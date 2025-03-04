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Какое заявление сделает Трамп, выступая в Конгрессе США: Безпалько о доктрине Монро по-новому

Какое заявление сделает Трамп, выступая в Конгрессе США: Безпалько о доктрине Монро по-новому - 04.03.2025 Украина.ру

Какое заявление сделает Трамп, выступая в Конгрессе США: Безпалько о доктрине Монро по-новому

Политолог, член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько в эфире Украина.ру прокомментировал отношение к Зеленскому и к... Украина.ру, 04.03.2025

2025-03-04T18:48

2025-03-04T18:48

2025-03-04T18:48

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мерлин монро

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Политолог, член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько в эфире Украина.ру прокомментировал отношение к Зеленскому и к конфликту на Украине в США и Европе, а также рассказал о том, каким сенсационным заявлением Трамп может поделиться, выступая перед Конгрессом. 00:24 - Зачем Европе украинский конфликт? 09:18 - Какое заявление сделает Трамп, выступая перед Конгрессом США? 14:22 – О настроениях в украинском обществе. *в интервью упоминается Кирилл Буданов, признанный террористом и экстремистом в России ТГ-канал Богдана Безпалько - http://t.me/edinayarus Страница Богдана Безпалько Вконтакте - vk.com/ucrainica Наш канал Вконтакте: https://vk.com/ukraina_ru_official Telegram: https://t.me/ukr_2025_ru Одноклассники: https://ok.ru/ukrainaru Дзен: https://dzen.ru/ukraina.ru Rutube: https://rutube.ru/channel/4478643 Наши подкасты: https://vk.com/podcasts-72801118 ТГ-канал с нашими видео и подкастами: https://t.me/podcast_ukrainaru Наш сайт: https://ukraina.ru

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