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Генсек НАТО назвал критику Зеленского в адрес Шольца несправедливой

Генсек НАТО назвал критику Зеленского в адрес Шольца несправедливой - 23.12.2024 Украина.ру

Генсек НАТО назвал критику Зеленского в адрес Шольца несправедливой

Генсек НАТО Марк Рютте в интервью DPA рассказал, что просил Владимира Зеленского перестать критиковать канцлера ФРГ Олафа Шольца за отказ поставлять крылатые ракеты Taurus Украине

2024-12-23T10:55

2024-12-23T10:55

2024-12-23T10:55

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"Я часто говорил Зеленскому, что ему следует прекратить критиковать Шольца, так как я считаю это несправедливым", - заявил Рютте.Он отметил, что Германия занимает второе место по оказанию военной помощи Украине после США. По его мнению, Киев должен быть благодарен.Вместе с тем генсек НАТО заявил, что, в отличие от Шольца, он бы разрешил поставку крылатых ракет Taurus Украине и никак не стал бы ограничивать ее в их применении.Тем не менее он добавил, что не ему принимать решения относительно того, что поставляют союзники.На прошлой неделе Шольц пообещал, что, пока он является главой кабинета министров страны, Германия не будет в ущерб своей безопасности отправлять военных на Украину и поставлять ей Taurus.Подробнее о позиции Шольца - в материале Всё, кроме Taurus: Шольц объяснил, почему не даст Киеву крылатые ракеты на сайте Украина.ру.

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новости, украина, олаф шольц, германия, киев, владимир зеленский, рютте, нато