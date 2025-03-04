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Киев потеряет большую часть военной помощи без США и это может помочь мирному урегулированию - Песков

Киев потеряет большую часть военной помощи без США и это может помочь мирному урегулированию - Песков - 04.03.2025 Украина.ру

Киев потеряет большую часть военной помощи без США и это может помочь мирному урегулированию - Песков

Киев потеряет большую часть военной помощи без США и это может помочь мирному урегулированию - Песков

2025-03-04T19:42

2025-03-04T19:42

2025-03-04T19:42

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США обеспечивали большую часть военной помощи Киеву, без которой он может стать склонным к попыткам урегулировать конфликт мирными средствами. Об этом 4 марта заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Он также отметил, что приостановка военной помощи со стороны США может повлиять на позицию нынешнего руководства Украины по вопросу урегулирования конфликтной ситуации.Комментарий пресс-секретаря российского лидера опубликован в телеграм-канале тележурналиста программы "Москва. Кремль. Путин" Павла Зарубина.СМИ сообщили о приостановке поставок на Украину военной помощи США в ночь на 4 марта. Подробности представлены в публикации Трамп обезоружил Зеленского, ЕС в разброде и шатании, ВСУ несут потери. Итоги 4 марта на Украине

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новости, сша, киев, украина, дмитрий песков, дональд трамп, владимир зеленский, сво, международные отношения, переговоры