ВСУ окажутся в котле: аналитик о том, как ВС РФ взяли Старые Терны и Успеновку и продвигаются в Курахово - 25.12.2024 Украина.ру
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ВСУ окажутся в котле: аналитик о том, как ВС РФ взяли Старые Терны и Успеновку и продвигаются в Курахово
ВСУ окажутся в котле: аналитик о том, как ВС РФ взяли Старые Терны и Успеновку и продвигаются в Курахово - 25.12.2024 Украина.ру
ВСУ окажутся в котле: аналитик о том, как ВС РФ взяли Старые Терны и Успеновку и продвигаются в Курахово
К югу от Курахово ВС России взяли Успеновку и зачистили карман восточнее поселка. К западу от города войска заняли Зеленовку и двигаются к поселкам Улаклы и Константинополь, которые расположены на трассе Запорожье-Курахово. Об этом рассказал военный аналитик журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков в комментарии изданию Украина.ру
2024-12-25T06:15
2024-12-25T06:15
новости
россия
курахово
донбасс
константинополь
днр
сво
детали
спецоперация
наступление
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За последнее время поступили сообщения о серьезных тактических успехах ВС РФ на Кураховском направлении. К северу от города российские войска освободили Старые Терны и полностью овладели берегом водохранилища, рассказал эксперт.Он отметил, что югу от Курахово российские войска взяли Успеновку и зачистили карман восточнее поселка. К западу от города бойцы заняли Зеленовку и двигаются к поселкам Улаклы и Константинополь на трассе Запорожье-Курахово, указал Леонков.Если российские войска выйдут к населенному пункту с громким названием Константинополь, то вся Кураховская группировка ВСУ, которая пока оказывает упорное сопротивление, окажется в котле, резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Военный аналитик Алексей Леонков: Россия идет на Константинополь, подавляя ВСУ огнем и прижимая к воде" на сайте Украина.ру.О других важных аспектах СВО — в интервью Юрия Кнутова: Если Россия устроит ВСУ "Сталинград" в Покровске, то получит ключи от еще нескольких городов на сайте Украина.ру.
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новости, россия, курахово, донбасс, константинополь, днр, сво, детали, спецоперация, наступление, вс рф, всу
Новости, Россия, Курахово, Донбасс, Константинополь, ДНР, СВО, детали, Спецоперация, наступление, ВС РФ, ВСУ

ВСУ окажутся в котле: аналитик о том, как ВС РФ взяли Старые Терны и Успеновку и продвигаются в Курахово

06:15 25.12.2024
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкВоеннослужащие в зоне СВО
Военнослужащие в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 25.12.2024
© РИА Новости . Станислав Красильников
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К югу от Курахово ВС России взяли Успеновку и зачистили карман восточнее поселка. К западу от города войска заняли Зеленовку и двигаются к поселкам Улаклы и Константинополь, которые расположены на трассе Запорожье-Курахово. Об этом рассказал военный аналитик журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков в комментарии изданию Украина.ру
За последнее время поступили сообщения о серьезных тактических успехах ВС РФ на Кураховском направлении. К северу от города российские войска освободили Старые Терны и полностью овладели берегом водохранилища, рассказал эксперт.
Он отметил, что югу от Курахово российские войска взяли Успеновку и зачистили карман восточнее поселка. К западу от города бойцы заняли Зеленовку и двигаются к поселкам Улаклы и Константинополь на трассе Запорожье-Курахово, указал Леонков.
"Трудно сказать, смогут ли наши войска преподнести такой новогодний подарок нашим гражданам и освободить эту большую территорию. Спешить не надо. Надо все делать с минимальными потерями. Тем не менее, котел для ВСУ в этом районе скорее всего будет", — подчеркнул аналитик.
Если российские войска выйдут к населенному пункту с громким названием Константинополь, то вся Кураховская группировка ВСУ, которая пока оказывает упорное сопротивление, окажется в котле, резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала "Военный аналитик Алексей Леонков: Россия идет на Константинополь, подавляя ВСУ огнем и прижимая к воде" на сайте Украина.ру.
О других важных аспектах СВО — в интервью Юрия Кнутова: Если Россия устроит ВСУ "Сталинград" в Покровске, то получит ключи от еще нескольких городов на сайте Украина.ру.
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