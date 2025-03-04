Александр Зимовский: к лету Трампу будет нужен дипломатический прорыв или смещение Зеленского
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУВСУ
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ
Примерно полгода ВСУ еще протянут "на европейской игле" военной помощи. За эти полгода российские военные будут улучшать свои позиции, а ВСУ будут медленно отступать. Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал военный эксперт и медиаконсультант, выпускник Львовского высшего военно-политического училища Александр Зимовский
Возможно, у армии есть какие-то проблемы с техникой или людьми, но мы не знаем их масштабов, рассказал эксперт. Судя по просачивающейся информации, российские воинские части отличаются одна от другой, в зависимости от организационных и иных талантов командиров, добавил он.
Как я уже сказал, президенту США Дональду Трампу нужен некий дипломатический прорыв к лету и смещение Зеленского, отметил Зимовский.
"При этом примерно полгода на европейской игле ВСУ протянут. Даже если говорить о Юго-Восточной Европе, то мы не знаем, кому они [могут] подчиняться: Вашингтону или Брюсселю. Они сами не знают, как себя повести", — указал эксперт.
За эти полгода российские военные будут улучшать свои позиции, а ВСУ будут медленно отступать, сказал он. Тем более, вести боевые действия в условиях распутицы для них будет проще. Если ситуация января-февраля продлится еще пару месяцев, никаких прорывов на фронте мы не увидим, подчеркнул Зимовский.
"Может быть, на Украине будет переворот, который приведет к власти новую власть и поменяет ситуацию. Поэтому давайте следить за заявлениями американских и европейских политиков, а также за динамикой на линии фронта", — заключил собеседник издания.
Полный текст материала "Военный эксперт Александр Зимовский: Россия под Курском вынуждает ВСУ к отскоку или боям в окружении" на сайте Украина.ру.
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