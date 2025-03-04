Александр Зимовский: к лету Трампу будет нужен дипломатический прорыв или смещение Зеленского - 04.03.2025 Украина.ру
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Александр Зимовский: к лету Трампу будет нужен дипломатический прорыв или смещение Зеленского
Александр Зимовский: к лету Трампу будет нужен дипломатический прорыв или смещение Зеленского - 04.03.2025 Украина.ру
Александр Зимовский: к лету Трампу будет нужен дипломатический прорыв или смещение Зеленского
Примерно полгода ВСУ еще протянут "на европейской игле" военной помощи. За эти полгода российские военные будут улучшать свои позиции, а ВСУ будут медленно отступать. Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал военный эксперт и медиаконсультант, выпускник Львовского высшего военно-политического училища Александр Зимовский
2025-03-04T20:00
2025-03-04T20:00
новости
всу
украина
украинская армия
европа
владимир зеленский
переворот
дональд трамп
вашингтон
брюссель
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Возможно, у армии есть какие-то проблемы с техникой или людьми, но мы не знаем их масштабов, рассказал эксперт. Судя по просачивающейся информации, российские воинские части отличаются одна от другой, в зависимости от организационных и иных талантов командиров, добавил он.Как я уже сказал, президенту США Дональду Трампу нужен некий дипломатический прорыв к лету и смещение Зеленского, отметил Зимовский.За эти полгода российские военные будут улучшать свои позиции, а ВСУ будут медленно отступать, сказал он. Тем более, вести боевые действия в условиях распутицы для них будет проще. Если ситуация января-февраля продлится еще пару месяцев, никаких прорывов на фронте мы не увидим, подчеркнул Зимовский."Может быть, на Украине будет переворот, который приведет к власти новую власть и поменяет ситуацию. Поэтому давайте следить за заявлениями американских и европейских политиков, а также за динамикой на линии фронта", — заключил собеседник издания.Полный текст материала "Военный эксперт Александр Зимовский: Россия под Курском вынуждает ВСУ к отскоку или боям в окружении" на сайте Украина.ру.О том, как именно сокращение американской помощи Киеву поможет продвижению России на фронте — в интервью Михаила Поликарпова: Если Трамп не разберется с Зеленским до лета, он может попросить Россию его убрать на сайте Украина.ру.
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новости, всу, украина, украинская армия, европа, владимир зеленский, переворот, дональд трамп, вашингтон, брюссель, сво, спецоперация
Новости, ВСУ, Украина, украинская армия, Европа, Владимир Зеленский, переворот, Дональд Трамп, Вашингтон, Брюссель, СВО, Спецоперация

Александр Зимовский: к лету Трампу будет нужен дипломатический прорыв или смещение Зеленского

20:00 04.03.2025
 
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ВСУ - РИА Новости, 1920, 04.03.2025
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ
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Примерно полгода ВСУ еще протянут "на европейской игле" военной помощи. За эти полгода российские военные будут улучшать свои позиции, а ВСУ будут медленно отступать. Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал военный эксперт и медиаконсультант, выпускник Львовского высшего военно-политического училища Александр Зимовский
Возможно, у армии есть какие-то проблемы с техникой или людьми, но мы не знаем их масштабов, рассказал эксперт. Судя по просачивающейся информации, российские воинские части отличаются одна от другой, в зависимости от организационных и иных талантов командиров, добавил он.
Как я уже сказал, президенту США Дональду Трампу нужен некий дипломатический прорыв к лету и смещение Зеленского, отметил Зимовский.

"При этом примерно полгода на европейской игле ВСУ протянут. Даже если говорить о Юго-Восточной Европе, то мы не знаем, кому они [могут] подчиняться: Вашингтону или Брюсселю. Они сами не знают, как себя повести", — указал эксперт.

За эти полгода российские военные будут улучшать свои позиции, а ВСУ будут медленно отступать, сказал он. Тем более, вести боевые действия в условиях распутицы для них будет проще. Если ситуация января-февраля продлится еще пару месяцев, никаких прорывов на фронте мы не увидим, подчеркнул Зимовский.
"Может быть, на Украине будет переворот, который приведет к власти новую власть и поменяет ситуацию. Поэтому давайте следить за заявлениями американских и европейских политиков, а также за динамикой на линии фронта", — заключил собеседник издания.
Полный текст материала "Военный эксперт Александр Зимовский: Россия под Курском вынуждает ВСУ к отскоку или боям в окружении" на сайте Украина.ру.
О том, как именно сокращение американской помощи Киеву поможет продвижению России на фронте — в интервью Михаила Поликарпова: Если Трамп не разберется с Зеленским до лета, он может попросить Россию его убрать на сайте Украина.ру.
Михаил Поликарпов интервью
Вчера, 15:10
Михаил Поликарпов: Если Трамп не разберется с Зеленским до лета, он может попросить Россию его убрать США при Трампе в вопросе Украины фактически продекларировали принципиальное изменение подхода времен Байдена. Но так как система инерционная, остановить этот поезд по одной команде будет крайне сложно. Ситуация крайне запутанная, считает военный историк и писатель Михаил Поликарпов
 
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