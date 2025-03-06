https://ukraina.ru/20250306/1061571222.html

Зеленского лишают помощи: Блохин рассказал, как перепалка в Белом доме сблизила позиции России и США

Зеленского лишают помощи: Блохин рассказал, как перепалка в Белом доме сблизила позиции России и США - 06.03.2025 Украина.ру

Зеленского лишают помощи: Блохин рассказал, как перепалка в Белом доме сблизила позиции России и США

США были главенствующей мощью, которая держала в кулаке всю Европу. Но теперь американцы пытаются устраниться из украинского конфликта. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН Константин Блохин

2025-03-06T19:26

2025-03-06T19:26

2025-03-06T19:59

новости

сша

европа

россия

владимир зеленский

дональд трамп

джей ди вэнс

белый дом

борис джонсон

великобритания

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/03/01/1061454635_78:0:1243:655_1920x0_80_0_0_b8851887ec374c04132e32fea59054f7.jpg

Перепалка Зеленского с Дональдом Трампом и Джей Ди Вэнсом в Белом доме еще больше сближает позиции России и США по Украине, она на руку Москве, но не на руку Зеленскому и Европе, рассказал эксперт."Зеленский лишается 50% помощи Запада, которая приходилась на долю США. Очевидно, что Украина лишается главенствующей силы в Европе. Вспомните, в начале СВО все европейцы поставили крест, и лишь Великобритания, ее премьер Борис Джонсон, стала модератором крестового похода против России, присоединив США", — указал Блохин.США были главенствующей мощью, которая держала в кулаке всю Европу. Но теперь Соединенные Штаты пытаются устраниться из этого конфликта, отметил он.И без США модераторство, в которое продолжает играть Великобритания, тоже ни к чему не приведет. Потому что между Британией, Францией и Германией всегда существовала историческая конкуренция. И никто из этих стран не захочет иметь в лидерах Великобританию, подытожил собеседник издания.Полный текст материала Дениса Рудометова "Константин Блохин: Европа стала модератором крестового похода против России и ждет прихода новой Харрис" на сайте Украина.ру. Также на тему украинского кризиса: Грег Вайнер о выступлении Трампа в Конгрессе США: Это сенсация, Зеленский преклонил колено на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250305/1061561677.html

сша

европа

россия

великобритания

франция

германия

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, сша, европа, россия, владимир зеленский, дональд трамп, джей ди вэнс, белый дом, борис джонсон, великобритания, франция, германия, военная помощь, помощь, украина