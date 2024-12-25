https://ukraina.ru/20241225/1059916534.html

ВСУ окажутся в котле: аналитик о том, как ВС РФ взяли Старые Терны и Успеновку и продвигаются в Курахово

ВСУ окажутся в котле: аналитик о том, как ВС РФ взяли Старые Терны и Успеновку и продвигаются в Курахово - 25.12.2024 Украина.ру

ВСУ окажутся в котле: аналитик о том, как ВС РФ взяли Старые Терны и Успеновку и продвигаются в Курахово

К югу от Курахово ВС России взяли Успеновку и зачистили карман восточнее поселка. К западу от города войска заняли Зеленовку и двигаются к поселкам Улаклы и Константинополь, которые расположены на трассе Запорожье-Курахово. Об этом рассказал военный аналитик журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков в комментарии изданию Украина.ру

2024-12-25T06:15

2024-12-25T06:15

2024-12-25T06:15

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За последнее время поступили сообщения о серьезных тактических успехах ВС РФ на Кураховском направлении. К северу от города российские войска освободили Старые Терны и полностью овладели берегом водохранилища, рассказал эксперт.Он отметил, что югу от Курахово российские войска взяли Успеновку и зачистили карман восточнее поселка. К западу от города бойцы заняли Зеленовку и двигаются к поселкам Улаклы и Константинополь на трассе Запорожье-Курахово, указал Леонков.Если российские войска выйдут к населенному пункту с громким названием Константинополь, то вся Кураховская группировка ВСУ, которая пока оказывает упорное сопротивление, окажется в котле, резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Военный аналитик Алексей Леонков: Россия идет на Константинополь, подавляя ВСУ огнем и прижимая к воде" на сайте Украина.ру.О других важных аспектах СВО — в интервью Юрия Кнутова: Если Россия устроит ВСУ "Сталинград" в Покровске, то получит ключи от еще нескольких городов на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20241224/1059916287.html

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