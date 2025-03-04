Если Трамп откажется от "украинского инструмента", армия ВСУ превратится в кусок железа — Полетаев - 04.03.2025 Украина.ру
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Если Трамп откажется от "украинского инструмента", армия ВСУ превратится в кусок железа — Полетаев
Если Трамп откажется от "украинского инструмента", армия ВСУ превратится в кусок железа — Полетаев - 04.03.2025 Украина.ру
Если Трамп откажется от "украинского инструмента", армия ВСУ превратится в кусок железа — Полетаев
Украина – это инструмент в руках США и Запада, самостоятельно она воевать не может. И сейчас Дональд Трамп говорит "Я не хочу этим инструментом пользоваться. Я хочу, чтобы эта драка закончилась." Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру сооснователь проекта "Ватфор", военно-политический эксперт Сергей Полетаев
2025-03-04T19:15
2025-03-04T19:15
новости
сша
россия
украина
дональд трамп
сергей полетаев
всу
сво
германия
первая мировая война
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У России не было никаких переговоров с противником с марта 2022 года, сообщил эксперт. Она просто воевала и навязывали свою волю противнику только посредством оружия, но такой подход наиболее эффективен на перспективу, добавил он.Пока что Россия полностью не разгромила ВСУ и еще не может навязывать свою волю Украине как государству, уточнил он. Но тут есть одно большое "НО", которое состоит в том, что самостоятельно Киев не может воевать, добавил он.По его словам, Украина – это "инструмент в руках США и Запада". А любой инструмент без руки, которая его использует – это просто бесполезный кусок железа. И президент США Дональд Трамп говорит: "Я не хочу этим инструментом пользоваться. Я хочу, чтобы эта драка закончилась. И закончилась так, чтобы при мне она не началась снова", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Сергей Полетаев: Россия должна договориться с Трампом о судьбе Украины за пять минут до ее капитуляции" на сайте Украина.ру.Также на тему переговоров России и США — в интервью Дмитрия Бавырина: После перепалки Зеленского и Трампа дела России вокруг Украины пойдут просто идеально на сайте Украина.ру.
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новости, сша, россия, украина, дональд трамп, сергей полетаев , всу, сво, германия, первая мировая война, спецоперация, вс рф
Новости, США, Россия, Украина, Дональд Трамп, Сергей Полетаев , ВСУ, СВО, Германия, Первая мировая война, Спецоперация, ВС РФ

Если Трамп откажется от "украинского инструмента", армия ВСУ превратится в кусок железа — Полетаев

19:15 04.03.2025
 
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Украина – это инструмент в руках США и Запада, самостоятельно она воевать не может. И сейчас Дональд Трамп говорит "Я не хочу этим инструментом пользоваться. Я хочу, чтобы эта драка закончилась." Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру сооснователь проекта "Ватфор", военно-политический эксперт Сергей Полетаев
У России не было никаких переговоров с противником с марта 2022 года, сообщил эксперт. Она просто воевала и навязывали свою волю противнику только посредством оружия, но такой подход наиболее эффективен на перспективу, добавил он.
"Это как в уличной драке: если ты набил сопернику морду, повалил его на землю и отпинал ногами, понятно, что ты победил. А если вы мутузите друг другу лица, а потом к вам подошел какой-то человек и сказал: "Ты победил, а ты проиграл", это может вылиться в реваншизм и миф "о ноже в спину", как это было с Германией после Первой мировой войны", — отметил Полетаев.
Пока что Россия полностью не разгромила ВСУ и еще не может навязывать свою волю Украине как государству, уточнил он. Но тут есть одно большое "НО", которое состоит в том, что самостоятельно Киев не может воевать, добавил он.
По его словам, Украина – это "инструмент в руках США и Запада". А любой инструмент без руки, которая его использует – это просто бесполезный кусок железа. И президент США Дональд Трамп говорит: "Я не хочу этим инструментом пользоваться. Я хочу, чтобы эта драка закончилась. И закончилась так, чтобы при мне она не началась снова", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала Кирилла Курбатова "Сергей Полетаев: Россия должна договориться с Трампом о судьбе Украины за пять минут до ее капитуляции" на сайте Украина.ру.
Также на тему переговоров России и США — в интервью Дмитрия Бавырина: После перепалки Зеленского и Трампа дела России вокруг Украины пойдут просто идеально на сайте Украина.ру.
саммит в Лондоне 2 марта - РИА Новости, 1920, 03.03.2025
Вчера, 12:07
Саммит "партии войны" в Британии: их будущее в опасностиВ минувшее воскресенье, 2 марта, в Лондоне состоялся саммит лидеров ряда стран Европы при участии руководства ЕС и НАТО. Не обошлось и без Владимира Зеленского, который прибыл в столицу Великобритании после катастрофического визита в Вашингтон
 
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