министр юстиции США Пэм Бонди опубликовала документы по делу финансиста Джеффри Эпштейна.
Этим же отметился и новый глава ФБР Кэш Патель. Достоянием гласности стали около 200 страниц документов, куда вошли 32 PDF-файла. С именами, уликами и доказательствами. Сегодня стало известно, что большинство файлов — скан бортовых журналов личного самолета милилардера "Лолита Экспресс".
Среди этих документов, например, список из 150 улик: фотоальбом какой-то девушки и Эпштейна, письма, фотографии острова и обнаженных женщин, диск с надписью "girlpics nude book" (книга с фотографиями обнаженных девушек), кассеты с видеозаписями обнаженных людей. А также предметы и атрибуты подобной "сладостарстной жизни": женские ковбойские сапоги, десятки массажных столов, бюсты женской груди и торса, костюмы и парики и даже анальные пробки, наручники, поводки и другие секс-игрушки
Это так называемое педофильское дело, рассекретить которое Дональд Трамп обещал во время президентской гонки. Наряду с делом об убийстве в 1963 году президента США Джона Кеннеди. И, как видим, он выполняет свое обещание.
По словам Бонди, это только часть из документов, но и она проливает свет на обширную сеть миллиардера и на масштаб его деятельности. И является закономерным продолжением решения суда Нью-Йорка, который еще в нваре 2024 года постановил опубликовать некоторые данные, в том числе из знаменитой "черной записной книжки" Эпштейна.
Владимир Скачко - РИА Новости, 1920, 05.03.2019
5 марта 2019, 15:34
Владимир Скачко: кто онИзвестный украинский журналист, публицист, политический аналитик
Стали известны имена более сотни селебрити, которые много лет посещали остров Эпштейна, где он устроил поместье и использовал его, как бордель, предоставляющий секс-услуги несовершеннолетними девушками и даже детьми. Список сладострастных знаменитостей впечатляет и достоин того, чтобы хоть частично быть опубликованным: музыканты – фронтмен Rolling Stones Мик Джаггер и Майкл Джексон, Бейонсе, Jay-Z, рок-певица Кортни Лав и Мадонна, актеры – Алек Болдуин, Рэльф Файнс, Джон Керри, Дастин Хоффман, Анджелина Джоли, Кевин Спейси, Джордж Клуни, супермодель Наоми Кэмпбелл, Опра Уинфри, Ким Кардашьян и даже фокусник Дэвид Копперфильд.
Шикарны бызнесмены: миллиардеры Ричард Брэнсон, Билл Гейтс, сопредседатель отелей Hyatt Томас Притцкер, Дэвид Кох, Марк Цукерберг.
И, конечно же, впечатляет список политиков: экс-президенты США Билл Клинтон и Джордж Буш-младший, экс-премьеры Великобритании Борис Джонсон и Тони Блэр, экс-премьер Израиля Эхуд Барак, экс-губернатор Нью-Йорка Эндрю Куомо, экс-постпред США при ООН Билл Ричардсон, экс-посол США в России Джон Хантсман, покойный сенатор Тед Кеннеди, Этель Кеннеди-мать Роберта Ф. Кеннеди-младшего, видный деятель Лейбористской партии лорд Петер Мендельсон и т. д.
Вишенкой на этом педофильском торте однозначно может считаться брат нынешнего короля Великобритании Карла III принц Эндрю, который из-за подозрений в педофилии был вынужден покинуть все занимаемые должности, в том числе пост специального представителя Великобритании по международной торговле и инвестициям.
Есть в списках также и экс-супруга нынешнего президента США Дональда Трампа Ивана Трамп и их дочь Иванка Трамп. А вот самого его пока не засветили. Хотя он сам еще в 2002 году, будучи просто бизнесменом, в интервью New York Magazine рассказал, что любит бывать в обществе Джеффри Эпштейна: "Он столь же сильно любит красивых женщин, как и я, только многие из них отличаются юным возрастом".
Потом Трамп уведомил всех, что не встречался с Эпштейном лет за 15 до его смерти в тюрьме. А Эпштейна первый раз привлекли за содействие проституции в 2005-2008 годах и посадили на 18 месяцев, а потом повторно арестовали в 2019 году. Вместе с ним задержали и его подружку – британскую светскую львицу Гилейн Максвелл, которую считают одной из основных поставщиц секс-жриц в поместье Эпштейна. Ее в 2021 году приговорили к 20 годам тюремного срока. За пособничество в торговле людьми в целях сексуальной эксплуатации.
А вот самого Эпштейна в августе 2019 года нашли повешенным в тюрьме: типа совершил самоубийство, два раза вешался бедняга. Перед этим он признал свою вину, и ему грозило тюремное заключение сроком до 40 лет.
И вот этот омерзительно-увлекательный гнойник вскрывается фактически в прямом эфире, но в очень урезанном виде. Не так, как обещал Трамп. Файлы переданы каким-то блогерам для обработки и публикации в виде репринтов, а не оригиналов. А сами файлы очень отредактированы и отцензурированы, ибо, как сказала Бонди, в интервью телеканалу Fox News, нужно защитить честь жертв Эпштейга – 254 девушки, которым не было 18 лет и все они были записаны массажистками.
Агентсво Associated Press немедленно заявило, что новых сенсационных деталей в обнародованных документах нет, зато есть все признаки цензуры и желания скрыть нежелательные фамилии.
Бонди вынуждена была оправдываться: дескать, во всем виноваты ФБР и суд Нью-Йорка, которые все тормозят сидя на документах. При это генпрокурор подписала поручение только что назначенному директору ФБР Кэшу Паттелю с требованием предоставить ей все документы, аудио- и видеозаписи по "делу Эпштейна" и расследовать, почему ее предыдущие приказы не были выполнены.
Текст поручения тут же оказался в соцсетях, и все заговорили о расколе в рядах трампистов, которые-де не хотят выполнять поручения президента. И это при том, что Бонди и Патель – одни из самых верных трампистов, в лоядности которых Трамп никогда не сомневался. Значит, пишут в США, либо трамписты – не такие уж и верные, либо они скрывают причастность Трампа к делу Эпштейна.
В интервью телеканалу Fox News Бонди заявила, что ее ввели в заблуждение, когда заставили рассказать, что опубликованы все документы. "Я продолжала повторять, что должно быть больше... Но меня заверили, что это все. ...Мы получим все, получим в наше распоряжение. Мы, конечно, отредактируем материал, чтобы защитить информацию большого жюри и конфиденциальных свидетелей, но американцы имеют право знать", – пообещала она.
По ее словам, суд по южному округу Нью-Йорка "сидит на тысячах страниц документов" из архива дела Эпштейна, которые ей не были переданы. И сейчас ее минюст ищет дополнительную информацию через ФБР, потому что ей предоставили лишь 200 страниц из тысяч имеющихся.
А в СМИ США уже заговорили, что сам факт знакомства с Эпштейном и даже присутствия на его вечеринках не может служить доказательством соучастия в преступлениях. Равно как и наличие фамилий в записной книжке магната-сутенера не подтверждает, что эти люди были его клиентами. Однако вполне обоснованы и подозрения если не в соучастии, то по меньшей мере в покрывательстве. Ведь долгие годы в поместье на острове десятки девушек, включая несовершеннолетних, оказывали Эпштейну и его гостям секс-услуги: кто за деньги, а кто по принуждению. Это так или иначе подтверждают все.
Отсюда напрашиваются и три главных вывода:
1) либо основные "файлы Эпштейна" уже уничтожены и остались только незначительные свидетельства преступлений, которые могут быть компроматом, но значительный урон не нанесут;
2) либо в файлах содержатся такие страшные данные, что даже Трамп не решается их обнародовать, чтобы провести тотальную зачистку элиты;
3) либо он просто нанес предуапредительный секс-удар и ждет, что элита сама прибежит к нему каяться, смирится и пойдет на уступки.
Однако по-любому Пэм Бонди и Кэш Патель ставят Штаты на удивительную развилку: они или зачищают элиту от преступников и защищают общественную мораль, или своим укрывательством преступников окончательно занижают порог и нравственности, и законности. Если в деле Эпштейна не будут поставлены все точки над "i", то впредь будут все возможно. И на борьбе за консервативные ценности, что стало одной из целей борьбы Трампа, можно будет ставить крест.
А к этому всё, похоже, и идет. Раньше одного подозрения в педофилии было достаточно, чтобы похоронить любую карьеру. Сейчас возможно всё – рамки нравственной оценки максимально занижены, и в этом объективно заинтересованы все политики. Несмотря на партийность. Теперь все требуют доказательств.
До "дела Эпиштейна" в 2016 году США потряс скандал Pizzagate ("Пиццагейт") – обвинение сторонников кандидата в президенты США Хиллари Клинтон контактов с влиятельной тайной организацией педофилов. Тогда это признали теорией заговора, которая своей целью имела подрыв рейтинга Хиллари.
А вот сейчас в США рагорается секс-скандал, связанный с "белыми вечеринками" американского рэпера и продюсера P. Diddy (настоящее имя — Шон Комбс). Осенью 2024 года полиция задержала его и обвинила во множестве преступлений, среди которых принуждение несовершеннолетних к сексу при помощи наркотиков, незаконное лишение свободы, вымогательство, изнасилования, шантаж и даже торговля людьми.
И опять же список гостей его вечеринок немногим отличается от перечня имен в "черной записной книжке" Эптейна: Леонардо ди Каприо, Эштон Катчер, Дженнифер Лопес, Бейонсе, Jay-Z и Джастин Бибер и вновь представители британской королевской семьи — принцы Уильям и Гарри.
И дело P. Diddy тоже нуждается в детальном разбирательстве. Чтобы отделить банальную конспирологию от реальных преступлений. Потому что, как сказала телеканалу Fox News сенатор-республиканка от штата Теннеси Марша Блэкберн, "эта история куда больше, чем о знаменитостях, которые развлекались на острове в Карибском море, эта история о глобальной сети по торговле людьми".
Состояние P. Diddy в 2022 году перевалило 1 млрд долл. Если вину его докажут, то ему грозит от 15 лет тюрьмы до пожизненного заключения. Но кто же его посадит, он же памятник. А если и посадят, то сказать что-либо он вряд ли успеет – Эпштейн же не успел…
О других особенностях происходящих в США событий - в статье За что в США убьют Трампа. Глубинное государство не хочет открывать правду о себе
 
ЭксклюзивСШАДональд ТрампВеликобританияКэш ПательВладимир ЗеленскийФБРFox NewsООН
 
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Заголовок открываемого материала
16:43Трамп наносит секс-удар. Готовят ли США к зачистке от педофилов
16:29СБУ обвинила Охлобыстина в покушении на территориальную целостность Украины
16:24Европейское (недо)разумение. Что делать, когда не хочешь признаваться, кто виноват
16:20Дмитрий Выдрин: Европа нашла беспредельщика, который вышел на ринг с Трампом
16:17Евросоюз пообещал придумать свой Starlink
16:00"Подводная лодка в степях Украины…", или всё же партизаны?
15:54Юрий Кнутов: ВС России скоро обнулят Abrams и Bradley, но Европа не оставит ВСУ без оружия
15:38После клятвы Лондона в верности Киеву: ЕС приостановил разработку пакета военной помощи Украине
14:42"Неадекватность решений Киева возрастает": сенатор Пушков о крупнейшей ошибке Зеленского
14:22"Илон Маск, видимо, читает Украина.ру". Выдрин о том, почему советник Трампа сменил футболку на пиджак
14:03Десакрализация Трампа. Зеленский продолжает войну несмотря ни на что
13:55Медведев сравнил киевский режим с опасной бешеной собакой, которую Трамп больше не хочет кормить
13:43Британия заявила о поддержке идеи мира на Украине во взаимодействии с ключевыми союзниками
13:15Правительство Франции подтвердило, что оно может украсть собственность России
13:14Отношения РФ и США нужно освободить от негативного груза санкций - Песков
13:06Как проходят боевые испытания новых вооружений России: наш репортаж из Курской области
13:00Горестное признание Трампа, "удавка" помощи Зеленскому, обновленный Залужный. Главное на 13.00
12:40Венгрия поддержала приостановку военной помощи США Украине
12:33Остановка военной помощи Киеву со стороны США будет наилучшим вкладом в дело мира — Песков
12:14Правительство Италии отказалось отправлять солдат на Украину
Лента новостейМолния