Зеленского лишают помощи: Блохин рассказал, как перепалка в Белом доме сблизила позиции России и США - 06.03.2025 Украина.ру
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Зеленского лишают помощи: Блохин рассказал, как перепалка в Белом доме сблизила позиции России и США
Зеленского лишают помощи: Блохин рассказал, как перепалка в Белом доме сблизила позиции России и США - 06.03.2025 Украина.ру
Зеленского лишают помощи: Блохин рассказал, как перепалка в Белом доме сблизила позиции России и США
США были главенствующей мощью, которая держала в кулаке всю Европу. Но теперь американцы пытаются устраниться из украинского конфликта. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН Константин Блохин
2025-03-06T19:26
2025-03-06T19:59
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Перепалка Зеленского с Дональдом Трампом и Джей Ди Вэнсом в Белом доме еще больше сближает позиции России и США по Украине, она на руку Москве, но не на руку Зеленскому и Европе, рассказал эксперт."Зеленский лишается 50% помощи Запада, которая приходилась на долю США. Очевидно, что Украина лишается главенствующей силы в Европе. Вспомните, в начале СВО все европейцы поставили крест, и лишь Великобритания, ее премьер Борис Джонсон, стала модератором крестового похода против России, присоединив США", — указал Блохин.США были главенствующей мощью, которая держала в кулаке всю Европу. Но теперь Соединенные Штаты пытаются устраниться из этого конфликта, отметил он.И без США модераторство, в которое продолжает играть Великобритания, тоже ни к чему не приведет. Потому что между Британией, Францией и Германией всегда существовала историческая конкуренция. И никто из этих стран не захочет иметь в лидерах Великобританию, подытожил собеседник издания.Полный текст материала Дениса Рудометова "Константин Блохин: Европа стала модератором крестового похода против России и ждет прихода новой Харрис" на сайте Украина.ру. Также на тему украинского кризиса: Грег Вайнер о выступлении Трампа в Конгрессе США: Это сенсация, Зеленский преклонил колено на сайте Украина.ру.
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новости, сша, европа, россия, владимир зеленский, дональд трамп, джей ди вэнс, белый дом, борис джонсон, великобритания, франция, германия, военная помощь, помощь, украина
Новости, США, Европа, Россия, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Джей Ди Вэнс, Белый дом, Борис Джонсон, Великобритания, Франция, Германия, военная помощь, помощь, Украина

Зеленского лишают помощи: Блохин рассказал, как перепалка в Белом доме сблизила позиции России и США

19:26 06.03.2025 (обновлено: 19:59 06.03.2025)
 
© телеграм-канал РИА НовостиВладимир Зеленский в гостях у президента США Дональда Трампа 28 февраля 2025 года
Владимир Зеленский в гостях у президента США Дональда Трампа 28 февраля 2025 года
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США были главенствующей мощью, которая держала в кулаке всю Европу. Но теперь американцы пытаются устраниться из украинского конфликта. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН Константин Блохин
Перепалка Зеленского с Дональдом Трампом и Джей Ди Вэнсом в Белом доме еще больше сближает позиции России и США по Украине, она на руку Москве, но не на руку Зеленскому и Европе, рассказал эксперт.
"Зеленский лишается 50% помощи Запада, которая приходилась на долю США. Очевидно, что Украина лишается главенствующей силы в Европе. Вспомните, в начале СВО все европейцы поставили крест, и лишь Великобритания, ее премьер Борис Джонсон, стала модератором крестового похода против России, присоединив США", — указал Блохин.
США были главенствующей мощью, которая держала в кулаке всю Европу. Но теперь Соединенные Штаты пытаются устраниться из этого конфликта, отметил он.
И без США модераторство, в которое продолжает играть Великобритания, тоже ни к чему не приведет. Потому что между Британией, Францией и Германией всегда существовала историческая конкуренция. И никто из этих стран не захочет иметь в лидерах Великобританию, подытожил собеседник издания.
Полный текст материала Дениса Рудометова "Константин Блохин: Европа стала модератором крестового похода против России и ждет прихода новой Харрис" на сайте Украина.ру.
Также на тему украинского кризиса: Грег Вайнер о выступлении Трампа в Конгрессе США: Это сенсация, Зеленский преклонил колено на сайте Украина.ру.
П/к на тему: Трамп изгоняет Украину из американской повестки. Что дальше? - РИА Новости, 1920, 05.03.2025
Вчера, 16:37
Трамп изгоняет Украину. Украина остаётся?В среду, 5 марта, в Москве прошла пресс-конференция в рамках спецпроекта издания Украина.ру "Украинское досье" на тему: "Трамп изгоняет Украину из американской повестки. Что дальше?"

 
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