https://ukraina.ru/20250304/1061524147.html

Десакрализация Трампа. Зеленский продолжает войну несмотря ни на что

Десакрализация Трампа. Зеленский продолжает войну несмотря ни на что - 04.03.2025 Украина.ру

Десакрализация Трампа. Зеленский продолжает войну несмотря ни на что

Дональд Трамп, похоже, сделал первый реальный шаг по приведению Украины в чувство - военная помощь Киеву ставится на паузу. Таков итог исторического визита Владимира Зеленского в Вашингтон. Но так ли страшны кары американской администрации и почему деятели киевского режима не спешат посыпать себе головы пеплом - в материале издания Украина.ру

2025-03-04T14:03

2025-03-04T14:03

2025-03-04T14:03

эксклюзив

украина

сша

владимир зеленский

дональд трамп

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Возвращение под вопросомС момента знаменитой беседы в Вашингтоне прошло три дня. Наивно было бы ожидать, что за столь малое время ситуация могла как-то кардинально измениться. Все-таки большая политика - это не эмоции, а умение выверять свои шаги с учетом множества данных на десятки ходов вперед. Хотя пятничный диалог в Овальном кабинете мог и заронить у кого-то сомнения в этой аксиоме.Что же в сухом остатке? Зеленский убыл из США досрочно и с небывалым скандалом, так и не подписав соглашение по освоению американцами природных ресурсов на Украине. Многие записали это в актив, не продал-таки, дескать, он страну.Личные отношения с президентом США и его окружением у Зеленского испорчены напрочь и как их нормализовать не очень понятно. Белый дом настаивает на извинениях, причем публичных, однако глава киевского режима в настоящий момент к такому не готов. Bloomberg пишет, что простого покаяния может оказаться недостаточно, неназванные европейские дипломаты заявили журналистам, что Зеленскому придется буквально пресмыкаться перед американскими чиновниками, чтобы вернуть их расположение.Встреча с Трампом показала неготовность Зеленского к какому-либо конкретному обсуждению мирного урегулирования конфликта и в США это хорошо почувствовали.Еще одно последствие визита - сомнения в договороспособности и лояльности Зеленского, из-за чего в эти дни от высокопоставленных лиц США прозвучали прямые намеки на необходимость перемен на высшем государственном посту Украины."Ему нужно либо уйти в отставку и прислать кого-то, с кем мы сможем вести дела, либо измениться", - заявил, например, сенатор Линдси Грэм*.Ему резко ответил сам Зеленский."Я могу дать [Грэму] гражданство Украины, и он станет гражданином нашей страны. И тогда его голос начнет иметь вес, и я выслушаю его [мнение] как гражданина Украины по вопросу о том, кто должен быть президентом. Президента Украины должны выбирать не в доме Линдси Грэма, а на Украине", - сказал он.Глава киевского режима подчеркнул, что никуда уходить не намерен. По его словам, будет сложно сделать так, чтобы он не стал баллотироваться на новый срок.С надеждой на ЕвропуПосле фиаско в США Зеленский улетел в Великобританию, где провел ряд встреч и консультаций в рамках саммита глав более десяти государств Евросоюза, а также руководства ЕС и НАТО. Тесная спайка с европейцами - один из ответов Украины на вызовы со стороны Соединенных Штатов.Зеленский продолжает делать то, что он делает последние годы - просит денег, ищет покровителей и тех, кто будет оплачивать дальнейший ход войны.Из-за охлаждения дел с США на первый план выходит Европа, которая начала медленно выпадать из процесса урегулирования, которое обсуждается Москвой и Вашингтоном. Старый свет также заинтересован в ослаблении администрации Трампа, слишком сильно закусившей удила в своей антиевропейской риторике и желании переложить на Европу часть расходов на ту же Украину и общую европейскую оборону.Евросоюз этот пас принимает."Мы должны поставить Украину в позицию силы, чтобы она имела средства для укрепления и защиты себя. Это фактически превращение Украины в стального дикобраза, который не переваривается потенциальными захватчиками", - заявила на днях глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.Со своей идеей введения на Украину европейских миротворцев продолжают носится президента Франции Эммануэль Макрон и премьер Британии Кир Стармер. Пока это - лишь разговоры, но разговоры в пользу Киева, которому нужно хотя бы как-то поддерживать ажиотаж европейцев вокруг себя.Что делать ТрампуКогда-то разрыв Украины и США подавался как страшный сон всех симпатизантов киевского режима и как безусловное благо для всех, кто придерживается противоположных взглядов.Теперь это вот-вот произойдет или уже произошло, но конца света для Украины не случилось.Известно, что США поставили на паузу военные поставки Киеву. Обратно завернут даже ту технику, которая была на этот момент в пути. Когда-то считалось, что после такого ВСУ продержаться, по разным оценкам, от нескольких месяцев, до полугода. В общих чертах это мнение живуче до сих пор.Но так ли это? Боевые действия на нынешнем этапе отличаются от того, что было три года назад. Если тогда война была с упором на артиллерию, где украинская армия была и остается в сильной зависимости от партнеров, то сейчас на первый план вышли дроны. По беспилотникам у Украины нет такой зависимости, местные предприятия давно наладили собственное производство.Единственная сфера, где уход американцев может создать критические риски - это противовоздушная оборона, какую-то адекватную замену американским системам найти будет трудно. Но это будет важно в случае новых масштабных ударов ВС РФ по украинской инфраструктуре, чего уже относительно давно не было. Еще один важный момент - разведданные. Это был еще один краеугольный камень военной помощи США и неизвестно, продолжится эта практика или нет. Если совсем припрет, то можно будет попробовать опираться на разведданные тех же Британии или Франции.В этой связи возникает вопрос, если лишение военной помощи (если оно действительно не ограничится заявлениями, паузами и т.д.) не окажет желаемого эффекта, не побудет Зеленского сесть за стол переговоров, то какие еще рычаги влияния остаются у США, чтобы принудить Украину к миру.Получается так, что за всеми разговорами, грозными заявлениями, игрой мускулами новой американской администрации в отношении Киева может скрываться растерянность Вашингтона от наглости Зеленского и его готовности окончательно бросить свою страну под танк ради сохранения личной власти.В этой связи Трампу остается два варианта: окончательно махнуть на Украину рукой, лишить ее финансирования и умыть руки, либо же принудительно добиться смены власти в этой стране.*Включен в перечень террористов и экстремистов РосфинмониторингаНа Украине эксперты продолжают гадать, какие последствия для Киева будет иметь недавний скандал в Овальном кабинете во время визита Зеленского в США - подробнее в материале издания Украина.ру Украина может оказаться в военной яме. Украинские эксперты о ситуации.

https://ukraina.ru/20250302/1061444653.html

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Павел Котов

Павел Котов

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Павел Котов

эксклюзив, украина, сша, владимир зеленский, дональд трамп