Поликарпов: ТЦК будут давить "народные майданы" и ловить "ухилянтов", иначе сами отправятся на фронт - 04.03.2025 Украина.ру
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Поликарпов: ТЦК будут давить "народные майданы" и ловить "ухилянтов", иначе сами отправятся на фронт
Поликарпов: ТЦК будут давить "народные майданы" и ловить "ухилянтов", иначе сами отправятся на фронт - 04.03.2025 Украина.ру
Поликарпов: ТЦК будут давить "народные майданы" и ловить "ухилянтов", иначе сами отправятся на фронт
В целом власть Зеленского опирается на поддержку около 100 тысяч силовиков. Они всегда будут за него, потому что народ при первой возможности разорвет их на части. Поэтому ТЦК будут давить любые народные майданы. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился военный историк и писатель Михаил Поликарпов
2025-03-04T20:30
2025-03-04T20:30
новости
россия
европа
украина
владимир зеленский
уклонисты
военком
военкомат
солдаты
мобилизация
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Несмотря на поставки старой техники из Европы, рано или поздно бронемашины у ВСУ будут заканчиваться. Это приведет к тому, что проводить эвакуацию и переброску войск будет все сложнее и сложнее, рассказал эксперт.Здесь нужно пояснить очень важный момент: на Украине очень хорошо поставлена рыночная система мобилизации с цивилизованной коррупцией, отметил он.Украинский военком должен сдать какое-то количество уклонистов или принести какую-то сумму выручки за несданных бойцов. Если он никого не поймает или не соберет денег, то сам отправится на фронт, рассказал Поликарпов."В целом Зеленский опирается на поддержку около 100 тысяч силовиков. Они всегда будут за него, потому что народ при первой возможности разорвет их на части. Поэтому ТЦК будут давить любые народные майданы. То есть пока эта система работает, у Зеленского будут и люди на фронте, и стабильность в тылу", — резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Михаила Поликарпова: Если Трамп не разберется с Зеленским до лета, он может попросить Россию его убрать на сайте Украина.ру.О других аспектах СВО — в материале Кирилла Курбатова "Михаил Мягков: России надо готовиться к форсированию Днепра, а не отвлекаться на жонглирования Трампа" на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250303/1061490551.html
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новости, россия, европа, украина, владимир зеленский, уклонисты, военком, военкомат, солдаты, мобилизация, коррупция, сво, украинская армия
Новости, Россия, Европа, Украина, Владимир Зеленский, уклонисты, военком, военкомат, солдаты, мобилизация, коррупция, СВО, украинская армия

Поликарпов: ТЦК будут давить "народные майданы" и ловить "ухилянтов", иначе сами отправятся на фронт

20:30 04.03.2025
 
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Сухопутные войска ВСУ - РИА Новости, 1920, 04.03.2025
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ
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В целом власть Зеленского опирается на поддержку около 100 тысяч силовиков. Они всегда будут за него, потому что народ при первой возможности разорвет их на части. Поэтому ТЦК будут давить любые народные майданы. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился военный историк и писатель Михаил Поликарпов
Несмотря на поставки старой техники из Европы, рано или поздно бронемашины у ВСУ будут заканчиваться. Это приведет к тому, что проводить эвакуацию и переброску войск будет все сложнее и сложнее, рассказал эксперт.
"А главное – заканчиваются солдаты, которые хотят и готовы воевать. Поэтому встал вопрос об отправке на фронт 18-летних", — подчеркнул Поликарпов.
Здесь нужно пояснить очень важный момент: на Украине очень хорошо поставлена рыночная система мобилизации с цивилизованной коррупцией, отметил он.
Украинский военком должен сдать какое-то количество уклонистов или принести какую-то сумму выручки за несданных бойцов. Если он никого не поймает или не соберет денег, то сам отправится на фронт, рассказал Поликарпов.
"В целом Зеленский опирается на поддержку около 100 тысяч силовиков. Они всегда будут за него, потому что народ при первой возможности разорвет их на части. Поэтому ТЦК будут давить любые народные майданы. То есть пока эта система работает, у Зеленского будут и люди на фронте, и стабильность в тылу", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Михаила Поликарпова: Если Трамп не разберется с Зеленским до лета, он может попросить Россию его убрать на сайте Украина.ру.
О других аспектах СВО — в материале Кирилла Курбатова "Михаил Мягков: России надо готовиться к форсированию Днепра, а не отвлекаться на жонглирования Трампа" на сайте Украина.ру.
Дмитрий Киселев - РИА Новости, 1920, 03.03.2025
Вчера, 12:23
Десять ошибок Зеленского. Киселев о том, как заканчивается всемирное украинское шоуГлавной темой последнего выпуска еженедельной информационно-аналитической передачи "Вести недели" стали международные отношения. Дмитрий Киселёв рассказал, как формируется мир из трех полюсов — российского, китайского и американского, а также объяснил, почему Европа уходит на периферию, а песенка Зеленского спета.
 
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