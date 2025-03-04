"Канада не позволяет американским банкам вести бизнес в Канаде" - Трамп - 04.03.2025 Украина.ру
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"Канада не позволяет американским банкам вести бизнес в Канаде" - Трамп
"Канада не позволяет американским банкам вести бизнес в Канаде" - Трамп - 04.03.2025 Украина.ру
"Канада не позволяет американским банкам вести бизнес в Канаде" - Трамп
Правительство Канады не позволяет вести дела в своей стране банкам США. Об этом заявил президент США Дональд Трамп
2025-03-04T18:43
2025-03-04T18:43
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торговля
международные отношения
тарифы
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Президент США выступил с очередными претензиями в адрес канадского правительства во главе с Джастином Трюдо. В социальной сети Truth Social Дональд Трамп возмутился различиями ведения бизнеса банками Канады и США.При этом он иронично поставил вопрос о справедливости такого положения дел.Ранее президент США анонсировал введение пошлин на импорт из ряда стран, в том числе и из Канады. При поставках из соседней североамериканской страны ввозные пошлины с начала марта составят 25%.До этого Трамп назвал Трюдо "губернатором великого штата Канада" и заявлял, что состедняя страна могла бы избежать введенных Вашингтоном торговых пошлин и получить военную защиту, если бы вошла в состав США на правах 51-го штата.Подробнее - в материале Заберёт ли Трамп Канаду, станут ли европейцы воевать за США и что будет после распада Украины — Колташов на сайте Украина.ру.
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новости, сша, канада, украина, дональд трамп, джастин трюдо, пошлина, торговля, международные отношения, тарифы, америка
Новости, США, Канада, Украина, Дональд Трамп, Джастин Трюдо, пошлина, торговля, международные отношения, тарифы, Америка

"Канада не позволяет американским банкам вести бизнес в Канаде" - Трамп

18:43 04.03.2025
 
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© Public domain
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Правительство Канады не позволяет вести дела в своей стране банкам США. Об этом заявил президент США Дональд Трамп
Президент США выступил с очередными претензиями в адрес канадского правительства во главе с Джастином Трюдо. В социальной сети Truth Social Дональд Трамп возмутился различиями ведения бизнеса банками Канады и США.
"Канада не позволяет американским банкам вести бизнес в Канаде, но их банки наводняют американский рынок", - заявил Трамп.
При этом он иронично поставил вопрос о справедливости такого положения дел.
13 февраля 2024, 15:18
Канада отказала России в выдаче эсэсовца ГунькоКанада отказала России в выдаче бывшего эсэсовца Ярослава Гунько (Хунка), которому в сентябре аплодировал канадский парламент, сообщили 13 февраля журналисты РИА Новости со ссылкой на источник в МИД РФ
Ранее президент США анонсировал введение пошлин на импорт из ряда стран, в том числе и из Канады. При поставках из соседней североамериканской страны ввозные пошлины с начала марта составят 25%.
До этого Трамп назвал Трюдо "губернатором великого штата Канада" и заявлял, что состедняя страна могла бы избежать введенных Вашингтоном торговых пошлин и получить военную защиту, если бы вошла в состав США на правах 51-го штата.
Подробнее - в материале Заберёт ли Трамп Канаду, станут ли европейцы воевать за США и что будет после распада Украины — Колташов на сайте Украина.ру.
 
НовостиСШАКанадаУкраинаДональд ТрампДжастин Трюдопошлинаторговлямеждународные отношениятарифыАмерика
 
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