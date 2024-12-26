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"Жилая застройка освобождена": Рогов рассказал о боях за Курахово

"Жилая застройка освобождена": Рогов рассказал о боях за Курахово - 26.12.2024 Украина.ру

"Жилая застройка освобождена": Рогов рассказал о боях за Курахово

Основные бои за освобождение города Курахово в западной части ДНР теперь идут в его промзоне. Об этом рассказал председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов, передает РИА Новости

2024-12-26T09:37

2024-12-26T09:37

2024-12-26T09:37

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общественная палата

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"Сейчас основные бои перекинулись и идут в промзоне - западная часть города. Там же находится крупный трубный завод и ТЭС, которые ВСУ используют как укрепрайоны. Жилая застройка города освобождена", - сказал Рогов.При этом, по его словам, российские войска помимо боев в самом городе также ведут наступление на подступах, продвигаясь вдоль его южных и юго-западных окраин на запад.На днях Рогов сообщал, что ВС РФ освободили около 90 процентов территории Курахово, враг выбит из восточной, южной и центральной части города. Глава ДНР Денис Пушилин отмечал, что под контролем ВСУ остается лишь северо-запад Курахово, но российские войска выдавливают противника.Взятие Курахово позволит российским войскам продвигаться дальше к западной границе ДНР.Подробнее - в материале ВСУ окажутся в котле: аналитик о том, как ВС РФ взяли Старые Терны и Успеновку и продвигаются в Курахово на сайте Украина.ру.

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новости, курахово, донецкая народная республика, россия, владимир рогов, денис пушилин, вооруженные силы украины, общественная палата