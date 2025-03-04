Киев должен начать переговоры с президентом Трампом об урегулировании конфликта на Украине - Вэнс - 04.03.2025 Украина.ру
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Киев должен начать переговоры с президентом Трампом об урегулировании конфликта на Украине - Вэнс
Киев должен начать переговоры с президентом Трампом об урегулировании конфликта на Украине - Вэнс - 04.03.2025 Украина.ру
Киев должен начать переговоры с президентом Трампом об урегулировании конфликта на Украине - Вэнс
Нынешнее руководство Украины должно начать обсуждение с президентом США Дональдом Трампом путей урегулирования конфликта в постсоветской республике. Об этом 4 марта заявил журналистам вице-президент США Джей Ди Вэнс
2025-03-04T19:09
2025-03-04T19:09
новости
киев
украина
сша
дональд трамп
джей ди вэнс
владимир зеленский
переговоры
международные отношения
международная политика
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Вице-президент США заверил в желании Вашингтона видеть Украину свободной и независимой страной. Для этого, по его словам, необходимо остановить вооружённый конфликт с Россией и сделать это дипломатическим путём, начав переговоры Дональдом Трампом.В общении с прессой он также констатировал, что "ни Европа, ни Соединенные Штаты, ни украинцы не могут продолжать эту войну бесконечно".Вэнс добавил, сообщает РИА Новости, что США верят в то, что завершение конфликта на Украине наилучшим образом отвечает интересам американского народа.Ранее, 28 февраля в Белом доме состоялась встреча Трампа, Вэнса и Зеленского. Она вылилась в полемику с выставлением киевского гостя из резиденции президента США. таакже было сорвано подготовленное Вашингтоном и Киевом подписание соглашения по украинским редкоземельным металлам. После этого Спикер палаты представителей конгресса США высказался об отставке Зеленского Проблему рассмотрел Михаил Павлив в публикации Зеленский доволен визитом в Вашингтон и Лондон. В Киеве, зачищая неугодных, готовятся к выборам на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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новости, киев, украина, сша, дональд трамп, джей ди вэнс, владимир зеленский, переговоры, международные отношения, международная политика, сво
Новости, Киев, Украина, США, Дональд Трамп, Джей Ди Вэнс, Владимир Зеленский, переговоры, международные отношения, Международная политика, СВО

Киев должен начать переговоры с президентом Трампом об урегулировании конфликта на Украине - Вэнс

19:09 04.03.2025
 
Вэнс
Вэнс
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Нынешнее руководство Украины должно начать обсуждение с президентом США Дональдом Трампом путей урегулирования конфликта в постсоветской республике. Об этом 4 марта заявил журналистам вице-президент США Джей Ди Вэнс
Вице-президент США заверил в желании Вашингтона видеть Украину свободной и независимой страной. Для этого, по его словам, необходимо остановить вооружённый конфликт с Россией и сделать это дипломатическим путём, начав переговоры Дональдом Трампом.
"Украинцы должны сесть за стол переговоров и начать переговоры с президентом Трампом", - заявил Вэнс.
В общении с прессой он также констатировал, что "ни Европа, ни Соединенные Штаты, ни украинцы не могут продолжать эту войну бесконечно".
"Публичные заявления не так важны, как то, что делают украинцы, чтобы осмысленно участвовать в том, как должно выглядеть мирное урегулирование. Нам нужно, чтобы украинцы в частном порядке пришли к нам и сказали: "Вот что нам нужно. Вот чего мы хотим. Вот как мы собираемся участвовать в процессе прекращения этого конфликта". Это самое главное, и это отсутствие частного участия — то, что нас больше всего беспокоит", - заявил Вэнс журналистам.
Вэнс добавил, сообщает РИА Новости, что США верят в то, что завершение конфликта на Украине наилучшим образом отвечает интересам американского народа.
Ранее, 28 февраля в Белом доме состоялась встреча Трампа, Вэнса и Зеленского. Она вылилась в полемику с выставлением киевского гостя из резиденции президента США. таакже было сорвано подготовленное Вашингтоном и Киевом подписание соглашения по украинским редкоземельным металлам.
После этого Спикер палаты представителей конгресса США высказался об отставке Зеленского
Проблему рассмотрел Михаил Павлив в публикации Зеленский доволен визитом в Вашингтон и Лондон. В Киеве, зачищая неугодных, готовятся к выборам на сайте Украина.ру.
 
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