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"Жилая застройка освобождена": Рогов рассказал о боях за Курахово
"Жилая застройка освобождена": Рогов рассказал о боях за Курахово - 26.12.2024 Украина.ру
"Жилая застройка освобождена": Рогов рассказал о боях за Курахово
Основные бои за освобождение города Курахово в западной части ДНР теперь идут в его промзоне. Об этом рассказал председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов, передает РИА Новости
2024-12-26T09:37
2024-12-26T09:37
2024-12-26T09:37
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донецкая народная республика
россия
владимир рогов
денис пушилин
вооруженные силы украины
общественная палата
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"Сейчас основные бои перекинулись и идут в промзоне - западная часть города. Там же находится крупный трубный завод и ТЭС, которые ВСУ используют как укрепрайоны. Жилая застройка города освобождена", - сказал Рогов.При этом, по его словам, российские войска помимо боев в самом городе также ведут наступление на подступах, продвигаясь вдоль его южных и юго-западных окраин на запад.На днях Рогов сообщал, что ВС РФ освободили около 90 процентов территории Курахово, враг выбит из восточной, южной и центральной части города. Глава ДНР Денис Пушилин отмечал, что под контролем ВСУ остается лишь северо-запад Курахово, но российские войска выдавливают противника.Взятие Курахово позволит российским войскам продвигаться дальше к западной границе ДНР.Подробнее - в материале ВСУ окажутся в котле: аналитик о том, как ВС РФ взяли Старые Терны и Успеновку и продвигаются в Курахово на сайте Украина.ру.
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новости, курахово, донецкая народная республика, россия, владимир рогов, денис пушилин, вооруженные силы украины, общественная палата
Новости, Курахово, Донецкая Народная Республика, Россия, Владимир Рогов, Денис Пушилин, Вооруженные силы Украины, общественная палата
"Жилая застройка освобождена": Рогов рассказал о боях за Курахово
Основные бои за освобождение города Курахово в западной части ДНР теперь идут в его промзоне. Об этом рассказал председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов, передает РИА Новости