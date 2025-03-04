Освоение недр: Ищенко о совместных проектах России и США по добыче алюминия и редкоземельных металлов
© РИА Новости . Павел Львов / Перейти в фотобанкДобыча и переработка апатито-нефелинового концентрата на рудниках компании Фосагро
Когда мы говорим о совместном освоении недр, это точно так же, как в своё время Россия предлагала Украине и ЕС совместный газотранспортный консорциум через Украину. В результате все бы зарабатывали бы больше. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
Ранее президент России Владимир Путин заявил о том, что одним из возможных проектов США и России может стать совместная добыча алюминия в Красноярском крае, а в новых регионах РФ мы также можем предложить иностранным партнерам освоение запасов редкоземельных металлов.
Когда мы говорим о совместном освоении недр, это точно так же, как в своё время Россия предлагала Украине и Евросоюзу совместный газотранспортный консорциум через Украину, отметил эксперт.
В результате все бы зарабатывали бы больше. Не было бы украинской войны, не было бы раскола с Европой, до сих пор мы бы окучивали европейский рынок газа и поставляли туда 80-90% потребляемого газа, подчеркнул обозреватель.
"Удивляют люди, которые, как только слышат, что какой-нибудь Казахстан, Монголия, Буркина-Фасо договорились не с Россией, а с кем-то другим, начинают возмущаться, кричать, да, вот это партнёры, вот это друзья, прогнать их, не пускать, разорвать с ними дипломатические отношения, сбросить на них атомную бомбу", — указал Ищенко.
Но как только они узнают, что Россия с кем-то собирается что-то разрабатывать, на своей территории, они начинают верещать, что "продали, предали, всё раздали" и так далее, сказал он.
"Если мы считаем, что никого нельзя пускать к себе, то нечего соваться и к другим. Закрылись, всё, что добываем — потребляем, ничем ни с кем не торгуем. Если мы собираемся со всеми торговать, у кого-то что-то покупать, где-то участвовать в разработках, мы не можем не пускать к себе", — заключил собеседник издания.
Полный текст материала "Ростислав Ищенко: Пока Трамп торгуется с Россией, элиты Евросоюза готовят удары по его союзникам в Европе" на сайте Украина.ру.
О том, что стоит за интересом Америки к редкоземам — в материале "Дмитрий Выдрин: Путин понимает суть игры вокруг редкоземельных металлов, здесь можно заработать дважды" на сайте Украина.ру.