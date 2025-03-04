https://ukraina.ru/20250304/1061508181.html

Украина исчезнет вся... или частично? Ищенко оценил разные варианты соглашений между Россией и США

Украина исчезнет вся... или частично? Ищенко оценил разные варианты соглашений между Россией и США - 04.03.2025 Украина.ру

Украина исчезнет вся... или частично? Ищенко оценил разные варианты соглашений между Россией и США

Трамп пока что ничего никому не обещает. До этого он говорил, что Украина может исчезнуть как государство. Он же не забирал свои слова назад. Президент США оценивает разные варианты договорённости. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко

2025-03-04T20:45

2025-03-04T20:45

2025-03-04T20:45

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Уже сейчас Россия находится в Харьковской области, на которую она претензии пока не заявляла. Также ВС РФ перешли границу с Сумской областью и могут перейти границу с Черниговской, рассказал эксперт.Если Россия заявит претензии на эти территории, то не исключено, что президент США Дональд Трамп может вести переговоры, чтобы эти территории вернулись Украине. Тем более постараться и вернуть, это же всё равно разные вещи, указал политолог.В одном случае, наверное, Украина может получить назад какие-то занимаемые сегодня Россией территории, потому что Россия не на всё сейчас претендует. На Купянск, например, хотя скоро армия может занять и его, отметил обозреватель.В другой ситуации Украина может исчезнуть вся, о чём тоже говорил Трамп. Это зависит не в последнюю очередь и от поведения Владимира Зеленского, и от конструктива на переговорах самой Украины, заключил собеседник издания.Полный текст материала "Ростислав Ищенко: Пока Трамп торгуется с Россией, элиты Евросоюза готовят удары по его союзникам в Европе" на сайте Украина.ру.О том, как усилия Трампа стали давать первые результаты — в материале Ростислава Ищенко "Первые "успехи" Трампа. Фанфары дудят, но надолго ли?" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250303/1061502236.html

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новости, россия, украина, сша, дональд трамп, ростислав ищенко, владимир зеленский, сумская область, харьковская область, территория, переговоры, государство