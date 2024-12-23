https://ukraina.ru/20241223/1059871276.html
Генсек НАТО назвал критику Зеленского в адрес Шольца несправедливой
Генсек НАТО назвал критику Зеленского в адрес Шольца несправедливой - 23.12.2024 Украина.ру
Генсек НАТО назвал критику Зеленского в адрес Шольца несправедливой
Генсек НАТО Марк Рютте в интервью DPA рассказал, что просил Владимира Зеленского перестать критиковать канцлера ФРГ Олафа Шольца за отказ поставлять крылатые ракеты Taurus Украине
2024-12-23T10:55
2024-12-23T10:55
2024-12-23T10:55
новости
украина
олаф шольц
германия
киев
владимир зеленский
рютте
нато
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/06/1a/1055861561_0:235:3071:1962_1920x0_80_0_0_4ab99d8b363013f08ab79bb22f5012f9.jpg
"Я часто говорил Зеленскому, что ему следует прекратить критиковать Шольца, так как я считаю это несправедливым", - заявил Рютте.Он отметил, что Германия занимает второе место по оказанию военной помощи Украине после США. По его мнению, Киев должен быть благодарен.Вместе с тем генсек НАТО заявил, что, в отличие от Шольца, он бы разрешил поставку крылатых ракет Taurus Украине и никак не стал бы ограничивать ее в их применении.Тем не менее он добавил, что не ему принимать решения относительно того, что поставляют союзники.На прошлой неделе Шольц пообещал, что, пока он является главой кабинета министров страны, Германия не будет в ущерб своей безопасности отправлять военных на Украину и поставлять ей Taurus.Подробнее о позиции Шольца - в материале Всё, кроме Taurus: Шольц объяснил, почему не даст Киеву крылатые ракеты на сайте Украина.ру.
украина
германия
киев
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2024
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/06/1a/1055861561_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_c8463e2b9c27a0de8d4bb4cdb9870756.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, олаф шольц, германия, киев, владимир зеленский, рютте, нато
Новости, Украина, Олаф Шольц, Германия, Киев, Владимир Зеленский, Рютте, НАТО
Генсек НАТО назвал критику Зеленского в адрес Шольца несправедливой
Генсек НАТО Марк Рютте в интервью DPA рассказал, что просил Владимира Зеленского перестать критиковать канцлера ФРГ Олафа Шольца за отказ поставлять крылатые ракеты Taurus Украине
"Я часто говорил Зеленскому, что ему следует прекратить критиковать Шольца, так как я считаю это несправедливым", - заявил Рютте.
Он отметил, что Германия занимает второе место по оказанию военной помощи Украине
после США
. По его мнению, Киев
должен быть благодарен.
Вместе с тем генсек НАТО заявил, что, в отличие от Шольца, он бы разрешил поставку крылатых ракет Taurus Украине и никак не стал бы ограничивать ее в их применении.
"В целом, мы знаем, что такие возможности очень важны для Украины", - сказал Рютте.
Тем не менее он добавил, что не ему принимать решения относительно того, что поставляют союзники.
На прошлой неделе Шольц пообещал, что, пока он является главой кабинета министров страны, Германия не будет в ущерб своей безопасности отправлять военных на Украину и поставлять ей Taurus.