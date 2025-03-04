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Трамп обезоружил Зеленского, ЕС в разброде и шатании, ВСУ несут потери. Итоги 4 марта на Украине

Трамп обезоружил Зеленского, ЕС в разброде и шатании, ВСУ несут потери. Итоги 4 марта на Украине - 04.03.2025 Украина.ру

Трамп обезоружил Зеленского, ЕС в разброде и шатании, ВСУ несут потери. Итоги 4 марта на Украине

США временно заблокировали часть военной помощи Украине. Евросоюз и Британия пытаются согласовать продолжение помощи Зеленскому. ВСУ несут потери в зонах СВО и КТО.

2025-03-04T18:12

2025-03-04T18:12

2025-03-04T18:12

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рамштайн

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Главным событием 4 марта стала блокировка американских военных поставок на Украину. Формальным предлогом стала ссора в Белом доме 28 февраля, когда Владимир Зеленский вступил полемику с президентом и вице-президентом США.Дональд Трамп не дождался извинений киевского гостя, униженного и выставленного за дверь официальной резиденции президента США. На 3 марта он собрал совещание своих советников, а в ночь на 4 марта СМИ сообщили о временной приостановке военной помощи США для Украины.Белый дом не стал конкретизировать роковое для защитников режима Зеленского решение. Из кратких комментариев прессе на условиях анонимности окружение Трампа сообщило лишь, что речь идёт о временной приостановке оказания военной помощи. На какой срок, каких видов военной помощи, последуют ли за этим решением другие, если в Киеве не покаются и не согласятся на условия Вашингтона – на эти и другие вопросы официальных разъяснений не было.Трамп своим решением шокировал пресловутых трансатлантических партнёров. Его решение не стало неожиданностью – ранее Белый дом через комментарии на условиях анонимности и близких к себе медийных персон давал понять общественности, что подобного следует ожидать. Ожидали подобного и западноевропейских столицах, где пытались договориться о плане действий на случай, если Трамп остановит помощь Киву. Большинство экспертов сходилось во мнении, что Евросоюз и покинувшая его Британия не смогут компенсировать помощь Киеву из США.Белый дом также ясно давал понять, что Трамп добьётся прекращения боевых действий. Сам президент США заявлял о намерении войти в историю как миротворец. Он также заявлял, что за три года западноевропейские партнёры не смогли стать на путь переговоров, а продолжение войны с Россией на украинском поле битвы не соответствует стратегии новой администрации.Трамп желает мира на Украине, а Зеленский этому противится, заявила 4 марта в эфире телеканала Fox News пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт. По её словам, президент США решит, когда восстановить помощь Киеву, и сейчас у Вашингтона нет оснований для отмены блокировки военной помощи."Президент Зеленский не желает говорить о реальном мирном соглашении", - констатировала официальной представитель Белого дома.Трамп поставил ЕС, Лондон и Киев перед фактом. Об этом на брифинге в Варшаве заявил пресс-секретарь МИД Польши Павел Вроньский. Польский дипломат заявил, что в очень серьёзной ситуации очень важное решение о приостановке военной помощи Киеву в Белом доме приняли не посоветовавшись с союзниками."Решение принято без обсуждения или консультации ни с НАТО, ни с группой "Рамштайн", которая занимается поддержкой Украины", - поведал польский дипломат.Вроньский сообщил также, что решение Белого дома по блокировке военной помощи Киеву уже обсуждается правительством Польши и будет обсуждаться на саммите Евросоюза. Дипломат также заверил, что официальная Варшава по-прежнему поддерживает киевский режим.Польская общественность в соцсетях не упустила возможности вновь напомнить о том, что Варшава поддерживает тот самый киевский режим, который провозгласил национальными героями Украины идеологов и исполнителей геноцида поляков во время Второй мировой войны. Польский парламент признал акт геноцида официально, при том, что вдохновителям "Волынской резни" на Украине повсеместно устанавливают памятники, их именами называют улицы.Решение Трампа стимулировало продолжение раскола в НАТО и ЕС. Показательно, как граничащие с Украиной и перманентно конфликтующие с Еврокомиссией Венгрия и Словакия поддержали Белый дом."Правительство Трампа приостановило американскую военную помощь Украине. Позиции американского президента и венгерского правительства совпадают: вместо поставок оружия и продолжения войны необходимы как можно скорее прекращение огня и мирные переговоры", - заявил представитель венгерского правительства Ковач.За несколько дней до этого венгерский премьер-министр Виктор Орбан сравнил Украину с больным на искусственном дыхании. Официальный Будапешт ранее неоднократно блокировал военную помощь ЕС для ВСУ, настаивая на необходимости поиска мирного урегулирования конфликта на Украине. Еврокомиссия была вынуждена идти на уступки Венгрии ради продолжения военной, финансовой и мной помощи киевскому протеже.Блокировкой транзита российского газа Киев не только создал проблемы странам ЕС, но и лишил некоторых из них существенных доходов от дальнейшего транзита западным потребителям. Не сняты с повестки и многие другие проблемы в отношениях Будапешта и Братиславы с Киевом. Поэтому далеко не все в ЕС готовы демонстрировать монолитность по украинской проблеме, в трактовке которой диаметрально расходятся не только с Брюсселем, но и с Лондоном.Демонстративная поддержка Трампа в нынешней ситуации стала демаршем отдельных стран ЕС, на который Еврокомиссия не могла отреагировать. Новая глава дипломатии ЕС Кая Каллас ещё не сформулировала официальную позицию Брюсселя. Формально она остаётся прежней – помогать защитникам режима Зеленского оружием и финансами.С финансами у Евросоюза имеются затруднения не меньшие, чем с реальным наличием военной техники, боеприпасов и прочего необходимого на поле боя. Именно на поле боя призывал ранее победить Россию предшественник Каллас на её нынешнем посту Жозеп Боррель.Европейский союз приостановил помощь Киеву после того, как Венгрия наложила вето на предыдущую версию документа. Об этом написало американскоеОтлучённое Трампом от финансирования USAID издание Politico 4 марта сообщило, что Венгрия наложила вето на разработку пакета военной помощи Украине в размере 20 миллиардов евро. Инициатива подставить Зеленскому плечо исходила от Еврокомиссии и персонально от Каллас. Также издание отметило, что поддержка ВСУ со стороны ЕС не сможет заменить американскую.За пару дней до этого, 2 марта в Лондоне часть лидеров ЕС собралась на неформальный саммит. Обсуждалось поведение официального Вашингтона в ситуации конфликта на Украине, на который в ЕС и Британии сделали огромные ставки. По итогам союзники и партнёры разъехались без выработки конкретных решений ни по альтернативному мирному плану, ни по финансовому обеспечению военной помощи Зеленскому, ни по другим важнейшим вопросам.В таких условиях дистанцирование от союзников стала демонстрировать Италия. Её премьер-министр Джорджия Мелони публично отвергла предложение Лондона и Парижа отправить итальянских солдат на Украину. Она предложила сконцентрироваться на обдумывании мирного плана с гарантиями безопасности для украинской стороны. Такой подход ближе к позиции Братиславы и Будапешта, открыто ориентирующимся на Вашингтон.Давление Вашингтона на Киев не ограничивается блокировкой военной помощи. Оно подкрепляется давлением через масс-медиа, где ещё при Джо Байдене лидером мнений в том числе и на Украине стал Илон Маск.Благодаря его безвозмездной помощи ВСУ получили альтернативную систему спутниковой связи Starlink, которую заменить нечем. Евросоюз разрабатывает что-то подобное, заверил представитель Еврокомиссии Томас Ренье, однако заработает такая система только к 2030 году, если всё пойдёт по плану.В нынешней ситуации Маск не отказывается заблокировать Starlink для украинских силовиков. В том, что это возможно, они убедились накануне вторжения в Курскую область."Как бы это ни было неприятно, Зеленскому следовало бы предложить некую форму амнистии в нейтральной стране в обмен на мирный переход к демократии на Украине", - заявил Маск в ходе дискуссии на тему коррумпированного киевского режима, не тяготеющего к переговорам о мире.В поисках источников финансирования официальный Париж продвигает идею конфискации собственности российских юридических и физических лиц в Евросоюзе. Об этом вслед за Эммануэлем Макроном публично заявил министр-делегат по делам Европы при МИД Франции Бенжамен Аддад.Сейчас российские активы на Западе называют "замороженными", а в России – украденными или сворованными. На поддержку Киева используются не они сами, а доходы от них. В частности, как свою "помощь" правительства "Большой семёрки" преподносят кредитование Киева средствами, сформированными из процентов от денег, заплаченных ранее Евросоюзом (и хранившихся на счетах в ЕС до "заморозки") за поставки российских нефти и газа.Понимая последствия конфискации российских активов для бизнес-климата ЕС, официальный Париж делает противоречивые и взаимоисключающие заявления. Они ещё больше подрывают его репутацию и беспокоят инвесторов."Такие активы не могут быть конфискованы, поскольку это противоречило бы международным соглашениям", - заявил в эфире радиостанции Franceinfo глава Минфина Франции Эрик Ломбар.Он напомнил, что официально Франция не находится в состоянии войны с Россией. Именно об этом Парижу и другим европейским столицам регулярно напоминала Москва, требуя разблокировать неправомерно заблокированные российские активы – в том числе и физлиц, чью собственность отняли под нелепыми предлогами.Потери ВСУ в зонах СВО и КТО продолжают расти, сообщило в сводках 4 марта Минобороны РФ. Армия России продолжает разгром формирований ВСУ на территории Курской области.Подразделениями российской войсковой группировки "Север" в ходе наступательных действий нанесено поражение формированиям тяжелой механизированной, пяти механизированных, мотопехотной, штурмовой, двух десантно-штурмовых бригад, двух бригад территориальной обороны и двух штурмовых полков ВСУ в районах населенных пунктов Гончаровка, Гуево, Казачья Локня, Куриловка, Лебедевка, Малая Локня, Махновка, Старая Сорочина, Суджа и Черкасское Поречное.Были отражены пять контратак противника. Также были нанесены удары артиллерии и авиации по украинским вооружённым формированиям в соседней Сумской области."За сутки потери ВСУ составили более 150 военнослужащих, уничтожены танк, две боевые машины пехоты, два бронетранспортера, восемь боевых бронированных машин, 15 автомобилей и миномет, а также пункт управления БпЛА и склад боеприпасов. Два военнослужащих ВСУ сдались в плен", - сказано в официальном сообщении.По данным российского министерства, всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 64845 военнослужащих, 383 танка, 293 боевые машины пехоты, 255 бронетранспортеров, 2127 боевых бронемашин, 2295 автомобилей, 508 артиллерийских орудий, 52 пусковые установки РСЗО и много другой техники.Наибольшие потери в зоне СВО у ВСУ отмечены на участке ответственности российской войсковой группировки "Центр" - до 595 военнослужащих, не считая техники и складов боеприпасов. Также за минувшие стуки значительные потери украинская армия понесла в боях с российский группировкой "Запад" в ДНР и Харьковской области - до 255 военнослужащих. До 265 военнослужащих составили потери ВСУ с боях с подразделениями российской "Южной" группировки войск в ДНР.Актуальное интервью на эту тему: Дмитрий Выдрин: Европа нашла беспредельщика, который вышел на ринг с Трампом

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