https://ukraina.ru/20250304/1061534733.html

"Канада не позволяет американским банкам вести бизнес в Канаде" - Трамп

"Канада не позволяет американским банкам вести бизнес в Канаде" - Трамп - 04.03.2025 Украина.ру

"Канада не позволяет американским банкам вести бизнес в Канаде" - Трамп

Правительство Канады не позволяет вести дела в своей стране банкам США. Об этом заявил президент США Дональд Трамп

2025-03-04T18:43

2025-03-04T18:43

2025-03-04T18:43

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пошлина

торговля

международные отношения

тарифы

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Президент США выступил с очередными претензиями в адрес канадского правительства во главе с Джастином Трюдо. В социальной сети Truth Social Дональд Трамп возмутился различиями ведения бизнеса банками Канады и США.При этом он иронично поставил вопрос о справедливости такого положения дел.Ранее президент США анонсировал введение пошлин на импорт из ряда стран, в том числе и из Канады. При поставках из соседней североамериканской страны ввозные пошлины с начала марта составят 25%.До этого Трамп назвал Трюдо "губернатором великого штата Канада" и заявлял, что состедняя страна могла бы избежать введенных Вашингтоном торговых пошлин и получить военную защиту, если бы вошла в состав США на правах 51-го штата.Подробнее - в материале Заберёт ли Трамп Канаду, станут ли европейцы воевать за США и что будет после распада Украины — Колташов на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20240213/1053269541.html

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новости, сша, канада, украина, дональд трамп, джастин трюдо, пошлина, торговля, международные отношения, тарифы, америка