https://ukraina.ru/20250304/1061527534.html

Трамп наносит секс-удар. Готовят ли США к зачистке от педофилов

Трамп наносит секс-удар. Готовят ли США к зачистке от педофилов - 04.03.2025 Украина.ру

Трамп наносит секс-удар. Готовят ли США к зачистке от педофилов

Перепалка в Овальном кабинете Белого дома между Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским отвлекла внимание от еще одного громкого сканадала в США. В тот же... Украина.ру, 04.03.2025

2025-03-04T16:43

2025-03-04T16:43

2025-03-04T16:43

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Перепалка в Овальном кабинете Белого дома между Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским отвлекла внимание от еще одного громкого сканадала в США. В тот же день, 28 февраля 2025 года, генпрокурор и министр юстиции США Пэм Бонди опубликовала документы по делу финансиста Джеффри Эпштейна.Этим же отметился и новый глава ФБР Кэш Патель. Достоянием гласности стали около 200 страниц документов, куда вошли 32 PDF-файла. С именами, уликами и доказательствами. Сегодня стало известно, что большинство файлов — скан бортовых журналов личного самолета милилардера "Лолита Экспресс".Среди этих документов, например, список из 150 улик: фотоальбом какой-то девушки и Эпштейна, письма, фотографии острова и обнаженных женщин, диск с надписью "girlpics nude book" (книга с фотографиями обнаженных девушек), кассеты с видеозаписями обнаженных людей. А также предметы и атрибуты подобной "сладостарстной жизни": женские ковбойские сапоги, десятки массажных столов, бюсты женской груди и торса, костюмы и парики и даже анальные пробки, наручники, поводки и другие секс-игрушкиЭто так называемое педофильское дело, рассекретить которое Дональд Трамп обещал во время президентской гонки. Наряду с делом об убийстве в 1963 году президента США Джона Кеннеди. И, как видим, он выполняет свое обещание.По словам Бонди, это только часть из документов, но и она проливает свет на обширную сеть миллиардера и на масштаб его деятельности. И является закономерным продолжением решения суда Нью-Йорка, который еще в нваре 2024 года постановил опубликовать некоторые данные, в том числе из знаменитой "черной записной книжки" Эпштейна.Стали известны имена более сотни селебрити, которые много лет посещали остров Эпштейна, где он устроил поместье и использовал его, как бордель, предоставляющий секс-услуги несовершеннолетними девушками и даже детьми. Список сладострастных знаменитостей впечатляет и достоин того, чтобы хоть частично быть опубликованным: музыканты – фронтмен Rolling Stones Мик Джаггер и Майкл Джексон, Бейонсе, Jay-Z, рок-певица Кортни Лав и Мадонна, актеры – Алек Болдуин, Рэльф Файнс, Джон Керри, Дастин Хоффман, Анджелина Джоли, Кевин Спейси, Джордж Клуни, супермодель Наоми Кэмпбелл, Опра Уинфри, Ким Кардашьян и даже фокусник Дэвид Копперфильд.Шикарны бызнесмены: миллиардеры Ричард Брэнсон, Билл Гейтс, сопредседатель отелей Hyatt Томас Притцкер, Дэвид Кох, Марк Цукерберг.И, конечно же, впечатляет список политиков: экс-президенты США Билл Клинтон и Джордж Буш-младший, экс-премьеры Великобритании Борис Джонсон и Тони Блэр, экс-премьер Израиля Эхуд Барак, экс-губернатор Нью-Йорка Эндрю Куомо, экс-постпред США при ООН Билл Ричардсон, экс-посол США в России Джон Хантсман, покойный сенатор Тед Кеннеди, Этель Кеннеди-мать Роберта Ф. Кеннеди-младшего, видный деятель Лейбористской партии лорд Петер Мендельсон и т. д.Вишенкой на этом педофильском торте однозначно может считаться брат нынешнего короля Великобритании Карла III принц Эндрю, который из-за подозрений в педофилии был вынужден покинуть все занимаемые должности, в том числе пост специального представителя Великобритании по международной торговле и инвестициям.Есть в списках также и экс-супруга нынешнего президента США Дональда Трампа Ивана Трамп и их дочь Иванка Трамп. А вот самого его пока не засветили. Хотя он сам еще в 2002 году, будучи просто бизнесменом, в интервью New York Magazine рассказал, что любит бывать в обществе Джеффри Эпштейна: "Он столь же сильно любит красивых женщин, как и я, только многие из них отличаются юным возрастом".Потом Трамп уведомил всех, что не встречался с Эпштейном лет за 15 до его смерти в тюрьме. А Эпштейна первый раз привлекли за содействие проституции в 2005-2008 годах и посадили на 18 месяцев, а потом повторно арестовали в 2019 году. Вместе с ним задержали и его подружку – британскую светскую львицу Гилейн Максвелл, которую считают одной из основных поставщиц секс-жриц в поместье Эпштейна. Ее в 2021 году приговорили к 20 годам тюремного срока. За пособничество в торговле людьми в целях сексуальной эксплуатации.А вот самого Эпштейна в августе 2019 года нашли повешенным в тюрьме: типа совершил самоубийство, два раза вешался бедняга. Перед этим он признал свою вину, и ему грозило тюремное заключение сроком до 40 лет.И вот этот омерзительно-увлекательный гнойник вскрывается фактически в прямом эфире, но в очень урезанном виде. Не так, как обещал Трамп. Файлы переданы каким-то блогерам для обработки и публикации в виде репринтов, а не оригиналов. А сами файлы очень отредактированы и отцензурированы, ибо, как сказала Бонди, в интервью телеканалу Fox News, нужно защитить честь жертв Эпштейга – 254 девушки, которым не было 18 лет и все они были записаны массажистками.Агентсво Associated Press немедленно заявило, что новых сенсационных деталей в обнародованных документах нет, зато есть все признаки цензуры и желания скрыть нежелательные фамилии.Бонди вынуждена была оправдываться: дескать, во всем виноваты ФБР и суд Нью-Йорка, которые все тормозят сидя на документах. При это генпрокурор подписала поручение только что назначенному директору ФБР Кэшу Паттелю с требованием предоставить ей все документы, аудио- и видеозаписи по "делу Эпштейна" и расследовать, почему ее предыдущие приказы не были выполнены.Текст поручения тут же оказался в соцсетях, и все заговорили о расколе в рядах трампистов, которые-де не хотят выполнять поручения президента. И это при том, что Бонди и Патель – одни из самых верных трампистов, в лоядности которых Трамп никогда не сомневался. Значит, пишут в США, либо трамписты – не такие уж и верные, либо они скрывают причастность Трампа к делу Эпштейна.В интервью телеканалу Fox News Бонди заявила, что ее ввели в заблуждение, когда заставили рассказать, что опубликованы все документы. "Я продолжала повторять, что должно быть больше... Но меня заверили, что это все. ...Мы получим все, получим в наше распоряжение. Мы, конечно, отредактируем материал, чтобы защитить информацию большого жюри и конфиденциальных свидетелей, но американцы имеют право знать", – пообещала она.По ее словам, суд по южному округу Нью-Йорка "сидит на тысячах страниц документов" из архива дела Эпштейна, которые ей не были переданы. И сейчас ее минюст ищет дополнительную информацию через ФБР, потому что ей предоставили лишь 200 страниц из тысяч имеющихся.А в СМИ США уже заговорили, что сам факт знакомства с Эпштейном и даже присутствия на его вечеринках не может служить доказательством соучастия в преступлениях. Равно как и наличие фамилий в записной книжке магната-сутенера не подтверждает, что эти люди были его клиентами. Однако вполне обоснованы и подозрения если не в соучастии, то по меньшей мере в покрывательстве. Ведь долгие годы в поместье на острове десятки девушек, включая несовершеннолетних, оказывали Эпштейну и его гостям секс-услуги: кто за деньги, а кто по принуждению. Это так или иначе подтверждают все.Отсюда напрашиваются и три главных вывода:1) либо основные "файлы Эпштейна" уже уничтожены и остались только незначительные свидетельства преступлений, которые могут быть компроматом, но значительный урон не нанесут;2) либо в файлах содержатся такие страшные данные, что даже Трамп не решается их обнародовать, чтобы провести тотальную зачистку элиты;3) либо он просто нанес предуапредительный секс-удар и ждет, что элита сама прибежит к нему каяться, смирится и пойдет на уступки.Однако по-любому Пэм Бонди и Кэш Патель ставят Штаты на удивительную развилку: они или зачищают элиту от преступников и защищают общественную мораль, или своим укрывательством преступников окончательно занижают порог и нравственности, и законности. Если в деле Эпштейна не будут поставлены все точки над "i", то впредь будут все возможно. И на борьбе за консервативные ценности, что стало одной из целей борьбы Трампа, можно будет ставить крест.А к этому всё, похоже, и идет. Раньше одного подозрения в педофилии было достаточно, чтобы похоронить любую карьеру. Сейчас возможно всё – рамки нравственной оценки максимально занижены, и в этом объективно заинтересованы все политики. Несмотря на партийность. Теперь все требуют доказательств.До "дела Эпиштейна" в 2016 году США потряс скандал Pizzagate ("Пиццагейт") – обвинение сторонников кандидата в президенты США Хиллари Клинтон контактов с влиятельной тайной организацией педофилов. Тогда это признали теорией заговора, которая своей целью имела подрыв рейтинга Хиллари.А вот сейчас в США рагорается секс-скандал, связанный с "белыми вечеринками" американского рэпера и продюсера P. Diddy (настоящее имя — Шон Комбс). Осенью 2024 года полиция задержала его и обвинила во множестве преступлений, среди которых принуждение несовершеннолетних к сексу при помощи наркотиков, незаконное лишение свободы, вымогательство, изнасилования, шантаж и даже торговля людьми.И опять же список гостей его вечеринок немногим отличается от перечня имен в "черной записной книжке" Эптейна: Леонардо ди Каприо, Эштон Катчер, Дженнифер Лопес, Бейонсе, Jay-Z и Джастин Бибер и вновь представители британской королевской семьи — принцы Уильям и Гарри.И дело P. Diddy тоже нуждается в детальном разбирательстве. Чтобы отделить банальную конспирологию от реальных преступлений. Потому что, как сказала телеканалу Fox News сенатор-республиканка от штата Теннеси Марша Блэкберн, "эта история куда больше, чем о знаменитостях, которые развлекались на острове в Карибском море, эта история о глобальной сети по торговле людьми".Состояние P. Diddy в 2022 году перевалило 1 млрд долл. Если вину его докажут, то ему грозит от 15 лет тюрьмы до пожизненного заключения. Но кто же его посадит, он же памятник. А если и посадят, то сказать что-либо он вряд ли успеет – Эпштейн же не успел…О других особенностях происходящих в США событий - в статье За что в США убьют Трампа. Глубинное государство не хочет открывать правду о себе

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Владимир Скачко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/14/1038896702_346:0:900:554_100x100_80_0_0_5d71dc0621b5631840141ec33436eb20.jpg.webp

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эксклюзив, сша, дональд трамп, великобритания, кэш патель, владимир зеленский, фбр, fox news, оон