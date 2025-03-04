https://ukraina.ru/20250304/1061495155.html

Если Трамп откажется от "украинского инструмента", армия ВСУ превратится в кусок железа — Полетаев

Если Трамп откажется от "украинского инструмента", армия ВСУ превратится в кусок железа — Полетаев - 04.03.2025 Украина.ру

Если Трамп откажется от "украинского инструмента", армия ВСУ превратится в кусок железа — Полетаев

Украина – это инструмент в руках США и Запада, самостоятельно она воевать не может. И сейчас Дональд Трамп говорит "Я не хочу этим инструментом пользоваться. Я хочу, чтобы эта драка закончилась." Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру сооснователь проекта "Ватфор", военно-политический эксперт Сергей Полетаев

2025-03-04T19:15

2025-03-04T19:15

2025-03-04T19:15

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У России не было никаких переговоров с противником с марта 2022 года, сообщил эксперт. Она просто воевала и навязывали свою волю противнику только посредством оружия, но такой подход наиболее эффективен на перспективу, добавил он.Пока что Россия полностью не разгромила ВСУ и еще не может навязывать свою волю Украине как государству, уточнил он. Но тут есть одно большое "НО", которое состоит в том, что самостоятельно Киев не может воевать, добавил он.По его словам, Украина – это "инструмент в руках США и Запада". А любой инструмент без руки, которая его использует – это просто бесполезный кусок железа. И президент США Дональд Трамп говорит: "Я не хочу этим инструментом пользоваться. Я хочу, чтобы эта драка закончилась. И закончилась так, чтобы при мне она не началась снова", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Сергей Полетаев: Россия должна договориться с Трампом о судьбе Украины за пять минут до ее капитуляции" на сайте Украина.ру.Также на тему переговоров России и США — в интервью Дмитрия Бавырина: После перепалки Зеленского и Трампа дела России вокруг Украины пойдут просто идеально на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250303/1061491843.html

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новости, сша, россия, украина, дональд трамп, сергей полетаев , всу, сво, германия, первая мировая война, спецоперация, вс рф