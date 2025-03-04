Киев потеряет большую часть военной помощи без США и это может помочь мирному урегулированию - Песков - 04.03.2025 Украина.ру
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Киев потеряет большую часть военной помощи без США и это может помочь мирному урегулированию - Песков
Киев потеряет большую часть военной помощи без США и это может помочь мирному урегулированию - Песков - 04.03.2025 Украина.ру
Киев потеряет большую часть военной помощи без США и это может помочь мирному урегулированию - Песков
Киев потеряет большую часть военной помощи без США и это может помочь мирному урегулированию - Песков
2025-03-04T19:42
2025-03-04T19:42
новости
сша
киев
украина
дмитрий песков
дональд трамп
владимир зеленский
сво
международные отношения
переговоры
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США обеспечивали большую часть военной помощи Киеву, без которой он может стать склонным к попыткам урегулировать конфликт мирными средствами. Об этом 4 марта заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Он также отметил, что приостановка военной помощи со стороны США может повлиять на позицию нынешнего руководства Украины по вопросу урегулирования конфликтной ситуации.Комментарий пресс-секретаря российского лидера опубликован в телеграм-канале тележурналиста программы "Москва. Кремль. Путин" Павла Зарубина.СМИ сообщили о приостановке поставок на Украину военной помощи США в ночь на 4 марта. Подробности представлены в публикации Трамп обезоружил Зеленского, ЕС в разброде и шатании, ВСУ несут потери. Итоги 4 марта на Украине
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новости, сша, киев, украина, дмитрий песков, дональд трамп, владимир зеленский, сво, международные отношения, переговоры
Новости, США, Киев, Украина, Дмитрий Песков, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, СВО, международные отношения, переговоры

Киев потеряет большую часть военной помощи без США и это может помочь мирному урегулированию - Песков

19:42 04.03.2025
 
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 04.03.2025
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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Киев потеряет большую часть военной помощи без США и это может помочь мирному урегулированию - Песков
США обеспечивали большую часть военной помощи Киеву, без которой он может стать склонным к попыткам урегулировать конфликт мирными средствами. Об этом 4 марта заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Большая часть всех поставок так называемой продукции военного назначения идет именно из США. Все разведданные, в основном данные спутниковой разведки и так далее - все в основном идет по линии США. Если это действительно так и если эти поставки будут приостановлены или остановлены, то, соответственно, большую часть всех боеприпасов, всей техники, всех разведданных киевский режим потеряет", - сказал Песков.
Он также отметил, что приостановка военной помощи со стороны США может повлиять на позицию нынешнего руководства Украины по вопросу урегулирования конфликтной ситуации.
"Наверное, можно, не предаваясь излишнему оптимизму, но скромно надеяться на то, что это может сподвигнуть киевский режим на то, чтобы все-таки склониться в сторону попыток урегулировать ситуацию мирными средствами", - сказал Песков.
Комментарий пресс-секретаря российского лидера опубликован в телеграм-канале тележурналиста программы "Москва. Кремль. Путин" Павла Зарубина.
СМИ сообщили о приостановке поставок на Украину военной помощи США в ночь на 4 марта. Подробности представлены в публикации Трамп обезоружил Зеленского, ЕС в разброде и шатании, ВСУ несут потери. Итоги 4 марта на Украине
 
НовостиСШАКиевУкраинаДмитрий ПесковДональд ТрампВладимир ЗеленскийСВОмеждународные отношенияпереговоры
 
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