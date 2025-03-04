Украина исчезнет вся... или частично? Ищенко оценил разные варианты соглашений между Россией и США - 04.03.2025 Украина.ру
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Украина исчезнет вся... или частично? Ищенко оценил разные варианты соглашений между Россией и США
Украина исчезнет вся... или частично? Ищенко оценил разные варианты соглашений между Россией и США - 04.03.2025 Украина.ру
Украина исчезнет вся... или частично? Ищенко оценил разные варианты соглашений между Россией и США
Трамп пока что ничего никому не обещает. До этого он говорил, что Украина может исчезнуть как государство. Он же не забирал свои слова назад. Президент США оценивает разные варианты договорённости. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
2025-03-04T20:45
2025-03-04T20:45
новости
россия
украина
сша
дональд трамп
ростислав ищенко
владимир зеленский
сумская область
харьковская область
территория
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Уже сейчас Россия находится в Харьковской области, на которую она претензии пока не заявляла. Также ВС РФ перешли границу с Сумской областью и могут перейти границу с Черниговской, рассказал эксперт.Если Россия заявит претензии на эти территории, то не исключено, что президент США Дональд Трамп может вести переговоры, чтобы эти территории вернулись Украине. Тем более постараться и вернуть, это же всё равно разные вещи, указал политолог.В одном случае, наверное, Украина может получить назад какие-то занимаемые сегодня Россией территории, потому что Россия не на всё сейчас претендует. На Купянск, например, хотя скоро армия может занять и его, отметил обозреватель.В другой ситуации Украина может исчезнуть вся, о чём тоже говорил Трамп. Это зависит не в последнюю очередь и от поведения Владимира Зеленского, и от конструктива на переговорах самой Украины, заключил собеседник издания.Полный текст материала "Ростислав Ищенко: Пока Трамп торгуется с Россией, элиты Евросоюза готовят удары по его союзникам в Европе" на сайте Украина.ру.О том, как усилия Трампа стали давать первые результаты — в материале Ростислава Ищенко "Первые "успехи" Трампа. Фанфары дудят, но надолго ли?" на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250303/1061502236.html
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украина
сша
сумская область
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новости, россия, украина, сша, дональд трамп, ростислав ищенко, владимир зеленский, сумская область, харьковская область, территория, переговоры, государство
Новости, Россия, Украина, США, Дональд Трамп, Ростислав Ищенко, Владимир Зеленский, Сумская область, Харьковская область, территория, переговоры, государство

Украина исчезнет вся... или частично? Ищенко оценил разные варианты соглашений между Россией и США

20:45 04.03.2025
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкДень независимости Украины
День независимости Украины - РИА Новости, 1920, 04.03.2025
© РИА Новости . Стрингер
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Трамп пока что ничего никому не обещает. До этого он говорил, что Украина может исчезнуть как государство. Он же не забирал свои слова назад. Президент США оценивает разные варианты договорённости. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
Уже сейчас Россия находится в Харьковской области, на которую она претензии пока не заявляла. Также ВС РФ перешли границу с Сумской областью и могут перейти границу с Черниговской, рассказал эксперт.
Если Россия заявит претензии на эти территории, то не исключено, что президент США Дональд Трамп может вести переговоры, чтобы эти территории вернулись Украине. Тем более постараться и вернуть, это же всё равно разные вещи, указал политолог.
"Поэтому Трамп пока что ничего никому не обещает. До этого он говорил, что Украина может исчезнуть как государство. Он же не забирал свои слова назад. Он оценивает разные варианты договорённости", — подчеркнул Ищенко.
В одном случае, наверное, Украина может получить назад какие-то занимаемые сегодня Россией территории, потому что Россия не на всё сейчас претендует. На Купянск, например, хотя скоро армия может занять и его, отметил обозреватель.
В другой ситуации Украина может исчезнуть вся, о чём тоже говорил Трамп. Это зависит не в последнюю очередь и от поведения Владимира Зеленского, и от конструктива на переговорах самой Украины, заключил собеседник издания.
Полный текст материала "Ростислав Ищенко: Пока Трамп торгуется с Россией, элиты Евросоюза готовят удары по его союзникам в Европе" на сайте Украина.ру.
О том, как усилия Трампа стали давать первые результаты — в материале Ростислава Ищенко "Первые "успехи" Трампа. Фанфары дудят, но надолго ли?" на сайте Украина.ру.
Михаил Поликарпов интервью
Вчера, 15:10
Михаил Поликарпов: Если Трамп не разберется с Зеленским до лета, он может попросить Россию его убрать США при Трампе в вопросе Украины фактически продекларировали принципиальное изменение подхода времен Байдена. Но так как система инерционная, остановить этот поезд по одной команде будет крайне сложно. Ситуация крайне запутанная, считает военный историк и писатель Михаил Поликарпов
 
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Заголовок открываемого материала
20:45Украина исчезнет вся... или частично? Ищенко оценил разные варианты соглашений между Россией и США
20:30Поликарпов: ТЦК будут давить "народные майданы" и ловить "ухилянтов", иначе сами отправятся на фронт
20:15Не ложкой есть, а торговать: Ищенко о том, могут ли США стать главным покупателем российских редкоземов
20:08Непатриотично получилось: экс-сотрудники парка "Патриот" осуждены за особо крупную взятку
20:03"К переговорам готов, сделку подпишу". Зеленского подготовили к речи Трампа в Конгрессе
20:00Александр Зимовский: к лету Трампу будет нужен дипломатический прорыв или смещение Зеленского
19:45До того, как Трамп "выкрутит руки" Европе, Украина должна понять, что ее "повалили на землю" — эксперт
19:42Киев потеряет большую часть военной помощи без США и это может помочь мирному урегулированию - Песков
19:35Освоение недр: Ищенко о совместных проектах России и США по добыче алюминия и редкоземельных металлов
19:30Дмитрий Дробницкий: Если за Украину вступится Конгресс, а Европа купит ВСУ оружие, Трампу будет тяжело
19:15Если Трамп откажется от "украинского инструмента", армия ВСУ превратится в кусок железа — Полетаев
19:09Киев должен начать переговоры с президентом Трампом об урегулировании конфликта на Украине - Вэнс
18:48Какое заявление сделает Трамп, выступая в Конгрессе США: Безпалько о доктрине Монро по-новому
18:43"Канада не позволяет американским банкам вести бизнес в Канаде" - Трамп
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18:12Трамп обезоружил Зеленского, ЕС в разброде и шатании, ВСУ несут потери. Итоги 4 марта на Украине
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