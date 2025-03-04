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Киев должен начать переговоры с президентом Трампом об урегулировании конфликта на Украине - Вэнс

Киев должен начать переговоры с президентом Трампом об урегулировании конфликта на Украине - Вэнс - 04.03.2025 Украина.ру

Киев должен начать переговоры с президентом Трампом об урегулировании конфликта на Украине - Вэнс

Нынешнее руководство Украины должно начать обсуждение с президентом США Дональдом Трампом путей урегулирования конфликта в постсоветской республике. Об этом 4 марта заявил журналистам вице-президент США Джей Ди Вэнс

2025-03-04T19:09

2025-03-04T19:09

2025-03-04T19:09

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киев

украина

сша

дональд трамп

джей ди вэнс

владимир зеленский

переговоры

международные отношения

международная политика

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Вице-президент США заверил в желании Вашингтона видеть Украину свободной и независимой страной. Для этого, по его словам, необходимо остановить вооружённый конфликт с Россией и сделать это дипломатическим путём, начав переговоры Дональдом Трампом.В общении с прессой он также констатировал, что "ни Европа, ни Соединенные Штаты, ни украинцы не могут продолжать эту войну бесконечно".Вэнс добавил, сообщает РИА Новости, что США верят в то, что завершение конфликта на Украине наилучшим образом отвечает интересам американского народа.Ранее, 28 февраля в Белом доме состоялась встреча Трампа, Вэнса и Зеленского. Она вылилась в полемику с выставлением киевского гостя из резиденции президента США. таакже было сорвано подготовленное Вашингтоном и Киевом подписание соглашения по украинским редкоземельным металлам. После этого Спикер палаты представителей конгресса США высказался об отставке Зеленского Проблему рассмотрел Михаил Павлив в публикации Зеленский доволен визитом в Вашингтон и Лондон. В Киеве, зачищая неугодных, готовятся к выборам на сайте Украина.ру.

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новости, киев, украина, сша, дональд трамп, джей ди вэнс, владимир зеленский, переговоры, международные отношения, международная политика, сво