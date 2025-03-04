https://ukraina.ru/20250304/1061534120.html

Полковник Геннадий Алехин: Россия под Волчанском устроила ВСУ настоящую охоту на волков

Полковник Геннадий Алехин: Россия под Волчанском устроила ВСУ настоящую охоту на волков - 04.03.2025 Украина.ру

Полковник Геннадий Алехин: Россия под Волчанском устроила ВСУ настоящую охоту на волков

Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами

2025-03-04T18:16

2025-03-04T18:16

2025-03-04T18:16

эксклюзив

купянск

россия

волчанск

вооруженные силы украины

геннадий алехин

дроны

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Сегодня мы поговорим об обстановке, которая складывается на Харьковском направлении.Штурмовые подразделения группировки войск "Запад" находятся в нескольких километров от Купянска. Совсем рядом с ним идут бои за большое село Петропавловка, за которым полностью просматривается часть города за Осколом. Южнее райцентра напряженные бои идут в Куриловке – еще одном пригороде Купянска.Еще южнее российская армия готовит плацдарм под селом Загрызово, где появилась хорошая возможность форсировать Оскол. На противоположный берег реки ведет мост длиной меньше 100 метров. У гарнизона ВСУ на этом направлении сложилась патовая ситуация. Учитывая, что после нашего укрепления плацдарма севернее Купянска в Двуречной с этого участка постоянно приходят сообщения об освобожденных поселках, например, Дорошовки.ВС РФ заходят и с запада, перекрывая пути снабжения гарнизона ВСУ в Купянске. С освобождением Загрызово основательно перекрыто железнодорожное сообщение ВСУ с Купянском по ветке "Святогорск-Тропа-Боровая". Идет грамотное окружение вражеской группировки, принуждающее врага держать с десяток опорных пунктов обороны, растянув ее на расстоянии 15 км вдоль городской черты Купянска.Волчанск представляет собой еще серую зону. но в северной части этого населенного пункта уже хозяйничают российские штурмовики. Командование ВСУ это раздражает, и сюда в последние дни стягивают крупные резервы. В какой-то момент противник собрал сборную "солянку" из разных бригад и направил их в наступление, но возникли большие проблемы с бронетехникой и нехваткой снарядов.Подразделения группировки войск "Север" под Волчанском обозначили красные флажки, которые охотники обычно выставляют при облаве на волков. Считается, что хищник боится идти на красные тряпки и ищет пути их обхода. Более дерзкие, слыша выстрелы и погоню, преодолев инстинкты и поджав хвост, кидаются под флажки. Так вот ВСУ тоже будто дикие звери пытаются пробить российскую оборону у Волчанска и закрепиться в своем логове. Для этого подтягивают резервы с других участковДля ВСУ эта позиция важна близостью к российской границе, откуда можно совершать как диверсионные вылазки на нашу территорию и так и концентрировать войска для наступательных действий. По этой же причине и российским войскам нужно выбить противника из зоны, которую необходимо сделать буферной.Отмечу также эффективную работу наших операторов БПЛА. В частности, в лесном массиве был уничтожен спутниковый терминал связи Starlink украинского подразделения. Боец выследил станцию, убедился, что именно это та самая цель, и нанес поражение. Сама атака дрона была заснята средствами объективного контроля, которые подтвердили уничтожение терминала.Получил самую высокую оценку на передовой БПЛА "Молния-2", который по своим характеристикам он уступает "Ланцету". Такие дроны летят значительно дальше обычных FPV- и заряд несут посерьезнее."Молния-2" оснащена катапультой, когда компрессор создает давление, а система резким напором воздуха буквально выдувает беспилотник в полет. Управление ей осуществляется с помощью пульта и специальных очков.На мой взгляд, в Харьковской области всё-таки более важной представляется задача овладения Купянском. Если этот форпост ВСУ падет, российская армия сможет пойти на Липцы и Казачью Лопань, чтобы заблокировать сам Харьков. Но я не стал бы торопиться с выводами, что Купянск начнут штурмовать в ближайшие дни. Для этого важно полностью выбить врага из Курской области, чтобы высвободившиеся войска довершили их разгром в Харьковской области.

https://ukraina.ru/20220513/1033957932.html

https://ukraina.ru/20250303/1061512424.html

купянск

россия

волчанск

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2025

Геннадий Алёхин https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/07/11/1048054992_346:0:900:554_100x100_80_0_0_a6df12046093b66c1d0e5cdf164b400e.jpg.webp

Геннадий Алёхин https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/07/11/1048054992_346:0:900:554_100x100_80_0_0_a6df12046093b66c1d0e5cdf164b400e.jpg.webp

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эксклюзив, купянск, россия, волчанск, вооруженные силы украины, геннадий алехин, дроны