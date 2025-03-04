Полковник Геннадий Алехин: Россия под Волчанском устроила ВСУ настоящую охоту на волков - 04.03.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250304/1061534120.html
Полковник Геннадий Алехин: Россия под Волчанском устроила ВСУ настоящую охоту на волков
Полковник Геннадий Алехин: Россия под Волчанском устроила ВСУ настоящую охоту на волков - 04.03.2025 Украина.ру
Полковник Геннадий Алехин: Россия под Волчанском устроила ВСУ настоящую охоту на волков
Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами
2025-03-04T18:16
2025-03-04T18:16
эксклюзив
купянск
россия
волчанск
вооруженные силы украины
геннадий алехин
дроны
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/08/1b/1057071273_0:0:1290:725_1920x0_80_0_0_ed683574fe5b44844a3a22c36c602fa7.jpg.webp
Сегодня мы поговорим об обстановке, которая складывается на Харьковском направлении.Штурмовые подразделения группировки войск "Запад" находятся в нескольких километров от Купянска. Совсем рядом с ним идут бои за большое село Петропавловка, за которым полностью просматривается часть города за Осколом. Южнее райцентра напряженные бои идут в Куриловке – еще одном пригороде Купянска.Еще южнее российская армия готовит плацдарм под селом Загрызово, где появилась хорошая возможность форсировать Оскол. На противоположный берег реки ведет мост длиной меньше 100 метров. У гарнизона ВСУ на этом направлении сложилась патовая ситуация. Учитывая, что после нашего укрепления плацдарма севернее Купянска в Двуречной с этого участка постоянно приходят сообщения об освобожденных поселках, например, Дорошовки.ВС РФ заходят и с запада, перекрывая пути снабжения гарнизона ВСУ в Купянске. С освобождением Загрызово основательно перекрыто железнодорожное сообщение ВСУ с Купянском по ветке "Святогорск-Тропа-Боровая". Идет грамотное окружение вражеской группировки, принуждающее врага держать с десяток опорных пунктов обороны, растянув ее на расстоянии 15 км вдоль городской черты Купянска.Волчанск представляет собой еще серую зону. но в северной части этого населенного пункта уже хозяйничают российские штурмовики. Командование ВСУ это раздражает, и сюда в последние дни стягивают крупные резервы. В какой-то момент противник собрал сборную "солянку" из разных бригад и направил их в наступление, но возникли большие проблемы с бронетехникой и нехваткой снарядов.Подразделения группировки войск "Север" под Волчанском обозначили красные флажки, которые охотники обычно выставляют при облаве на волков. Считается, что хищник боится идти на красные тряпки и ищет пути их обхода. Более дерзкие, слыша выстрелы и погоню, преодолев инстинкты и поджав хвост, кидаются под флажки. Так вот ВСУ тоже будто дикие звери пытаются пробить российскую оборону у Волчанска и закрепиться в своем логове. Для этого подтягивают резервы с других участковДля ВСУ эта позиция важна близостью к российской границе, откуда можно совершать как диверсионные вылазки на нашу территорию и так и концентрировать войска для наступательных действий. По этой же причине и российским войскам нужно выбить противника из зоны, которую необходимо сделать буферной.Отмечу также эффективную работу наших операторов БПЛА. В частности, в лесном массиве был уничтожен спутниковый терминал связи Starlink украинского подразделения. Боец выследил станцию, убедился, что именно это та самая цель, и нанес поражение. Сама атака дрона была заснята средствами объективного контроля, которые подтвердили уничтожение терминала.Получил самую высокую оценку на передовой БПЛА "Молния-2", который по своим характеристикам он уступает "Ланцету". Такие дроны летят значительно дальше обычных FPV- и заряд несут посерьезнее."Молния-2" оснащена катапультой, когда компрессор создает давление, а система резким напором воздуха буквально выдувает беспилотник в полет. Управление ей осуществляется с помощью пульта и специальных очков.На мой взгляд, в Харьковской области всё-таки более важной представляется задача овладения Купянском. Если этот форпост ВСУ падет, российская армия сможет пойти на Липцы и Казачью Лопань, чтобы заблокировать сам Харьков. Но я не стал бы торопиться с выводами, что Купянск начнут штурмовать в ближайшие дни. Для этого важно полностью выбить врага из Курской области, чтобы высвободившиеся войска довершили их разгром в Харьковской области.
https://ukraina.ru/20220513/1033957932.html
https://ukraina.ru/20250303/1061512424.html
купянск
россия
волчанск
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Геннадий Алёхин
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/07/11/1048054992_346:0:900:554_100x100_80_0_0_a6df12046093b66c1d0e5cdf164b400e.jpg.webp
Геннадий Алёхин
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/07/11/1048054992_346:0:900:554_100x100_80_0_0_a6df12046093b66c1d0e5cdf164b400e.jpg.webp
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/08/1b/1057071273_86:0:1053:725_1920x0_80_0_0_1a684eb56ac2b637ee56950edbf2af03.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, купянск, россия, волчанск, вооруженные силы украины, геннадий алехин, дроны
Эксклюзив, Купянск, Россия, Волчанск, Вооруженные силы Украины, Геннадий Алехин, дроны

Полковник Геннадий Алехин: Россия под Волчанском устроила ВСУ настоящую охоту на волков

18:16 04.03.2025
 
© Украина.руАлехин. Карта СВО.
Алехин. Карта СВО. - РИА Новости, 1920, 04.03.2025
© Украина.ру
Читать в
ДзенTelegram
Геннадий Алёхин авторы
Геннадий
Алёхин
полковник запаса, ветеран боевых действий
Все материалы
Кирилл
Курбатов
автор издания Украина.ру
Все материалы
Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами
Сегодня мы поговорим об обстановке, которая складывается на Харьковском направлении.
Геннадий Алехин
13 мая 2022, 15:32
Геннадий Алехин: Кто онБывший харьковчанин, боевой офицер, руководитель информационной службы группировки федеральных войск во время Второй чеченской войны, ныне военный обозреватель
Штурмовые подразделения группировки войск "Запад" находятся в нескольких километров от Купянска. Совсем рядом с ним идут бои за большое село Петропавловка, за которым полностью просматривается часть города за Осколом. Южнее райцентра напряженные бои идут в Куриловке – еще одном пригороде Купянска.
Еще южнее российская армия готовит плацдарм под селом Загрызово, где появилась хорошая возможность форсировать Оскол. На противоположный берег реки ведет мост длиной меньше 100 метров. У гарнизона ВСУ на этом направлении сложилась патовая ситуация. Учитывая, что после нашего укрепления плацдарма севернее Купянска в Двуречной с этого участка постоянно приходят сообщения об освобожденных поселках, например, Дорошовки.
ВС РФ заходят и с запада, перекрывая пути снабжения гарнизона ВСУ в Купянске. С освобождением Загрызово основательно перекрыто железнодорожное сообщение ВСУ с Купянском по ветке "Святогорск-Тропа-Боровая". Идет грамотное окружение вражеской группировки, принуждающее врага держать с десяток опорных пунктов обороны, растянув ее на расстоянии 15 км вдоль городской черты Купянска.
Волчанск представляет собой еще серую зону. но в северной части этого населенного пункта уже хозяйничают российские штурмовики. Командование ВСУ это раздражает, и сюда в последние дни стягивают крупные резервы. В какой-то момент противник собрал сборную "солянку" из разных бригад и направил их в наступление, но возникли большие проблемы с бронетехникой и нехваткой снарядов.
Подразделения группировки войск "Север" под Волчанском обозначили красные флажки, которые охотники обычно выставляют при облаве на волков. Считается, что хищник боится идти на красные тряпки и ищет пути их обхода. Более дерзкие, слыша выстрелы и погоню, преодолев инстинкты и поджав хвост, кидаются под флажки. Так вот ВСУ тоже будто дикие звери пытаются пробить российскую оборону у Волчанска и закрепиться в своем логове. Для этого подтягивают резервы с других участков
Для ВСУ эта позиция важна близостью к российской границе, откуда можно совершать как диверсионные вылазки на нашу территорию и так и концентрировать войска для наступательных действий. По этой же причине и российским войскам нужно выбить противника из зоны, которую необходимо сделать буферной.
Отмечу также эффективную работу наших операторов БПЛА. В частности, в лесном массиве был уничтожен спутниковый терминал связи Starlink украинского подразделения. Боец выследил станцию, убедился, что именно это та самая цель, и нанес поражение. Сама атака дрона была заснята средствами объективного контроля, которые подтвердили уничтожение терминала.
Получил самую высокую оценку на передовой БПЛА "Молния-2", который по своим характеристикам он уступает "Ланцету". Такие дроны летят значительно дальше обычных FPV- и заряд несут посерьезнее.
"Молния-2" оснащена катапультой, когда компрессор создает давление, а система резким напором воздуха буквально выдувает беспилотник в полет. Управление ей осуществляется с помощью пульта и специальных очков.
На мой взгляд, в Харьковской области всё-таки более важной представляется задача овладения Купянском. Если этот форпост ВСУ падет, российская армия сможет пойти на Липцы и Казачью Лопань, чтобы заблокировать сам Харьков. Но я не стал бы торопиться с выводами, что Купянск начнут штурмовать в ближайшие дни. Для этого важно полностью выбить врага из Курской области, чтобы высвободившиеся войска довершили их разгром в Харьковской области.
Карта СВО
Карта ДНР
Карта Курской и Сумской области
Карта Белгородской и Харьковской областей
Александр Зимовский (СВО) - РИА Новости, 1920, 03.03.2025
Вчера, 19:33
Военный эксперт Александр Зимовский: Россия под Курском вынуждает ВСУ к отскоку или боям в окруженииЧто сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал военный эксперт и медиаконсультант, выпускник Львовского высшего военно-политического училища Александр Зимовский в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами
 
ЭксклюзивКупянскРоссияВолчанскВооруженные силы УкраиныГеннадий Алехиндроны
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:20Трамп приготовил дубину для Зеленского: что задумал президент США
18:16Полковник Геннадий Алехин: Россия под Волчанском устроила ВСУ настоящую охоту на волков
18:12Трамп обезоружил Зеленского, ЕС в разброде и шатании, ВСУ несут потери. Итоги 4 марта на Украине
17:45"Чтобы помочь Украине" или "мерзни, волчий хвост": в Германии сбылось газовое предсказание Путина
17:12"А нас-то за что?". Японскому министру иностранных дел запретили въезжать в Россию
16:43Трамп наносит секс-удар. Готовят ли США к зачистке от педофилов
16:29СБУ обвинила Охлобыстина в покушении на территориальную целостность Украины
16:24Европейское (недо)разумение. Что делать, когда не хочешь признаваться, кто виноват
16:20Дмитрий Выдрин: Европа нашла беспредельщика, который вышел на ринг с Трампом
16:17Евросоюз пообещал придумать свой Starlink
16:00"Подводная лодка в степях Украины…", или всё же партизаны?
15:54Юрий Кнутов: ВС России скоро обнулят Abrams и Bradley, но Европа не оставит ВСУ без оружия
15:38После клятвы Лондона в верности Киеву: ЕС приостановил разработку пакета военной помощи Украине
14:42"Неадекватность решений Киева возрастает": сенатор Пушков о крупнейшей ошибке Зеленского
14:22"Илон Маск, видимо, читает Украина.ру". Выдрин о том, почему советник Трампа сменил футболку на пиджак
14:03Десакрализация Трампа. Зеленский продолжает войну несмотря ни на что
13:55Медведев сравнил киевский режим с опасной бешеной собакой, которую Трамп больше не хочет кормить
13:43Британия заявила о поддержке идеи мира на Украине во взаимодействии с ключевыми союзниками
13:15Правительство Франции подтвердило, что оно может украсть собственность России
13:14Отношения РФ и США нужно освободить от негативного груза санкций - Песков
Лента новостейМолния